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Aman dikkat!

21 Temmuz 2018 Cumartesi

Yazmam gereken o kadar çok şey var ki!

Yazınca birileri üzülüyor. O zaman kendi kendime soruyorum; “Hakk’ın hatırı mı, halkın hatırı mı?” Cevabım belli. O içimizdeki gözü dönmüş, sınır tanımayan hainler, cahiller ve ahmaklardan da korkmuyor da değilim ama neyse ki, Allah’tan daha çok korkuyorum.

Ha! Bu arada ben “yanılmaz ve günahsız” biri değilim. Allah beni affetsin. Ben de yanılırım. Gayb hazinesinin anahtarı ve sırları benim elimde değil. Bu sır kapısının anahtarının ve gayb hazinelerinin anahtarının kendi ellerinde olduğunu söyleyenlere de inanmayın. Onların bazılarını Şeytan Allah’la aldatıyor da, farkında değiller.

Adnan Oktar yakalandı ya, benzerlerini ve bunların tuzağına düşen fuhuş bataklığında debelenen siyaset, bürokrasi, sermaye ve STK içindeki gaflet sahiplerinden de söz edeceğim, bu “Cemaat” denilen yapıların nasıl kontrol altına alınması gerektiğinden de. Bunları kendi haline bırakırsanız hepsi birer FETÖ’ye de dönüşebilir. 

Siyaset, bürokrasi “nefs muhasebesi”, yani “otokontrol” yapmıyor da, bunlar yapıyor mu sanıyorsunuz. Bunların bazıları masumiyet iddiasında ve kendilerini nebilerden üstün gören zavallılar. İnsanlar da bunların peşine takılmış gidiyor.

Sanırım daha çok yazmak için daha çok okumam, çalışmam ve daha az gezmem gerekiyor. Şu konferanslara en azından bir süre ara vermem gerekiyor. Kitlelere hitap etmek değil, küçük gruplarla istişare etmem gerekiyor. Birbirimizi anlamamız, dinlememiz gerekiyor. Kaş yaparken göz çıkarmamamız gerekiyor. Unutmamak gerekir ki, bir yandan “ameller niyetlere göredir”, ama aynı zamanda “cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir.”

Bakın uyarıyorum: Türkiye, siyasi, iktisadi, dini, sosyal, fikri anlamda çalkantılı bir döneme giriyor. Sabırlı olacağız. Artık övünmeyi, dövünmeyi bir kenara bırakalım da, aklımızı başımıza toplayalım.

Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa, her kesimden birçok kişinin canı yanar onu söyleyeyim. Henüz arşiv ele geçirilmedi deniyor. Arşiv yurtdışında host edilmiş, ama yabancı istihbarat örgütleri bunları servis edebilir ya da bunları şantaj için kullanabilir. Yani bu arşiv her halûkârda birilerinin ipini çekmek, ya da birilerini kullanmak için kullanılacak. Hayırlı bir iş yaptınız, süreci yönetemezseniz, bu iş döner sizi vurur.

Önümüzde siyasi açıdan çalkantılı bir dönem var. AK Parti’de kongre var. Daha Bakanlık kadrosu ve kurullar oluşturulamadı. Atamalar toplumu tatmin etmedi. Kesinlikle kadronun büyük ölçüde değişmesi gerek. Ve sorunlu insanları, sakın kurullara, bakanlıklara dağıtalım diye düşünmeyin. CHP’de durum malum. İyi Parti’de de sıkıntı devam ediyor. HDP’nin ne olacağı belli değil. Önümüzde bir yerel seçimler var. İstanbul, Ankara’yı kaybederseniz işiniz zor. Birilerinin cür’et ve cesareti artar. Daha çok üstünüze gelirler. Büyük şehirlerde temizlik şart ve çok iyi, çok dürüst birilerinin aday yapılması gerek. Eski politikacılar üzerinden giderseniz, onların eski defterlerini karıştırıp sizi zor durumda bırakabilirler. Aman ha, aman ha!

Acar bakanların ziyaretçileri ve temas kurdukları kişi ve kuruluşlarla ilgili konuşulanlara bakıyorum da.. DDK mı, MİT mi, bu siyaset ve bürokrasi, iş çevrelerini bir yakın takibe alsa ne iyi eder. Birileri iş üzerinde. Eski üst bürokratlar tedirgin, eski iş çevreleri de. Bir de kamudan alacaklı firmalar var, herkes tedirgin.. Siyaset dışından aldığınız adamlar kendi ekiplerini, kadrolarını kurmak istiyor, eski kadrolar bundan rahatsız. “Eski köye yeni adet olmaz” havasındalar. Değişim olmadan olmaz. Ama değişim, kulağa hoş gelse de, başarısız olursa ne olacak. Kontrollü bir değişim-dönüşüm gerekli. Bunu kim yapacak. Bakanlık ve Kurul arasındaki ilişkinin şekli ne olacak? Zor işler.

Kredi faizleri yüzde kaç biliyor musunuz. Hele bir de kamudan alacaklı olanlar, alacaklarını alamazlarsa görün bakın ne oluyor. Ödemeler aksamamalı. Belki kamudan alacaklı olanların kamu borçları ile mahsublaşması sağlanmalı. Belki peşin vergi ya da SGK ödemesi şeklinde mahsuplaşmaya gidip indirim yapılmalı. TOKİ’den konut verilmeli ya da hazine arazisi tahsis edilmeli. Kamudan alacağını alamayan adam bankaya borcunu ödeyemez, piyasaya borcunu ödeyemez, domino etkisi ile bu bir krize dönüşür.

