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Dindar adamı şeytan nasıl kandırır!

10 Ekim 2019 Perşembe

Ayet öyle diyor: Şeytan sizi Allah’la kandırmasın.

Şeytan size sağınızdan, solunuzdan, önünüzden arkanızdan, aşağıdan ve yukarıdan gelir. Açık bir kapı bulursa içinize girer ve damarlarınızda dolaşır. Kanın gittiği her yere gider.

Unutmayın, Şeytanın varlığı günah işlemenizin bahanesi, gerekçesi olamaz.

Derler ki, “Kedi aç kalır ve yavrusunu yemeye karar verirse, onu fareye benzetirmiş.

Dindar biri yalan söylememeli, haram yememeli, zina etmemeli, içki içmemeli, adam öldürmemeli. Evet bu doğru. Ama Müslüman adam bunları yapmaz diye bir şey yok. Yaptı diye de dinden çıkmaz. Bunları yapmasa da, bunları meşru görürse, dinden çıkar.

Şeytan (lanet olası) benim nefsimin yoldaşı! Hep kulağıma bir şeyler fısıldar durur. Yorulmaz da.  Ah o “Hannas” yok mu o “Hannas”. Hani o “vesvese veren” Ve onların cin ve insan taifesinden yardımcıları! Benden ya da bir başkasından hiç vazgeçmezler. Dostlarım bana kızıp, benden uzaklaşabilir ama Şeytanım beni hiç bırakmaz!.

Şeytandan kaçamazsınız. Gölgeniz nasıl sizi takip ederse o hep yanınızda. Tek kurtuluşunuz var, taşlanmış ve lanetlenmiş Şeytandan kurtulmak için, onun dediğinin tersini yapın. “LA” deyin.

Bizim o “işini bilen” memurumuz şöyle düşünür: Ötekiler 80 yıldır bizi sömürdüler. Biz bu devlet için, millet için gecemizi gündüzümüze katıp çalıştık. Ben hâlâ kiradayım ve borçlanıyorum. Ve hâlâ en çok ben çalışıyorum. Ben imza atıyorum, birileri malı götürüyor. Birileri adamını buluyor, malı götürüyor. Ben niye yapmayayım. Ben çalışıyorum, o yiyor, bunda adalet var mı? Aslında ben daha fazlasını hakkediyorum, o zaman ben de “aklımı kullanayım” ve..

Şartnameyi biz hazırlıyoruz, denetimi biz yapıyoruz, imzayı biz atıyoruz, işadamı işi alıp taşeron’a veriyor %20+ alıyor. Biz maaşa talim. Adalet mi bu!

İşadamı şöyle düşünüyor. Ötekiler de götürüyor. Onlar başka yerlere harcıyorlar. Biz vakıf, cami, cemaat gibi yerlere harcıyoruz. Eee, bal tutan parmağını yalar. Yarın partimiz için harcamak gerekecek. Dernek, vakıf, memlekette yardım bekleyen insanlar var. Devlet onlara 80 yıldır yardım etmedi. Bu işleri de bugün biz yapıyoruz. Bu işler peşinde koşarken bizim de evimizde çoluk çocuk var. Kirada oturarak, dolmuşla bu işlere yetişemeyiz..

Cemaati, vakfı da, “devlet bizim değerimizi anlamıyor, devletin yapması gereken birçok iş bizim sırtımızda, bu işleri finansmanı için bu kardeşlerimiz bize yardımcı oluyorsa ne var bunda..

Kimi zekat toplayanların giderlerinin karşılanmasını hesab ediyor, kimi geçmiş dönemlerin hesabını yapıyor. Kimi hoca efendilerin şefaatinden meded umuyor, kimi benim kalbim temiz diyor, kimi tevbe etmekten söz ediyor, kimi hacca gidip defteri sildirmekten. Kimi ihtiyacını karşılayıp, ele güne muhtaç olmayacak kadar bir düzen kurduktan sonra, bugün aldıklarının karşılığını fazlası ile vakıflar üzerinden ödemeyi hayal eder, vakıf kurarım diye düşünür ama, tabi bu şeytanın kandırmak için onların kulaklarına fısıldadığı bir söz olarak kalır. Şeytan yaklaştığı insanın kulağına, onun nefsine hoş gelen daha önce düşünüp meylettiği şeyleri söyler.

