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Derin CHP

02 Ağustos 2018 Perşembe

CHP’de derin hesaplaşma devam ediyor. Ve bu kavganın bugünden yarına da bitmesi beklenmiyor.

CHP’nin solcuları, Alevicileri, Kemalistleri, Ulusalcıları, gelenekçileri, yiyicileri hepsi ayrı bir âlem. 

Önder Sav’ın epey zamandır sesi çıkmıyor. O mutlaka bir iş üzerindedir.

Her partide bir Çerkez lobisi var. Çerkezler arasında komitacı olanlar da vardır. Çerkezlerin kendi aralarındaki bu tip adamlar arasında da sıcak bir temas vardır derler.

Artık tarikat ve hemşeri lobilerinde de bu tür adamlar yok değil. Tek örnek Çerkezler de değil, Gürcüler, Arnavutlar, Kürtler, Araplar, say sayabildiğin kadar.

Perşembe listeler, mesai bitimine az bir zaman kala Genel Merkeze verilecek. Öyle son dakika istifa hesapları da boş. Çünkü o konuda yargı kararı var. Bir kez imza attığınızda o bir hüküm oluşturuyor. Rücu hakları yok. İtiraz edecek olurlarsa tartışma daha da uzar, kriz daha da derinleşir, sonunda olacak olan olur.

CHP’de kongre için geri sayım başlamış durumda. Eğer uygun bir genel başkan adayı bulamazlarsa seçime Muharrem İnce ile giderler. İlk kongrede kim gelecekse o gelir. O zamana kadar da İnce ile idare ederler. Güçlü bir genel başkan yardımcısı ve güçlü bir genel sekreterle vaziyeti kurtarmaya çalışırlar.. Artık İnce’ye Tekel yasağı filan getirirler. Çevresindekilere dikkat ederler, yalnız bırakmazlar, olur biter. Kılıçdaroğlu’ndan daha kötü olacak hali yok ya. Bunca yıl Kılıçdaroğlu’na dayanan bir parti İnce’ye mi dayanamayacak.

CHP kongreden sonra daha fazla yıpranmadan seçime gitmek için erken bir seçime razı olabilir..

CHP kongresi, İyi Parti kongresi ve erken bir seçim, hatta AK Parti kongresi, hepsi birbirine bağlı..

Önder Sav eğer CHP’ye ağırlığını koyacak olursa, herhalde partiyi Alevici ve Kürtçülerden temizlemek isteyecektir. Alevi ve Kürt olmak, elbette sorun olmayacak, ama Alevici ve Kürtçü olmak, HDP ile kol kola girmek konusunda parti daha isteksiz davranacaktır. Buna karşılık parti daha merkeze kayacaktır gibime geliyor. Öyle katı Ulusalcı, Laikçi bir tavır da sergilemeyecekler.. Uçlarda dolaşan bir parti değil, ağırlığı merkezde toplayan bir CHP. Yoksa onlar da gördüler ki, CHP bölünecek ve daha sonra da dağılacak.. O yaşlı ve sol muhafazakârların ağlama duvarına ya da asabi, kavga edecek adam arayan kabadayı tiplerin bitirimhanesine döndü. Herkesle her adam ağız dalaşına girmeye hazır bir sürü adam dolaşıyor ortalıkta.

Sahi, dün Cumhurbaşkanlığına aday gösterdikleri İnce’ye bugün ne diyorlar, bakar mısınız!

Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kendisinin CHP›de gizli bir karar merkezi olduğuna yönelik ifadeler kullandığını söyleyen Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç için söylediklerini okudunuz mu?

Şaban Sevinç›le görüşen gazeteci Sevilay Yılman›a  Sevinç Halk TV genel Müdürü, Özkan’ın kendine CHP’de derin bir yapı olduğunu, kararların dışarıda alınıp, Kılıçdaroğlu tarafından parti kademelerinde resmileştirildiğini söylediğini söylüyor.