Bu arada Bakanlıkların en yakınında duran yiyici takımın eski defterleri incelenip FETÖ’ye yapılan onlara da yapılabilir. Ne farkları var.

Sadece yanlış yapan değil, yanlış yapana aracılık yapan, yardımcı olan herkes de sanık sandalyesine oturtulmalı, “Kızınız Fatıma da olsa” anlayışı ile politikacı (Teşkilat yöneticisi, yerel yönetici, milletvekili, bakan), bürokrat, işadamı şeytan üçgenine giren herkesten hesap sorulmalı.

Bakın, size kötü bir haberim var: Kurban Bayramı’na 1 ay gibi bir zaman kaldı (20 Ağustos). Milletin bayramını zehir edecekler. Birileri iş üzerinde. İyi haber alan kaynaklardan gelen bir haber var. Bu iş soğan-patatesten daha çok can yakar. Kurbanlık canlı hayvan ithalatı ve yerli ırk kurbanlıklar konusunda birileri piyasayı manipüle edecek. Zaten ithalatta bir dolar baskısı var. Yerli kurbanlıklar da bundan etkilenecek.. Deniyor ki, piyasaya yeterli kurbanlık hayvan verilmeyecek ve fiyatlar patlatılacak. İçimizdeki gözü dönmüş, paragöz, ahmak ve hain muhterisleri de bu işe alet ederek kirli bir oyun oynayacaklar. Fiyatlar tavan yapınca, birçok kişi kurban kesemeyecek ya da yurt dışındaki kampanyalara destek verecek. İçeride fiyatlar yükselince daha küçük yaştakiler ve damızlıklar da piyasaya verilecek, sadece kurban sürecinde değil, daha sonrası için de et krizi oluşturulacak. “Acar bakan” Pakdemirli’nin ilk imtihanı “et”le olacak sanki. İnşallah bu kirli oyunda bizden birilerinin adı bu işe karışmaz. Sonuçta bu işten birileri kazanacak ama birçok kişi, yerli üretici mağdur edilecek. Birileri milletin eti ile, ekmeği, soğanı, patatesi ile oynamaya devam edecek.

Bakalım ne olacak. “Gülen Şeytan” sadece Pensilvanya’da oturmuyor, çevremizde “Şeytan tüyü” taşıyan onun PR’ını yapan, o kadar çok kişi var ki, hem de referansları çok güçlü ve çok muteber, saygın (!)..

Peki bizim MASAK bu kirli oyunu önleyebilecek mi? DDK, MİT, Emniyet İstihbarat, kim ilgilenecek bu konuyla?!

AK Parti’ye, hükümete bundan sonra cepheden saldırmayacaklar. (Fırsat bulurlarsa onu da yaparlar da) dost olarak yaklaşıp daha büyük zarar verebiliyorlar. AK Parti içini temizlemekte ve kifayetsiz muhterisleri engellemekte yeteri kadar başarılı olamayınca bu yolu denemeye karar verdiler.. İçimizdeki paragöz ahmaklar hainlerden daha tehlikeli oluyorlarsa, maşa varken birileri niye elini ateşe uzatsın ki!

Diğer birçok bakanlıklara yönelik, daha politika kurulları oluşmadan, kendi kadrolarını oluşturmadan, henüz tebrikler kabul edilirken, birileri tuzakları kazmaya başladılar bile.. Bilirsiniz, bir Süleymaniye yapmak için, bir Mimar Sinan, bir de Sultan Süleyman gerek, yıkmak için iki geri zekalı, bir kazma ve bir kürek yeter. Akıllıların para ve uçkur bağımlısı, kaşığı belinde dolaşan, kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyen ahlaksızların milletin harim-i ismetine sızmalarına engel olmaları gerek ama.. “Ama”sı var işte. Selâm ve dua ile.

 

