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Erken yerel seçim mi?

10 Temmuz 2018 Salı

Cumhurbaşkanı yemin etti ve Cumhuriyetin 3. evresi resmen başladı.

Eğer erken bir yerel seçim olacaksa MHP’nin desteği şart.

Milletvekilleri yemin edip görevlerine başladılar. Sırada meclis başkanının seçilmesi ve meclis komisyonlarının oluşması var. Bu arada parti grupları kendi iç yöneticilerini de belirlediler.

Başkan da seçildikten sonra artık meclis çalışmalarına başlayabilir. Ama tabii önce evlerini taşımaları için tatile gidecekler.

Şu 15 Temmuz’u anma toplantılarının  da bir sona ermesi gerek tabii, o zamana kadar da bakanlar kendi çalışma arkadaşlarını belirleyip yoğun bir mesai ile çalışmaya başlayabilirler.

CHP içindeki kriz derinleşerek devam ediyor. İyi Parti’deki kaygılı bekleyiş de devam ediyor. HDP’nin gözü ise Kandil’de, Membiç’te, ABD’den, AB’den gelecek haberlerde.

Kılıçdaroğlu köşeye sıkışırsa, erken bir yerel seçime “evet” diyebilir. Çünkü kongre risk. Partinin bölünme ihtimali daha büyük bir risk. Ama buna rağmen seçim imkansız değil. Bakarsınız ağustosta seçim kararı alınırsa kasımda seçim olur.

Belki bir an önce Türkiye’nin seçim havasından çıkması için belki iyi de olabilir. Ama öte yandan iki seçim arkası arkasına ağır da gelebilir.

Aceleye getirilmiş bir seçim, adayların sağlıklı bir şekilde belirlenmesi ve sağlıklı bir seçim kampanyası için risk de olabilir, ama çok geç kalmadan bir erken seçim kararı alınırsa bu risk en aza inebilir.

Kasım değilse zaten aralık sonunda yine Türkiye yeni yılla birlikte seçim havasına girecek. Zaten martta seçim var.

Kılıçdaroğlu bugünkü yönetimle yerel yönetim adaylarını da belirleyecek olursa o zaman 2023’e kadar kendi seçtiği kadrolar işbaşında olacak. Ondan sonra İnce ve Kılıçdaroğlu açısından yönetimin değişmesinin de çok fazla bir önemi olmayacak. Zaten artık parlamento içinden çıkacak bir bakanlar kurulu da yok. 2023’e kadar kim öle, kim kala.

Bir erken seçim kararı, İyi Parti için de zor bir sınav olur. Dar bölgede bir varlık gösteremez. Onun için parti tabanı tekrar HDP’ye kayabilir. HDP, seçimlere katılacaktır. Ama bu defa CHP’den beklediği desteği görmeyebilir. Zaten HDP’nin hedefi Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgeler olacak. Ama öte yandan hem CHP ve hem de HDP için belediye meclisi de önemli. Yine de CHP ile HDP arasında karşılıklı paslaşmalar olacak. Özellikle belediye başkanlığı için bu böyle. Bir yandan seçimi kazanmak için kendilerini buna mecbur görüyorlar, öte yandan bunun kendi tabanlarında sıkıntıya yol açtığının farkındalar.

AK Parti, MHP oylarının yüksek çıktığı bölgelerde MHP ile sandıkta ittifak yapabilir. Yani hem Cumhur, hem de millet ittifakı yerel seçimlerde de gündeme gelebilir. Ama bu sefer daha sıkıntılı olacak.

Tabii AK Parti’nin kaybettiği oylarını geri kazanması için kesinlikle çok iyi bir kadro ile çıkması gerek. 

70 ilde oy kaybına uğradığına göre, illerin nerede ise tamamında başkan adayları yenilenecek demek. Aynı şekilde belediye meclislerinde de yenilenecek demektir.. Kazanamayan veya listeye giremeyen milletvekillerine istihdam alanı açmak için değil, konuya ehliyet ve liyakat açısından bakmak gerek. Yoksa çok ciddi sıkıntılar yaşanabilir.

Tabii yeni kadroların belediye kadrolarında da yenilenmeye gitmesi şart.

Belki bu işin şimdiden hemen ele alınması gerek. Çünkü bu konuda çok geç kalındı. Sürekli ertelendi. Bunlar da arsızlığa vurup, yüzsüzlük yaparak yapmamaları gereken işleri yapmaya devam ettiler.

Kamudaki büyük FETÖ operasyonunun bir benzerinin yerel yönetimlerde gerçekleştirilmesi gerek.

Bunların sadece görevden alınmaları yetmez. Belki haklarında idari, mali, hukuki soruşturmalar açıp, haksız iktisap ettikleri mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konulması gerek. Yurtdışına kaçırdıkları paraların geri getirilmesi gerek. Bu iş mutaka yapılmalı ki, bundan sonra geleceklere ders olsun. Yapanın yanına kâr kalmadığı görülsün.

