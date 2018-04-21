Aman dikkat
21 Nisan 2018 Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya dilekçe verilip süreç başlatılabilir. YSK’nın internet sitesinde insanlar internet üzerinden e-devlet kapısından girip bir form doldurarak istedikleri adayı destekleyebilir. Ya da isteyenler, bir form dilekçeyi doldurup, YSK il ve ilçe merkezlerine gidip kimlik tespiti ile ve ıslak imzalı bir başvuru ile başvurularını yapabilirler. Kaç kişinin bu dilekçeleri imzaladığı YSK’nın internet sitesinde an be an görülebilir. Hatta il ve ilçe detayları ile birlikte..
Bu yöntemin ya da başka yöntemler varsa bunların bir an önce açıklanması, konuşulması gerek.
Seçim sonuçları açıklanana kadar maçlar ertelenemez mi? Yapılması zorunlu ise seyircisiz ve başka bir stadyumda yapılamaz mı? FETÖ ve Gezicilerin bu tür mekânlar ve çevrelerinde etkili olduğu biliniyor. Buna tedbir almak gerek.
Aslında sosyal olaylarda ve sportif karşılaşmalarda şiddete başvuranların kimlik tespiti yapılarak, bunların hedef kişi ya da toplulukların etkinliklerinden uzaklaştırılması yönünde bir hukuki düzenleme de yapılabilir. Bunlar cezaları süresince bu gibi durumlarda başka şehre gitmeleri ya da karakola gidip o bölgeden uzaklaşması konusunda uyarılması da mümkün.
Seçim süresince, sosyal medya ya da basın yoluyla, telefon yolu ile yalan haber yayanların, kitleleri tahrik için provokasyon yapanların, adaylar hakkında iftira, dedikodu yayınlarının tespiti ve cezalandırılması gerek. Kanıtsız iddia sahipleri şiddetle cezalandırılmalıdır. Seçim sonrası seçimde hile iddialarını ileri sürenlerden kanıt istenmeli, kanıt sunamayanlar hakkında işlem yapılmalıdır.
Seçimi sabote etmek, seçmen üzerinde baskı kurmaya çalışmak, tehdit ve şantaj, seçime hile karıştırma konusunda cumhuriyet savcılıkları Adalet Bakanlığı tarafından bilgilendirilmeli, iddiaların hızlı bir şekilde soruşturulması ve konunun hızlı bir şekilde yargıya intikali ve sonuçlandırılması sağlanmalıdır.
Sınır bölgeleri, sahil bölgeleri, turistik bölgeler ve terör olaylarının sıkça yaşandığı bölgelerde ek tedbirler alınmalıdır.
Her parti, sandık güvenliği için aktif ve etkin tedbirler almalıdır. Yangına körükle gidecek bir takım kişi ve topluluklar sandık çevresinde uzaklaştırılmalıdır. Her sandıkta kullanılan oy ve partilere dağılımı. Her sandık kurulu üyesi bu sonuç raporlarını alıyor. Bunları kendi parti merkezlerinde toplayarak sonucu görebilirler. Açıklanan sonuçlarla kendi kayıtları arasında bir ihtilaf varsa, bu rakamı giren ve getiren kişilerin ifadesi alındıktan sonra basına açıklama yapılmalı, basın da bu kaynakları tespit ettikten sonra olayı haberleştirmelidir. Bu konuda hile yapan, yalan haber üretmek için sahte bilgi ve belge üretenler ve bunu sosyal medya ve politik sözcüler üzerinden yaymaya çalışanlar hızla tespit edilerek cezalandırılması gerekir. Bu suçları işleyenlere, bir sonraki seçimde tedbir uygulanması, oyunu kullandıktan sonra sandık çevresinden uzaklaştırılması ve sosyal medya iletişiminin kontrol altına alınması, suçu tekrarlaması halinde cezalandırılması gerekir.
Seçim sürecinde de seçim çalışmalarını engellemek, sabote etmek isteyenlere karşı tedbir alınması gerekir.
Her partide bugünden kendi içinde bir etik kurul oluştursa ve bu kurullar hem kendi içlerinde denetim yapsa ve hem de dışarıdan gelen talep ve eleştirileri incelese ne iyi olur.