YORUM YAZ

  • MemoMemo9 sa önce
    Hocam Sabah & ATV izliyoruz, her şey süper diyorlar. Dünya bizi kıskanıyor diyorlar. Siz kriz, sıkıntıdan bahsesiyorsunuz. Hangisi doğru acaba?
  • HasanHasan1 sa önce
    Hoca büyük adam
  • AbuzerAbuzer1 sa önce
    Hocambu kadaruzatmaya gerek yok..Cok basit bi sorum olacakDiyanet ve siz degerli ulemaya...HARAM ve RUSVETyemek ORUC bozan davranislar arasindamidir?Hani bi damla su icince,bir lokma yiyecek yiyince bozulur ya amenna ve sadakna... Haramin yenilmeside,yiyecek olarak addedilirmi acaba...Hani bogazdan mideye inmedikce bozulmaz diyorlar ya, bogazdan gecmis sayilirmi? O paralarlaalinan nimetler,yiyecek iceceklerleiftar acmak makbulmudur..Bu kadar zormu ,bu sorunun cevabi ...Cikleti sorsam binlerce basta diyanet dinimubinlerdensayisiz cevap alirdim" kitaplar yazilirdibuyuk zatlardan,kutubissiddelerden,mektubati rabbaniden,riyazussalihinden,ibni abidindendeliller gostererek...CIKLET kadardegeri yokmubu mevzuunun,selam ve dua ile...
  • Mustafa topakMustafa topak6 sa önce
    Siyaset esnafı hep para makam mevki kazanmak için partikere giriyorlar Biz Allah rızası için yapıyoruz millete hizmet yapıyoruz lafları insanları artık kandırmıyor TAM ADALET TAM LİYAKAT TAM ŞEFFAFLIK SENDEN BİZDEN BİZİM PARTİDEN AYIRIMI YAPMADAN BÜTÜN VATANDAŞLARI EŞİT TUTMAK BÜTÜN VATANDAŞLARI BÜYÜKLERİ BABAMIZ KENDİ YAŞIMIZDAKİLERİ KARDEŞİMİZ KÜÇÜKLERİMİZİDE EVLADIMIZ GÖZÜYLE BAKARSAK İŞLER BİRAZ DÜZELİR
  • Osman ÖzkanOsman Özkan3 sa önce
    Dilipak hocam Türkiyenin gen haritasını çıkarmışsınız çok güzel tesbitleriniz var şu büyük kitlelere konuşma toplantılarınızı bitirin küçük guruplarla istişarelere karar vermeniz çok güzelde can kardeşim ben zatı alinizin 40 yıldır takipçısıyım sizin yazılarınızdan başka hiç bir canlı konuşmanızı dinlemek nasip olmadı zatı alınız bile şu başkanlık seçimlerinde katkı sunmak istediğiniz ak parti teşkilatında bile sizi tanımayan insanlardan bahsetmiştiniz son yazılarınızda.bu nasıl büyük toplantılar,ki 40 yıllık kardeşiniz bu toplantılardan bi haber başkanın bir çok teşkilat mensupları sizin isminizi bile duymamış.burada anlatmak istediğim şudur can kardeş küçük istişari toplantılara hiz ver başkan her ne kadar halkın içinde görünsede halk tabanından koparıldı.bazı iyi niyetli devrim niteliginde kararlara imza atan valilerimiz var bunlardan bir taneside ANKARA VALİMİZ BU VALİMİZ GEÇEN SENE ÖYLE MUHTEŞEM VE DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR UYGULAMA BAŞLADDI BU UYGULAMA YİNE KAMU GÖREVLİLERİ ELİYLE BİRE BİN VERİM VERECEGİNE BİRE BİR VERİME DÖNÜŞTURULDU SESİZ VE SEDASIZCA bu konuyu geçen sene ak parti ankara teşkilatındave genel merkezde konuşacak istişare edecek tek bir allahın kuluna ulaşamadım.bu sene seçimler araya girdi hasbel kader bir ilçe başkanıyla bu konuyu istişare edeyim dedim adam ilçe başkanı olmuş dünyadan bi haber adam sanki oraya korkuluk diye oturtulmuş.gerçi o arkadaşta üç yıl önce atamayla o makama getirildi ve tabiki isabetsiz bir tercih yapılmiş kısaca her şey başkanın sırtında o da bir yere kadar.benim yeniden yapılan hukümet sisteminde görduğüm en büyük yanlış ve noksanlıklardan birisi orman ve su bakanlığı kaldırılmayacaktı bu çok büyük telafısı mumkun olmayacak zararlara meydan verecektir VEYSEL EROĞLU HOCA GÖREVİNE DEVAM ETMELİYDİ BAKANLIĞIYLA BİRLİKDE DÜNYADA MEVSİMLERİN DEĞİŞTİĞİ SUYUN VE ORMANIN EN AZ ROBOT VE BİLĞİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KADAR HIZLA ÇEŞİTLENDİĞİ VE ÇOK HIZLI BİR DEĞİŞİME UĞRADIĞİ DÜNYAMIZDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İLE SAYIN EROĞLUNUN DEVRE DIŞI BİRAKILMASI ÇOK BÜYÜK YANLIŞLARDAN BİRİSİ OLMUŞTUR BU YANLIŞTAN ACİLEN DÖNÜLMELİDİR.KISACA CAN KARDEŞ İNŞAALLAH BİR İSTİŞARE TOPLANTISINDA KARŞILAŞIRIZ.saygılarımla
  • GülGül8 sa önce
    Sözünü ettiğiniz kişi Habibi Neccar mezarı kendi adını taşıyan bir caminin zemin katında,Hatay da bulunmaktadır.Birkaçkez gidip ziyaret etmek nasip oldu ,hani Yasini Şerifde ondan bahsedilen ayetler var,Yasin okurken o ayetlere sıra gelince çok bambaşka duygulara kapılıyor insan ,düşünsenize ayette adı geçen kişinin huzurunda Yasini Şerif okumak muazzam bir duygu
  • KocasolakKocasolak5 sa önce
