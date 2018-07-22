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Cumhuriyetin 1. Evresinin bakiyesi

22 Temmuz 2018 Pazar

Cumhuriyetin 3. Evresine girerken 1. Evrenin bakiyesi büyük bir inkıraz içinde.

İnce krizi CHP’yi bir yol ayırımına getirdi. Kılıçdaroğlu kongre için İnce’nin yeterli sayıda imza toplayamayacağını düşünüyordu ama İnce yeter sayıya ulaşmış gözüküyor. Çünkü delegeler de bu işin böyle gitmeyeceğini gördüler ve anladılar. Son gelen kamuoyu araştırmalarına göre CHP’de kan kaybı devam ediyor. Bugün seçim olsa CHP’nin alacağı oy %22. Eğer zayıf bir aday profili ile çıkarsa %20’yi zor bulur.

Bana göre, İnce kongre için yeterli imzayı bulur ama, genel başkan olmak için yeterli oyu alamaz. Değişim lideri 3. bir isim olur. Tabii o zaman Kılıçdaroğlu ve İnce ne yapar, yeni lideri istemeyenler ne yaparlar onu kestirmek zor. CHP bölünebilir de. O zaman biri barajı aşarsa, ötekisi baraja takılabilir. Böyle bir durum da var. Ama bölünmeyelim diye kimse böyle bir durumun devamına da razı olmaz. 

Kılıçdaroğlu direniyor, ama kaybedeceği anlaşılınca çevresinde kimse kalmaz.. Kılıçdaroğlu kaybedecek. Bugün ya da yarın bu olacak. Çünkü değişim isteyen 3. Yolcularla İnceciler birleşince, Kılıçdaroğlu direnemez. Bugün için Kılıçdaroğlu daha güçlü ama İnce ile 3. Yolcular birleşince Kılıçdaroğlu kaybeder. Kılıçdaroğlu’ndan kopanlar İnce’ye değil de 3. Yolculara destek verirlerse ki, bu mümkün, o zaman kazanan İnce değil, 3. Yolcular olur. Tabii bu durumda CHP’den ihraç edilenler de olur, kendileri gidenler de.

CHP’de her şey mümkün. Tek mümkün olmayan, hiçbir şey olmamış gibi partinin Kılıçdaroğlu ile kaldığı yerden yola devam etmesi. Sonuçta partisi, Genel Başkanlığa layık görmese de Cumhurbaşkanlığına layık görmüş ve sandıkta partisinden çok daha fazla oy almış bir siyaset adamı var. Ve sen o adamı partiden ihraç ediyorsun. Bunu tabanlarına anlatamazlar. Bu şekilde sandığa giderlerse avuçlarını yalarlar.

CHP tabanı Kılıçdaroğlu’na “TAMAM” diyor! Fırlattıkları slogan bumerang gibi döndü sahibini buldu..

Tek kaybeden Kılıçdaroğlu değil tabii, Meral Akşener de kaybetti. Meral Akşener’e istediği her türlü destek verildi. Para ise para, media desteği ise media desteği. Kaç tane holdingten bu kampanyaya para aktarıldı. Bu işin uluslararası sponsorları da vardı.

Yola çıkarken yaptırdıkları ankette %19.6 çıkmıştı. İnce ise %30 gibi gözüküyordu. HDP %11, SP %1. Yani %62 bir oy bekliyorlardı. Erdoğan, bu hesaba göre %37 oy alacaktı. Akşener başkanlık seçiminde kendinin %25, İnce’nin %22, Demirtaş’ın %10, Karamollaoğlu’nun %1.5 alacağını düşünüyordu. Seçim ikinci tura kalacak, 2. Turda kendisi yarışacaktı.

Hatta çevresindekiler, İnce seçilirse Akşener’le Cumhurbaşkanı yardımcılığını bile düşünmeye başladılar.

Onlara göre bu iş kesin 2. Tura kalıyordu. AK Parti %42, MHP %5-6, %48’de kalacaktı, onların hesabına göre. 

Kadıncağız “Başbakan olacağım” dedi, olamadı! “Cumhurbaşkanı olacağım” dedi, onu da olamadı. Cumhurbaşkanı yardımcılığına bile razı oldu ama o da olmadı. Tabii milletvekili de olamadı. Barajı da aşamadı, herhalde bu şartlarda bir ilçede belediye başkanı olacak değil, babaanne olacak!

