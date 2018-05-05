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Dağ fare doğurdu

05 Mayıs 2018 Cumartesi

CHP’nin adayı belli oldu. Dağ fare doğurdu. Abdullah Gül, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener derken Muharrem İnce’de karar kıldılar.

Muharrem İnce’yi aday göstermek için bile bu kadar beklediler..

Kendi partisinde %51’i alamayan bir adam nasıl olacak da Türkiye’de seçmenin %51’inin oyunu alacak.

Kılıçdaroğlu gerçekten talihsiz bir adam.. Dokunduğunu kurutuyor. Abdullah Gül’ün adaylığı ona göre en iyi tercih olacaktı. Ama olmadı. Niye olmadı? Çünkü CHP’nin ödünç milletvekili vererek grub kurdurduğu Meral Akşener aday olmakta ısrar etti.

Meral Akşener’in adaylıkta ısrarı, bazı çevrelerce “Meral Akşener”in bu oyundan bıktığı, bu işten sıyrılmak, yakasını kurtarmak için aday olup, seçilemedim diye kenara çekilmek istediği yorumu yapılıyor.

Meral hanımın işi zor. CHP’li 15 milletvekili de 23 Nisan milletvekiline döndü. Şimdi İyi Parti’den istifa edip, partilerinden aday olmaya çalışacaklar. Meral Akşener şimdi 100.000 imza toplama gayretinde.

Kılıçdaroğlu’nun tek sadık müttefiki Temel Karamollaoğlu oldu. Çatı adayı olmayınca, kendi aday oldu.

Gül’ü ikna konusunda Kılıçdaroğlu ona çok güveniyordu. Akşener de, tek başına CHP ile ittifak yapmak yerine yanına SP’yi de almak istiyordu. Onun için “bizim olduğumuz her yerde SP’nin de olmasını isteriz, SP’nin olduğu her yerde biz de oluruz” gibi açıklamalar yapıyordu.

CHP, HDP ile ittifak kurmak istedi. O da olmadı.

İlhan Kesici diyorlardı, Kesici böyle bir oyunda figüran olmak istemedi anlaşılan. Abdüllatif Şener çok istekli idi. O da son anda olmadı. Kala kala Muharrem İnce’ye kaldılar. Kimsenin kabul etmediği bu işin ihalesi İnce’ye kaldı.

İnce seçilemeyecek. Bu şimdiden belli. Sonucu belli bir yarışa niçin giriyor olabilir? Sonunda milletvekili de olamayacak. Ama sanırım, İstanbul Belediye Başkanlığı için adaylık sözü almış olmalı. Başkanlık seçimi bu anlamda bir antreman, PR olacak İnce için..

Bu ittifak, CHP açısından başından beri sorunlu şekilde ilerliyor. Hatta son olarak İttifak protokolünde Akşener krizi sebebi ile imza ertelendi.

CHP’nin en sessiz müttefiki DP, en sorunsuz müttefiki SP, ama ikisinin toplamı %1 bile değil.

CHP içinde en çok konuşulan konu ise, madem her kesimden oy almak istiyordunuz niçin İlhan Kesici değil!? Üstelik ekonomiden anlayan biri. Ya da CHP niye soldan, genel anlamda toplumda saygı uyandıran dışarıdan biri niçin bulunamadı.

Bir ara Sancar’ın adı geçti. CHP’nin Eskişehir belediye başkanının adı geçti.

Tamam da, “aydın”ı bu kadar çok bir parti neden kimse bulamıyor. Bulunan isimleri Kılıçdaroğlu mu beğenmiyor ya da bulunan isimler CHP’ye mi beğenmiyor?

Bu sonuçtan çıkan iki ihtimal var, CHP Türkiye’yi kucaklayacak hiç kimseye yakın değil. Ya da Türkiye’yi kucaklayacak hiç kimse CHP’ye yakın değil.

İnce, AK Parti için çok hafif sıklet bir rakip oldu. CHP’nin adayı olmasın, kendi başına 100.000 imza bile toplayamaz.

İnce’nin işi çok zor. Bu saatten sonra oynamıyorum diyecek hali yok. Devam edecek olunca da gelecek günler, geçen günleri aratacak.

CHP’nin başını çektiği koalisyon katarında 3 tane sağ parti var: İyi Parti, SP ve DP. Herkes kendi adayı ile kendi kampanyasını yürütecek. Söylem ve eylem birliği olmayacak.