    Her hafta zeytinburnu telsiz pazartesi pazarının üst tarafına ( telsiz cami karşısı ) bir zabıta aracı gelir içinden 8 zabıta birde hassas kantar iner. İstisnasız hepsi ellerinde birer cep tlf birer ikişer kıyıya köşeye çekilip sohbet yada tlf la oynuyormu ınt de sörf mü yapıyorlar bilmiyorum. Saat ikiye doğruiki kişi aracın vekantarınyanında kalıyor diğerleri pazarın içine giriyorlar, sohbet ederek pazarcıların yüzüne bakmadan etiketleri tamamlıyalım diyorlar ara sıra ve son. O gün akşama kadar tlf da veya sohbet, bütün işleri bu. Allahdan revamıdır bu nedir? Bunun karşılığı maaş mı alınır? İki kişinin yapacağı işe sekiz kişi, İNANMIYAN gelip kendi görsün, yeri günü saati belli. Şimdi, eğer burda böyleyse heryerde durum aynı diye düşünüyorum bazen, suç mu?
  • ZavazingoZavazingo3 sa önce
    Loga gün gelir patlar...Mazlumun Duası gün gelir kabul olur.Bazen Müslüman bir ülkede yaşamak nekadar zormuş diye isyan edersin geliyor.Gavur dediklerimiz bile daha karakterli gibi
  • bilalbilal6 sa önce
    Sizde yıllarca sustunuz..
  • Liyakat mı olacaktı !!!Liyakat mı olacaktı !!!5 sa önce
    Galiba liyakat esasına göre bürokrasi dizayn edilmeli diye çok temenniler yazıldı çizildi . Dün ali kıran baş kesen hesabı elindeki gücü nefsi ve güç odaklı kullanan , sahada çok ciddi küskünlükler oluşturan , Reisin misyonuna çok ciddi zararlar veren eski vekiller , il, ilçe başkanları , üst düzey bürokratlar , belediye başkanları ... Allah aşkına bu kadar zarar veren insanlardan kurtulma şansı hiç mi Yok . Allah yardımcınız olsun . Laf cambazlığı yapan , haksız hukuksuz uygulamalar yapan derdi ve davası koktuk Ve makam olan, Çalışkan ve liyakatli insanlardan korkarak bunları taca atan bu dünyalık adamları lütfen artık oyuna sokmayın .
  • Durmuş BaşpınarDurmuş Başpınar5 sa önce
    Piyasada nakit sıkıntısı var.bir an önce çözülmeli.
  • cemcem1 sa önce
    adnan oktarın arşivi patlarsa her kesimden birçok kişinin canı yanar derken ? abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. bırak patlasın. kimin ne mal olduğu ortaya çıksın. niye gocunuyorsunuz ki aman dikkat diyerek
  • Benimde yazmam gerekenBenimde yazmam gereken14 sa önce
    Benimde yazmam gereken, söylemem gereken öyle şeyler varki. Ama bir karınca misali, İbrahim as'in ateşini söndürmeye bile gücüm yok. Bak Sayın Yazar, yazınca birileri üzülüyor diyorsun, sen hakkı ve sabrı tavsiye edenleri üzme yeter. Ne demek birileri üzülüyor? Münafık'ı ve iman etmeyeni üzmekten mi endişe ediyorsun. Hakkı ve sabrı tavsiye edenleri üzme, sende hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden ol ve gerisini Allah havale et. Ben Avrupa da yaşıyorum. Hani Ebu Bekir'in bir sözü var, diyorki "Yarabbi, bedenimi öyle büyüt ki, cehennem sadece benim bedenimle dolsun, başka kimse oraya giremesin. Herkesi kurtarmak istemek, herkesin iman etmesini istemek, doğru ve dürüst yaşamak, doğru ve dürüst çalışmak, herkesin cennet'e girmesini istemek, bir mümin'in en büyük hayalıdır. Söyle şair hakkı söyle, söyle yazar, hakkı söyle. Yılmadan, bıkmadan, ölene kadar. Yasin süresinde, koşarak gelen adam gibi, kavmine "iman edin bu peygamberlere" deyip sonrada kavmi tarafından taşlanarak can verip cennet'e giren adam gibi, "keşke bilselerdi, keşke iman etselerdi, keşke keşke. Ah keşke" Söyle şair, konuş şair, doğruyu söylemek ancak kötüleri üzer. Allah kötülere hidayet vermez. "Yarabbi, beni nefsimden koru ve sana ulaştıracak hayır ve hasenetler ikram eyle. Şüpesiz sen ikram etmeyi seversin.
  • ANKARA -İSTANBUL ANKARA -İSTANBUL 1 sa önce
    Son seçimlerde Ankara Ve İstanbul başta olmak üzere çoğu illerde büyük oy kaybedildi . Bu gidişle Ankara elden gidecek gözüküyor . Ankara çok önemli . Neden bu kadar kayıp var? Belediyeler ve bürokrasi çok acil masaya yatırıldı mı acaba???Özellikle Ankarada bürokrasi , il ve ilçe müdürlüklerine kimler nasıl geldi , kim getirdi , ne için getirildi ne ürettiler incelemeye değer .Buralarda ne kadar oy kaybedildi ? Birileri hesap sormalı , birileri de bedelini ödenmelidir . Yazık değilim Mamak , keçiören , Altındağ , Gölbaşı ,Çankaya , Etimesgut , yenimahalle ne hale gelmiş . Ankara'nın oy deposu keçiören neden bu durumda. Ciddi bir inceleme ve analiz yapılıp , gerekli tedbirler ve 2023 vizyonuna uygun liyakatli insanlar acilen buralarda önem arz eden görevlere getirilmelidir . Yerel seçimlerde Ankara yo kaybedersek Allah korusun çok şeyi kaybederiz .
  • LütfiLütfi5 sa önce