AK Parti eğer içeride bir arınmayla yeni bir rüzgar yakalayabilirse, zaman içinde, seçimden önce parlamentoda yeniden çoğunluk kazanabilir..

AK Parti yerel yönetim seçimlerine girerken tek bir oyu bile gözden çıkarmayacak bir anlayışla hareket etmesi gerek. Yani belediye başkanı olmak için kimse milletvekilliğinden istifa hesabı yapmamalı. Bir oy bile değerli. Öteki partilerdeki karışıklıklar karşısında AK Parti siyasi anlamda güvenli bir liman olarak görülmelidir. Böyle bir rüzgarla geçen seçimde kaybettiğinden daha fazlasını kazanabilir. CHP’den de, İyi Parti’den de kopmalar olabilir.. Yani AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısında artış olması benim için sürpriz olmaz. Özellikle CHP’de krizin derinleşmesi ve bölünme bazı liberal milletvekillerinin partiden kopması sonucunu doğurabilir.

Tabii bunun ilk şartı, iyi bir kabine performansı ve güvenilir bürokratik kadro. İkinci şartı teşkilatın tepeden tırnağa yenilenmesi, 3. şart, seçim öncesi ve sonrası için yerel yönetimlerde siyasi kadrolar ve bürokratik kadrolarda ciddi bir temizlik ve yenilenme.

AK Parti açısından seçimin erkene alınması ya da sonraya alınması değil, bu şartların yerine getirilmesi önemli.

Tabii grup yönetimi ve komisyonlar da önemli. O konuda da zaten takvim belli. Parti kongresi yapılacak. Bundan sonra atılacak her adımın dikkatle atılması gerek. Ekonomideki başarı grafiğinin yükseltilmesi şart. Dış politikadaki saygınlığın korunması şart. Her alanda, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel… Hayatta uyumlu, yüksek bir zeka ve performansla, adalet, barış ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin önemi çok büyük. 2023 hedef ve vizyonu korunmalı ve hatta daha da geliştirilmeli. 

Gelişmeler doğru yönde ileri doğru. “İstemezuk” diyenlere rağmen millet iradesi hükmünü ortaya koydu. “Tamam” değil, “Devam”!

Dün Ankara’da Cumhuriyetin 3. Evre’sinin başlangıcına şahitlik ettik. Aslında şahitliğimiz bir tarihe şahitlikti, sadece yeni bir cumhurbaşkanı törenine şahitlik değil.

Bizler tarihin yaşayan tanıklarıyız ve her şey biz yaşarken oluyor. Kavram ve kurumları ile yeni bir dünya kuruluyor ve Yeni Türkiye, bu yeni dünyada yerini alıyor.

Bu süreçte herkese görev düşüyor. Ya Allah, bismillah!

Selâm ve dua ile..

 