Partilerin basın sözcüleri, ya da Cumhurbaşkanı adaylarının basın sözcüleri, düzenli olarak her hafta çıkıp basına bilgi verse, eleştirileri cevaplasa..
Dışarıdan legal ve illegal yoldan girişler yakın takibe alınmalı. Belli kişi ve kuruluşlar bu anlamda yakın takibe alınmalı. Bunlardan kimi akademisyen, kimi gazeteci, kimi STK temsilcisi, kimi iş adamı gibi gelecektir. Kimi turist gibi gelecektir. Bunların temas kuracakları kişi, kuruluş, Üniversite, siyasi kişi ve iş adamları belli. Bu konuda sabıkalı diplomatik merkezler ve o merkezlerin sponsoru olduğu uluslararası örgütlerin faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilmeli.
Eylemci teröristler bütün sınırlardan illegal olarak girmeyi deneyeceklerdir. En kolay giriş kapısı Irak, Suriye gibi gözükse de sahil şeridi başta olmak üzere her yer. Bir kısmı da turist gibi gelmeye çalışacak. Ya da içerideki uyuyan hücreleri uyandırmaya çalışacaklar..
PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ bunlar öncelikli risk grupları. Özellikle FETÖ’cüler zaten bir süredir hazırlık yapıyorlardı ve içeride hâlâ gizlenen birçok kripto FETÖ’cü var. FETÖ’cülerin tehlikesi, diğer bütün terör grupları ile de doğrudan ve dolaylı sıcak temas içinde olmaları ve aynı zamanda siyaset ve bürokraside hâlâ adamlarının bulunması, iktidar ve muhalefet içinde uzantılarının olması.
Aslında siyaset dışı bir takım vakıf, dernek, oda, sendika gibi grupların siyasi roller üstlenme konusunda istekli unsurlarının yakın takibi gerekir. Siyasi demeç verme konusunda istekli “sivil” görünümlü siyasi provokatör ve manipülatörlerin aslında tespit edilerek teşhisi gerekir.
Bu konuda “SSS” “sandığın ve siyasetin selameti için” özel bir sivil “izleme komitesi” kurulabilir.
Söz gerçek olmalı. Açık, net ve anlaşılır olmalı. Sert olabilir. Ama tehdit, şantaj, belden aşağı vuruşlar, küfürleşmeler, yumruklaşmalar olmamalı.
Şunu aklımızdan çıkarmayalım “Haddinden fazla şiddet, gayedeki hikmeti yok eder.”
Bu süreçte kim kimdir görelim. “Saadettin Köpek”in anne-babasına öldürüp, onların yetim ve öksüz çocuğuna sahip çıkıp, onu kendine tetikçi yapmak istemesi gibi oyunlara karşı da dikkatli ve duyarlı olalım. Piyasada o kadar çok münafık var ki. Ortalık maskeli balo gibi. “Ağu’yu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı”. Maskeli adamlara dikkat. İçten pazarlıklı adamlara dikkat. Birilerinin “kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyecekleri”ni görmek gerek. Dalkavuklara dikkat. Kaşığı belinde dolaşanlara dikkat!
Aman dikkat!
Selam ve dua ile.