Şeytan peşine düştü mü bir insanın ve o da ona kapıyı bir açtı mı, artık onun işi zor. Fuhuşa da sürükler, alkole de, kumara da. Her gün geri dönüş daha da zorlaşır. Bir süre sonra insanları hak ve hayır yolunda dönüştürmek için çıktığı yolda, bir noktadan sonra kendi dönüşmüş olur ve Şeytanın peşinden yürümeye devam eder.

Kim bunlar derseniz, onları görmek için çevrenize bakın bakalım, yok oldular değil mi? Onların gittikleri mekanlara bakın bakalım, eğer yolunuz düşerse tabii, kimlerle dost olmuşlar, kimlerle beraberler, kibir var mı? Eski dostları ile ilişkisi nasıl. Aile, çocuk, eş-dost ilişkileri ne durumda. Bunlar inandıkları gibi yaşamaktan uzaklaşınca yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar.. İlginçtir, eskiden radikalken, bugün, karı-kız peşinde koşanlarımız, kumar oynayan, futbol maçlarını kaçırmayan, malayani işler ve dostlar edinen, sık sık yemin eden, argo konuşan, küfreden, lüks mahallerde, yeni dostları ile sohbet ederken kahkahalar atan tiplere dönüşenler var.. 

Para, makam, güç konusunda hazırlıksız yakalandık. Aklımız ve imanımız, servetimiz ve gücümüze yön versin derken, tersi oldu, servetimiz ve gücümüz aklımız ve imanımıza yön verdi.. Bu helak sebebidir. İnandığımız gibi yaşamayınca, yaşadığımız gibi inanmaya başladık. Olduğumuz gibi görünmeyince, göründüğümüz gibi olmaya başladık. 

Kimimiz ilmimizle kibirlendik, kimimiz makamımızla, kimimin paramızla, kimimiz şöhretimizle. Kimimiz bunlara ulaşmak için Şeytanın yalan vaadlerine kandı, kimimiz bunları elde ettikten sonra sapıttı.

Bizim açlığını çektiğimiz birçok şey vardı: Para, makam, kadın.. Kimimiz bunlara ulaşamayınca bunlara sahip olanları itham ediyordu, demek ki, kimimiz bunlara karşı çıkarken, onları kıskanıyormuş. Bunlara sahip olunca bir anda sapıttılar.

İnsanoğlu neyi ihtirasla ister ya da neye sahip olur ve onunla kibirlenirse, Allah onları o şeylerle imtihan eder. O şeyler, “dua ile istenen bela”ya dönüşür.

Ya hu, öyle şeyler oldu ki, başlangıçta, partizanlık, cemaat, tarikat, hemşehricilik ile yola çıkanlar, gün geldi, ya sahip oldukları haram mal ve makamı muhafaza için ya da daha fazlasına sahip olmak için tam zıt bir dünya görüşüne sahip olanlarla kol kola girdiler ve haram mallarını korumak ve kendilerine birileri musallat olmasın diye Mafya ile kol kola girerek Mafyalaşmaya başladılar. Sermaye, siyaset, bürokrasi arasında Mafyöz çeteleşmeler başladı.

Birinin çıkıp bunlara; “durun kalabalıklar, yolunuz çıkmaz sokak” diye bağırması gerek.

O noktaya geldi ki işler, bunlar artık kendilerini savunmuyorlar, saldırıyorlar, tehdit ediyorlar.. Utanmıyorlar, görünmez, bilinmez de değiller artık. Birçok şey bilindiği halde arsızca yollarına devam ediyorlar. Kendilerinden kimsenin hesap soramayacağını zannediyorlar. Her kesimden “dostlarının” olmasına, sahip oldukları dosyalarla dehşet dengesi oluşturarak, itiraz edenleri susturacaklarını sanıyorlar.

Şeytanın hilelerinden kurtulmak istiyorsak, yüzümüzü HAK’ka dönelim. Ama dikkat, Şeytan sizi Allah’la aldatmasın. Cahillik edip de din ve devlet büyüklerinizi İlah ve Rab edinmeyin. Haksıza karşı, haklıdan yana olalım o her kimse ve işi ehline verelim. Aksi zulümdür ve Allah, cahil, zalim, fasık ve müfsit kişi ve topluluklara yardım etmez. Onların işlerini sarp dağlara sardırır. Kazandıkları, para makam ve şöhret, dua ile istenen bela olur onlar için.