İkinci tur konusunda oylar birbirine çok yakın olsaydı, kriz çıkaracaklar, meşruiyet tartışması başlatacaklar, halkı sokağa dökeceklerdi. O da olmadı, açık ara bir fark olunca bütün hesapları boşa çıktı.

SP deseniz, söyleyecek bir sözleri kalmadı. Önce 28 Şubat davasındaki tutumları, davaya şikayetçi olmayı bırakın müdahil olarak katılmamaları, BÇG ile aralarında hiçbir şey olmamış gibi yapılan açıklamaların ardından CHP ile kurulan bu ittifak kendileri için siyasi anlamda bir intihar oldu.

HDP’nin de seçim sonuçları kendilerini çok fazla mutlu etmiş gözükmüyor. Bu oyların nereden geldiğini biliyorlar. CHP desteği ve bölgedeki AK Parti adaylarının oluşturduğu memnuniyetsizlik onların hanesine kâr olarak düştü. Önlerinde bir yerel seçim var. Kandil ve Membiç’de operasyonlar devam ederken sesleri çıkmıyor. Bu süreç örgüt içinde sert tartışmalara sebep olurken, batılı ülkeler de artık HDP’yi daha fazla sırtlarında taşımak istemiyorlar. Hem PKK, hem BÇG, hem DHKP-C, hem FETÖ biraz fazla ağır geldi.

İpek’in Londra’da başına gelenleri hatırlayın. Bu işlerin arkası gelecek.

Cumhuriyetin 3. Evresine girerken 1. Evrenin mirasçıları ve onlarla işbirliği yapanlar aynı kaderi paylaşıyorlar. Görünen o ki, bu kadrolar için gelecek günler geçen günleri aratacak.

Türkiye’nin bugün en büyük sorunlarının başında Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren başımıza bela olan tek parti zihniyeti var. Almancı oldular, Mussolinici, oldular, Amerikancı oldular, hatta “Yunanla kardeş” oldular. “İngiltere ile kanka” oldular, ama bir türlü bu milletin inancı, tarihi, kültürü, geleneği ile barışamadılar.

Darbelerin arkasında onlar vardı.

Ergenekon’un avukatlığını yaptılar..

PKK, PYD gibi terör örgütleri ile kol kola girdiler, onların siyasi uzantıları ile işbirliği yaptılar.

FETÖ’cülerle birlik oldular.

Esatçılık yaptılar.

Anayasa değişikliğine fren oldular.

Başörtüsü zulmünün arkasında onlar vardı.

Gezi gibi, MİT TIR’ları gibi olayların arkasında onlar vardı. Hep kriz çıkarmaya çalıştılar. En iyi bildikleri şey buydu. Siyasi kriz, ekonomik kriz, sosyal kriz. Millet oyunu gördü ve bu partiye bir daha tek başına iktidar vermedi. Darbelerle ayakta durmaya çalıştılar ama o dönem de bitti. Bir zamanlar tek parti idiler. Sonra sağ/sol dengesi %60/40 oldu. Bugün bu denge %75/25. Onun için kendi dışındakileri bölüp, birlik dışında kalanlarla ittifak kurarak varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar ama CHP’de kan kaybı, kemik erimesi, kas erimesi giderek hızlanarak devam ediyor.

CHP’lilerin hoşuna gitmiyor ama, Cumhuriyet 3. Evresinde, 1. Evrenin bakiyesi ise her gelişmenin önüne engel koyarak varlığını hissettirmeye devam ediyor. Ve böyle böyle de kendini tüketiyor.

Selâm ve dua ile.

 