    YA HAYRULMEKİRİN.ONLAR TUZAK KURMAYA DEVAM ETSİNLER.İNSANIMIZ DOĞRULARI GÖRDÜKÇE VE YAŞADIKÇA ALLAH ONLARA KENDİ ELLERİYLE TUZAKLARI BOŞA ÇIKARACAKTIR.
  • Mehmet selimMehmet selim33 dk önce
    Akpliler öyle şey yapmaz.. Hak yemez, yedirmek..Akp geldi yolsuzluk adam kaçırma hırsızlık bitti
  • Muammer KelesMuammer Keles1 sa önce
    Aman dikkat demekle UCKUR VE RUSVET ALISKANLIGI KESKE COZULSEYDI bugune kadar zaten cozulurdu. Bir insan en azindan iki yaptirimdan biri ile karsilasacagini bilir ve inanirsa asla rusvet ve fuhusa tevessul dahi edemez. Ya Allah korkusu olacak, yada hukuk gucune hesap cerme korkusu olacak insanda. Yaptigi her yanlista en azindan birine de olsa hesap verecegine inansa bunlari yapmasi icin DELI olmasi lazim.Zaten delininde sorumlulugu yok. Allaha hesap verecegine inanan bir insan fuhusta yapamaz rusvette alamaz. Kisi Aalaha inanmiyor ama bulundugu ulkenin hukukunun rusvet hesabini soracagina inanirsa yine rusvet alamaz.Sayet aliyor yada fuhus yapabiliyorsa inancinda bir problem vardir ve kendini baska bir rolde gosterek MUNAFIKLIK yapar.
  • MemetMemet9 sa önce
    . .... adnan oktarın arşivinin açılmasından korkudan titriyorlar
  • erhanerhan6 sa önce
    insan bazen stratejik davranmak zorunda kalabilir. Yani tuttuğunuz partininve adayının bazı eksikleri, kusurları olabilir "Efendimpartimin ve adayının şu eksikleri, kusurları var o halde artık vermiyorum" Tamam da bu, daha kusurlu, hatalıbirilerinin işine yarayacaksa, daha aleyhimize sonuçlardoğuracaksa.....!
  • maraşlımaraşlı5 sa önce
    Hocam desene tuz koktu. İktidar yanlıları ensesi kalınlar ülkeyi güllük gülistanlık gösteriyor. Fetöcülere bakılırsa onlar hala başımıza gelecek belayı bekleyip duruyorlar kehanetlerden kehanet beğen , devlet olarak batınca bunlar sanki arşa çıkacak , gerçi normal bu embesiller için ağababası bazı müritleri için sırattan kırmızı pasaportla geçiriyor ? amma cennetemi cehennememi onu söylemiyor. Maalesef piyasada yancının yanscısı dolu üsttekiler çalışmadan cebi doldururken altta kalanın canı çıkıyor örnek istanbuldaki taksi plaka kiralama vurgunu , Buna kim dur diyecek bu devranı kim tersine çevirecek , reismi , savaşmı , unutmayalım reisin elinde sihirli değnek yok , herkes umudu reise bağladı.
  • GülGül8 sa önce
    Sayın Dilipak dün Milli Eğitim Bakanını dinlerken bir konuşması çok dikkatimi çekti,dediki Bakanımız ben sadece bakan değil aynı zamanda gören olacağım,demekki yazıdıklarınız birileri tarafından gerçekten okunup ciddiye allınıyor.
  • sarıoğlusarıoğlu8 sa önce
    hocam ben belediye çalışanıyım çalıştığım yerdeki yolsuzluğu görüntüledim akparti il yönetim kurulu üyesine çalıştığım müdürlüğün daire başkanına verdim daire başkanı bana o müdürü ben atadım sonuna kadarda güvenirim sen git işini yap dedi ve beni yolladı başbakan baş müşavirine gittim ismi bende isterseniz size bunların hepsini kanıtlarım müşavir benden elimdeki kayıtların hepsini aldı sayın binali yıldırıma vereceğini söyledi hocam 1.5 yıl oldu yapılan hırsızlıklara devam beni o müdürlükten sürdüler olsun o müşavire mail alttım ben haksızlıklar karşısında susmadım bu yolsuzluğa ortak olmadım mahşerde rabbime karşı söyliyecek cevabım var peki sen nasıl cevap vereceksin dedim maalesef tenezzül edip geri dönüş bile yapmadılar ya hocam maalesef böyle o yüzden temizlik şart.
  • FeyzaFeyza5 sa önce
    Az önce sizin haberde gozüme çarptı şırnakta 335 elekrik panosu yakılmış.aferin hükümet benden vergiyi al götür kaçak kullanana ver.birde mükafat olarak yerlerine yenisini yaptır.yani daha fazla yakın yıkın nede olsa cezası yok birde mukafat var.ondan sonra çık kardeşlik ten bahset ümmetten bahset bunlarmı ümmet yakın yıkın kimse çıkip cezada vermiyor nede olsa erdoganın cebinden çıkmıyor kaçak elekrik giderleri.bu hukümet adil degil bir gün gelir yel gibi gelir sel gibi gider.benim şehrimde bir kişi kacak kullansın hapse atıyorlar doguda hem kullanıp birde trafolara zarar veriyorlar kimseninin gıkı çıkmıyor bu devlet batar biter cünkü adalet yok burda var doguda yok.kim haksızlık yapıyorsa allah belasını versin.
  • yusuf Yılmazyusuf Yılmaz5 sa önce