Keşke insanlar yanlışta ısrar etmeseler de akıllarını başlarına toplasalar. Gelecek günler onlar için geçen günleri aratabilir. O gün geldiğinde bir dost ve yardımcı da bulamazlar.

Ve bir de, o unutmamamız gerekirken unuttuğumuz(!) bir din günü var, o her şeyin hesabının sorulacağı bir gün!! Ölüm en büyük ibret dersi olmalı bizim için! Heey! ölüm var ölüm! Selâm ve dua ile.

 

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YORUM YAZ

  • a.a.44 dk önce
    ALLAH RAZI OLSUN SAYIN HOCAM.SELAMLAR
  • KryKry50 dk önce
    O gün geldiğinde benim dostluğumu kaybettikleri kesin. Ben kimmiyim, imtihana maruz kalan bir mazlum. En zor zamanında Hükümet in yanında duran milletine, vatanına sevdalı bir genç. Nasıl bu hale gelip kendi tabanımıza çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden bu zulmü yapıyoruz hala aklım almıyor.
  • YORUM YORUM 1 sa önce
    Sayın Dilipak selamlar.Güzel bir konu.Şetanın dinsiz ile münafık ile kafir ile ne işi olur ki.Şeytan inançlı insanlar ile uğraşır.Zina yapana haram yiyene ne telkin edecek. Kul hakkı yiyenler aleni bu işi yapıp müslüman olduklarını iddia ediyorlarsa hemen tevbe edip elde ettikleri haram mallarının tamamını taadduk etmeleri gerek.Şeytanın en büyük desise si kendisine tabi olanlara kendini inkar ettirmektir.Hiç kimse hic bir müslümanın nefsini temize cıkarmaya hakkı yoktur.Nefsini daim kusurlu gören tevbe istigfar eden kul olmayı Rabbim bizlere nasip etsin.ALLAH bizleri muttaki kulları zümrenin dahil eylesin.Allaha emanet olun.
  • ogrogr1 sa önce
    hoca savaştayız devlete askeremillete güç veren yazılar bekleriz nifak tohumları değil.
  • Refik Refik 1 sa önce
    Abdurrahman boşver onu bunu her ayetteki yaptırımlara ellibin tane bahane buluyorlar domuz gibi yiyorlar yetmiyor yakınlarına yediriyorlar yetmiyor akrabalarına yediriyorlar yetmiyor seçmenlerine yediriyorlar yenenlerin %49zu hadi öyle diyelim başkalarına ait yeterki kamu malı olsun itibarda tasarruf olmaz diyorlar Halbuki Osmanlı ondan battı yiyorlar zehir zıkkım olsun Allah hesabını Tez zamanda sorsun boğaxlarından kudursunlar iyşaallah Duva ile Abdurrahman
  • Yedi Uyurlardan Kefeştetayüş Yedi Uyurlardan Kefeştetayüş 1 sa önce
    Kapitalist ve tüketimci din/etik/ahlak bir madalyonun iki yüzü gibidir.... Zenginlerin uyduğu birincil emir “yatırım yap!”ken, geri kalanların uyduğu birincil emir “satın al!”dır... Kapitalist tüketimci etik bir başka açıdan da devrimcidir. Daha önceki ahlak sistemlerinin çoğu, insanları çok zor bir seçimle baş başa bırakmıştı; insanlara cennet vadedilmiş ama bu ancak hoşgörü ve şefkat gösterirlerse, arzularını ve öfkelerini bir kenara bırakırlarsa ve kendi bencil isteklerine engel olabilirlerse mümkündü, bu da çoğu insan için çok zordu.Ahlak sistemlerinin tarihi, kimsenin tam olarak uyum sağlayamadığı bir harika idealler dünyasıydı. Yahudilerin çoğu hz. Musa'yı, Hıristiyanlar hz. İsa’yı, Müslüman hz. Muhammed'i, Budistler Buddha’yı takip edemedi, Konfüçyüsçülerin çoğunun yaşamı Konfüçyüs’ü çileden çıkarırdı... __________________________________________Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens/Yuval Noah Harari