Zaten koalisyon kendi içinde farklı adaylara oy vereceği için, kesinlikle 1. Turda kazanma umudları ve planları yok. 2. Tura kalırsa en çok oy alan aday Erdoğan’a karşı yarışacak.

Kamuoyu araştırmalarına göre, 2. Tura kalmayacak bu iş. Sonuçta muhalefetin aday göstermesi ve kampanya yapmaları “dostlar alışverişte görsün” kabilinden bir iş.

Muhalefet kanadında kaç aday çıkacağı henüz belli değil. Bakalım 100.000 imza toplayabilecekler mi? Ve kim bunlar. Bahçeli, Akşener’e imza verecek olanların FETÖ’cü olma ihtimali üzerinde duruyor.

Halkın dikkatini çeken bir diğer nokta, CHP, SP’ye bile tahammül edebiliyorsa, bu tabloda neden bir İşçi Partisi ya da aynın kökten gelip, Atatürkçü bir çizgiye kayan Haydar Baş yok?

HDP ile seçim ittifakına kesin gözü ile bakılıyordu, peki ne oldu da bir anda ipler koptu.

İttifak dışı kalırsa baraj sorunu yaşayacak olan HDP ne yapacak? Milletvekili seçimlerinde bağımsız aday mı gösterecek.

CHP’de aday listesi belli olduktan sonra ciddi tartışmalar başlayabilir.

CHP iktidar olamıyor. Muhalefet de olamıyor. Adı Ana Muhalefet Partisi ama, muhalefeti de yönetemiyor. Hatta parti içi muhalefet ile bile baş edemeyen bir CHP var.. Bundan sonra parti içi muhalefet daha da keskinleşecek.

Başkanlık seçiminde herkes kendi adayına oy verecek. Tamam Muharrem İnce çatının adayı değil. Herkes kendi adayına oy verecek. Ama CHP seçmeni İnce’ye oy verecek. Eğer İnce’nin alacağı oy milletvekili seçiminde CHP’nin alacağı oydan daha fazla olacak olursa Kılıçdaroğlu’nun işi yine zor. 

Kılıçdaroğlu talihsiz bir adam. İster misiniz bu şekilde Genel Başkanlık konusunda rakibine doping yapmış olsun.. Kılıçdaroğlu bunun farkına varıp, İnce’nin başarısız olması için kaynakları kısabilir, işi yokuşa sürebilir. Zaten başkanlık yarışını kazanacaklarına inanmıyor. Kazanacağından emin olsa kendisi aday olurdu. Bu ihtimali düşünmemiş olabilir. O zaman da Muharrem İnce’yi destekliyor gibi gözükerek köstekleyebilir..

Gerçekten ne olacak bu CHP’nin hali!?.  Bu kafa ile gittikleri sürece de bir yere varacakları yok. 

PKK, FETÖ, Afrin, Membiç, borsa, döviz, şimdi her şey seçimlere, seçim sonuçlarına endeksli.

Selâm ve dua ile..

 