    Bence çözüm islami kurumlarin hepsi tam şeffaf olmali . Paraları kuruşu kuruşunahalka anlatılmalı . Herşeyresmi olmalı. çoğunun bilinmiyen dünya kadar parası var. Hâlâ da dileniyorlar .Ne yapiyorlar Allah için ? iki talebeleri var . Hep onlari toplumun önüne atıyorlar . Duygu sömürüsü yaparakinsanlarin inanclarını kullaniyorlar.Herşeyleri denetlenmeli bu yapıların
  • A.BA.B5 sa önce
    Türkler 1000 yildir at üstünde dört kitada at kosturmus. Su son yüzyilda atin üstünden inen insanlar, malesef bu aliskanliklarini birtürlü atamadigi icin, ati birakip baska insanlarin sirtina binerek hayatlarini sürdürüyorlar. bunuda normal birsey olarak yapiyorlar. ben bunu binyillik DNA yapisina dayandiriyorum, baska bir aciklamasi olamaz. türk milleti kadar calismadan, üretmeden, baskasinin sirtindan gecinen baska bir millet yok yeryüzünde. simdi dilipak abimiz üstadimiz diyorki, devleti dolandirmayin, sirtina binmeyin, bu nasil oleceeek. ?
  • YorumYorum34 dk önce
    Sayin yazar samsunda 3 gündür Bk. Kokluyoruz birmilyon samsun halki sizin yazdığınız gibi para hirsindan gözü dönmüş stokcularin ithal ettiği anguslarin kokusunu çekiyoruz. Bu sıcakta pencere a amiyoruz.samsunda devlet arazisininiuconkurusa bilmem kaç seneligine kiralamis mübarek akp nin has adamlarından birine ait olduğu söylenen iş adamının anguslari.mübarek akp dedim çünki bütün yanlışları oraya sizmis vatan hainler yapıyor. Yoksa o mubarekler yanlış yapmazlar.onlar masumdurlar gunahsizdirlar .siz bu kafayla devam edin.vatandaşlar yutmuyor .
  • MEB ve BÜROKRASİ MEB ve BÜROKRASİ 1 sa önce
    Özellikle 17/25 ten önce ( muhtemelen çoğu fetö referansı, iczaeti ve yakınlığı ile ) göreve gelen il ve ilçe meb müdürleri , Ankarada özellikle liyakata bakılmadan sırf kendilerine itaat etsin , kendilerinin dediklerini yapsın mantığı ile Ankarada, İstanbul'da ve başka şehirlerde ilçe ve il müdürlüğüne getirilen Kişiler hala görevdeler.Bunları oralara getiren vekiller , teşkilatlar hemen hepsi Ya görevden alındı, ya da tekrar aday bile yapılmadı.Eğitimde ciddi bir sinerji oluşturacak liyakatli insanlar göreve getirilmeden eğitim de Başarı hikayesi yazmamız Ne kadar mümkün ? Yerel seçimler öncesi özellikle Ankara Ve İstanbul da çok radikal Ve ciddi değişimler acilen yapılmalıdır.Malum Ankarada son seçimde çok ciddi oy kaybı yaşandı . Bünün tek Sorumlusu siyaset kurumu değildir . Özellikle bürokrasi ve eğitim bürokrasisi bunda payına düşeni almalıdır .Böyle gelmiş , böyle gitmesin ...
  • HacıHacı7 sa önce
    Yabancı sermaye üretemeyen ve ileri teknoloji kullanamayan devletler için ilaç.Yabanci sermaye değil onun adı sıcak para.Yabanci üretecek ama burada ahkam kesen benim dindar kardeşim oturup yiyecek.Bu kafayla yakında osmanlı istanbuluna döneriz.Urettinde engel olan mi oldu dilipak.Beceriksizligimizi durmadan dışarda arıyoruz.Ekonomi mi şuanda doğuluların geldiği bir turistlik yerdeyim ama kimse yok yani 30 yıl oldu ilk defa boş mekan.
  • Saffet ULUSOY Saffet ULUSOY 8 sa önce
    Sondan 2. paragrafı okurken aklıma, KK. nın "hattı müdafaa yoktur..." sözü geldi. Sanırım tüm milletimize her alanda fütursuzca saldırı olacak.NOT: Detaylı tekrar tekrar olduğum, bilgilendiğim birkaç yazardan birisiniz. Allah sizi yanlış yapmaktan korusun lütfen devam edin.
  • Gulhan KahveciGulhan Kahveci2 sa önce
    Kafamdaki bir suru tilkinin kelimelere usulune gore dokulmus halini yazininizda buldum.Uzun yiilardirda bulurum.Yureginize saglik bizim dilimiz oldunuz
  • Urfa eyöpnebi Urfa eyöpnebi 4 sa önce
    Doğru yanlışyapan hesap sorulmalıdır hocam. tarım Bakanlığı canlı hayvanlarını köylülere para karşılığı amenat teslim edipbaksınlar köylülerin elindehayvanlar çoğalırlar. hocam gerçekten bazıları çekilip yanına karkaldı hertürlü vurgun cular hesap sorulmalıdır milletin çoğu bunu istiyor başkanıseviyorüz. Hocam
  • ZavazingoZavazingo3 sa önce
    Nakit sıkıntımız .bir kaç yıl içinde bitecek sabredin.Ekonomi uçuşa geçecek.Kucakdan kucağa uçacak.Üretmeden nakit sıkıntısı bitmez.En az 20 yıl bu sıkıntı devam eder.Şu veren İtfaiyenin ....
  • tuzcutuzcu5 sa önce
    Yazın da millet bilsin başka türlü çözüm çıkmaz.....Kocaman bir ülkede yaşıyoruz ama muhalefet yok....İnanılır gibi değil ama gerçek bu....Kamudan alacaklı olanlar varmış muhalefet olmadığı için haberimiz yokmuş....Kimlere, niye, ne zamandan bu yana, ne kadar lira alacağı verilemiyor yazın lütfen....Yazın da millet bilsin....Muhalefet olsa; bu ülke de bu işler size düşer miydi....Ama durum bu maalesef....