  • MertMert1 sa önce
    Rabbim ömrünüze bereket ihsan eylesin.
  • İrfan Özcanİrfan Özcan1 sa önce
    Diyanet Başkanlığı bu yazıyı bütün camilerde cuma hutbesi olarak okutsun.
  • Mehmet ayMehmet ay1 sa önce
    Sayin dilipak, seytanin türkiyede zorlandigini hic sanmiyorum.Cünkü cok müsayit ortam var. ...
  • yaşaryaşar1 sa önce
    Bu yazıyı yazan Yazardadahil herkes aynaya baksın "Dindar adamı şeytan nasıl kandırır!" sorusunu kendine sorsun.
  • OmerOmer1 sa önce
    Allah razı olsun hocam
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ELLERİNİZE SAĞLIK..HER ZAMANKİ GİBİ GÜZEL ÖĞÜTLER VERMİŞSİNİZ.ALLAH(CC) ÖĞÜT ALANLARDAN OLMAYI HEPİMİZE NASİP ETSİN İNŞALLAH..DÜN BU ÜLKEDE MÜSLÜMANLAR ÇOK KÖTÜ BİR KONUMDA İDİLER..ŞİMDİ, O GÜNLERE GÖRE ÇOK DAHA İYİLER..SOSYAL KONUM BÖYLE OLUNCA ,DÜNKÜ HAYAT TARZLARINDA DA DEĞİŞİKLİKLER OLDU TABİİ..EVLER VE ARABALAR GÜZELLEŞTİ..KIYAFETLER ÇEŞİTLENDİ VE SAYILARI DA ARTTI..BİLİNMEYEN YAZ TATİLLERİ VE DENİZ HAYATLARINA GİRDİ VE OLMAZSA OLMAZLARDAN OLDU..TABİİ BUNLARIN HEPSİ DÜNKÜ MÜSLÜMANLARDAN DEĞİL..BİR ÇOK YENİLERDE BU KULVARA GİRDİ..ESKİLER YİNE AYNI..PEK FAZLA BİR DEĞİŞİKLİK YOK..ONLARIN YÜREĞİ YİNE DOSDOĞRU ATIYOR..YAPTIKLARINDAN VE YAPAMADIKLARINDAN DOLAYI HÜZÜNLE DOLU,GÖZLERİ YİNE YAŞLI..MESELE ONLARDAN ÇOK YENİ YETMELERDE..DÜNYA SEVGİLERİ ÇOK FAZLA..ANALAR KAPALI,KIZLAR VE TORUNLAR ÇOK DAHA "ÖZGÜR"..TESETTÜRÜ BIRAKIN ,ZERRE MİKTARI DİĞERLERİNDEN FARKLI DEĞİLLER..ALLAH(CC) YARDIM ETSİN..TOPLUMUN BU HALİ DAHA BİR ÖNEMLİ GİBİ..
  • osman ilkkurşunluosman ilkkurşunlu2 sa önce
    Yazar farklı bir kulvara savrulup yumuşadığından bir ara bizi de yumuşatmaya çalıştı. Olmayacağını anladı herhalde şimdi de vaizliği soyundu. Farklı sularda yüzüyor ama biz aptal değiliz.
  • Bir okuyucu Bir okuyucu 2 sa önce
    Sizde olmasaydınız hangi yazarı okurdum bilmiyorum şu zamanda kimden böyle nasihat mahiyetinde yazılar okuyabilirdim? Bazen karanlikta kayboluyorum yazılarınız çok aydınlatıcı oluyor Allah sizden razı olsunEsselamu aleyküm.
  • İman Zaafiyetiİman Zaafiyeti2 sa önce
    İslam Aleminin en büyük sorunu iman zafiyetidir. İmanı kuvvetlendirecek dersler, sohbetler, vaazlarla ve helal rızıkla bu sorun büyük oranda çözülebilir ve çözülmelidir. Allah, Barış Pınarı Harekatında görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza eylesin. En kısa zamanda büyük zaferler ihsan etsin. Amin
  • veliveli2 sa önce
    şeytan,,,, kötü birşey mi*hamamcı olmamıza sebep olan şey nedir**geçenlerde hamamcı olmuştum,, bir hafta şeytana teşekkür ettim***
  • MertürkMertürk2 sa önce