Sevinç iddiasında ısrarcı. Sevilay Yılman’ın aktardığına göre, Sevinç, Tuncay Özkan’ın kendisine partinin karar organları dışında bir karar merkezinin olduğunu ve bu merkezin önemli kararlar aldığını, bu kararların da genel başkan tarafından onaylandığını söylüyor.

Hep bir derin devletten söz ediyoruz ya, burada da “derin bir parti” iddiası var. Derin devlet derken, arkasında ABD, Süper NATO, İngiltere, İsrail ve Vatikan’ın varolduğu bir yapıdan söz edilir genellikle. Derin devlet aslında uluslararası sistemin Truva atıdır. Derin CHP de öyle bir şey olsa gerek.

CHP öyle iddia edildiği gibi Kuva-yı Milliye ve Müdafa-yı Hukuk’un devamı değil, İttihat Terakki’nin siyasi kanadının devamıdır. Her zaman derin bir parti olmuştur. O hâlâ “Cumhuriyetçi” parti değil, “Cumhuriyet” Partisidir.

CHP’yi Kılıçdaroğlu mu yönetiyor, Kılıçdaroğlu’nun lobisi mi? Birileri “Beykoz Konakları lobisi”nden söz ediyor, bir başkası “Gökkafes lobisi”nden söz ediyor. Kimine göre CHP’nin kara kutusu “Erdoğan Toprak”tır. “Gürsel Tekin” dedim, birisi CHP’de “delege ağalığı”ndan söz etti. Önder Sav dedim “eskidendi” dedi, bir başkası derin ilişkiler içinde olan başkalarından söz ettiler.

Rivayetler muhtelif olsa da CHP içinde kuyruğu birbirine değmeyen 40 tilkinin dolaştığı bir Pandarosa kutusuna dönüşmüş durumda.

Sahi CHP bölünür ve içindekiler dışarı çıkar da dağılırsa, bu memleketin hali nice olur. Bunlar gittikleri yerde rahat durmazlar. Köşelerine çekilip duracak tipler de değil bunlar.

CHP gibi Cumhuriyet Gazetesi de aynı derin güçlerin sözcülüğünü yapıyor sanki. Bunların başına bir iş gelecek olursa peşlerine taktıkları o kadar STK, sanatçı, gazeteci, akademisyen ne yapacak merak ediyorum.

CHP; FETÖ’cüler gibi, BÇG’liler gibi özgül ağırlığı yüksek bir hareket.

Sonuç ne olursa olsun CHP için yolun sonu. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kongreye gitseler de, gitmeseler de, genel başkan değişse de değişmese de durum değişmeyecek..

Sonunda keskin sirke küpüne zarar verdi. CHP miadını doldurdu. Dayandığı kavramlar ve kurumlarla birlikte çöküyor. CHP bugünkü haliyle Türkiye’nin en muhafazakâr partisi. Yaptığı tek şey var, kriz çıkartmak. En iyi bildiği şey bu. Artık toplum bundan bıktı, usandı. Yenilgiye de doymuyorlar. Sözde “aydın”lar, “çağdaş”lar, ama durum ortada.

CHP ölmüş de ağlayanı yok. Selam ve dua ile.

 

