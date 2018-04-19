Erken seçim
19 Nisan 2018 Perşembe
24.6.2018. Dananın kuyruğu o gün kopacak.
Ramazan Bayramından bir hafta sonra seçim.
“Erken seçim konusunda ne dersin” dediler. Dedim ki, “Bir yıldan daha az sürede iki ayrı seçim doğru değil. Sosyo psikolojik açıdan da doğru değil, ekonomik açıdan da doğru değil.
Hassas bir bölgede bulunuyoruz. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Darbe, terör, savaş baskısı altında spekülatif ve manipülatif bir ortam söz konusu. Dolayısı ile aceleye getirmeden ve geç kalmadan bu seçim tartışmasının sonuçlandırılması gerek.. Bana kalırsa genel seçim olmalı ve bu süreç bir an önce tamamlanmalıydı. Ama bu kadar erken beklemiyordum.
Şimdi seçimle ilgili düzenlemenin bir an önce meclisten geçirilmesi gerek. Ek bütçe gerek. Uyum yasalarının çıkması gerek.
Bu seçim tartışmasını bir seferde bitirmek gerekiyordu.. Türkiye’nin bu siyasi tartışmalardan kurtulup yoluna devam etmesi gerek.
ABD, Suudileri ve Mısır’ı da arkasına alıp bu defa 30.000 kişilik bir vekalet savaşı yapacak bir güçle geliyor. Siyasetin bu demogojik zeminden kurtarılması gerek. Artık iktidar, ana muhalefet partisi diye bir şey yok.
Seçim ittifakı kurulabileceğine göre, aslında baraj sorunu bir şekilde çözülmüş gibi. Hatta baraj konusu partileri ittifaka zorlayacak. İttifakın AK Parti-MHP ayağı belli. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “AK Parti icrayı bize bırakmaya söz verirse bu ittifak olur” gibi bir söz etti, ama anlaşılan beyefendi başkanlık sisteminde yürütmenin yasamadan ayrı olduğunu bilmiyor. Ya da doğrudan başkanlık yetkilerine talip. Bir bakıma doğrudan Erdoğan’a “davul senin sırtında olsun, tokmak benim elimde” diyor. Bu adamla kim ne konuşacak ki, bu akılla. Zaten iş başına gelince ilk yapacağı en önemli iş “yatırımları durdurmak” olacakmış.
Bu durumda görünen o ki, CHP mecburen HDP ile beraber olacak. Böyle bir ittifak da 2+2=3’eder. CHP’nin de, HDP’nin de başka gidecekleri yer yok. Mecburi istikamet bu!
Burada merak edilen konu Meral Akşener’e ihale edilen İyi Parti. Akşener başkanlığa aday.
İyi Parti ile ilgili olarak bir mağduriyet edebiyatına fırsat vermemeli. Eğer “giremez” denirse, başka bir parti üzerinden yine girerler.
En fazla ittifak yapacak parti bana göre İyi Parti veya onun adına vekaleten girecek parti olur. Bakarsınız bir sol ittifak çıkar bu işten, bir de FETÖ ittifakı.
Solda %1’den daha az oy alan nerede ise bir düzine parti var. Bunların arasındaki sağ partiler de Meral Abla ile birlikte “iktidara yürürler”. Yani İlk seçimde en az 4 ittifak var. Barajı geçecek olan yalnız iki ittifak var. İyi Parti, MHP, HDP ve diğer partilerdeki FETÖ iltisaklıların da oyunu alacaktır. Ve tabii AK Parti içindeki Kripto FETÖ’cüler de ablalarının yanına gidecektir.
Bana kalırsa İyi Parti yeni bir “Genç Parti” vakasıdır ve bu iş AK Parti’nin işine yarar. Alacakları oy da yine o seviyededir.