  • Yunus16Yunus167 sa önce
    ÇOKTA İSABETLİ YAZIYORSUNUZ, HEPİMİZİN HATASI OLABİLİR. GAYEMİZ HEDEFİMİZ BOYNUMUZUN BORCU İYİ BİR MÜSLÜMAN OLMAK MÜSLÜMAN GİBİ YAŞAMAK, HARAMLARDAN UZAK DURUP HELAL İLE YAŞAMAK, ALLAH RIZASINI KAZANMAK. ÖLECEKSEK ADAM GİBİ ÖLMEK. O ZAMAN EMPATİ YAPALIM, KİMLE TANKLARI DURDURAN KARDEŞLERİMİZLE, PALETİN ALTINA YATAN KAHRAMAN İLE, BOĞAZ KÖPRÜSÜNDE KÖPEKLERİNE KARŞI VE TANKLARA KARŞI DİKİLEN NENE HATUN TORUNU BAYAN KARDEŞİMİZLE, UÇAKLARIN VE HELİKOPTERLERİN BOMBASINDAN ROKETİNDEN KAÇMAYAN KARDEŞLERİMİZLE EMPATİ EMPATİ YAPARSAK KORKUYU ÖLDÜRÜRÜZ. HOCAM ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN
  • Hakkı sanalHakkı sanal1 sa önce
    Birde personel alımlarında sınav esas alınmalıdır ve tüm kurumlar belli zamanda alım yapmalı. Her kurum kendi alım yapıyor torpilli olan giriyor. Köy çocukları göremiyor. Bu vebalden kurtulmak gerekir.
  • MurstMurst16 dk önce
    Kaleminize sağlık, bu uyarıların ve öz eleştirilerin devamını bekliyorum.
  • İskenderİskender1 sa önce
    BİR YOLSUZLUĞU,HIRSIZLIĞI,AHLAKSIZLIĞI VE ADALETSİZLİĞİ ORTAYA ÇIKARAN VEYA ORTAYA ÇIKARILMASINA VESİLE OLAN HERKESTEN ALLAH,BİN KAT RAZI OLSUN VE HAKKIMIZ ONLARA HELAL OLSUN: "Oh ne kadar güzel! Pislik kardeşime bile ait ise ortaya çıkarılsın" demesi gerekirken Dilipak, bu konuda dostlarını "Dikkat edin" diye uyarıyor. Namuslu ve Allah korkusunu bilen bir insan,"Oh ne güzel,bütün kirli çamaşırlar,yanİ hırsızlıklar,yolsuzluklar,ahlaksızlıklar ortaya çıkıyor" diye sevinenlerdir. Buna üzülenler ise, hiç tartışmasız o suçları işleyenlerin kankaşlarıdır. Rabbimin hepsini birlikte haşredeceğine kalben inanıyoruz.
  • ZavazingoZavazingo3 sa önce
    Loga gün gelir patlar...Mazlumun Duası gün gelir kabul olur.Bazen Müslüman bir ülkede yaşamak nekadar zormuş diye isyan edersin geliyor.Gavur dediklerimiz bile daha karakterli gibi
  • Belediye MemuruBelediye Memuru14 sa önce
    Hocam uyarılarınızı dikkate alacaklarını hiç sanmıyorum. Adamlar gözlerini karartmış, küçük dağları biz yarattık havasındalar.... Bu gidişle İstanbul düşecek, düşeceğinin haramzadelerde farkında onun için pervasızca kazanı doldurmanın peşindeler.....
  • KocasolakKocasolak7 sa önce
    Allah razı olsun, ömrüne bereket hocam. Ak parti niğmete ulaşınca emekçiler ezilip tabana yayıldı üst katlara yemekçiler üşüştü. Allah başkanımıza hayırlı bakanlar nasib etsin, ilk yıllardaki k.unakıtan, kürşat tüzmen, akdağ, binali yıldırım ve diğerleri gibi EMEKTAR bakanlar nasib etsin. Etrafı düzgün olmaz ise halkalar genişledikçe dahada bozulur, toplum olarak da kaç da kaç DÜRÜST var, başta dürüst olup parayı makamı bulunca YAYILMAYAN kaçta kaç? Allah yar ve yardımcımız olsun, mazlumlar hakkı için bizi bozanlardan uzak tutsun.
  • Mehmet selimMehmet selim29 dk önce
    Arşiv ortaya çıkarsa problem olabilir diyor. Arşiv gizli kalırsa varsa bi fenalık dış güçleryada Fetö yapmıştır demek istiyor
  • Mensur Bin UbeydeMensur Bin Ubeyde10 sa önce
    Sayın hocam esas mesele Türkiye'ye uygulanan finansal ambargo. Bakın rahip Brunson'un serbest kalacağı söylentisi çıkar çıkmaz dolar ve euro anında düşmeye başladı. ABD; İsrail karşıtlığından, Suriye meselesinden ve Rusya ile yakınlaşmamızdan fena halde rahatsız. Yabancı sermayeye izin vermiyorlar. Kendilerince Türkiye'yi hizaya getirecekler. Bence Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerle ortak bir kripto para geliştirip alışverişimizi bu para ile yapıp bu finansal ambargoyu kırmalıyız. Ne dersiniz?
  • YagmurYagmur1 sa önce
    ....6284 kim çıkardı...
  • ali dalali dal8 sa önce
    kürtçedetarikatşeyhine yaboeşinede yadederlerbunları eleştirmek yıllarca solcularıntekelindekaldığı içinve dindarlardasolcularabenzememekiçinhepsessizkaldılar .ama artıkyeter .geçenbir camiye uğradımimamdabir kibir hiçsormasoruşturdumyaboyade gillerdenyıllarcaeleteköptürüpburahalkınısömürmüşlerbirazeşeleyinceneler nelerbiroğlu dağdaöldürülmüşdağdaöldürülüpyıkananbaşka biriiçinniye yıkadınızozatenşehittır deyip kızmış.ona göre hocaherkes şapkasınıönünekoyup düşünsün
  • kibarcikkibarcik5 sa önce
    tabıkı guzellerıde bılmemız gerekırher güllük gülistanlık olarak gormıyelım her nımet bırzahmet karsılıgıdır zahmetsız rahmet olmaz kotumser olmıyalım uyanık olalım oyle her iş ıyı 10 dölüm bostan yan gel osman yatarsan geleceklere katlannırsın mumın ferasetsahıbıdır uyanık olacaksınverselam
