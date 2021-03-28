Dersimiz 4 işlemle CoVID

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak
TÜM YAZILARI
Resmen felç oldular! Tek çare Türkiye
Ekonomi

Resmen felç oldular! Tek çare Türkiye

Süveyş kanalında yaşanan Panama bandıralı konteyner gemisi krizinin ardından tek güvenli rotanın Tarihî İpek Yolu olduğu bir defa daha ortay..
Almanların korktuğu başına geldi... Göktürk-1 Süveyş'teki kazayı böyle görüntüledi
Teknoloji

Almanların korktuğu başına geldi... Göktürk-1 Süveyş'teki kazayı böyle görüntüledi

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen uydusu Göktürk-1, Süveyş Kanalı'nda dünya taşımacılık trafiğinin aksamasına sebep olan gemiyi..
YARSAV eski Başkanı'ndan 'kandil' zırvalığı
Gündem

YARSAV eski Başkanı'ndan 'kandil' zırvalığı

'Türkçe ezan' çıkışı ve başörtüsü düşmanlığıyla bilinen YARSAV eski Başkanı CHP'li Ömer Faruk Eminağaoğlu, Berat Kandili'nin olduğu bugünde ..
ABD medyasından bomba S-400 itirafı
Dünya

ABD medyasından bomba S-400 itirafı

ABD’de yayınlanan The National Interest dergisi, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin, görünmezlik özelliğine sahip olduğu iddia edilen F-22..
'Herbokolog' Fatih Altaylı yerin dibine girdi! Bakan Koca’dan belgeli cevap
Gündem

'Herbokolog' Fatih Altaylı yerin dibine girdi! Bakan Koca’dan belgeli cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyunda 'herbokolog' olarak tanınan Fatih Altaylı’yı yerin dibine soktu. Koronavirüs aşılarıyla ilgili sord..
Almanya'dan Türkiye kararı! Önemli bir hamleye hazırlanıyorlar
Dünya

Almanya'dan Türkiye kararı! Önemli bir hamleye hazırlanıyorlar

Avrupa Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, Almanya'nın Türkiye ile olan ticareti büyütme kararı aldığını duyurdu...
Hükümet düğmeye bastı! Yeni koronavirüs kararları
Gündem

Hükümet düğmeye bastı! Yeni koronavirüs kararları

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Kabinenin ana gündemi is..
Luka Modric tarihe geçti
Spor

Luka Modric tarihe geçti

135. milli maçına çıkan Luka Modric ülkesinde en çok milli formayı giyen futbolcu oldu.
ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük
Dünya

ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin müdahalesinde 100'den fazla kişinin öldürülme..
Ekonomi

"Düşüş kaçınılmaz" deyip açıkladı! Dolar ve altını olanlar dikkat

Milliyet yazarı Zeynep Aktaş bugünkü köşesinde "Risk algısının yükseldiği dönemlerde borsada genel düşüşler kaçınılmazdır. Bununla birlikte ..
28 Mart 2021

Dersimiz 4 işlemle CoVID

Siz maske diyorsunuz, biz diyoruz ki, maske profesyonel, dar zaman ya da belli sektörlerde işe bağlı bir korunma yöntemi. Maskenin duruma özel olması gerekir. Maske takan bone de takmalı, eldiven de. Öksürüp hapşırınca değişmeli, en fazla 2 saatte bir değiştirilip tıbbi atık olarak imha edilmeli. Yoksa mikrobu yoğuşturur, sonra da bulaştırırsınız. Maske ele alınmaz, cebe, masaya konulmaz. Maskeyi yaşlılar, astım hastaları ya da akciğer yetmezliği olan kişiler takmamalı. Performans gerektiren işler yapılırken maske takarsanız, hem gaza, hem frene basmış olursunuz. Maske, hem de iki maske üst üste takanlar, bir de separatör takanlar var. Zaten siz yeteri kadar bırakın oksijen almayı, hava almıyorsunuz ki. Bu da hastalığı daha da ağırlaştırır, ölümcül hale getirir. Bu şekli ile bulaşı artırırsınız. Burnunuzu da içeri alacak şekilde maskeyi gözünüze kadar kapatırsanız, gözünüze sıcak karbondioksit püskürtmeye devam ederseniz, göz kuruluğundan, katarakt olmaya kadar göz sağlığına zarar verirsiniz.