YORUM YAZ

  • AvamiAvami8 sa önce
    Yapma Dilipak hepimiz öleceğiz..Şu an Türkiye de iktidar ve muhalefet partileri, bir çok STK,Basın organı, akademisyen, cemaat, tarikat.dernek..Ve yazar. Batının ( ABD.NATO.AB ) kontrolünde .24 Haziran seçiminde bunu gördük.RET pres ve markaj için kullandıkları MİLLET İTTİFAKI kendilerine verileceğini sandıkları iktidar umut ve hayali ile kendilerini kullandıklarını görmedi. Nasıl ve Neden..Bzim Cumhur ve Millet harimizde olanı pek takip etmez.Bu gelişmeleriniç siyasetle ilşkisini de merak edip anlamaz.Millet İttifakı kurduruldu.Kendileri buna inandırıldı.YSK dahi.Yapılan hamleler.Ülkemiz partilerinin siyaset ahlak ve mantalitesine aykırı olacak kadar hesaplı,organize hamlelerdi.!Erdoğan daha önce Kendi ne karşı Ekmeleddin şantaj ve blöfü tecrübesi vardı.Arkadunda olan mahfiller ile kendinin de işbirliği olduğunu,bu alemde işlerin nasıl yürüdüğünü bildiği ve de ne istediğini de ne verileceğini bildiği için gereğini yaptı.. Çünkü vereceği şeyler millet ve ülkeden götürülen tavizler.Aksi olsa kendi ve ailesi bedel ödeyecekti..Siz olsanız ne yaparsınız..Dilipak.ANLAMAK GÖRMEKTİR.ANLAMAK İÇİN OLAY VE AKTÖRLERİ, FİGURANLARI TAKİP ŞART.YETMEZ ANALİTİK BAKACAKSIN...YURDUMUM İNSANI..Peki Olan Ne !24 Haziran öncesi! Son anda RTE nin 1.Kıbrıs 2.Suriye Kürdistan ve 3. İSLES KULÜBÜ ne gönderdiği Şimşek, N.Ağbal ve MB başkanları ile verdiği Finansal teminat taviz sayesinde Erdoğan iktidara kalmayı garantiledi.Bunu olaylar takip edilecek anlarsınızSayın Dilipak bunu siz çok iyi biliyorsunuz.Ama okurlardan saklayıcı yazılar yazıyorsunuz.Ama gerçek bir gün toplumun karşısına acı olarak çıkacak.Birilerinin oturduğu makamları kaybetmeleri halinde başına geleceklerin hayali ile yaşadığı şiddetli korku ile vermeyeceği tavizi olmayacağını biliyorsun. .Bu mahfiller sizi ,siz de onları biliyorsunuz..!Mahir Kaynak anlatırdı.Dünya siyaseti ardındaki istihbarat örgütleri rakibin taşını ve hamlesini yönlendirip,rakibininistediği gibi davranmaya mecbur etmek için,piyonları taşları yanıltıcı hamle yaptırır...Tek piyon ve taşa endeksli oynamaz.. Taş/piyonllarıyla rakibin üzerinde kurduğu markaj ve pres ile onu istediği pozisyon ve hamleye mahkum eder.. Işte CHP.IYİ.SP.DP..HDP lilerin rolü işlevi buydu..Eğer RTE den istediği taviz alınmasaydı.Iç kargaşa çıkardı..1.Haziran 2016 tarihli NATO ya Bakanlar Kurulu Kararı ile verilmiş olan Türkiye ye müdahale hakkı...Hâla yürürlükte .Akit okurları internetegirince görürler.. Yani BATI yine milleti millete karşı kullandı ve sonuç aldı..Yani si şu..Bu kafa ve ahlak değişmez ise daima batı bu ülkenin insanlarını birbirine karşı kullanacaktır..15 Temmuz budur..24 Haziran akşamı ortaya silahı ile SADAT tarafından sürülen paramiliter güçler de kullanıldığını bilmez...Yazık.Peki bir an düşünün muhalefet insanları da silahını alıp sokağa dökülse idi.Ey Yurdumun saf kalpli insanları .! Aklımızı başımıza almazsak daha çok kullanılacağız."Aklını Kullanmayanların üzerine pislik bırakırım " buyurur ALLAH..(Yunus/ 100 )Selamlar
  • AvniAvni2 sa önce
    Yavuz Selim Krallık MONARŞİK yönetimdir.Demaokrasi ise halk..Şu an Krallık sandığın yönetiminde etkisi olmayan birer ailedir.Sembolik ve geleneksel olarak yaşatılıyor.. Lütfeninternetten bak.
  • KocasolakKocasolak5 sa önce
    Miyase hanım: islam bir inkilab dinidir kalblere hitab eder, öyle oldu bittilere getirip milleti birbirine kırdırmaz. Her işimiz " zorlaştırmayın kolaylaştırın " düsturu içerisinde olacaktır. Özgürlük refah ve huzur HERKESEDİR.Müslüman bunların TEMİNATIDIR. Biz kaosdan değil huzurdan yanayız.