YORUM YAZ

  • MemetMemet8 sa önce
    işin gücün çirkin siyaset, boğazına kadar batmışsın Allah kurtarsın, gün amerikayı ülkeden def etme günü, ak parti yerli ve milli ise buyursun arkasındayız, bu yaptırım uygulanan bakanların amerikada parası pulu malı mülkü varsa onlarada yazıklar olsun
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Chp niniş bankasından GASP ettiği hisseler geri alınmadan dağılmaz, bu güruh o paranın etrafında kümeleniyor. Chp haçlı batının truva atıdır, bunu yurtdışından çok net görürsünüz, zaten batı bunu saklamıyor. İngiltere elli yıllık arşivlerini açıyor ama Türkiye ile ilgili arşivlerini açmıyor, güncelliğini koruyor diye. Chp nin kökü dışarıdadır tıpkı hdp gibi, ikiside ayrı kulvarda olmalarına rağmen anlaşmaları bu yüzden.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu4 sa önce
    YPG-KCK ve PKK'nin siyasi ayağı HDP'yi meclise kim soktu? CHP 'nin ta kendisi. Terörist PKK, FETÖ ve DHKP-C nin savunuculari kim? CHP 'nin ta kendisi. CHP kendi ilkelerine bile sahip çıkmaya ölmüş leş bir parti. Onun bunu maşalığını yapan teşerondan başka birşey değil. Yani bu parti Türkiye'ye ait değil. Batmışla, bitmişler, halk ile aralarinda hiçbir ilişki bağda yok. Askeri vesayetlerle ayaktaydılar. Suları kesildi bitti. Beter olsunlar.
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU4 sa önce
    ÇOKDOGRU VEÇOK GÜZEL TESBİTLER, SN.DİLİPAK,BU GÜZEL BİLGİLERİOKUYUCU VEKAMUOYU İLE PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..
  • aykanaykan1 sa önce
    sayın hocam etnik kimlikleri belirtmişiniz benim merak ettiğim Türk devletini yönetenlerin yani kilit noktadakilerin başkanın,meclis başkanının savunma bakanının mit in diyaneti başındakiler tüsiat müsait çok zengin kişiler hangi guruptan acep
  • DermanDerman7 sa önce
    Sayın Sağlık Bakanımız, Sayın Tarım Bakanımız, Co enzymezme 10,100 mg lık ilacın bir hapının tanesi Türkkiyede 3-3,5 TL Arası, Almanyada ise 0,4TL yani 40 krş.Bu bitkisel desteği kullananlar fiat yönüyle çok mağdur, hatta maddi gücü zayıf olanlar kullanamıyor, bu konuya el atmanızı istirham ediyorum.
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU4 sa önce
    ÇOKDOGRU VEÇOK GÜZEL TESBİTLER, SN.DİLİPAK,BU GÜZEL BİLGİLERİOKUYUCU VEKAMUOYU İLE PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..
  • YORUMYORUM42 dk önce
    Sayın Dilipak selamlar.Sizder bir istirhamım olacak.CHP nin İŞ BANKASI hisseleri CHP ye yasal bir hak mıdır?CHP devlet partisidir midir?Bu hisseler devletin milletin malı değil midir?Bu konuda vatandaş olarak devletin bir şeyler yapmasını beklemek hakkımız değil mi?Bu konulara açıklık getirecek yazılarınızı bekliyoruz.
  • iyildiziyildiz39 dk önce
    ÇERKES LOBİSİNE (her yerde) dikkat...
  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Adalarda delege devşiriyormuş malum zat, bakarsın ruhban okulu papazları onu orda tutar bırakmaz . neyimize lazım .
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    chp öldü,sizlere ömür,yaptıkları zulmün bedelini ergeç ödeyeceklerdi şimdi ozaman geldi başımız sağolsun
  • GülGül2 sa önce
    Küfrün beli kırılmıştır,bir daha belini doğrultamaz(kıyamete kadar_alıntıdır benim kendi fikrim değil)
  • Cemil GüzelgözlüCemil Güzelgözlü19 dk önce