YORUM YAZ

  • Hep depe daklakHep depe daklak7 sa önce
    ABD 2002' den bu yannı hükümetle savaşıyor, amaaa; kaybettiği Türk kamuoyu olmuştur. Tam tersine 6. filo geldiğinde 'defol amerika' diyen leninist-stalinistler ise alıcılarını ABD' ye çevirmiştir(inat ya işte) ama bu hal vaziyeti kurtarmayacaktır.
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    Seçimlerin neden zamanında yapılmasına karşısınız anlamıyorum! Hep bir yangından mal kaçırma hevesindesiniz. Namuslu, adam gibi gir seçime; kazanabiliyorsan kazan, helal olsun. Ama artık buşark kurnazlıklarından vaz geçin.
  • erhanerhan4 sa önce
    CHP tabanının,HDP ile işbirliği ve dayanışmasında rahatsız olduğu falan yok. Siz galiba halabunların, "tek ,yeter ki AKP liler olmasında varsın HDP ile işbirliği olsun" duygu ve düşüncede olduklarını yeterince anlamamış gibisiniz
  • ercanercan1 sa önce
    neden erken seçim? bırakın başkan hizmet etsin. icraat yapsın. ve milletin hoşuna giderse zamanında yapılacak seçimde daha fazla oy alsın akp.. neden korkuluyor.? yoksa icraat yapamayacakta ondan mı? Milletin derdi erken seçim değil efendi.. başkanı seçti yemin etti. Allah aşkına bırakın artık ileri geri konuşmayı. Başkan icraat yapsın millet te takdir etsin.. icraatı sorgulayın siz de yoksa dilsiz şeytan olursunuz...Ne seçim sever insanmışınız be... Ya zaten ak partı iş başında değil mi? neden erken seçim? diyelim ki tüm belediyeler akp oldu..ne olacak? varsay ki şimdi de öyle ona göre icraat yap...sen ne dedin de önüne engel çıktı da seçim de seçim diyorsun.. amaç ekonomik sorunları rafa mı kalkması...
  • imamarüzgarimamarüzgar9 sa önce
    Bir belediye başkanını taşıyacak olan İl ve İlçe örgütleri değilmidir.Özellikle CHP belediyelerinin bulunduğu yerlerde şuna bakmak faideli olacaktır. Kaç AKPartili yada değil belediye hizmetlerinden memnun olmayıp bu belediyelerle ilgi resmi açıdan gerekli durumların tespiti ile ilgi gerekli olan yerlere dilekçe verdiler. Bunu neden diyorum.AKPartinin seçim varlığı göteremediği birçok yerde yatan sebebin altında yatan durum yönetimlere seçilenlerin ne işlerle meşgul olduğundandır.
  • ömer yusuf emirsoyömer yusuf emirsoy1 sa önce
    EK GÖSTERGESİZLERE 2200DEN BAŞLAYAN EK GÖSTERGELER VERİLMELİ.TÜM 2200,3000 EK GÖSTERGELİLERE 3600 EK GÖSTERGE VERİLMELİ AYRIM YAPILAMAMLI.YEREL SEÇİMLERDE TOKAT YEMEK İÇİN AYRIMCILIK OLMAYACAK SÖZ TUTULACAK.KAMUDA İKRAMİYE ALMAYAN SADECE ÇALIŞAN MEMURLAR KALDI...ÜVEY EVLAT MI BUNLAR..ÇALIŞMAYANI ÇALIŞTIRACAK ÖNLEMLERDE TEZ ALINMALI.
  • sokratessokrates2 sa önce
    Aceleye gelen bir şey yok vekillerde 3.dönemdir halkın nefret ettiği ama ak partinin aday gösterdiği şahıslar var.ak parti şu anda zafer sarhoşluğunda ama ayıldığında başı ağrıdançatlayacak liyakat gözetilmediğine göre geriye 2-3 kötü emare kalıyor. Halk bunları yutuyormu?Hayır sırf vatan hainleri başa gelmesin diye kerhen veriyor
  • Temel ÇeküçTemel Çeküç4 sa önce
    Erken yada geç hiç farketmez halka tepeden bakan teşkilatların oldugu yerler kaybedilir çalışan teşkilatların oldugu yerlerde daha fazla oy alınır MHPden bize tek oy gelmedi yeni ittifak olsa bilegene gelmeyecektir bu yüzden bırakalım herkes kendi oyunu alsınBizim bölgemizde bu teşkilatla seçime gitmek kaçınılmaz arzu edilmeyen sonuçlara yol açacaktır bizim endişemiz bu dava içindir Reis tek başınayedi düvelle mücadele ederken ortalıkta görünmeyenleri esefle kınıyorum Saygı ve selamlar
  • ŞaşkınŞaşkın3 sa önce