Zaten görsel olarak toplumda psikolojik bası sonucu toplum “hastalık hastası oldu”. Gobbels tarzı bir propagandayla, toplumun belli bir kesimi “korku pandemisi”ne yakalandı. CoVID üzerinden aileler dağılma noktasına geldi. Eğitim dedikleri şey dibe vurdu. Bir cinnet toplumuna döndük. İntihar vakaları artıyor, orta direk yani esnaf perişan.. CoVID’i üretenler, bir taşla birkaç kuş vurdular.

CoVID ne ki, turpun büyüğü heybede. CoVID bir alan taraması. CoVID’i üreten akıl, onu gizlemek için PCR testini de üretti. Onun etkisini manipüle etmek için ilacını da, aşısını da planladı. Bu vesile ile mRNA’yı da test ediyorlar. Gıda ve ilaç üzerinde RF ve 5G etkisini test ediyorlar. Starlink’lerden üstümüze radyasyon pisliği yağdırıyorlar. Yerden 5G üzerinden radyasyon fışkırtıyorlar. RF kirlenmesini absorbe eden keneviri ise engelliyorlar. Her şey Great Reset’le birlikte “Yeni Normal” dönemin ekonomi, siyaset, üretim-tüketim, para, eğitim yapılarını istedikleri gibi dizayn etmeleri için. Neuralink’e geçiş için, siber ordularla dünyayı kontrol etmek için, Biyolojik insanı resetleyip, “yeni insan” ve onun için yeni bir din ve yeni bir ideolojinin zeminini oluşturmak için. Tabii bu kadar insanla bu işi başarmak zor, o zaman insan neslini kurutmak lazım. İstanbul Sözleşmesi, CEDAW, Lanzarotte, iklim, sentetik et, LGBT’ye özgürlük, Humanoid, Genomic, Klonoid, Siborg tartışmaları bunun için yapılıyor. Yeni insan; din, ahlak gelenek ve cinsel kimliğinden bağımsız, izole bir varlık olacak. Yaratılışı unutacak, varoluşçu temelde yeniden tanımlanacaksınız. Hakikatten bağımsız bir gerçeklik alanında yeni bir dünya inşa edilecek.

Bu adamlar, dünyada işler içinden çıkılamaz hale gelirse, yer altına sığınmak ya da uzaya kaçma planları yapıyorlar. Bizim bilim kurullarının, politika kurullarının, stratejik planlama yapanlar ve istihbaratçılar, herkesin bildiği şeyleri niye görmezden geliyorlar ki. Herkes altın tasa, içindeki Anzer balına bakıp, övgüler diziyor. Kimseye altın tas içinde, bala karıştırılan 3 damla zehiri anlatamıyoruz.

CoVID, SARS, MERS, Domuz gribi, Kuş gribi gibi laboratuvarda üretilmiş bir virüs. Sonuçta H1NI şasesi üzerinde geliştirilmiş, bunlardan alınan parçacıklara AIDS’den alınan bir parçacık da eklenerek Corona grubu üzerinden sentezlenen bir grib mikrobundan söz ediyoruz. H1N1, tarihte ilk kez Radar ve RF maruzatı ile mutasyona uğrayan bir mikrop. Bu mikrobun özelliği, 5G ve RF gibi elektromanyetik dalgalarla etkileşerek bitki, hayvan ve insanlarda birtakım komplikasyonlara sebeb oluyor. Mesela RF maruzatı reçineli bitki yapraklarında reçine salgılanmasına sebeb oluyor. İnsan ve hayvanlarda ise akciğerlerde koruma refleksine dayalı bir salgıya sebeb oluyor. Buna sebeb olan ise RF, 5G gibi mikro dalgalar, oksijen atomlarının frekansını değiştiriyor. Bu durum kuşlarda, arılarda bazı canlılarda kitlesel ölümlere yol açabiliyor.

Bakın, bu mikrop grib mikrobunun yeniden yapılandırılmış hali olduğu için, başka hastalıklarla da etkileşerek ya da oksijen yetersizliğinden, bastırılan hastalıkların ortaya çıkmasına sebeb olup, onlarla etkileşerek çok hızlı mutasyona uğrayabiliyor. Yani bu hali ile bu mikrop için ne ilaç ve ne de aşı olmaz. İnsanları aşı manyağı yapsanız da, o aşıların hiç biri, yerli ya da yabancı derde deva olmaz. Aksine mutasyonu hızlandırır ve insanların mikroplara karşı direncini zayıflatır.

