CHP’nin adayı belli oldu. Dağ fare doğurdu. Abdullah Gül, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener derken Muharrem İnce’de karar kıldılar.

Muharrem İnce’yi aday göstermek için bile bu kadar beklediler..

Kendi partisinde %51’i alamayan bir adam nasıl olacak da Türkiye’de seçmenin %51’inin oyunu alacak.

Kılıçdaroğlu gerçekten talihsiz bir adam.. Dokunduğunu kurutuyor. Abdullah Gül’ün adaylığı ona göre en iyi tercih olacaktı. Ama olmadı. Niye olmadı? Çünkü CHP’nin ödünç milletvekili vererek grub kurdurduğu Meral Akşener aday olmakta ısrar etti.

Meral Akşener’in adaylıkta ısrarı, bazı çevrelerce “Meral Akşener”in bu oyundan bıktığı, bu işten sıyrılmak, yakasını kurtarmak için aday olup, seçilemedim diye kenara çekilmek istediği yorumu yapılıyor.

Meral hanımın işi zor. CHP’li 15 milletvekili de 23 Nisan milletvekiline döndü. Şimdi İyi Parti’den istifa edip, partilerinden aday olmaya çalışacaklar. Meral Akşener şimdi 100.000 imza toplama gayretinde.

Kılıçdaroğlu’nun tek sadık müttefiki Temel Karamollaoğlu oldu. Çatı adayı olmayınca, kendi aday oldu.

Gül’ü ikna konusunda Kılıçdaroğlu ona çok güveniyordu. Akşener de, tek başına CHP ile ittifak yapmak yerine yanına SP’yi de almak istiyordu. Onun için “bizim olduğumuz her yerde SP’nin de olmasını isteriz, SP’nin olduğu her yerde biz de oluruz” gibi açıklamalar yapıyordu.

CHP, HDP ile ittifak kurmak istedi. O da olmadı.

İlhan Kesici diyorlardı, Kesici böyle bir oyunda figüran olmak istemedi anlaşılan. Abdüllatif Şener çok istekli idi. O da son anda olmadı. Kala kala Muharrem İnce’ye kaldılar. Kimsenin kabul etmediği bu işin ihalesi İnce’ye kaldı.

İnce seçilemeyecek. Bu şimdiden belli. Sonucu belli bir yarışa niçin giriyor olabilir? Sonunda milletvekili de olamayacak. Ama sanırım, İstanbul Belediye Başkanlığı için adaylık sözü almış olmalı. Başkanlık seçimi bu anlamda bir antreman, PR olacak İnce için..

Bu ittifak, CHP açısından başından beri sorunlu şekilde ilerliyor. Hatta son olarak İttifak protokolünde Akşener krizi sebebi ile imza ertelendi.

CHP’nin en sessiz müttefiki DP, en sorunsuz müttefiki SP, ama ikisinin toplamı %1 bile değil.

CHP içinde en çok konuşulan konu ise, madem her kesimden oy almak istiyordunuz niçin İlhan Kesici değil!? Üstelik ekonomiden anlayan biri. Ya da CHP niye soldan, genel anlamda toplumda saygı uyandıran dışarıdan biri niçin bulunamadı.

Bir ara Sancar’ın adı geçti. CHP’nin Eskişehir belediye başkanının adı geçti.

Tamam da, “aydın”ı bu kadar çok bir parti neden kimse bulamıyor. Bulunan isimleri Kılıçdaroğlu mu beğenmiyor ya da bulunan isimler CHP’ye mi beğenmiyor?

Bu sonuçtan çıkan iki ihtimal var, CHP Türkiye’yi kucaklayacak hiç kimseye yakın değil. Ya da Türkiye’yi kucaklayacak hiç kimse CHP’ye yakın değil.

İnce, AK Parti için çok hafif sıklet bir rakip oldu. CHP’nin adayı olmasın, kendi başına 100.000 imza bile toplayamaz.

İnce’nin işi çok zor. Bu saatten sonra oynamıyorum diyecek hali yok. Devam edecek olunca da gelecek günler, geçen günleri aratacak.

CHP’nin başını çektiği koalisyon katarında 3 tane sağ parti var: İyi Parti, SP ve DP. Herkes kendi adayı ile kendi kampanyasını yürütecek. Söylem ve eylem birliği olmayacak.

Zaten koalisyon kendi içinde farklı adaylara oy vereceği için, kesinlikle 1. Turda kazanma umudları ve planları yok. 2. Tura kalırsa en çok oy alan aday Erdoğan’a karşı yarışacak.

Kamuoyu araştırmalarına göre, 2. Tura kalmayacak bu iş. Sonuçta muhalefetin aday göstermesi ve kampanya yapmaları “dostlar alışverişte görsün” kabilinden bir iş.

Muhalefet kanadında kaç aday çıkacağı henüz belli değil. Bakalım 100.000 imza toplayabilecekler mi? Ve kim bunlar. Bahçeli, Akşener’e imza verecek olanların FETÖ’cü olma ihtimali üzerinde duruyor.

Halkın dikkatini çeken bir diğer nokta, CHP, SP’ye bile tahammül edebiliyorsa, bu tabloda neden bir İşçi Partisi ya da aynın kökten gelip, Atatürkçü bir çizgiye kayan Haydar Baş yok?

HDP ile seçim ittifakına kesin gözü ile bakılıyordu, peki ne oldu da bir anda ipler koptu.

İttifak dışı kalırsa baraj sorunu yaşayacak olan HDP ne yapacak? Milletvekili seçimlerinde bağımsız aday mı gösterecek.

CHP’de aday listesi belli olduktan sonra ciddi tartışmalar başlayabilir.

CHP iktidar olamıyor. Muhalefet de olamıyor. Adı Ana Muhalefet Partisi ama, muhalefeti de yönetemiyor. Hatta parti içi muhalefet ile bile baş edemeyen bir CHP var.. Bundan sonra parti içi muhalefet daha da keskinleşecek.

Başkanlık seçiminde herkes kendi adayına oy verecek. Tamam Muharrem İnce çatının adayı değil. Herkes kendi adayına oy verecek. Ama CHP seçmeni İnce’ye oy verecek. Eğer İnce’nin alacağı oy milletvekili seçiminde CHP’nin alacağı oydan daha fazla olacak olursa Kılıçdaroğlu’nun işi yine zor.

Kılıçdaroğlu talihsiz bir adam. İster misiniz bu şekilde Genel Başkanlık konusunda rakibine doping yapmış olsun.. Kılıçdaroğlu bunun farkına varıp, İnce’nin başarısız olması için kaynakları kısabilir, işi yokuşa sürebilir. Zaten başkanlık yarışını kazanacaklarına inanmıyor. Kazanacağından emin olsa kendisi aday olurdu. Bu ihtimali düşünmemiş olabilir. O zaman da Muharrem İnce’yi destekliyor gibi gözükerek köstekleyebilir..

Gerçekten ne olacak bu CHP’nin hali!?. Bu kafa ile gittikleri sürece de bir yere varacakları yok.

PKK, FETÖ, Afrin, Membiç, borsa, döviz, şimdi her şey seçimlere, seçim sonuçlarına endeksli.

Selâm ve dua ile..