    ... İlla politik birşey yazacaksanız akılsız taraftar toplamak yerine yeni bakanlar kurulu ile ilgili birşeyler yazın. Mesela seçmenini "Ay'a 4 şertli yol yapacağız desek inanırlar" diyecek kadar aşağılayan Berat Albayrak tekrar neden bakan olmuştur, o 4 şertli yol için hazineden bütçe ayıracak mıdır? Velhasıl yazacak tonla şey dururken ucuz algılarla uğraşmak sadece sizi ucuz yapar. 100 yıl öncesine döndük çok şükür diye tef çalıp oynayanlara evet Egeyi Yunan'a teslim ettik, Fıransızlar Hataya komşu geldiler ama 100 yıl önceye tam dönmek için İtalyanlar'ı da Muğlaya Antalya ya davet etmemiz gerek (!?) türünden birşeyler yazın lütfen. Fesli tarihçimizin dediği gibi "keşke Yunan kazansaydı" noktasına geldik! Bu noktada Yunan'a nasıl kazandırızın bir kritiğini yapın mesela...
  • rasim a.rasim a.5 sa önce
    ERKEN YEREL SEÇİM ŞU AN HEM TÜRKİE HEM AK PARTİ İÇİN YIKIM OLUR.SON ZAMANDA AK BELEDİYELER ESKİSİ GİBİ BAŞARILI OLAMADILAR.FAZLA BORÇLA HİZMET YAPMAYA KALKTILAR ALTINDAN ÇIKAMAYINCADA HALKA VURDULAR HİZMET ZAMLARIYLA.HÜKÜMET ZATEN DOĞRU MAAŞ VERMEDİ BELEDİYELER ARTIŞI ÜÇE KATLAYIP MAAŞI DAHADA EKSİTTİLER.İÇME SUYUNU ELEKTRİĞİN İKİ KATINA ÇIKARTIP RANT ELDE ETTİLER.SU İÇENE YILAN DOKUNMAZMIŞ AMA BELEDİYELER DOKUNDU.TÜM HİZMETLERE YÜZDE İKİYÜZELLİ ZAM YAPTILAR.ÖNCE HİZMET SONRA SEÇİM.
  • Adem YıldırımAdem Yıldırım30 dk önce
    erken seçim kararı alınca da korktu diyorlar...
  • meleknurmeleknur4 sa önce
    BİRDEFA İCRAATI ZAYIF OLAN VİZYONU OLMAYANLARI TEVAZUSU OLAMAYAN HİÇ KİMSE YENİDEN ADAY OLMAMALI. KİM HER VATANDAŞ NEREDEN VE KİM NEREDN HAK ETMEDİĞİ HALDE YANLIŞ DAVRANIŞ GÖRÜRSE HEMEN EN YETKİLİ MAKAM OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI(BAŞKAN'A) NA ŞİKAYET ETMEKTEN ASLA ÇEKİNİLMEMESİ GEREKİR Kİ, DOĞRU İLE YANLIŞ AYRILSIN.NEME LAZIM DEMEYELİM.
  • ahmetahmet53 dk önce
    ...BİZİ KORKUTAN EKONOMİ...
  • meleknurmeleknur4 sa önce
    BİSMİLLAAHİRRAHMAANİRRAHİİM! BÜGÜN ŞAHLANIŞIN BİRİNCİ GÜNÜ HEPİMİZE HAYIRLI UĞURLU BEREKETLİ OLSUN.ÇOK DUGULANDIRAN BAKAN HULUSİ AKAR OLDU. HÜZÜNLENDİREN CHP OLDU. ÇÜNKÜ BİZ BÜYÜK BİR DEVLETİZ! DÜNYA BİLE HAYRAN OLDUĞU BİR LİDERİ BAŞKAN OLARAK SEÇİLMİŞ VE KÜRSÜYE ÇIKIYOR. CHP İNİN BİR KISMI, İLE AYAĞI KALKMAYANLAR OLDU? BU NEDİR? NASIL BİR DAVRANIŞTIR?MUHALEFETİNİ YAP AMA O AN YERİ DEĞİL!.
  • AcabaAcaba4 sa önce
    Dün Gazi Meclis'te tepki gösterenler için hukuksal yaptırım yok mu???
  • İnceden Karahisarkalesi..İnceden Karahisarkalesi..9 sa önce
    Lan Muho, lan KMal, hadi bir ara seçim yapın(yarın olabilir mesela) da, başbakanlığı acilen geri getirin; hadi lann ikileyin, bak hâlâ bakıyorlar!
  • aliali42 dk önce
    reis kapı kapı dolaşacaksınız diyor , dediğiyle kalıyor bence başka illeri bilmem ama benim yaşadığım ilde kapı kapı felan gezen yok. c.b ile m.vekilliği ayrılınca gercek ortaya çıktı. halk m.vekillerine değil c.b.na oy veriyor. onlarda oyu biz topluyoruz diye c.b nını yanıltıyorlardı bence.
  • Vatan TuranVatan Turan2 sa önce
    Siz hala seçim yapılacağını mı sanıyorsunuz ...
  • VeliVeli3 sa önce
    Yıllardır siyasetin arazi alanında Allah rızası için çalıştık. Kabineyi duyduk Şimdi sahadan çekiliyoruz.
  • GülGül2 sa önce
    Hangi gazete
  • Öküzden gazeteciÖküzden gazeteci9 sa önce
    Bu arada AHakan güya haberini aldığı kabineyi bir kaç gün öncesinden açıklamıştı(!); Ethem Sancaklar kimler kimler vardı! Görüyorsunuz değil mi, bu gazetecinin(!) ağustos aylarında cır cır cır cır öten bk böceğinden hiç bir farkı yok; hani sınıfta en arkada oturan, kalas öğrenci tipleri vardır ya, aha bu o!
  • ahmet kemalahmet kemal1 sa önce
    yeni kabinede en liyakatlısı milli eğitim bakanı gibi geldi.. ticaret ve ekonomi için seçilenler bence zayıf..
  • samimsun samimsun 1 sa önce
    öyle seçimdi kongreydi bu adam gitmez kardeşim bu adam chpkk nın ebedi başkanıdır nasıl gidecek kim gönderecek her şey elinin iki dudağının arasında diktatör diyorya başkana zavallılar hala kimin diktatör olduğunu 9 seçimdir göremiyorlar göreceklerde o tayyip düşmanlığı yokmu o düşmanlık sayesinde iktidarda kalıyor
  • meleknurmeleknur4 sa önce
    NUH ALBAYRAK'IN: BUGÜNKÜ YAZISINI OKUMAK İSTEYENOKUSUN.

Abdurrahman Dilipak

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