  • Felix kalayciFelix kalayci4 sa önce
    ........................
  • MemoMemo6 sa önce
    Yani CHP olmasa uçardık mı diyorsun?
  • İkrarİkrar8 sa önce
    Selam ve dua ile sayin hocam bugun yorum yerine dua ile katiliyom yarabbi evimizdeki muhudimizdeki hirsizligi arsizligi haksizligi kaldir bizlere bize akilli hayatimizi hayra dogru degistir amin
  • AvamiAvami1 sa önce
    Kocasolak,yalancılık ile itham etmişsin.Ben olay,tarihve belge sunuyorum.Internete bak.Birde lafla olaylara bakma..Olaylardan bak sözlere..insanlara..yaptıklarına..
  • Analiste bakAnaliste bak1 sa önce
    Avami; 'yurdum insanı' tabirini kullandığına göre, tüm birikimin 'gır gır'.. Kargalar bkluğa, hadi!
  • SelimSelim9 sa önce
    Vakit icraat vakti
  • AdaletAdalet12 sa önce
    Allah cc adaleti emreder...
  • Birine seyyit diyenler!Birine seyyit diyenler!36 dk önce
    Kaytar Taş deyince; bir insanın aniden nasıl kafir olduğuna akıl erdiremiyor insan! Fakat kökünde bir sorun var, evet gerçekten birden kafir olunamaz böyle!
  • Felix kalayciFelix kalayci4 sa önce
    .....................
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU8 sa önce
    Bir dostum sorunca  araştırdım. -2018Yılı bugün itibariyle -(İngiltere,Kanada,Avustralya) = Birleşik Krallık, Hollanda Krallık, İspanya Krallik,Belçika Krallık, Lüksemburg Krallık,Isveç Krallık, Norveç Krallık, Danimarka Krallık/ *Garib...hem deçok garib !...,bize - utanmadan-Demokrasive Cumhuriyetdersi vermeye cüret eden , *koca Avrupa ülkelerininekseriKrallıklay ö n e t i l i y o r !** ....bu ne amlama geliyor!? bunu da biraz sizler düşünün !Teemmel!...
  • mevlütmevlüt4 sa önce
    chp siyonizmin maşasıdır....ve öyle de kalacaktır....ta ki millet tümden süpürene kadar....
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU8 sa önce
    Bir dostum sorunca  araştırdım. -2018Yılı bugün itibariyle -(İngiltere,Kanada,Avustralya) = Birleşik Krallık, Hollanda Krallık, İspanya Krallik,Belçika Krallık, Lüksemburg Krallık,Isveç Krallık, Norveç Krallık, Danimarka Krallık/ *Garib...hem deçok garib !...,bize - utanmadan-Demokrasive Cumhuriyetdersi vermeye cüret eden , *koca Avrupa ülkelerininekseriKrallıklay ö n e t i l i y o r !** ....bu ne amlama geliyor!? bunu da biraz sizler düşünün !Teemmel!...
  • EMANET ve EHLİYETEMANET ve EHLİYET1 sa önce
    Cenab-ı Allah kimseye sonsuz ve sınırsız iktidar vermiyor . Arap ülkelerindeki krallıklar hariç tabiii..gerçi Arap krallıklarını ayakta tutanda ateist Amerika ve batılı ateistler ve siyonistler.Mekke Medine’yi bile Amerika yönetmiyor mu?? Ülkemizde şükürler olsun 16 yıldan beri güzel ve güzel şeyler yapmaya çalışan blr yönetim var . Ama bundan sonra emanetin elden gitmemesi için ehliyetli ve liyakatli yöneticilerle mi yol yürünecek ya da batı kafası ile yetişmiş kapitalist/liberal insanlar lamı yol yürünecek bu önemli .. Çok zor blr süreçten geçiyor . Allah ülkemizi yönetenlere feraset versin .
  • İkrarİkrar8 sa önce
    Neden huzurumuz kaciyor evdeki dondurucu bozulsa huzurumuz uykumuz kaciyor cunku temel gida maddesi bozulacak pekiicinde yasamak zorunda oldugumuz toplumda ahlak bozuluyor milli ve manevi degerler cozuluyor insani insan yapan degerler gonulden siliniyor neden rahatimiz kacmiyor