    Memet "işin gücün çirkin siyaset," diye başlayan kişi kriptofettoş musun yoksa kripto fettoş mu geçiniyorsun? Bu ağız yerli ağzı millî ağzı değil. Amerikan ağzı, fettoş ağzı...
  • maraşlımaraşlı58 dk önce
    Onu bunu bilmem ama chp (cen.bet halk partisi) nerde vatan haini, terörist, cinsiyeti bozuk lgbt , ab abd vs bunlarla işbirliği içindedir. Cumhuriyet kuruldu kurulalı bir vatan millet namına icraati görülmemiştir. Sanki batılılar tarafından içimize sokulmuş truva atı , Tek dertleri bu aziz milleti çağdaşlaşma adına kendi öz benliğinden ve kültüründen koparar yozlaştırmaktir. varsa yalanım yalan deyin , daha fazla söze gerek varmı , katranı eritsende olmuyor şeker
  • Ayhan AltunAyhan Altun7 sa önce
    sizde cerkezmisiniz?
  • Bollu DereBollu Dere10 sa önce
    Derin CHP derken ne âbi yâni? Fenerbahçe' deki kurbağalı dereye mi battı da bu herifler? Derindir orası ha!
  • ahmetahmet48 dk önce
    önder sav yaşıyor mu.. 81 yaşına gelmiş siyasetle uğraşmıyordur artık. torunları ile oynayıp hac, namaz gibi ibadetlerini yapıyordur!!!
  • Güney DoğuluGüney Doğulu4 sa önce
    YPG-KCK ve PKK'nin siyasi ayağı HDP'yi meclise kim soktu? CHP 'nin ta kendisi. Terörist PKK, FETÖ ve DHKP-C nin savunuculari kim? CHP 'nin ta kendisi. CHP kendi ilkelerine bile sahip çıkmaya ölmüş leş bir parti. Onun bunu maşalığını yapan teşerondan başka birşey değil. Yani bu parti Türkiye'ye ait değil. Batmışla, bitmişler, halk ile aralarinda hiçbir ilişki bağda yok. Askeri vesayetlerle ayaktaydılar. Suları kesildi bitti. Beter olsunlar.
  • Dönüp kurtericik,Dönüp kurtericik,10 sa önce
    Halkımızın bilmediği bir gerçek: Dünya harbi patlak vermeden 2 yıl önce bunu sezen Atatürk, gizlice Güney Ammarika' ya gitti. Yerine kendine çok benzeyen bugünkü Oktar' ın dedesini bıraktı. O da 38' de öldü ve törenle topraa verildi zaten tarihin akışı içinde. Atatürk, el' an Güney Ammarika' da bir ülkede, ve Parti'de bir gurup yöneticiye iimeyil atarak yönetiyo şu an onları. Merak etmeyin ipler onun elinde; itler başkasının elinde..
  • SelamiSelami6 sa önce
    Tek derdimiz CHP...
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU4 sa önce
    ÇOKDOGRU VEÇOK GÜZEL TESBİTLER, SN.DİLİPAK,BU GÜZEL BİLGİLERİOKUYUCU VEKAMUOYU İLE PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..
  • nerminnermin33 dk önce
    Beş vakit namazımda hep dua ettim Yarabbi birbirlerine düşürve islamı düşman ve aşağılayıcı gören bu guruhu parcala yok et diye, aynı şekilde iyi parti içinde Rabbim fırsat vermesin gavurla bir olup vatana dine saldıranlara .
  • melih cevdetmelih cevdet3 sa önce
    "askerde olsak ben çavuştum sen onbaşıydın" sığlığında siyaset yapan bir boş adam chpye yakışır. lakin memlekete ne faydası olur orasını bilemem.
  • zekizeki6 sa önce
    Kaleminize, yüreğinize sağlık Üstadım...Sizden her perşembe (enaz haftada bir kere) cHp yazmanızı bekliyor, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum.Ayrıca 25% az ve küçümsenecek bir oy oranı da değil. Bu musibet Allahın CC bir lütfu ise, bu musibeti def etmenin yollarını da , çözümleriyle beraber ortaya koyarsanız... mesele gece namazlarına toplu mu kalkalım,,, vakit namazlarını çocukları da camiye mi getirelim,, yaşlıları hacca gönderip bir daha gelmemelerini mi sağlayalım? Allah CC için ne yapalım??*

Abdurrahman Dilipak

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