  • AliAli4 sa önce
    Bir anne çocuklarıyla Yunanistan a geçmeye çalışırken teknenin alabora olmasıyla boğularak öldü. Annenin çocuğuna kenetli bir şekilde cesedine ulaşıldı. Bu günahsız çocukların ve annesinin bu şekilde olmesi vicdanı olan herkesi perişan ediyor. Allah kitabında buyurdugu gibi Müslüman müslümanın kardeşidir. Biz bu tarife göre kardeşlerimizin ölümüne seyirci kalamayiz.Bunun hesabını veremeyiz.Ne yapalım da bunların önüne geçelim. Bizi aydinlatirsaniz sevinirim.
  • Ümit emre malatyaÜmit emre malatya11 sa önce
    Aynen katılıyorum sonuna kadar ALLAH.sizden razı olsun
  • Fikri yıldırım Fikri yıldırım 2 sa önce
    Burada ülke oluncabütün sular durması gerekir eğer suyun altından yollarına devam ediyorlarsa bunlar ivedilikle ayıklanması bir zaruret adnan oktar önemli derin bir kuyu olduğu açık dibi görünmeyen ilk falsosu ılıkle başladı çürükler temizlenmeden bu ülke refaha kesin çıkmaz başkan sayın Erdoğanın bunları temizleyecegine güveniyoruz.
  • H.uH.u10 sa önce
    Bay yazar bey bu ülkede dogru söylemek demek dokuz köyden kovulmak demek.o makama gelenlerin amacı şan şöhret eş dost meselesi.kaç gündur bakanlarla ilgili yazıyon da kaçı dinler ögüt alır.acaba sogan patates meselesinden hükumet ders aldımı ki kurban olayında ders alsın.istatistik ne demek yada tam istatistik nasıl uygulanır tespit edilir varsa o konuyla ilgili önlem nasıl alınır acaba bu bakanlıklarda çalışan sözde bürokrat müşavir müfettiş yetkili kişiler ne kadar aktif yada re aktif.kıçlarını koltuga oturtup kılimanın önünde kaç bardak çay kahve derken muhabbet bir bakmış olmuş akşam bizdeki zihniyet hep bu. Gorevini yapmayan ben sekiz saatimi bilirim diyen telafisi zor hatalar yapanı anında görevine son verecen varsa cezai sorumlulugu onuda uyguluyacan bak bakalım öyle kıçının üzerinde oturmak mı iyi görevine sadakatle baglanmakmı.her kurbanda her ramazanda aynı tartışma birinde pide fiatları kulis olur birinde kurban fiyatları.eline mikrofonu alan tv ciler spiker zındıkları başlarlar zındıklıga.bu bayram yok kurbanlık pahalı diye diye sürekli yayın yapıp ülkede genelinde tv lerle fiat kaosu yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.bu devletin bakanı çıkıp organizasyon yapacagına çıkıp maç seyreder gibi seyrediyor.bir bölgede kurbanlık azsa çok olan bölgeden sevkiyat yaptırırsın ülke genelinde fiyatları dengelenir alanada dokunmaz satanda dokunmaz.acaba diyorum bu bakanlar bürokratlar bunları düşünemeyecek kadar akıl yoksunumu.
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    AKP Adnan Oktar ilişkisinden o kadar mı eminsiniz ki bayramı zehir edebileceklerinden söz ediyorsunuz?...
  • AbdullahAbdullah59 dk önce
    Altta kalanın canı çıkıyor, gerisi lafı guzaf. Kurt kuzu....
  • bilalbilal3 sa önce
    Madem Adnan Oktarın tutuklanması hayırlı iş, iktidar ve yandaşları neden korksun? AKP Oktar ilişkisi ortaya çıkar diyemi? Oldu ise işbirliği, Allah bilmiyormu Dilipak bey? Müslümanların hatası kendi hatalarını örtbas etmeleri. Kemalisterin 90 yıl önceki hatalarını müslümanlar neden unutmuyor? Yine sansur olacakmı?
  • Yazıldığı gibiYazıldığı gibi6 sa önce
    Devlet kendisine ve halkınatuzak kuran kişileri kim olursa olsun hak ettikleri cezayı vermezse bu devlet yıkılmaya mahkumdur devlet çok pasif davranıyor son pişmanlık fayda etmez
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU3 sa önce
    "Siyaset, bürokrasi “nefs muhasebesi”, yani “otokontrol” yapmıyor da, bunlar yapıyor mu sanıyorsunuz. Bunların bazıları masumiyet iddiasında ve kendilerini nebilerden üstün gören zavallılar. İnsanlar da bunların peşine takılmış gidiyor.Sanırım daha çok yazmak için daha çok okumam, çalışmam ve daha az gezmem gerekiyor. Şu konferanslara en azından bir süre ara vermem gerekiyor. Kitlelere hitap etmek değil, küçük gruplarla istişare etmem gerekiyor. Birbirimizi anlamamız, dinlememiz gerekiyor. Kaş yaparken göz çıkarmamamız gerekiyor. Unutmamak gerekir ki, bir yandan “ameller niyetlere göredir”, ama aynı zamanda “cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir.” Evet;Ssdakte ! Sn.DILİPAKelinizeyüreğinize saglik çok doğru tesbitler,Tebrik ve Teşekkür ediyoruz.

Abdurrahman Dilipak

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