YORUM YAZ

  • Tarık EreganTarık Eregan1 sa önce
    Atatürk ün partisi kaldı mı bu Ülkede? Maskeli balo Partisi desek daha iyi olacak...
  • meleknurmeleknur7 sa önce
    ASLINDA CHP NİN ADAYI İÇİN ÇOK FİKİR ÜRETMEYE GRREK DİYE DÜŞÜNÜYORUM. DÜN OLAN FİKİRLERİMİZİ SÖYLEDİK.DEDİLERKİADAYIMIZI HİÇKİMSE TAHMİN EDEMEZ. ZAYEN MİLLET GÜNLER ÖNCE TAHMİN ETMİŞTİ.İKİNCİSİ BİRAZ KILIÇTAROĞLUNUN İŞİNE GELSEDE, OKYANUS ÖTESİNİN PROJESİMİ?ÇAKTIRMADAN İNCE İNCE BAŞA GEÇE CHP DE.KILIÇTAROĞLU ZATEN BAŞARMASI İÇİN ÇALIŞMAYACAK. SADECE DOSTLAR BİZİ TOYDA GÖRSÜN.MUHALEFETİN DERDİ BOOLL VEKİL ÇIKARIP REİSE İŞ YAPTIRMAMAK.O ZAMAN ONLARIN HEDEFİ BU İSE. AMAÇLARI ÜLKEYEHIZMET DEĞİLSE.OKYANUS ÖTESİNİN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA İŞLERİNİ GÖTÜRÜP BİRLİK İÇİNDELERSE.... O ZAMAN GERÇEK VATAN SEVERLER, CAMİ CEMAATİ, ÇANAKKAL RUHU, 15 TEMMUZ RUHU ÖLDÜMÜKİ . BİZ NİYE FİTNEYE KARŞI BİRLEŞMİYORUZ.......EĞER ONLAR AKŞENER HEDEFİNE ULAŞIRSA FETÖ NEDERSE O OLUR... ŞİMDİ KILIÇTAROĞLU SÖZÜNÜ VEKİLLERİNİ İPİÇİN VERDİĞİ HALDE SÖZÜNÜ DİNLETEMEDİ. DAHA BAŞTAN BUNLAR OLURSA, O ZAMAN NE OLUR HİÇ DÜŞÜNEMİYORUM. AKŞENERDE FETO HIRSI GÖRÜYORUM. ŞİMDİ PARAMIZ YOK DİYENLER, OZAMAN BELKİDE VATANIMIZ YOK DİYECEKLER ....
  • Hakim.Hakim.4 sa önce
    Evet.yerinde.sayar.ancak
  • BayramBayram3 sa önce
    Fetöcüler yorumlarda ve sahada iyi çalışıyorlar. Yapılan vatan ve millet mücadelelerini sulandırmak için her şeyi kendilerine mübah görüyorlar. Tabii ki vatan evlatları boş durmayacak alçaklara ağzının payını verecek.
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Bak hocam aylardır şikayet ettiğin şey gözünüzü kör etmesin. Başkanlık seçiminde seveni çok olan değil sevmeyeni az olan kazanacak..Bunu bir yere not edin
  • meleknurmeleknur3 sa önce
    ÖNEMLİ OLAN CHP İP SP KAZANMASI DEĞİL. İSİMLERİ AYRI FİKİRLERİ BİR OLDUĞU İÇİN OLAN DEVLETE MİLLETE OLUR....DESENİZE REİS VE BAŞARAN BEKİLLER OLMAZ İSE OKADAR KIŞIN SOĞUKTA OTURURUZKİ. VAY MİLLETİN BAŞINA. ABD VE DOSTLARIFETÖ ÇÖREKLERİNİR ÜLKEMİZE.... VAY MİLETİN HALİ NİCEDİR... NE ÇABUK UNUTULDU CHPMEMURA 20 LİRAYI ZORLA MEMURA ZAM YAPTIĞINI. 28 ŞUBATTA MERAL NE YAPTI.... SADECE BAKTI... ŞİMDİ HIRSLANDI....
  • Akşener?Akşener?5 sa önce
    Akşener dolu oluyor yani :))))))
  • mehmet bilenmehmet bilen13 sa önce
    akparti cumhurbaşkanlığını alır mecliste çoğunluğu kaybeder
  • HasanHasan4 sa önce
    Referendum icinde yüzde 60-70 evet cikar diyordun. Hile Ile 51 evet cikti. Korku daglari bekliyor. Geldiginiz gibi gideceksiniz. Akp Lideri ilk turda yüzde 50yi bulamaz
  • Mesut SarpMesut Sarp2 sa önce
    Hepsi komplo teorisi tipik şark zihniyyeti...
  • CemilCemil4 sa önce
    Abdurrahman hocam .... Selam ve dua ile.
  • meleknurmeleknur3 sa önce