Hem zaten mikrobu izole etmeden, nasıl aşı ve ilaç geliştireceksiniz. PCR zaten yalan. Dün yazdım onu. Siz aşı geliştirene kadar mikrop kendini dönüştürür. Bu mikrobu tümden yok etseniz bile, bu mikrobu üreten akıl yeni mikroplarını, hem de coğrafi, farklı beslenme alışkanlıklarına göre yapılandırarak servis etmeye hazır bekliyor. Tabii ilacını da, aşısını, test cihazını da hazırlamışlardır. Sorunu çözmek için değil, sürdürülebilir hale getirmek için. Yeni Malthusçu Öjenik hareketin seneryosundan habersizseniz benim bu anlattıklarımı anlayamayacaksınız.

CoVID test için büyük bir planın starteri / başlatıcısı olarak servis edildi. Devletler, siyaset adamları, bürokratlar, bilim adamları, iş dünyası, Media ve STK’nın performansları test edildi.

Hep söylüyorum, tedbir, teşhis, tedavi, aşı süreçleri tamamen CoVID’i yok etmek üzere değil, etkisini korumak, kontrol etmek üzere planlandı, örgütlendi.

Bill’in adamları biyolojik savaş ajanları gibi çalışıyor sanki. Bu senaryo 2000 yılında “Millenium” ile başlatılacaktı birçok sebepten ertelendi. Corona üzerinde çalışmalar da o yıllarda başladı. Bu bir biyolojik savaş, CoVID de biyolojik ajan. Bu işin başka ayakları da var. Onun için ben konunun Sağlık Bakanlığı’ndan önce Milli Savunma Bakanlığı’nın, Milli Güvenlik Kurulu’nun, MİT’in işi olduğunu söylüyorum. Adnan Oktar’ın Babuna operasyonunu hatırlayın. Sağlık Bakanı Osman Durmuş işi anlamış ve önlemeye çalışmıştı. Daha sonra kaç operasyon yedik. Durmuş, Media lincine tabi tutuldu. Kimse de Babuna olayının üzerine gitmedi. Sakarya depreminden sonra bir yardım gemisini kabul etmemiştik mesela. O olayların hep üstü örtüldü. O günlerden ders almayınca bugünleri yaşıyoruz.

Bill Gates 2015’te TED konuşmasında “aşılar dünya nüfusunu azaltmada işimize yarayacak” sözlerini kim hatırlıyor bugün. Sosyal mediada bir mesaj gözüme takıldı: Pandemi ilan eden DSÖ’nün ayak izinden gidenler yeni bir virüs varmışcasına sorgulamadan dayatılan zorunlu protokolü uyguladılar, ama gerçekte usulüne uygun izole edilebilmiș yeni bir virüs bile yok! Ama yıllar öncesinden biri nasıl olduysa patentini bile almıştı. Yüzyılın yalanı! Great reset yolunda, yanlıș teşhis, yanlış tedaviyle “Sıfırlanıyoruz!” Bir son dakika haberi: “ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin eski Direktörü R. Redfield koronavirüsün Çin’deki bir laboratuvarda üretildiğini söyledi.” https://ahaber.com.tr/dunya/2021/03/26/abd-koronavirusun-kaynagini-acikladi-cindeki-bir-laboratuvarda-uretildi-koronavirus-yarasadan-mi-bulasti . Bir haber daha: Fintech dünyasının önde gelen isimlerinden Chris Skinner, kişisel bloğunda Türkiye’den bahsetti ve “Türkiye 2023’te Nakitsiz Toplum Haline Gelecek”. Bu 4 işlemle CoVID uyarıları burada da bitmeyecek. Neyse Maske, Mesafe, Musluk. Kripto para ile köşe dönmeye oynamaya devam! 