    Müslüman referansı kullanılarak bütün bunlar yapıldığı için en büyük zararı İslamiyet görüyor. İslami fazla bilmeyen ve kalbinde azda olsa İslam duygusu olanlar ,bunları görünce ,bunlar müslüman ise ben müslüman değilim diyor. Bunlar yüzünden gençler arasında deistlik hızla artıyor. Bunların ıslama verdiği zararıtarihte hiçkimse vermemiştir. Bunlar yüzünden, millet islamdan uzaklaştı. Eskiden ,gayri müslimler , müslümanların ,ahlakına adaletine, bakıp müslüman olurlardı. Şimdiler de ,müslüman anne babadan olma ama fazla İslami bilgisi olmayan gençler bile ,bunları görünce islamdan doğuyor. Bütün bunları dile getirenleri de ,bizi fazla eleştirmeyin bak biz gidersek ,din düşmanı CHP gelir, diyorlar. Sizin ıİslama verdiğiniz zararı ,CHP dahil hiçkimse vermemiştir. CHP nin gelip gelmemesi takdiri ilahidir, ama müslüman referansıile idare edenlerin ,İslam ahlakına aykırı davranışları nedeniyle insanların islamı yanlış anlayıp islamdan soğumalarının vebalini kimse kaldıramaz . İslam önce ahlaklı olmayı gerektirir.
  • BahattinBahattin3 sa önce
    Negüzel bir yazi keske böyle bilgili ebeveynlerim olsaydi bunlari hep duyabilcegim,yada böyle yazi yazan düsünen ustalarin yaninda cirak olabilseydim.Bunlar olamadi en azindan yazilarinizi okumak nasip oluyor.Bunada cok sükür.
  • kaankaan3 sa önce
    Önceki herkes kendi nefsini hesaba çekmeli, Tarikat ve Cemaetlere toplumun manevi direkleridir Anadolu irfanı 1000 yıldır bu topraklarda var.Olmassaydı Şeyh Edebali,Akşemsseddin,İdris Bitlisi,Ebu Suud Efendi,Ali Haydar Efendi, Ne Osman Gazi Ne Fatih Ne Yavuz Ne Kanuni Ne Abdülhamid olurdu.DİYANET herkesi denetlesin .Bütçesi var Personeli var.Şimdi Fitne Zamanı Değil derim.Safları sıkıştırma zamanı. Şu kriptoları,Bazı STK altında vatan hainlerini LGBT yi hedef alın .Yaşam tarzlarını sorgulamak isterneiz onlarınkını sorgulayın Dindarları değil. DAEŞ ve FETO dan yola çıkarak dindarla saldırmaya gerek yok .Bu ülkenin vatan hain oranı ne yüksek olsada bir o kadar Can verecek vatansevervar unutmayalım.15 Temmuz da Kimlerin sokakta oldğunu herkes gördü.Doğru Şeytan sizi Allah kandırmasın derken yolumuz SÜNNETİ SENİYYE dir.Akılımızı kiraya vermiyoruz amma TV ler yorum yapan sözde ilahiyaçılar gibi muhkem ayetlerin peşine düşerseniz İman gider. Gün Birlik Günüdür. İlahi Kelimatullaha ulaşmak için.Ummeti Muhammed Ehli Sunnet vel Cematin ayağa kalkmasını bekliyor.İnşallah oda Anadoludan olacak.
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci3 sa önce
    futbol şirki ve televizyon (bilhassa dizi film) necaseti, her yeri sarmış durumda
  • şükrü onukşükrü onuk3 sa önce
    İnsanoğlu hatalarını örtmede ve nefsine uyarak kendini kandırmada pek mahir .Çoğunluklakendi anlayışıyla hareket ettiğinden her zaman hataya meyyal bir yapıdadır . Her yanlışa vereceği kendince olumlu bir mazereti vardır . bilmez ki gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar , Her olumsuz durumda bunda da bunda bir hayır vardır diyerek Allah’a teslim olmak varken çoğunlukla nefse uyarakgider aksini yapar . İç yüzünü kavrayamadığı bir şeye sabretme imkanı da zor . Hakikati kavrayamayıpteslim olmayanlar , debelenip durdukları halde istediğini de elde edemeden hayal aleminde bir hiç uğruna gezinip dururlar .Yakın bir zamandatv de define bulurum düşüncesiyle bir yeri öylesine kazmışlardı ki çoğu kişinindefine olsa bile yapmayacağı kadar sonu hüsranla sonuçlanan bir çaba ve emek sarf etmişlerdi . İnsanoğlunun kendine yaptığı en büyük kötülüklerden biri temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra hesabını vermekte zorlanacağı akçeli işlere bulaşmasıdır . Bilmez ki Allah’ın vermediğini zorla alamayacağı ,Allah’ın verdiğini de kimse engelleyemeyeceğini .
  • eren35eren353 sa önce
    hocam yüzünü hakka döndüren zaten o bahsettiklerinin birçoğu,kalplerimizi döndüremediğimizden olmasın bu sıkıntılar.
  • halidhalid3 sa önce
    yazınız çok güzelde ya barış pınarı harekatı
  • MaraşlıMaraşlı3 sa önce
    Hocam selam bana göre ahir zamanın en şiddetli zamanını yaşıyoruz imansızlık hastalığı acayip yayılmış. Artık şeytana ihtiyaç kalmadı insanlar bunu çok iyi yapıyor. o yüzden yüce kitabımızda insin ve cinnin şerrinden diye bahsedilir. Artık şeytan Yarabbi insanın şerrinden sana sığınırım derse şaşmamak lazım , bırakın batıyı ve ecnebileri yurdum insanının ahlaksızlıkta zirve yapmış vukuatlarını duyunca acaba burası müslüman ülkem diye sorgular oldum. Artık herşey ortada Din bozulmadı insanlar bozuldu ve dinin insanlar üzerinde bir etkisi kalmadı çünkü yaşanmıyor. Herkes kendi fetvasını verecek kadar alim , o yüzden başımıza gelecek bela ve musibetleri bekleyelim bizi anca bu paklar , artık nasihat kar etmez bu topluluğa çünkü onar ıslah edicileriz diyorlar. Allah cc sonumuzu hayreylesin
  • OkurOkur3 sa önce
    Bahaddin Karakoç'un "ölüme bakan açı lar" şiirini tavsiye ederim. Sayın Dilipak; Müslüman olduğunu beyan eden kişinin ölümden ziyade tekrar dirildiginde ne ile karşılaşacağını mı h gibi aklina kazimali, çünkü müslümanölümün son olmadığını bilen demektir aynı zamanda... Hani "şeytan bizi aldattı dediğinde, Seytan; Ben Allah'tan korkarim" diyerek insanı yalnız bırakacak ya, müslüman olduğunun bilincine varabilirse kişi, Allah'ın emir ve nehilerine daha fazla dikkat eder. Biz sonradan müslümanlığı tanimayip, müslüman bir aileden ve çevrenin içine doğduğunuz için; Ne kadar da müslümanız desek de iman her zerremize nüfuz etmediğinden, muslumanca bir duruşu ne yazıkki sergiliyemiyoruz. Müslümanlığı; elbise gibi giyinmek yerine, yediğimiz ve kanimiza karışan şu gibi bal gibi kendimize zerk edersek ve hayrı talep edersek, elbette Allah; "şeytanın şerrinden, kötülerin, nefsimizin fisiltilarindan ve kafirlerin kufrunden, zulmünden bizi koruyacaktır. Yani Yunus dili ile "ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Kişi kendin bilmese, ya nice yaşamaktır. Allah bize "oku" derken "namazı dost dogru kılın" derken kast ettiğini anlamayı nasip etsin. Ayrıca gazamiz(barış pınarı) mübarek olsun, bizi müslüman olarak muzaffer kilsin...
  • Malkoç Malkoç 3 sa önce
    AFEDERSİNİZ , BİZ,IŞİD KOLLEKSİYONCUSUMUYUZ.....????IŞİDDEN NEHAYRGELMİŞ , BİRALLAHINKULU NA.... ÇOKMERAKLIOLAN VARSA ,KENDİ EVİNİ , EVLERİNİ, HAN VEHAMAMLARINIAÇSINLAR.... IŞİD, EL NUSRA, HTŞ, BOKO HARAM,AHRARUŞŞAM,CÜBBELİ, MENZİL TÜCCARLARI VEMİLYONLARCAVAHHABİ, SELEFİSAPIKKENDİLERİNEHAYIRLIOLSUN...
  • İşsiz İşsiz 3 sa önce
    "Para, makam, güç konusunda hazırlıksız yakalandık." Dilediğiniz hazırlığı(?) yapın, ruhunuz hasta ise hepsi boşa. Sizin de ruhunuz hasta. Ene, ene...
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 3 sa önce
    Bizim açlığını çektiğimiz birçok şey vardı: PARA ,MAKAM , KADIN.....Kimimiz bunlara ulaşamayınca bunlara sahip olanları itham ediyordu, demek ki, kimimiz bunlara karşı çıkarken, onları kıskanıyormuş. Bunlara sahip olunca bir anda sapıttılar..... diyor, ABDURRAHMANDİLİPAK....
  • istedigin kadar okuistedigin kadar oku4 sa önce
    Doru seyleri yapmak icin dindar veya dinbaz olmak gerekmez. Ahlakli olmak yeterli. Hele birseyden korkmadan veya odul karsiligi olmadan ahlakli olabiliyorsan en iyisi o. Bilmemn ne ayaetini gunde yuzlerce defa okumakla insan ahlaklai olmaz.
  • Nuri KaradenizNuri Karadeniz4 sa önce
    Benim ve bizim durumumuz. Güzel bir analiz ve anlatım. Saygılarımla.Saygılarımla
  • GaribanGariban4 sa önce
    "Bizim açlığını çektiğimiz birçok şey vardı: Para, makam, kadın.. Kimimiz bunlara ulaşamayınca bunlara sahip olanları itham ediyordu, demek ki, kimimiz bunlara karşı çıkarken, onları kıskanıyormuş. Bunlara sahip olunca bir anda sapıttılar." SÜPER BIR YORUM... ACAB GECENLERDE EVINDE KENDINI SILAHLA VURAN (!!!) BAYAN BIZIM MILLETVEKILI ILE NE YAPMIS OLABILIR KI MILLETVEKILIMIZDELILLERI ORTADAN KALDIRMAK ICIN CABA SARFEDIYOR...
  • Naim YeşilNaim Yeşil4 sa önce
    Bismillah, Allahü me inni eüzü Bike min ebelise ve cünüdihi ilel ebed. Günde en az 3 defa.Bismillah, Allahümme inni eüzü Bike min amaliş şeytan ilel ebed. Günde en az 3 defa.Bismillah, Allahümme, inni eüzü Bike min şerri nefsi ilel ebed. Günde en az 3 defa. Bu dualar hadiste buyrulmuştur.İblisler, nefisler ve şeytanların amallerini bertaraf ederler.Her gün yüzer defa okumazsam kendimi şeytanın avanesi sayarım. Hikmeti çok büyüktür. Keşke iki fakülte bitireceğime hep manevi ilimler tahsil etseydim. Şeyim filan da yoktur. Kur`an ve sağlam hadisler varken şeyhe ne hacet var. Ayda da 2=3 hatim indiririm. Bütün ilimlerin özünü Musaf'ta buldum. Doğru diye öğrendiğim müspet ilimlerin yanlış olduğunu Kur'an gösterdi ve sildi, yerine mutlak doğrusunu yerleştirdi.
  • ali dalali dal4 sa önce
    bakiyorum saat sekiz henüz yorumlar yok.demekki sarmiyorartık milleti bu nasihatler.herkes politize olmuş demek.bizdeo mürtedleri bir ders verilsin istiyoruz .hele orojava rojava dedikleri yokmu.ama hocanın yazısı yazgünü içilen limonata gibi oldu.
  • AdemAdem4 sa önce
    S,A Tamda dolandırıcı jet Fadıl akgunduzle çıkar ilişkisi olan siyasi ve hukuki alanda olanlari tanimliyorsunuzbinlerce mağdurun ahi onları yakar iflah olmazlar
  • AlperAlper4 sa önce
    Dilipak siz zaten buydunuz sadece iktidar olmayı bekliyordunuz.
  • Şeytan görevden azlini istemisŞeytan görevden azlini istemis4 sa önce