    AKP NİNNE ŞAHSIMIZ NEAİLEMİZE HIZMETLERİ OLMADI. HATTA YARDIMLARIDA OLMADI...ÜLKEME MİLLETE TOPLU YAPILAN YATIRIMLARINDAN ÇOK AMA OLDUKÇA ÇOK YARARLANIYORUZ.... BU YETMEZMİ? HERKESE BİRER HAZİNEMİ BAĞİŞLAYACAKLAR...GÖRMEZDEN GELİR, MENFEATCİLİK DÜŞÜNÜR İSTEMEZÜK DERSEK. NANKÖRLÜĞÜN TA KENDİSİNİ UYGULAMIŞ OLURUZ.... BEN İLLA AKP KAZANSIN DEMİYORUM. ÇÜNKÜ EN İYİ HIZMETİ ÜLKEMİZE ONLAR EDİYOR. EĞER GEÇMİŞTE CHP ETMİŞ OLSAYDIDERDİKKİ BİRAZDA CHP GELSİN HIZMETE DEVAM ETSİN. MİLLETİN UNUTAMADIĞI HIZMETLERİ YOK... ÇOK İYİ HATIRLADIĞIMIZ ŞEYLERDEN BAZILARI VAR. BANKALARI HORTUMLAMA. BİRİLERİNİN MEYDANDA KENDİLERİNİ YAKMASI.KILIN BİLGİ SAYARLAR. İÇERİ GİREMEYEN BAŞÖRTÜLÜLER. REHİN KALAN HASTALAR. ....
  • Tak tikTak tik12 sa önce
    CB seçimini kaybeden bir salağa İstanbul BB adaylığı verilir mi? Mesela Ekmeleetin Bey amca kaybettiği seçimin ardından İB Şehir Belediye başkanı adayı mı oldu?
  • Necati biçerNecati biçer2 sa önce
    K.kılıcdaroğlu kendi sözlerine bile inanmayanbir embesil.ne diyor du: en az /% 60alirız bu seçimde.eyyyalandaroğluo haldeniçin aday olmadin?Derleradama.2.Parti içi rakibiinceyi aday göstererekonudiskalifiyeetti kiinceseçimi kazanamayıncamulletvekili de olamıyacak.k.k'ninparti içidiktatorlügü devam edecek.
  • TugrulTugrul3 sa önce
    Sayın hocam Saadet partisini küçümseyip ..... Ne demek oyu %1’i geçmez. Eğer öyle olsaydı AKP ittifak içinneden o kadar Saadetin peşinde koştu?
  • MardinliMardinli10 sa önce
    Sayın dilipak hocam dilinize yüreğinize sağlık.Hocam sanki chp sine aciyorsun gibi bana geliyor.Bu chp gitsin artık çünkü ne kendisine nede memlekete bir hayri yoktur.Ne kadar türkiyenin bir düşmanı varsa türkiyenin düşmanı varsa onunla isbirligi yapıyor bu chphicbir faydası yoktur selam ve dua ile
  • mehmet ünlümehmet ünlü4 sa önce
    İmzalar dün saat 14 gibibitti DİLİPAK .... AKŞENER TÜM KORKUTMA VE ANTİ DEMOKRATİK TUTUMLARINIZA RAGMEN 127 000 İMZA TOPLADI..hatırlatma yapayım dedim ..
  • Odunsu HedefOdunsu Hedef13 sa önce
    Dağ kim? CHP mi? Aman efendim yanına yaklaşıp bakın; deve hörgücü o! Bu arada İnce de, soyadına güvenip 'iğnenin deliğinden geçmeye' çalışacak ve sonunda; "meğer ben ince değil odunmuşum, geçemezmişim oradan" diyecek!
  • meleknurmeleknur6 sa önce
    AKŞENERİ ÇOK HIRSLI GÖRÜYORUM BİR SEÇMEN OLARAK.. NASIL HIRSLI DERSENİZ. HANİ VAKTİNDE DERSHANELER OLAYI VARDI KAPATMAK İÇİN MİLLİ EĞİTİM ÇALIŞMA BAŞLATTI DA, ŞİMDİ NEREDE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM, AMA O KONUŞMA VE BİLDİRİ OKUMA ŞEKİLLERİ ŞİMDİKİ GİBİ AKLIMDA... BİRAVUKAT HUKUK MAHKEMESİNİN ÖNÜNDE KONUŞMA YAPTI. BİLDİRİDE DAĞITTI GAZETECİLERE.FAKAT O KONUŞMA ŞEKLİ VE HIRSI BENİM TÜYLERİMİ ÜRPETTİ... HELE NE OLDU BUNLARA DEDİM.NİYE ÖFKELİLER DEDİM... ANLAMAMIŞTIM. KARAMANIN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU.ÇOK GEÇMEDİ MİLLET ÖĞRENDİ...DESİNLERKİ EĞER DEVLETİMİZİ YÖNETENLER BÖYLE UYGUN GÖRÜYORSA OLSUN. DERSHANE NEKİ? VATANMI? NİYE BUKADAR ÖFKELENME??? AYNI HIRSI MERALDE DE GÖRÜYORUM. DİKKATİNİZE.....BEN OLACAMDA OLACAM. YAPACAMDA YAPACAM. NE BU HIRS. FETO GÖREVLENDİRMİŞTİR BİZİM OYLAR CHP YE GİTSİN. ONLAR CHP DEN OYLARINI KAÇIRIRKEN. CHP ONLARA VEKİL BAĞIŞLIYOR... BU YARIM ÇATI VEKİL OLARAK KAZANIRLARSA İNANINKILIÇTAROĞLU KOLTUK DEYNEĞİNDEN BAŞKA BİR ŞEY OLMAYACAK. YAPTIĞINA ÇOK PİŞMAN OLACAK. TEKRAR SEÇİME GİTMENİN YOLLARINI ARAYACAK. ENİP KARŞI MUHALEFET YAPACAK.... BAKACAĞIZ GÖRECEĞİZ.... GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ....İKİ ARADA TEMELDE MEKİK DOKUYUP DURACAK.....
  • IHLAS.BORSA MAGDURLARIIHLAS.BORSA MAGDURLARI6 sa önce
    Borsada ihlas grublari mahvetti milleti, saray akp bu dolandirici ihlas patronunu koruyor, oyumu akp ye vermeyecem, oyum baskanina, dolandiricilari koruyana benden oy yok...
  • AkuAku54 dk önce
    Hasanıma bak yaa
  • meleknurmeleknur6 sa önce
    GÜL İMZAYLA ADAYMI OLACAKMIŞ?OLACAKSA NİYE BUKADAR HIRS? AMAÇLARI NE? HIZMETLERİ KİME?
  • ŞahinŞahin8 sa önce
    bir cumhurun çatısı var bir de fetö'nün çatısı var cumaların çatısı abdülhamid'i temsil ediyor fetö'den çatısı ittihatçıları temsil ediyor llah Celle Celalühü yıkıcılar yıksın İnşallah
  • AlirızaAlirıza4 sa önce
    sen chp için bu kadar üzülme. Atatürkün partisine hiçbir şey olmaz. .... Akp kaybederse ne yaparız diye düşün.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi25 dk önce
    Vatan sevmek dolarimi sevmek dis siyaset bu yorumlar gulunctur biz gurbetciler disardan göruyoruz erdogana sahip cikin dis siyaset secimden sonra hizaya gelcektir kiymetinibilin burdada dolar yukseliyor turkiyemiz cennettir chp ye gelince Gene kaybedecektir
  • osmanosman1 sa önce
    konuşmaya başlamak için geç kaldınız.
  • Ali RüzgarAli Rüzgar41 dk önce
    Alirıza CHP Atatürkün partisi olmaktan çıkalı Çooookk oldu. CHP yi tanımamışsın sen. CHP Atatürk öldükten hemen sonra İnönünün partisi oldu ve öyle kaldı...
  • HarunHarun1 sa önce
    Ya CHP bu kadar zayıfsa, İnce bu kadar garibansa, neden 2 haberinizden biri İnce ve CHP? Neden dolara euroya dış siyasete falan kafa yormuyorsunuz?
  • Bekir Bekir 36 dk önce
    Sen bunu sabah akşam chpkk nın borazanlığını yapan eski doğan medyanın hürrüyetine cnn postasına söylesene bide
  • tuzcutuzcu12 sa önce
    Bir önceki yazınız daha iyi idi....
  • Tekin ArtutTekin Artut2 sa önce
    Bir çocuğusevindirmek için ona bisiklet alırsınızkılıçdaroğlumuharremeöyle bisiklet hediye ettiki malesef hem eski hemde yedek parçasıolmayan bir bisiklet o gel muharrem inceçocuk gibisevinciyedek parçasıolmayan bisikletinlastiyiyırtılıncaoşençocuğunilkvesoncuması olacak yazık,kineyazık iştekılıçdaroğlununkazığı
  • hamidohamido4 sa önce
    127 bin imza devlete sızan fetöş çülerin % 15 i bile değil.
  • !Y! Yırttın len kemal!!Y! Yırttın len kemal!13 sa önce
    Hakketten: Madem dingil Muho' yu ilan edeceklerdi, neyi gizli tuttular? Kuş devesi gibi her yeri açıktaydı biracızade Cuma müdaviminin zaten! Ama adayları açıklandığında ne helecan fırtınası esti breh! Breh, breh.., brehhh! Ülke çapında!
  • Yunus 16Yunus 167 sa önce
    MUHARREM İN SEÇİLEMEYECEĞİNİ KEMAL ÇOK İYİ BİLİYOR, MİLLET DAHA İYİ BİLİYOR. MUHARREM İN KAFA BU KADAR BASIYOR. YA DA BUNDAN SONRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN REKLAM OLSUN DİYE ÇIKTI. ASIL HEDEFLERİ BELLİ 1NCİ TURDA OYLARI BÖLMEK, 2 NCİ TURA KALIRSA MARAL DE BİRLEŞMEK (TALİMAT ÖYLE) 1 NCİ TURDA HİÇ ÜMİTLERİ YOK, TEK HEDEFLERİ MİLLİ MUHAFAZAKAR OYLARI NASIL BÖLERİZ
  • Nuran DevresNuran Devres5 sa önce
    Karanlıkta ıslık çalan çocuk gibisiniz. Hayallerinizi gerçekmiş gibi anlatıyorsunuz. Ne kadar isterdiniz değil mi gerçek olmasını? CB seçiminde kimse Tayyip beyin karşısında duramaz. Bu kesin. RTE nin şahsi gücü AKP nin gücünden çok fazla. Ama muhalefet meclis çoğunluğunu ele geçirebilir. O takdirde yeni bir seçim gündeme gelir.
  • AsaAsa7 sa önce
    İnce o kadar kötüyse 2. tura Akşener kalır. Yağmurdan kaçarken doluya tutulursunuz.
  • İkrarİkrar9 sa önce
    Selam aleykum sayin hocam sabah sabah ruyamda aklima geldi unutmayim diye hemen yazmak istiyom belku sevap tir simdi dortlu ittifak cati adayi bulamadiya eee acaba diyom mor catidan odunc alsalarmi diyeceksin sananeee sayin hocam insanlik benden soylemesi daha iyidi boylesi cok da heveslenmistim birdaha diyecektimki bunuda begenmezler daha kendine gelemezler israr etme diyecektimki akp gelselerdi olmaz diyecegini duyar gibiyim
  • REİS REİSREİS REİS6 sa önce
    chp düşük profilli aday göstererek akşenerin önünü açtı..plan şu ; son referandum sonucuna göre iyi parti ortada yokken ittifakin oy oranı %51.4 iyi partiittfaktan% 3-4 oy koparırsaseçim ikinci tura kalır ve ikinci turda muhalefet bloğu. Erdoğan karşıtlığındabirleşir ,kibre kapılıprakibi küçük görmek Allah muhafaza maç kaybettirir,
  • HacıHacı3 sa önce
    Sayın dilipak sence muharrem yem olmasın.Bu ittifak planlı işler yapıyor.Mhp cenahı yüzde 90 cevremde akşener diyor.
  • Allah korkusu Allah korkusu 1 sa önce
    Sayın Dilipak seçmeni Türkiye’nin sorunlarıyla korkutmak hiç adil değil bu şekilde devam ederseniz size değer verenler size sırt döner. Bu apaçık bu sorunlarla beslendiğiniz izlenimini yaratır. Peki neden Allah korkusunu dile getirmiyorsunuz.
  • HüseyinHüseyin2 sa önce
    Abdurrahman bey yapacağım yorum daha doğrusu ikazın yazınız ile ilgisiyok fakat sizin çok değindiğiniz bir konu ile ilgili olarak sizin vasıtanızla Ak parti yöneticilerini acizane uyarmak istedim;Biz ve bizim gibi ak partiye hiç bir şahsi menfaat gözetmeden ve sayın C.başkanımıza güvenerek oy veren fakat tabandaki olumsuzluk ve şımarıklar’dan rahatsız olan parti yöneticileri ve bazı yerel yönetici ve vekiller tarafından küçümsenen sanki bunlara mahkum ve mecburmuşuz hissi uyandırılan insanlar tarafından ak partiye büyük bi tepki bulunmakta ben çevremden onlarca kişiden c.başkanlığında oyum reis’e fakat ak partiye oy vermem sözü duydum ,eğer aday tespitlerinde halkın bu ikazı dikkate alınmaz halk tarafından sevilmeyen kişi ve vekiller dayatma ile aday gösterilir ise ak parti ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabilir , dileğim bizim gibi bu hareketi hasbi olarak destekleyen insanların ikazı dikkate alınır.Selam ve dua ile Allaha emanet olunuz

Abdurrahman Dilipak

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