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    AVAMİ : Sen yalan söylüyorsun, insanlara vesvese vererek ŞEYTANIN işini yapıyorsun, bunları bilerek istiyerek yapıyorsan Allahdan kork imana gel. Bu yalanlarla şeytanlık, müslümanlara vesvese vermek seni cehenneme götürür, demedi deme. Fitne fesat yuvası fettoşi artığı bir ZAVALLIMISIN ?
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 1 sa önce
    ●●●Sevgili Abdurrahman Ağabey ●●●Adnan Oktar gurubu gibi birde Haydar Baş grubuna mudahale edilmeli, niye böyle söylüyorum, Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Vefatından iki ay önce Almanyaya geldi ve bir olayı bizimle paylaştı evet 28 Şubat Hakimlerinden birisi, ama isim vermedi sadece çok ünlü bir hakim olduğunu söyledi, ve kendisine gelip sayın Yazıcıoğlu siz mesaj tv de canlı yayınlarda çıkıyorsunuz sizin aranız demekki haydar baş ile iyi onun için sizden yardım istiyorum nolur haydar baş 'ın zorla şantajlave tehditle alıkoyduğu kızımı kurtarın diye yalvardığını ve elinde daha onlarca kız çocuğunun olduğunu bu çocukların Üniversite okumak için bunların tuzağına düştüğünü söyledi. ŞİMDİ SİZDEN RİCAM BU HAKİM KİMSE SİZ KÖŞENİZDEN VE AKİT TV EKRANLARINDAN BİR ÇAĞRI YAPARSANIZ BELKI BU HAKİM ÇAĞRIYA CEVAP VEREBİLİR SAYGILARIMLA ●
  • Miyase HanımMiyase Hanım6 sa önce
    Hocam kalpten katılmakla beraber bu İslami değişimi uzun vadeye yaymamalıyız. Nasıl kemalist Türklerin atası 15 yılda kimseyi dinlemeden halka rağmen inkilaplarını ardı ardına yaptı. Biz İslamcı ümmet de Tayyip Erdoğan atamızın yapacağı inkilapları hızlıca gerçekleşmesine yardımcı olmalıyız. Kimseyi dinlemeden hızlıca yapmalıyız, reisimizin dediği taraf olmayan bertaraf olmalı. Hızlıca yapacağımız İslami inkilaplar;1. Harf inkilabı: Türk ümmetinin resmi dili Arapça olmalı, latin harfleri yasaklanmalı, Kur'an abc'sine dönülmeli.2. Hukuk inkilabı: batı ve insanların yaptığı kanunlar kaldırılıp şeriat ve Allah'ın yaptığı kanunlar getirilmeli. 3. Ümmetçilik inkilabı: halkçılık yerine ümmetçilik inkilabı gelmeli. Alevilik, kemalizim, zina, lgbt eş cinsiyet gibi sapıkca şeyler sonlandırılmalı.4. İbrahim inkilabı: kurumlardaki, okullardaki putlar, heykeller Hz.ibrahim gibi yıkılıp atılmalı. Paralara okullara kemalist darbeci Ata yerine: Fatih Sultan Mehmed, cennet mekan Abdülhamit, halifemiz Abdülmecid fotoğrafları asılmalı.5. Türbe inkilabı: Ankara'daki Mustafa Kemal cenazesi şehitliğe defnedilmeli. Yunan kâfir mimari Anıtkabir yıkılarak yerine suriyeli kardeşlerimiz için konut yapılmalı.6. Kadın inkilabı: cumhuriyetin açıp saçtığı, sokaklara saldığı kadınların evlerinden koparılmasına yol açan şeyler yasaklanmalı. Kadınlar anne yapılmalı. Flört, çıkma, sevgili olma gibi şeyler yasaklanmalı. Kızların kapanması için çalışmalar yapılmalı.7. Islama saygı inkilabı: din için fetih olmuş bu topraklarda yaşanmak istiyorsa islama müslümana saygı okunmalı, cuma izin günü olmalı, ezan vakti dükkanlar kapanmalı, Ramazan'da yemek yemek yasaklanmalı.8. Türk gibi ırkçı kavramlar lav edilip ümmetçilik getirilmeli. Batılı kafirler bir Arap ile Türk'ü yanyana görünce birbirinden ayıramamalı, ne kadar benziyorlar birbirlerine demeli. Türk-iye adındaki ırkçı kelime yerine Anadolu islam cumhuriyeti tartışılmalı.9. Başımıza bir halife getirilmeli, bütün müslümanlar bir olmalı.10. Kur'an inkilabı: Kur'an bilmeyenler okullardan mezun yapılmayıp, memur yapılmamalı. Tek şart Arapça ve Kur'an olmalı, plajlardaki çıplaklık yasaklanarak, plajlar sahiller açık havada Kur'an okuma kıraathanelerine çevrilmeli.İşte o zaman bizi kimse tutamaz selam ve dua ile.

Abdurrahman Dilipak

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