AK Parti’nin en büyük riski, AK Parti içindeki AKP’lilerdir. Bazı kripto FETÖ’cüler nasıl oluyor da hâlâ teşkilatlarda barınıyor ve hatta yeniden göreve getiriliyor. Parti üst yönetimlerinde de bu durum çok ciddi rahatsızlıklara sebeb oluyor. Belediyelerdeki işler, atamalar, korunan bazı isimlere de dikkat çekmek istiyorum. Yargıdaki birtakım anlaşılması zor işler. Sempatizan seviyesindekiler harcanırken, üst seviyedekiler korunuyor algısı var ve bunun birçok örneği sözkonusu. Bürokraside de durum aynı. Bakan, belediye başkanı, teşkilat yönetici, bürokratların kendi aralarında oluşturdukları kumpas iddiaları artık şüyuu vukuundan beter hadiselerden olmaya başladı. Söylenti tehlikelidir. Susmak çözüm değil, ya da “yok böyle bir şey” diye geçiştirmek de çözüm değil. İnsanları küstürürsünüz. “Sual-i mukadder”lere cevap vermek gerek. İddiaların tahkik edilmesi ve halkın doğru bilgilendirilmesi gerek. İş dünyası ve ihaleler meselesi halkın ağzında sakız olmuş durumda.
Bakın, bu sözler, müfsit, şizofren insanların gevezeliklerinden ibaret dedikodular değil. Ciddi bir iletişimsizlik sorunu var.
Emevi Devleti’nin yıkılıp Abbasi Devleti’nin kurulmasında önemli rolü olan Eba Müslim Horasani’nin şu vecizesini bu vesile ile hatırlatmak isterim. Geçen gün hacamat ve Hirudoterapi uygulaması için gittiğim, AK Parti eski Giresun Milletvekili Turhan Alçelik hatırlattı: Eba Müslim Horasani; “Onlar, zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı ama uzaklaştıran dostları düşman oldular!”
Paranın izini sürün, kim nerededir görürsünüz.
Siyaset “güven” değil, “denetim” müessesesidir. Bırakın babanıza, oğlunuza, damadınıza, kardeşinize güvenmeyi, kendi nefsinize bile güvenmeyeceksiniz. Siyasiler en çok şu duayı yapmalı: “Rabbim beni bana bırakma”! Hepimiz nefs taşıyoruz. Kabil Habil’i öldürür, Kardeşleri Hz. Yusuf’u Kuyuya atar, Esav Hz. Yakub’un peşine düşer. Hz. Osman’ı öldürmeye gelenlerin başında Hz. Ebubekir’in oğlu gelir. Siyasetçinin gözünü yakın dostları ve yakınında duran çalışanları bağlar. Ve bazan “uysal ahmaklar, sinsi hainlerden daha çok zarar verebilirler, koruduklarını sandıkları kişilere ve değerlere.”
İslam tarihinin en trajik olaylarından biri de Hulagu’nun Bağdat’ı yıkmasıdır. Şii asıllı Abbasi halifesinin veziri, İbn-i Alkami ve yine aslen Şiî olan ve Hulagu’ya müşavirlik eden Nâsırüddîn Tûsî bu felaketin iki ana sorumlusudur. Biri bir bakan, öteki bir müşavir. Eba Muslim de, bu olaylarla ilgili olarak iş işten geçtikten sonra yukarıdaki tesbiti yapar.
Yerel yönetim ve milletvekili adaylığı için doğru dürüst adamları seçelim. Dürüst, bilgili ve cesur. Belediyelerde ve bürokraside temizlik için seçim sonrasını beklemeyelim. Halka zulmeden, tepeden bakan birtakım adamları o makamlarda tutmayalım.
Ben kime oy vereceğim, söyleyeyim. Ya iyilerden en iyiyi, ya da kötülerden az kötüye. Yani mevcutlar içinde en iyiye. Küsüp oy vermemek, en kötüye razı olmak demektir. Bu süreçte yapıp - yapmadıklarımızdan, söyleyip - söylemediklerimizden hesaba çekileceğiz. “Bize hakkı hak, batılı batıl göster, hakta toplanmamızı nasib et, bizi rızanın tecellisine vesile kıl” diye dua edelim.
Biz olduğumuz gibi idare olunacağız. Biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Bir de Allah bizi mallarımız, canlarımız sevdiklerimizle kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir.
Allah, servet ve iktidarı ülkeler ve halklar arasında evirip çevirendir. Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde hayır olabilir. Rabbim, bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Hayırlısı olsun. Sonuç ne olursa olsun, O, bizi sabredenlerden, şükredenlerden ve direnenlerden bulacaktır inşallah. Biz Ondan razıyız, yeter ki O, bizden razı olsun.
Allahım, bizim ellerimizle zalimleri cezalandır ve mazlumlara yardım et. Bizi cahil, fasık, kafir ve münafıkların şerlerinden emin kıl. (Amin) Selâm ve dua ile.
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Yeni Osmanlı Devleti 209931 dk önce Hocam bugünden tezi esaslı bir temizlik hakkaniyeti savunan adalete geçilmek yandaşı zengin etmemek gazetelerin iktidar borazanlığını bırakması emeklinin söz verilen kadro bekleyen işçilerin esnafın çiftçinin hali iyileştirilirse benzin-mazot-gaz fiyatları da düşerse bu iş olur yoksa... Siz anladınız onu Yunus 1633 dk önce Hocam bu konuda ki fikriniz nedir??? FETÖ KONUSUNDA 1. 7 ŞUBAT 2012 MİT MÜSTEŞARI KRİZİ NDE UYANMAYAN DEVLET ADAMI?? 2. MAYIS 2013 GEZİ PARKI OLAYLARI NDA UYANMASI GEREKİR, YİNE UYANMADI? 3. 17-25 ARALIK 2013 YARGI DARBESİ?? YİNE UYANMADI? 4. OCAK 2014 MİT TIR'LARI İHANETİ NDE UYANMASI GEREKİR??! ERDOĞAN, HAŞHAŞİLER HAŞHAŞİLER DİYE BAĞIRDI GÖBEĞİ ÇATLADI!!? BU TARİHLERDE UYANMAYAN BAKAN MİLLETVEKİLİ, VALİ, KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANLARI, KAMU DAKİ ÜST YÖNETİCİLER..... YARGIYA HESAP VERMESİ GEREKMİYOR MU??? HOCAM LÜTFEN BİR YAZINIZDA BU KONUYA GİRİN?? BİRDE HZ. ÖMER ADALETİNDEN SÖZ EDİYORLAR.? NERDE ADALET?? KUDRETsiz42 dk önce Ben verdiğimiz ya da vermediğimiz oy için öbür tarafta da hesap vereceğimizi düşünüyorum. Şimdiye kadar bu şuurla ve bütün mazlumları düşünerek oy verdim. Keşke sayın yazar bu yorumu okuyup cevap verme lütfunda bulunsa... Şunu sorardım. Sayın Dilipak, oylarımızla yıllardır iktidarda tuttuklarımız, LİYAKAT, ADALET VE İSTİŞARE konusunda sizden geçer not aldılar mı? Gönül rahatlığıyla aldılar derseniz, yine oy kullanacağım. Vebali siz de olmak üzere... Mesut44 dk önce Yerel yönetim ve milletvekili adaylığı için doğru dürüst adamları seçelim. Dürüst, bilgili ve cesur. Belediyelerde ve bürokraside temizlik için seçim sonrasını beklemeyelim. Halka zulmeden, tepeden bakan birtakım adamları o makamlarda tutmayalım.Ayrıca söz verilen kadro yerine getirilmedi maaşlarda bir iyileşme yok halimizde bir iyileşme yok herşey ateş pahası devlet millete hiçbirşey vermiyor kendine harcıyor veya yandaşı besliyor ve bunu bu halk görüyor ya sözler yerine gelir yada... Birde bu yazdıklarınızı yöneticilerimize iletin sonuçta siz onlarla görüşüyorsunuz ilbey1 sa önce Kisi yalan soylerken mumin olarakolarak soylemez,yani yalanci musluman ve insan degildir ...Hele kendine cikar saglamak icin soylerse...Muaviye git Aliye soyle ,muaviyenin disi deveye muaviye istedigi icin erkek diyen 10000 kendine sadik adami var demistir...Sadakat Allahamimuaviyeyemi?muaviye ve muaviyegiller 1400 yildir isbasinda , Allahin degil cikar amacli suc orgutlerinin ,cubbelilerin fetulcialarinmenzillerin vesaire milyonarca sapiklik din olamaz...Dine hizmet iddiasindaolan kicini toplamaktan aciz din tuccarlari aradan cekilsin,Allah kuluna yeter...Cubbelinin dedigi dogruysa kendisini yanmayan kefeninicine koyup ,gazyagini dokup test edelimselam ve duaile bozkurt10712 sa önce Ne hikmetse Yüce Yardan da hep iktidardaki ni destekleyince veriyor mesala gazetenize ilanlar şunlar bunlar bu hakmı bence deil onun içinde ki hiç bir hakkımı helal etmiyorum elbet bir gün İlahi Adalet önünde alacağım SAHADA ÇALIŞACAK ADAMLAR2 sa önce Seçim tarihi çok isabetli ve yerinde oldu . Zaten muhalefet sürekli seçim istiyordu .Yeni bir dirilişle inşaallah Türkiye Reisin başkanlığında güçlü bir şekilde yolına ve yürüyüşüne devam edecektir .Ancak on beş gün içinde özellikle bürokraside sahada koşturma kabiliyeti olan , iletişim ve insanların gönlüne ve yüreğine dokunacak ,becerikli ve liyakatli yöneticileri sahaya sürmek gerekiyor. Özelikle de bu istanbul , Ankara gibi referandumda kaybedilen yerlerden acilen başlanması Ve bunu da külliyenin vekillere falana filana bırakmadan kendinin yapması şart . Çünkü bu illerde vekillerin bürokrasiye getirdiği adamları referandum kaybedildi . Özellikle İstanbul ve Ankarada Milli eğitim müdürleri acilen yenilenmelidir . Ankarada keçiören gibi kale sayılabilecek bir ilçede elli beşe kadar da bu oran düşmüştü maalesef .Çanksya , yenimahalle , Etimesgut aynı şekilde mutlaka çalışılmalıdır .Hem de çok acilen .Koltuğunu korumak için herkese mavi boncuk dağıtan , herhese ağam paşam diyen bürokratlarla bu iş olmadı ve Allah korusun ikinci bir riski göze alan Ve İstanbul'da Ankarada Milli eğitim müdürlerini dizayn eden siyasetçilerde not edilmelidir . Rabbim Reis-i ve Necip milletimizi muhafaza etsin. .. !Y!, !Y!..2 sa önce Meral seçime girememe ihtimalinden ötürük çok mutlu; "ohhhh, yırttık lan!" diyor için, için! (Muharririn notu: Keşke girse de eğlensek!) kosovalı mehmed3 sa önce sistem icat oldu tezgah da ezberlerde bozuldu . Parlamenter sisteme göre organize olmuş muhalefetin ittifak toto hesapları ne kadar tutargöreceğiz . Erken olması geç olmasının sonuç üzerinde bir etkisi olmayacağı kesin gibi, zaten seçim iç politik ve ekonomik kaygılardan erkene alınmadı ,Dış kaynaklı olumsuzluklara karşı yeniden dirilişi canlandırmak ve kötü koşulları bertaraf etmek için bir zorunluluk olarak görüldüğündenerkene alındıkimse aklını karıştırıp bir sürpriz beklememeli . Erdoğan4 sa önce Allah razı olsun Sayın Dilipak selam senin üzerine olsun