Selâm ve dua, Hüda’ya tabi olanlara olsun!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YA RABBİ

senden ne istediğimi yüce zatın da kulların da bilmekte....bizi şanına yaraşır bir zafere eriştir....rabbim tam bir tevekküle tam bir ihsana yürüyebilmek için kapına gelmek istiyorum...birşeyler öğrenmek isteyene sanırım kafi derecede ders verdik....son bir kaç şey daha söyleyeyim kapına geleyim inşallah.....birincisi hz ömer de kızını diri diri gömmüş ve habibinin canına kastetmişti.....elbet hüküm senin...ikincisi ağlayan oyuncaklarımı yüce zatına ve orduna isa asın üfürdüğünde kuşa dönüşen çamurdan kuşları kılmanı ne çok isterim....elbet hüküm senin....üçüncüsü bir gün hz ebubekir peygamberimle otururken bir adam gelip hz ebubekire hakaretler yağdırmaya başlamış...hz ebubekir susuyormuş....sonunda patlamış ve adama cevabını vermiş....bunun üzerine peygamberim -sav-ondan uzaklaşmış...hz ebubekir hikmetini sormuş....peygamberim -sav- o adama sabrederken Allahu teala onu başından defetmek için bir melek göndermişti...sen adama cevap verince melek gitti şeytan geldi ben de şeytanın bulunduğu yerde durmam buyurmuş....elbet hüküm senin....GECEMİZ MÜBAREK OLSUN YA RAB...ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB...
  • Yanıtla