    Sayın Yazar haberiniz yok sanırım ülkem dindarlarıni görünce şeytan görevden affıni istemiş, bunların yapabildikleri, akledebildikleri şeyleri ben 100 milyon geçse hayal dahi edemem bunlar varken bana gerek kalmadı demiş. Bu belki abartı ama esas sorun Turkiye'de dindar var mi ki seytan kandırsin??? Kusura bakmayın dindar niteligine sahip kimse yok ülkemde. Kendisinin dindar oldugunu zannedenler ve dindarmış gibi görünmeye çalisanlar var sadece. Seytan da onlari kandirmakla uğraşmaz bilir ki bu ikisi islama zaten en büyuk zarari verir, niye bosuna emek harcasın. Şu kadar milyon dindar oldugunu iddia edenler gercek dindar olsaydı islam bu halde mi olurdu bugun. Ama belki bunlar başka kitabin dindariysa o başka.Belki onlarin kitabinda yurtdisinda yetim parasiyla bes yil bedavadan doktora yapabilirsin diyorsaşeytan ne yapsın... zaten kitabiniz boyle soyluyorsa seytana yine gerek kalmıyor. Her halükarda şeytanın bu topraklarda görevi kalmamış oluyor. Seytanin avukatligini yapmak da bu demekmiş şimdi anlıyorum ve bana düştü. Kirk yil dusunsem seytani savunmak zorunda kalacagim aklima gelmezdi hemde su muslumanlar yuzunden, pardon sahte muslumanlar diyelim, lawrence'lar. Sadece şekil kismina odaklanip özünü hic anlatmazsaniz dinin olacagi buydu.
  • beyhudebeyhude4 sa önce
    Ordu savaşa girmiş, dilipak hocam nifak peşinde. S400 gerilimi devam ediyor sende hocam. Kabul et. Geri verin S400 leri de.
  • Mahir ArıcıMahir Arıcı4 sa önce
    Ya Dilipak, şeytana güçlü silah var. Kur'an'ın her ayeti. Günde yüz Felak, NAS okusunlar. Bakalım şeytan aldatabilecek mi? Her sure eritir, kül eder şeytanı.Hayatımda Fatiha, Felak, Nas, İhlas sürelerini birer milyon defa okudum. Şeytan Müslümanların tamamını aldatacak güçte. Herkese her istediğini yaptırıyor. Ancak herkes kabirde şeytana taptığını anlayacak. En iyi Müslüman şeytanın adını bilir kendini bilmez. O melun Müslüman ile nasıl taşak geçeceğini çok iyi bilir.
  • BuğraBuğra4 sa önce
    La ilahe illallah de ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol Allahın selamı ile
  • AhmetAhmet5 sa önce
    Şeytan neden hep müsĺümanı aldatır.siz hiç bir ateistin şeytana uydum dedığinı gördünüz mü.ama ben müslümanım diyen çalar yakalanınca şeytana uydum der.kendine din alımı denen şahıs her türlü halti yapar suçlusu şeytan.yakalanmasa herhalde uymamış olacak şimdi sormak gerek yapanlar mı şeytan yoksa yaptıran mi.
  • AbdülkadirAbdülkadir5 sa önce
    Dindar adamı şeytan en iyi sağ yanından kandırır. Bu dindar adam kendi şeyhini Allahın yeryüzündeki temsilcisi zanneder ve bunun da islamın bir gereğiymiş gibi yapar. Yani şeyhi onun için Allahın yeryüzündeki tecellisidir. İşte şeytan adamı kandırırsa böyle kandırır. Bunun gibi insanlara çevremizde çok rastlarız.Hatta bazıları tv kanallarında sıkça boy gösteriri. Şeyhini gavs yerine koyanlar,hocaefendisini tüm kainatın imamı yapanlar,efdaller,3 ler 5 ler 7 ler 40 lar 52 ler 300 ler oooo say say bitmez. Valla bu şeytan işini iyi yapıyor.
  • Tata TongaTata Tonga5 sa önce
    Her şey bir imtihandır. Zenginlik de, fakirlik de, makam da, mevkii de... iktidarda olmak da, muhalefette olmak da... "insan için ancak çalıştığı vardır 53/39)"
  • Kim DinlerKim Dinler7 sa önce
    Çok Doğru sözler beyefendi ama kim dinler.Allah bizlere akıl fikir iman ihlas şuur sabır versin,

Abdurrahman Dilipak

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Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü