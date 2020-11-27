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Abdurrahman Dilipak
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D8 ya da Avrasyafrika

Dünya gelirinin yaklaşık yarısı ABD’ye gidiyor. İhtiyar kıtanın yaklaşık yarısı Rusya, dünya nüfusunun yaklaşık yarısı sadece 2 ülkede, Çin ve Hindistan’da yaşıyor.

Anadolu, böyle bir dünyanın tam merkezinde bulunuyor. Doğu ile Batı’nın, Kuzey’le Güney’in tam ortasında.

Türkiye sınırlarından 3 saat, doğuya ya da batıya, kuzeye ya da güneye uçarsanız, dünya nüfusunun yarısına, dünya gelirinin, dünya pazarının yarısına, dünyanın iskan edilen karasal büyüklüğünün yarısına, dünyanın enerji kaynaklarının ve hammadde kaynaklarının üçte ikisine ulaşırsınız. 

Bugün Pekin’den Londra’ya giden İpek Yolunun tam ortasında Türkiye var. Aynı şekilde Endonezya’dan başlayıp, Malezya, Bangladeş, Pakistan, İran ve Türkiye’den geçip Mısır üzerinden Nijerya’ya uzanan “Baharat yolu”nu bir Bumerang’a, ya ters bir hilal’e benzetirsek, onun tepe noktasında yine Türkiye var.  

“İpek Yolu”, ilk kez 1870 öncesi Alman coğrafyacı Ferdinand Von Richtofen tarafından Doğu’yu Batı’ya bağlayan ticaret yollarını ifade etmek için kullanılmış. Yani “Ortadoğu”, “yakın doğu” der gibi batıdan bakınca, onlar için ifade ettiği anlama uygun bir tanımlama yani. Çin’in yeniden canlandırmak istediği “tarihi İpek Yolu” bu. Bu proje Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan yanında, Afganistan, Pakistan, İran ve Kafkasya ülkelerinden Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden geçen bir yol. Türkiye’den geçip Balkanlar üzerinden Avrupa’ya uzanıyor. Senaryoya göre son durak Londra olacak. Toplamda 65 ülkede yaşayan 3 milyar nüfusu etkileyecek ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesi böyle bir proje. 

Hindistan’dan başlayan “Baharat Yolu”ndan daha doğuya uzanan bu yeni yol, hem karadan, hem de denizden ilerler, bir koldan Hazar’ın hemen altından ilerlerken, öte yandan Basra Körfezi’nden Doğu Akdeniz’e uzanır. Oradan Kuzey Doğu Afrika’daki Mısır’dan, Orta Batı Afrika’daki Nijerya’ya uzanır.

Bu 8 ülkenin nüfusu 1.2 milyar. Bu 8 ülkenin farklı bir özelliği daha var. Bu ülkelerin merkezinde yer aldıkları havzalarda 2.2 milyar insan yaşıyor.

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyar olduğu tahmin ediliyor. İslam ülkelerinin nüfusu 1.8 milyar. D8 ülkeleri ise 1.2 milyar.

D8 ülkelerinin toplam dış ticareti 1 trilyon 630 milyar 700 milyon dolar. D8 ülkelerinin kendi aralarındaki toplam dış ticareti ise 106 milyar dolar.

Daha düne kadar İngiltere imparatorluğu yanında Osmanlı, Alman, Avusturya- Macar, Rus, Çin, Hint, Japon imparatorlukları vardı. Bugün sadece İngiliz imparatorluğu var. ABD adı birleşik devletler olan gizli ve derin bir imparatorluk aslında. Japonya ve diğer imparatorlukların sadece adı kaldı.

Ama dünyada 1 numara olan ülkeler var. Nüfus olarak Japonya 1 numara, toprak olarak Rusya bir numara, ekonomik güç olarak ABD 1 numara.

Öte yandan, Güvenlik Konseyine üye beş ülke var: ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa.

Dünyanın yüzölçümü 510.100.000 km². Rusya 17.098.200 km², Kanada 9.970.610, Çin Halk Cumhuriyeti 9.640.820 km², ABD 9.629.090, Brezilya 8.514.880 km², Avustralya 7.741.220.

Dünyadaki yaklaşık 1,57 milyar Müslümanın 1,2 milyarını kapsayan, Türkiye dahil İran, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dan oluşan D-8 ülkelerinin yüzölçümü 7.510.779 km².

D-8 ülkelerinin kuruluşunda açıklanan, D-8’in bayrağında yer alan altı yıldız örgütün 6 temel ilkesini ifade ediyor: 1. Savaş değil, barış; 2. Çatışma değil, diyalog; 3. Çifte standart değil, adalet; 4. Üstünlük değil, eşitlik; 5. Sömürü değil, iş birliği; 6. Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi.

57 İslam ülkesinde yaşayan Müslüman nüfus, dünya nüfusunun 1.57 milyar inananı ile % 23’ünü oluşturmaktadır. Öte yandan; Müslümanlar dünya yüzölçümünün % 28’ine sahip. İslam ülkelerinin milli hasılaları yaklaşık 4,4 trilyon dolar. Bu da dünyada bir yılda üretilen hasılanın % 7’si kadar.

Dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar ise, İslam ülkeleri dünya nüfusunun % 23, D-8 ülkelerinin nüfusu, İslam ülkelerinin nüfusunun üçte ikisinden fazla.

Dünyanın yüzölçümü 510 milyon km², Müslüman ülkeler dünya nüfusunun % 28’ine yani 182 milyon km²’lik bir alana sahip D-8 ülkeleri ise İslam ülkelerinin 7.510.000 km² ile yaklaşık % 5’ine sahip. Milli Gelir olarak D-8 ülkeleri, Endonezya 1,066.840; Türkiye 631.163; Nijerya 447.013; Malezya 372.628; İran İslam Cumhuriyeti 333.603; Bangladeş 313.509; Pakistan 298.310; Mısır 298.153; Toplam 2.693.000.000. Yaklaşık İslam ülkelerinin toplam milli hasılasının % 1.7’si gibi bir orana sahip.

D-8 ülkelerinin şöyle farklı bir yanı var. Mesela Doğu Asya’daki, ASEAN ülkelerinde yaşayan 400 milyonluk Malay nüfusu 2 D-8 ülkesinin etki alanı içindedir.. Sadece Endonezya’da 300 milyon kişi yaşamaktadır. Yine Pakistan ve Bangladeş’te 369 milyon insan yaşıyor. Pakistan ve Bangladeş’in kucakladığı Hint coğrafyasında 250 milyon Müslüman daha yaşıyor. Yani bu iki Müslüman ülkenin etkilediği Müslüman nüfus 620 milyonu bulmaktadır. Sadece Hint ve Malay Müslüman topluluğu yaklaşık 970 milyon nüfusu etkilemektedir.

Bu konu bugün bitmeyecek. Yarın da devam edelim Selâm ve dua ile.

 

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Yorumlar

orhan

sayın abdurrahman bey şimdiye kadar d8 ülkeleri ile akp işbirliği yapmış olsaydı böyle sıkıntılar başımıza gelmezdi maalesef artık çok geç..
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Remziye tacir

Allah sizden razi olsun ne güzel anlatmışsıniz. Ama bizi cahik zannederler sanırlar ki dindarlardan boyle yazar çıkmaz, Alın işte gorun, ben pek anlayamadim ama Dilipak hocamız zuyadesiyle münevver bir sahsuyet ve mühim seyler yazdığı belli
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