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Süleyman Sırrı Dinçer2 sa önce Müthiş. Kocasolak3 sa önce Kaybedeceği KESİN olan muhalefet tam da bu dediğin kaos senaryolarına BEL bağlamş ise, BATI bu konuda muhalefetimize EMİR vermiş ise, kaos çıkartanlar için ÖNLEM, bütün bunlar bilinerek alınmalı. Tsbiki şiddet kullanarak değil ama sıkı bir isthbarat ile elebaşları SESSİZ sedasız toplanıp içeri tıkılmalı. Maçta üzerleri aranmadan içeri alınan seyircilerin provakatörleri kadar buna göz yuman, üzerlerini aramıyan, arattırmayan KİM ise DERHAL tutuklanıp içeri atılmaz ise?....... Abdülkadir3 sa önce PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ,İşte bu dört terör örgütü Türkiyenin gelişmesine engel lmak için batının plan ve projelerinden doğan örgütlerdir.Bu ve benzeri örgütlerin tek bir amacı vardı o da Türkiyenin yeniden güçlü bir ülke olmasının önüne geçmektir.O eskiden durmadan sol örgüt isimleri duyardık.DEV SOL DEV YOL falan filan bu örgütleri SSCB ile bağlantılı zannederdik.Oysaki bu tip terör ve anarşist örgütler batının desteğinde tezgahlanmış örgütlerdi.Yani bize komünizm tehlikesi var algısı oluşturmak için bu örgütleri kurup kurup toplumun başına bela ettiler.Birde bu sol örgütlere dindar görünümlü örgütlerde eklendi maalesef.İşte böyle bir durumdayız.Ülkemiz batılıların cenderesi altında.İçimizde bir sürü ajanları dolaşıyor ki bunları kimisi işadamı kılığında kimisi asker kılığında kimisi hakim kılığında kimisi öğretim üyesi kılığında.Durum bundan ibaret İnşallah Ülkemiz bu zorlukları aşmayı başaracaktır.Allah aklını kullanan bir topluma kapıları tek tek açar. Emirhan3 sa önce Abdurrahman beyin fikirlerini devlet ciddiye almalı meleknur4 sa önce SUYU BULANDIRMAKDEĞİLMİİMZA BUL ADAY OL. ADAYLARI İÇİN İSTEDİKLERİ OLMAYINCA GÜNDEMİ FARKLI YAPIP SIKINTIYA SEBEBİYET VERECEK OLANLAR OLABİLİR...... YANİ FETÖYÜ BAŞKAN ADAYIDA YAPA BİLİRLER.... AKSİLİK DEĞİLMİ.... KILIÇTAROĞLU ŞİMDİ NE YAPSINKALDI ORTADA HANGİSİNİ YAPSA BİR TÜRLÜ KARAR VEREMİYOR..NE VEKİL NEDE BAŞKAN OLMA MA ZORDUR....GÜLDEN MEDET UMANLAR ÇOK. O GELİRSE KILIÇTAROĞLU DERİN BİR NEFES ALIR... meleknur4 sa önce ÇOK DOĞRU VE YERİNDE MÜKEMMEL YAZI OLMUŞ!GERÇEKTEN BİZDE BÖYLE DÜŞÜNÜYORUZ. YOĞURT BUZLU, BÜYÜK ÜFLEMEK GEREK... ZERRE İHMALE GELMEZ DÖRT BİR SINIRIMIZ CİDDİ ŞEKİLDE DİKKATLE İZLENMELİ...AYNI ŞEKİLDE ÖNÜMÜZE GELECEK VEKİLLER İNŞALLAHVATANIN MENFAATİNİ, KENDİ MENFAATİNDEN ÖNDE TUTAN VEKİLLER GELSİN....ZATEN FIRANSA İKİ GEMİSİNİ KARDAK İÇİN GÖNDERMİŞ BİLE SINIRIMIZDAKİ ÜLKEYE. BUNLARIN HEPSİ BİZİM ÖNÜMÜZÜ KESMEK İÇİN GİRİŞİMLER.... YANİ BİZİM ÜLKEMİZDEN, BAŞKA ÜLKELERE NE???KENDİKERİNE BAKSINLAR... m.h.p5 sa önce doğrusu e-devlet veya seçim kurulu üzerinden müracaat ederek muhalefetidestekliyorum diye kendimi deşifre edeyim seçim sonrası başıma neler gelir neler ben bunu nereden bileyim. Selam6 sa önce Bir öneride benden olsun seçim sonuçları açıklanana kadar nefes almak yasaklansın Kartal7 sa önce Şeytanlar halkımıza özellikle gençlerimize her yönden yaklasacaklardir.Şeytan bu her şeyi dener ve yapar.Gençlerimizi yalnız bırakmayalım. Abuk sabuk türk,e7 sa önce Islak İmza.., ne oktan tabirler bunlar yaa! Peki kurusu nasıl oluyor? Kuru fasulye gibi mi? Soğanla ayran da var mı yanında?