Bicân

sene 2013 ... Temmuz ...Ramazan arefesi ... ABDURRAHMAN DİLİPAK köşesinden uyarmış.... BİRİLERİ AYAKLARINI DENK ALSIN!.... - Üç kuruşluk MENFAAT ve UÇKUR SEVDASINA iktidarınızdan olmayın.. Kendinize de, ülkenize de yazık edersiniz.. Dünyanızı ve ahiretinizi berbat etmeyin! Birileri burnundan soluyor, kıskanıyor, kin besliyor.. Erdoğan’ı bir türlü içlerine sindiremediler, AK Parti’yi de.. Dışarıdan, içeriden bir sürü destekçileri de var.. Bazı işler güzel gidiyor, o yüzden kıskanıyorlar.. Ama en zayıf yanımız KADIN, PARA ve KOLTUK merakı! Hepsi değil elbette ama bunu yapanlar hem kötü örnek oluyorlar, hem de sebeb oldukları söylenti bütüne zarar veriyor.. Bana göre KADROLAŞMA dedikleri konuda kimse CHP’nin eline su dökemez.. Ama birtakım grubların bürokraside mevzi kazanma gayretleri yüzünden görüntü hiç de içaçıcı değil.. Şu TARİKAT, HEMŞEHRCİLİK yüzünden koltuk kapma olayına artık bir “dur” desek! Bazı belediyeler ve bakanlıklarda RÜŞVET KONUSU şuyu bulmaya başladı.. Olmuyor. Bu iş böyle gitmeyecek.. Yarın bu yedikleri HALTLAR ortaya çıkar, hem kendileri, hem partileri, hem de Türkiye bu işten zarar görür. Bunları kimse bilmiyor sanmayın.. BİZE HESAP SORAMAZLAR DİYE DÜŞÜNMEYİN...... Bir Molla Kasım çıkar, hesap sorar.. Ya da bakarsınız MOSSAD, MUHABERAT sureti haktan gözüküp bir şekilde servis eder bu bilgileri. İnternet üzerinden yayınlarlar ya da! Hesaba çekilmeden keşke herkes kendini bir hesaba çekse.. Erdoğan partisini, kabinesini, belediyelerini uyarsa.. Seçimlere yakın çetin bir dosya savaşı yaşanacak gibi gözüküyor.. Bir de KADIN MESELESİ var.. Kadın konusu, SİYASETTE de, BÜROKRASİDE de, İŞ DÜNYASINDA da büyük iş yapıyor.. PİYASAYA KIZ YETİŞMİYOR ya hu! İstihbarat örgütleri de bu işin içinde.. Bu işin bir borsası var. Siz şunu verir, bunu alırsınız. Bazan kurban seçilirsiniz, bazan yola getirilmek için ellerindeki belgeyi kısmen kullanırlar. Bazan yıllarca bekletirler, turşusunu kuracak değiller ya, gün gelir pazarlığa otururlar, para sızdırırlar.. Bazan “dehşet dengesi” oluşturur bu kasetler, belgeler.. “Deme-derim” noktasına gelirsiniz.. KASET ALIR, KASET SATARSINIZ. Zaten bu işin mafyası böyle oluşuyor. Sonra derin hesapların içine girersiniz, derin pazarlıklarda masada olursunuz.. “Ben ne yapıyorum” dediğinizde artık çok geçtir. Siz de sistemin bir parçası olmuşsunuzdur. Geri gidemezsiniz.. Zamanla birtakım tetikçi gazetecilerle dirsek teması kurma ihtiyacı duyarsınız. Paranızı yurtdışına çıkarmak ya da dışarıdaki paranızı getirmek için birilerine ihtiyacınız var. PARANIZ ÇOKSA, Amerikalı, yahut Alman, İngiliz ortağım olsun istersiniz. Olmasın değil de, korunmak için birilerine yaslanma gereği duyduğunuz da elinizi verdiğinizde kolunuzu kurtarmanız zor.. ELİ SOPALI, icabında size KORUYACAK ya da BİRİLERİNİ TEHDİT EDECEK birilerine ihtiyaç duyarsınız.. Karınıza, kızınıza, oğlunuza dikkat edin, herkesin kapısını çalarlar.. Bu işleri yapan profesyonel kuruluşlar var artık. Yaşam koçu diye gelirler, reklam ajansı diye gelirler, bir yol bulurlar.. Katalog çekimi için manken seçimi ya da çekim platosu derken, iş görüşmeleri, sekreter kız hikayeleri, bildik şeyler artık.. HARAM PARA gırtlağınızda DÜĞÜMLENİR.. KUSTURURLAR ADAMI.. . Bu iş oda, VAKIF, dernek, her yerde olabilir. Ama iktidarsanız eğer, bal olan yere karıncalar üşüşür.. Keşke, PARA, KADIN ve KOLTUK İHTİRASI olanlardan uzak tutabilseniz insanları.. ...Milletvekili yaparken, belediye başkanı yaparken, yönetici olarak atarken bu kriterlere öncelik verebilseniz.. Bu işin HACISI-HOCASI YOK.. Bir de kimi göreve getirirseniz getirin, üzerilerinden gözünüzü eksik etmemeniz gerek.... Sayıştay güçlendirilmeli bana kalırsa, kamu denetçiliği, teftiş, yargı denetimi, tüketici üzerinden sivil denetim.. Mali suçlar konusunda uzman istihbarat grubları oluşturulmalı. İstihbaratçıyı iki kez denetlemek gerek.. Keşke kamu güvenliği bünyesinde bu suiistimalleri önlemek ve sorumluları hakkında gereğini yapmak için bir “KAMU DÜZENİNİN SAĞLIKLI İŞLEMESİ İÇİN İHLAL İHBAR HATTI” kurulsa ve gerçek anında araştırılsa. En azından gerçekle yalan birbirinden ayrıştırılır ve şuyuu vukuundan beter hadiseler önlenir. Yanlışa meyledenlere nasihat edilir, ikaz edilir.. Fırsat verilmez! Temiz hedeflere temiz yollardan gidilir. “Kem alat ile kemalat olmaz” der eskiler! Dürüst, bilgili, cesur adamlara ihtiyacımız var.. Benden söylemesi.. Aday belirlemek için şimdiden kolları sıvamamız gerekiyor ve bu süreç içinde herkesin kendi içinde ciddi bir arınmaya ihtiyacı var. RAMAZAN arınma AYIDIR... Ve şimdi arınma zamanıdır.. Beni korkutan, dış tehditler değil, içimizdeki, ağaç kurtlarıdır! Selâm ve dua ile.... yıllar geçti sene 2021 yine bir ramazan arefesi... AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks araçta kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken çekilen görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. ...AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı Muhammed Doğan, Kürşat Ayvatoğlu'nun iddia edildiği gibi Hamza Dağ'ın danışmanı olmadığını açıkladı. Ancak Ayvatoğlu'nun bir gün önce Hamza Dağ ile çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıkınca büro personeli olarak görev yaptığı itirafı geldi. Ayvatoğlu, gelişmeler üzerine gözaltına alınırken AKP ile de ilişiği kesildi...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay