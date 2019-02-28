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Altaylı özür dileyecek mi?

28 Şubat 2019 Perşembe

Geçen gün Akit TV’de Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Dağıstanlı’ya 28 Şubat döneminde yaşananlarla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yine yeni bir 28 Şubat’ın yıldönümündeyiz. O, haftada 5 gün, günde beş kez duruşmaya çıktığım günler geldi aklıma. Ali İhsan söyleyince Altaylı’nın o sözlerini hatırladım. “Kem söz sahibine aittir” diye “Yeni Şafak” gazetesine bir soru üzerine açıklamada bulunmuştum. Dava açtı. Tazminata mahkûm oldum. O günlerde mahkeme koridorlarında savcılar, “Atatürk Türkiyesi’nde irticaya destek verenler, bu tür sözler işitmeye tahammül etmeyi öğrenmelidirler” diyebiliyorlardı. “Ya sev ya terk et” dedikleri günler!

Radyo D’de yaptığı “Bab-ı Ali Yokuşu” isimli programda gazete haberlerini okuyan Altaylı, Hürriyet’in manşetini okuduğu sırada, Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, “Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kasdederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişedir. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe. Toplanmışlar oraya ellerinde ‘7.4 yetmedi mi?’ pankartı. Bunlar şeytana tapanlar. Satanistler ve şeytanla işbirliği halinde oraya toplanmışlar. Bunları odunla döveceksin. Zaman zaman kimi askerlerin gereksiz çıkışlar yaptıklarını düşünürdüm ama bunlar hiç gereksiz değilmiş. Bu aşağılık köpek sürüsüne az bile yaptıkları. Bunlara daha örgütlü çıkışlar yapmak lazım. Bunlara balans ayarı lazım; balans ayarı. Bunları takacaksınız rot balans makinesine döndüre döndüre balans yapacaksınız; fahişeler, şerefsizler, satanistler” ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı’nın bize bir özür borcu var. Ben sonuna kadar bekleyeceğim. Onun özrüne benim ihtiyacım yok. Onun buna ihtiyacı var insanlık onuru adına, Hak namına.

O günlerde her yerde engelleniyordunuz. Basında da öyle. “Sakıncalı” idik.. Bugün AK Parti mediasında da bir tek seslilik hakim. Monolog yapıyorlar. “Kazanmak” için çabalamak yerine mevcudu muhafaza ile yetiniyorlar sanki. Başkalarının izlemesi için onlardan birinin de ekranda olması gerek. Bu anlamda ciddi bir kamplaşma sözkonusu. “Bizimkiler” bu konuda yanlış yapıyorlar! Şikayetçi olduğumuz şu “Sosyal Media” denilen mecrada herkes sesini duyurabiliyor. Bazan işin tadı kaçsa da.. 

Önümüzdeki günlerde bir grub arkadaşın yardımı ile bütün sosyal media alanlarında olacağım inşallah. Ben konuşayım ötekiler sussun diyenler nerede olursa olsunlar, “zihniyet ikizleridir” Peygamber evinde, ya da firavun sarayında fark etmiyor. İyiler her yerde, her zaman iyidir. Kötüler de kötü. Benim söyleyecek sözü olan herkese verecek iki kulağım ve dinleyecek olan herkese söyleyecek sözüm var.

Biz 28 Şubat’ı henüz tam olarak anlayamadık. Bu işin sırrı 1991’e kadar gider. BÇG, NATO toplantısında Teacher’in ilanı ile “Tehlikenin rengi yeşil” olunca, “durumdan çıkarılan vazife” sonucu hayat bulacaktı daha sonra. Öte yandan; “İslam’a karşı sopa”nın karşısında “havuç” sunulacak bir “ılımlı İslam” örgütlemek gerekiyordu. Onun adı da daha sonra FETÖ olacak olan örgütlenme idi. FETÖ ile BÇG aynı paranın yazısı ile turası gibidir.

REFAH-YOL, ordudaki BÇG kanadının tasfiyesi için, FETÖ’nün sponsorlarının kurguladığı bir operasyondu. Erbakan, BÇG’den çok çeken lider olarak BÇG’nin tasfiyesinde kullanılacaktı. Susurluk’ta hayatını kaybeden Çatlı, Kocadağ, Bucak, Gonca Us, hepsi bu oyunun bir parçası idi. Çillerin Amerikancı olduğunu herkes biliyor. Akşener de aynı senaryonun bir parçası. Havuz Politikası, iktidarın elini güçlendirmek için Prof. Dr. Osman Altuğ tarafından koalisyona teklif edildi. Erbakan’ı harekete geçirmek için Osman paşanın hakaret dolu videosu Fox Tv’de yayınlandı. Erbakan BÇG’lilerin gezi benzeri bir direniş başlatacakları endişesi ile harekete geçmedi. Çünkü BÇG kanadı “en kötü senaryo”ya hazırdı. “Rejimi korumak adına” gerekirse kan dökülmesine razıydılar. “5’li çete”, DİSK’i, TİSK’i, Türk-İş’i ile hepsi, sağı-solu, sünnisi-alevisi patronu-sendikası, STK’sı ile emperyalizmin emir-komutası altında kurşun asker olarak emre amadeydiler. Erbakan, “Bakalım kanlı mı olacak kansız mı derken” aslında “kan dökeceğim” demiyor, “Kan dökeceğim” diyenlerin niyetlerini sorguluyordu. Ama malum media bunu da çarpıttı.

Sonunda REFAH-YOL gitti, ANASOL-M geldi. FETÖ “Anavatanı”na kaçtı, BÇG iktidara geldi. 28 Şubat işte bu operasyonun adı idi.

Sincan’da Kudüs Platformu tarafından düzenlenen Kudüs gecesi darbe gerekçesi sayıldı. O zaman NTV’de program yapıyordum. Bir gün önce sanırım 6 kişi gece geç saatlere kadar darbe sürecini tartıştık. Sesim kısılmıştı. Ben gidemedim, Nureddin Şirin gitti.

Darbeciler zaten kafaya koymuşlardı. Kudüs gecesi bahane edilecekti ki, hem RP’yi suçlayabilsinler, hem de Kudüs darbe gerekçesi yapılarak batıya, Siyonistlere, Masonik dünyaya “biz sizdeniz” mesajı verilecekti. Gecede Nureddin Şirin Hizbullah afişlerini de sahneye getirince ve İran büyükelçisi de geceye katılınca bir de “İran boyutu” eklendi. Onun için bu konuyla beni hiç ilişkilendirmediler. Çünkü benim anlatacaklarım kimsenin işine gelmiyor.

Bu kirli oyunu 1991’de, 93’de, 1994’de tekrar tekrar anlattım. O günden bugüne hep uyarılarda bulundum. Ama “Komplo” dediler. Sonra AK Parti dönemi. Erdoğan’a siyaset yasağı koyanlar FETÖ’nün arkasındaki güçlerdi. BOP da onların bir projesi idi. Daha sonra Erdoğan’ı siyasete taşıyan akıl da aynı akıldı. Baykal Cumhurbaşkanı olacaktı bu plana göre. Ama rolünü iyi oynayamadı. Onun için cezalandırıldı. Kaset operasyonu ile Kılıçdaroğlu “aynı üst akıl” tarafından CHP’nin başına getirildi.

Hani şu Irak tezkeresi konusu aslında BÇG’ye karşı bir operasyondu aynı zamanda. Geçelim. Ergenekon ve Balyoz da öyle. FETÖ’nün BÇG’ye karşı tasfiye operasyonu idi. Erdoğan FETÖ ile birlik olup, BÇG’ye karşı direnirken, “Dolmabahçe mutabakatı” ile BÇG ile bir olup FETÖ’ye karşı hamle yaptı. “One minute”, “Mavi Marmara” ile BOP bitti. Ve 15 Temmuz ile bu iş bugüne intikal etti. “One minute” 29 Ocak 2009’da Davos’ta yaşandı. 27 Mayıs 2010’da Mavi Marmara yola çıktı. Fidan o günlerde müsteşar yardımcısı oldu MİT’e. Oslo süreci o günlerde yaşandı. 22 Kasım 2011 KCK operasyonu gerçekleşti. O günlerde Erdoğan ameliyat oldu. O günlerde MİT ve Başbakanlıkta dinleme cihazları bulundu. Bunlar FETÖ’nün işiydi. 28 Aralık 2011’de Uludere olayı yaşandı. 13 Ocak 2012’de  Diyarbakır BDP’de Oslo belgeleri çıktı. 7 Şubat 2012’de FETÖ marifeti ile MİT müsteşarı ifadeye çağrıldı.

Bakın, 28 Şubat gerçeği tam olarak ortaya çıkmadan ne Esat Coşan, ne Turgut Özal, ne de Muhsin Yazıcıoğlu cinayetleri ve daha birçok faili meçhulün gerçeği ortaya çıkmaz. Bu cinayetlerin suç ortakları hâlâ aramızdalar ve bazı cinayetler hâlâ herkesin bildiği bir sır olarak ortaya çıkacağı günü bekliyor. Bütün bunlar “Türk Sovyeti”nin işi. SSCB’de Sovyet yıkıldı, ama “Türk Sovyet”i hâlâ ayakta. Sahi, Fatih Altaylı o günlerde benden haksız şekilde aldığı tazminatı, enflasyon farkı ile ne zaman ödeyecek ve özür dileyecek. Bekliyorum. Bugün değilse yarın, bu dünyada değilse öbür dünyada, ama bir gün mutlaka! Selâm ve dua ile.

 

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  • edeede6 dk önce
    4 temmuzun gerçek yüzünü neden yazmıyorsun?
  • Sankot1453Sankot145310 dk önce
    Bizim gibi korkak müslümanlar Tayyib Erdoganin bizleri Baş örtüsü Vebalinden kurtardiği için hakkini ona ömür Boyu Kölelik etsek ödeyemeyiz lüften bunu Aklinizdan çikarmayin selam ve Dua ile
  • Mehmet ATEŞMehmet ATEŞ11 dk önce
    HER DEVİRDE ZULME UĞRADIK.HALA DEVAM EDİYOR DİRENECEĞİZ.İnşaALLAH kazananlardan olacağız.RABBİM inanlara yardım et.AMİN
  • Faruk kayaFaruk kaya12 dk önce
    Abi enflasyon farkı nedir ?ana parayı ödesin yeter .yoksa enflasyon farkı adı altında olunca faiz olmuyormu ?!
  • müslümmüslüm13 dk önce
    Fatih Altaylı bu sözledri ile kendisini tarif etmiş başka söze gerek yok bunlardan özür beklemek de gereksiz. Bunlar böyledir.
  • Sankot1453Sankot145314 dk önce
    Selam Sizlere başörtüsü zulmüne karşi yegane dik Duran yiğitler ve sizGüzel insan Sayin Dilipak. Sizler Yani bizim gibi pısırık müslümanlara hakkinizi helal ediniz biz o davayi o zaman sizlerin sirtiniza yükledik . Neben mutlu Sizlere
  • AHMETAHMET16 dk önce
    Kimse bu milletin bacısına laf edemez. Fatin Altaylı'nın kendisi şerefsizdir, satanisttir, fahişedir. özür dilemediği müddetçe de bu halkın gözünde namussuzun tekidir
  • ayhanayhan20 dk önce
    TÜRK SOLU namussuzdur...Türkün laik olanı resmen batının köpiğidir. onları gördüğümde aklımda bir manzara var....ispanyol itlerinin..amerika kıtasında yerlillere(BEBEKLERE VARINCAYA KADAR KATLETTİKLERİ), ingiliz itlerinin hindistanda ellerini kestikleri kadınlar aklıma geliyor..bunlar TÜRKİYEDE Kİ SOLCUNUN ASLA UMURUNDA OLMAZ...
  • Acep söylesem mıAcep söylesem mı28 dk önce
    Hayret sayın yazar erdoğanı aradan sıyırıp almışşınız akp nin bu projenin devamı olduğunu atlamışsinizerbakan hocayla rte yi yer degiştirtmişsinizbence bu proje devam ediyor sadece isimler değiştibirkere islam islamdır bunun ılımlısı ılımsıszıolmazama maalesef dünya efendilerinin başımıza türlü senaryolarla musallat ettikleri ajanları yerel efendilerbir şekilde halkı kandırıp çeşit çeşit islam icad ediyorlar hoş şimdi ne din ne iman ne İslamî mız kaldı teslis inancına geçtik nefsimize paraya ve güce topar olduk 28 şubat devam ediyor sadece asıl aktörler geri çekildilereskisi gibi ön planda gözükmüyorlar
  • misafirmisafir32 dk önce
    anlamadim, ne yapms ki özür dilesin ?..
  • AyşeAyşe37 dk önce
    Türkiye o kadar serbest, basın o kadar her turlu fıkre soz hakkı verıyor kı Fatıh Altaylı hala gazetecılık yapabılıyor! Baska bır ulkede olsa bu sekılde ekstrem ıfadeler kullanan kısıler coktan ana akım medyadan elımıne edılırdı!? Bunlara bır ornek de Fatıh Altaylıyla beraber kıkırdayarak basortusuyle alay eden Sevılay Yukselır'dır. Bırakın medyada yer bulmayı A haber'de calıstı taa ki 7 Hazıranda HDPyı destekleyerek aslına rucu edınceye kadar! Aptal bunlara prım verenler aptal, bunak ve gurursuz!!!
  • GİRESİNLİGİRESİNLİ46 dk önce
    ""Sonra AK Parti dönemi. Erdoğan’a siyaset yasağı koyanlar FETÖ’nün arkasındaki güçlerdi. BOP da onların bir projesi idi. Daha sonra Erdoğan’ı siyasete taşıyan akıl da aynı akıldı. Baykal Cumhurbaşkanı olacaktı bu plana göre. Ama rolünü iyi oynayamadı. """Çok şey bilen sayın yazar ; Bu itirafını siyonizmle işbirliği için kuruldu AKP diye okuyabilse millet olayçözülecek...
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu48 dk önce
    O N U Rİ N S A N D AO L U R. GOY GOY VAY VAY LA İNSANLARIN İNANANLARIN ÜZERİNE SALDIRDIKLARI O GÜNLERDE NELER DEDKLERİNDEN İNSANLARSA UTANIRLAR MÜTEDEYYİN MÜMİN MÜSLÜMANLAR MÜSLÜMAN TÜRKİYE VE İSLAM ALEMİ İNSANLIK ALEMİ ADINA UTANILACAK ALLAHHCC İZNİ İLE HİÇ BİR ŞEY YAPMAMIŞTIR ZATEN MÜSLÜMANA YAKIŞMAZDA
  • melike kuşmelike kuş1 sa önce
    Turgut Özal eceliyle öldü. Öldüğünde yanında olan Hüsamettin Cindoruk da eceliyle öldüğünü söyledi. Komplo teorileri üretmeyin.
  • Osnan BaşaranOsnan Başaran1 sa önce
    Ne demişler 40 yıllık gani olurmu yani! Olur ama sadece insan isterse hem iyi hem kötü yönde değişebilir ama sadece insan isterse;osebebten Allah bize irade vermiş! İradesini iyi yönde kullanan birisi olsaydı hemen sonrasında özür dilerdi hatta iyi bir insan olsaydı bu cümleleri sarf etmezdi!Peki hocanın dediği gibi hırsızın hiçmi kabahati yok? Bence bu zat bu gücününü kendisini destekleyenlerden ziyade hakaretler savurduğu kesimin suskunluğundan alıyor! Müslümanlar kendi içinde bin bir parçaya bölünmüş durumda başörtüsü takanda müslünan takmayanlarda demekki takmayanlar üstüna alınmıyor takanların böyük çoğunluğudaolayı hakaret edilen bireylerle sınırlandırıyor. Gerçekte adamın hedefi Allah diyen herkes demekki her Allah diyen hep Allah demiyor deseydi bu söverkenonlarda (AKP dahil) proğramına katılmak için bir birleriyle yarışmazlardı.Alıcısı o lmayan hiç bir mal üretilmez ve satılmaz bunu ve fiillerini desdekleyen ve üzerine alınmayan müslüman kitleler oldukca bu ve bunun gibiler ne özür dileyecek nede olmaktan vazgeçecek!!!
  • MaraşlıMaraşlı1 sa önce
    Hocam Türkiyede 28 şubat 1997 den bu yana ne değişti sizce , bence değişen hiç bir şey yok , Gelen ağam gidene paşam diyen zihniyet hala devletin en içinde hayatını sürdürüyor. Samimiyetle söylüyorum 15 temmuz fetö darbesi gerçekleşseydi eğer bu fatih altaylı gibi hamamböcekler yine ortaya çıkar ve aynı kepazeliği tekrar yaparlardı bundan şüpheniz olmasın, Çünkü değişen hiç bir şey yok , Çünkü meşhur bir söz vardır katranı eritsende olmaz şeker cinsini sevdiğim cinsine çeker. Sizde bence hakkınızı ahirete saklayın , bunlar ilk fırsatta yine aynı kefereliği yaparlar. Zalimler için yaşasın cehennem
  • TurgayTurgay1 sa önce
    Açıkçası deprem ile ölmüş binlerce kişinin arkasından o 7.4 yetmedi mi diyene Altaylı az bile demiş.Bu mu sizin müslümanlığınız sanki ölenler Sadom ve Gomore'de yaşıyan ahlaksızlardı . Aynı haltı yanmaz kefen pazarlayıcısı da yapıyordu. Bir tabiat olayından dini bir yorum çıkarmak da ancak doğunun geri kalmış toplumlarına ait bir gerilik. Batı'da sizin anladığınız manada ahlaksızlık diz boyu ama deprem olmuyor Japonya'da oluyor ama kimse ölmüyor. 28 Şubat'ın ne olduğunu da iyice anladık bunun Türkiye'yi bu günlere getiren büyük oyunun bir parçası olduğu git gide daha iyi anlaşılıyor, oyunu kuran ÜST AKIL iyi oyun kurmuş neticeden belli.
  • KAMİLKAMİL1 sa önce
    TAM İSABET SN YAZAR...MEÇHULLER HALA MEÇHUL ,ÇANAK TUTANLAR İSE İÇİMİZDE.,PUSUYA YATMIŞ FIRSAT KOLLADIKLARI DA AYAN - BEYAN...
  • HarunHarun2 sa önce
    Hocam kpss yapılmalı 6 ay oldu A kadro ilan gelmedi.Biz ne yapalım durmadan alımlar işkur ile yapılıyor.bizde evdedurmaktayız.niye alımı olmuyor Maliye bakanlığı hiç alımı yapmadı ltf.bunları da gündeme getirin
  • 7,47,42 sa önce
    Fatih Altaylı hakkındaki düşüncenizi öğrendik, bir de o pankartı açan kadın ile ilgili düşünceniz nedir onu da öğrensek de samimiyet testini güzelce tamamlasak hadi bakalım.
  • Izzet AsIzzet As2 sa önce
    28 Subat hic kuskusuz yobaz, gerici, anti-demokratik bir post modern darbe olarak tarihe gecti. Bir cok kisi takibat ve zulme maruz kaldi. Ancak gozden kacirmamamiz gerek bir sey var ki, oda adil ve insafli olmak adina ifade edilmeli. Kendisine islami cemaat diyen onlarca grup halkin dini duygularini istismar ediyordu. Her bir grup bir digerini alttan alta tekfir ediyordu. Din tucarligi had safadaydi. Iclerinde cirit atan MOSSAD, CIA ajanlarinin kontrolune gecmislerdi. Helen de var olan bu organize din tuccari cemaatlerin de bu 28 Subat'in mimarlari arasinda isimlerinin gecmesi gerekir kanaatindeyim. Adalet ve hakkaniyet esigu en yuksek aydinlarimizden olan sayin Dilipak hocamizin bu konularda da bazi analizlerine ihtiyacamiz var. Her mahallede coluk cocuga, genc ihtiyara, cahil cuhelaya her biri din bilgini edasi verilerek sokaklara salinan ketleler vardi. Her mahallade obek obek tezgah kuran sozun ona hocalar ordunun suyu isindi. Allah bizim cemaatin yaninda ve her an ulkeyi ele gecirebileceklerini gizlemeye gerek duymadanm soyluyorlardi. Bu gunden bakinca bunlarin ne kadar ici bos, yavan, hatta buyuk ihtimalle yabaci istihbarat orgutlerinin denetiminde din tucarrligi yaptigini anliyoruz.
  • meleknur meleknur 2 sa önce
    UMKE YADA AFET
  • meleknurmeleknur2 sa önce
    BAŞKAN REİSİN BİR MİTİNGİNDE AFET GÖREVLİSİ İKİ ERKEĞİ HANIMLAR BÖLÜMÜNDE BİR SEDYE VEREREK GÖREV VERMİŞLER RAHATSIZLANAN OLURSA ANINDA YARDIM EDİLSİN AMAÇLI. MİTİNGİN İLERLEYEN DAKİKALARINDA ÖNLERDEN ARKAYAYA DOĞRU BİR YAŞLI HANIM GELDİ YOĞUNLUKTAN BUNALMIŞ OLACAKKİ AFET GÖREVLİLERİNİ GÖRÜNCE YERDEKİ SEDYE YE OTURMAK İSTEMİŞ. BİZ BURADA ACİL VAKALARDA BULUNMAMIZ İÇİN GÖREVLİYİZ DİYEREK YAŞLI HANIMA MÜSADE ETMEMİŞLER. FAKAT YANLARINDA BULUNAN GENÇLERLERLE SOHBET EDEN GÖREVLİLER GENÇLERİN İZİN ALARARAK SEDYENİN ÜZERİNE OTURMALARINA NİYE MÜSADE ETTİLER??? NİYE BİZİM ÖNCELİĞİMİZ YAŞLILAR DEĞİLMİ??? ZATENACİL DURUMDA YAŞLI GENÇ FARK ETMEZ HEPİMİZ YARDIMA KOŞMAZMIYIZ? O ZAMAN HERKES İŞİNE GELENİMİ YAPAR, YOKSA DOĞRU OLANIMI?
  • Mahmut Mahmut 2 sa önce
    Sonuç olarak dini özgürlük alanı genişledi sayın yazar isteyen kamu personeli askeri polisi öğretmeni başörtülü olarak rahatça çalışabiliyor ama Endülüsün, Osmanlının yıkılmasına sebep olan uygulamalar yapılıyor kamuda israf, atamalarda liyakat ve ehliyetsizlik, torpil tavassut almış başını gidiyor bir yazarın deyimiyle biz başörtüsünü kazandık lâkin başları kaybettik
  • 1453 Fatih1453 Fatih2 sa önce
    sayın Dilipak yaramıza merhem oluyorsun bu yazınlaAltaylı dediğiniz Marmara üniversitesindeki baş örtü öğrencilere karşı kullandığı o alçak kelimeleri aynen kendisine iade ediyoruz o söylediklerinin ta kendisi odur o alçaktır yazınızda herşeyi anlatıyorsunuz bunları okuyanlar aklını miraya vermemişse neyin ne olduğunu anlaması lazımdır Kerhen olsa desteklediğimiz insanların da iktidara nasıl geldikleri belllidir
  • BilalBilal2 sa önce
    Sizin seçim meydanlarinda kur-an sallayan dindar görünümlü başkanınız ErdoganF.Altaylıya yalvariyordu gel uçagima bin bir iki resim cekelim diye. Muhalefete hava atmak ve cia'ya bakin ne kadar uyumluyuz mesajlari vermek için dava mava dakka da unutuluyor. Ah insanoglu lüx ve konfor ile tanişmayagörsün, kimyası hemen değişiyor saraylar bile artik dar geliyor. Benim merak ettigim Musluman bir ulkede Muslumanlara cok rahat kufur eden bu Altayli'nin arkasinda kim var? Az çok tahmin ediyorum ama haketen buyuk cesaret. Belkide gerçek İslam'a saygilidir din tucari AKP gibi partilere kufur edip duruyor onu tam anlamadim.
  • meleknurmeleknur2 sa önce
    ŞU PAHALI PATATES TEN RAHATSIZLIĞIMI TARIM BAKANI EFENDİ DUYSUN VE ÖNLEM ALINSIN. 4 KG PATATES ALIYORUM DIŞ GÖRÜNÜMÜ SAĞLAM İKİYE BÖLÜYORUM İÇİ BOZUK?YANİ 4 KG PARASI ÖDÜYORUM 2 KG SUNU KULLANOYORUM 2 KG ÇÖPE ATIYORUM ????? YANİ BU İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ. NASIL İLAÇ YADA GÜBRE KOYUYORLAR. ÇOK OLSUN DİYEREK BOZ OLUP ÇIKIYOR...PATATESİ ANNEMLER EKERDİ BİZDE TOPLARDIK. ŞİMDİ YAPMIYPRUZ. YAPANLARDA CILKINI ÇIKARIYOR. NASIL OLDUĞUNU BİLİYORUZ. ARADA BOZUK OLUR . BU KADARDA DEĞİL. BOYUTLARI BÜYÜK İÇLERİ ÇÜRÜK??????????
  • R2D2R2D22 sa önce
    Ogünlerde size, bize, Erbakan'a söven hakaret eden "altaylımsıların""altayları" akp cemaatına kaynaklı perçinli, sök sökebilirsen. Bunlardan ötrü bir müddet ben akp siyasetini desteklemiyeceğim hiçbir siyaseti desteklemeyeceğim.
  • ERDALERDAL2 sa önce
    ?????????????
  • meleknurmeleknur2 sa önce
    RABBİM HER DAİM DOĞRUNUN YANINDA OLUR. YETERKİ MİLLET DİK DURSUN!
  • FİLOZOFFİLOZOF3 sa önce
    Üstad! 28 Şubat devam ediyor. O dönem müfettiş olanlar bugün gelip bize hakaret ediyor. Değişen birşey yok. Selam ve dua ile.
  • GöktuğGöktuğ3 sa önce
    28 Şubat'ı yapanlar 15 Temmuzu görecek basirete sahiplermiş. Eğer TSK nin uyarıları ciddiye alınsaydı 17/25 Aralık ve 15 Temmuz olmazdı.. Bunu muhafazakarlarda biliyorlar ama işlerine gelmiyor. Zira onlar için önemli olan sadece ve sadece kendi çıkarları. 28 Şubat sonrası başörtülü bacım yaygarasını koparanlar her nedense başörtülü anneler bacılara elleri kelepçeli götürülürken gıkları çıkmamdı.Polis başörtülü kadınınkıçını parmaklarkenkadını değil polis savundular. Bu ne kadar kişiliksiz tutarsız olduklarının alemetleri.İnsan olamdıklarının işareti.
  • şenay doğanşenay doğan3 sa önce
    abdurrahman abi ne diyeceğini ne düşüneceğini elbette sen daha iyi bilirsin ama elinde allah ve rasulünü razı ve hoşnut etmek için çok güzel bir imkan var ya rabbi fatih kulunun üzerinde kul hakkım kaldı sen kul hakkını bağışlamazsın ben bu hakkımı kulunun kapına dönüşü ve seni ve habibini sevindirişi karşılığı helal ediyor ve sizin lehinize alacağımı bağışlıyorum diyebilirsin sonuç ne olursa olsun bu niyet allah ve rasulunun inşallah çok hoşuna gidecektir allaha emanet ol
  • NurullahNurullah3 sa önce
    5 parmak farklı hareket etse de hepsi aynı bileğe bağlıdırlar. Türkiye'de sahnelenen herşey tek noktadan yönetiliyor. Biz de figuranları hür iradeli zannederek kendimizce taraf oluyoruz. Demek ki tüm hakikat diğer tarafta ortaya çıkacak. Burda çözülecek gibi değil.
  • AliagaAliaga3 sa önce
    Fatih altaylı eğer o sözleri sözleşmişse ve sebep olarak da ordaki provakatörlerin ellerindeki depreme gönderme yapan pankartsa sonuna kadar haklı. O depremde bizim analarımız bacılarımız babalarımız öldü. Onların başörtüsüyle sorunu da toktu çoğu da başörtülüydü. Ama bu aptal zihniyet başörtüsü yasağına bağladı depremi. Beyinlerdeki depremlerden bahsetmeden
  • MaskosuMaskosu3 sa önce
    Ne güzel özetlemişsiniz ama çok eksik var, mesela 28 şubat olmasaydı A.P. olurmu idi? Mahpusa girmese Erdoğan kazanır mı idi? Feto+Pentagon 0 , İngiltere+rofsit 1 , mi? Ve siz bu işlerin hangi tarsfindasiniz?
  • HaşimHaşim3 sa önce
    Rahmetli HASAN KARAKAYA abimiz geldi aklıma. Fatih ALTAYLI ya tam sayfa destan yazmıştı. O günkü yazının başlığı aynen şöyleydi. BUGÜN YAZMAK GELMİYOR İÇİMDEN SÖVMEK İSTİYORUM. okumayanlar kesinlikle okusunlar. Nur içinde yatsın.
  • Ahmet ÖzAhmet Öz4 sa önce
    Fatih Altaylı'nın geçmişte söyledikleri nahoş sözleri hiç bir insaf kabul edemezdi.Siz sonuca bakın.Ne oldu?O üniversite kapılarından içeri sokulmayan baş örtülü bacılar,üniversitelere girdi,akademik unvanların sahibi oldu.Kılık kıyafet serbestisi sayesinde dini bütün anlayış,istedikleri kılığa kıyafete büründüler.Sonrası?Dünya literatüründe değeri olan kaç eser ortaya kondu?Kudüs'ü öylesine kutsadık ve göklere çıkardık ki,el Hakk,her türlü övgü ve senayı hak ediyordur.Sizler sonucuna bakın.Bizim Kudüs'ü kutsamamız ve kendimizce verdiğimiz siyasi mücadelede,İsrail'in kafasına koyduğu ve ABD'nin desteklediği hinliklere ne derece etkisi oldu?İlacın etkin maddesi gibi düşünün.Bizim dış siyasetimizin,güçlü ülkeler nazarında hiç bir yaptırım gücümüz yok.Bizim üretebildiğimiz çarelerin etkin maddesinin hiç bir etkinliği,tesiri olmadı ama yanlış dış politikamızın,toplam 4-5 milyon sığınmacısı oldu.Bu sığınmacıları ülkemizde barındırıp iaşe ve ibatelerini,eğitim ve sağlıklarını karşılıyor,milyar dolarlar harcıyoruz.Fatih Altaylı örneğini göstererek,28 Şubat'lardaki mağduriyetleri diri tutarak,aynı zamanda dış politikamızdaki hatalarımızda ısrar ederek ülkeyi selamete kavuşturamayız.Başı sıkıştıkça İsmet İnönü'ye çatmak,CHP zihniyetini yerin dibine geçirmek,mevcut iktidarın eksilerini artıya çeviremiyor.31 Mart'a kadar sosyo ekonomik sıkıntılarımızı dondurduk.Patlıcan,biber,domates siyaseti,kuru soğan,patatese,bakliyatı da ekleyerek,ekonomimizde hiç bir sorunumuzun olmadığını,dış mihraklar ile içimizdeki işbirlikçilerin oyunu ile karşı karşıya kaldığımızı seçmen tabanına kabul ettirdik.Yerel seçimlerde iktidar zaferle çıktı.31 Mart sonrasına ötelediğimiz,halının altına süpürdüğümüz sorunlarla nasıl baş edeceğiz?28 Şubat mağduriyeti dillendirmesi,ekonomik sorunlarımızı bugüne kadar çözemedi.Yabancı ülkelerden aldığımız dış borçların geri ödemesini,28 Şubat mersiyesi ile nasıl çözümleyeceğiz?Borçlandığımız ülkeler,alacaklarını kuruşuna kadar bizden tahsil edecek.Kredi değerlendirme kuruluşlarını bizler inkar etsek bile,bütün dünya kredi değerlendirme kuruluşlarının ağzına bakıyor ve onların verdiği puanlamalarla TL değer kaybediyor.TL'nin değeri gittikçe yerlerde sürünüyor.Hamaset ve mehter marşıyla,tekbir ve selalarla,inşallah'la ancak iç siyasette siyasi iktidar egemenliğini sürdürebilir ama dış dünya alacaklarını tahsil adına dünyayı bize dar ederse,ne olacak?Fatih Altaylı özür dilerse,memleket selamete,huzura kavuşacak,biz buna gönülden inanıyoruz.Demek ki tüm sorunlarımızın çözümünün anahtarı Fatih Altaylı'da.Bir özür dileyiverse!
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 4 sa önce
    ATİLLAÖZDÜR...... GAZETENİZ YAZARIDIR, ALLAH ONDANRAZI OLSUN.... RAHMETLİÜLGENER HOCAYIANMIŞ BU GÜN.... BİLDİĞİMİZ MÜSLÜMANLARDAN....AHLAKSIZ, HAİN, TÜCCAR DİNCİLERDEN DEĞİL...SADECEALLAHIN KULU, SADECEMÜSLÜMAN.....
  • AkınAkın4 sa önce
    Sayın yazar fetö veBÇG yi yasa dışı örgüt olarak tanımlıyor Erdoğan'ın bunlarla yer değiştirerek birlikte çalıştığını ortaklık yaptığını söylüyor, hukuk kanun buna ne diyor acaba güç kimde hak onda mı? Başörtüsü konusunda da gram samimi değilsiniz, sadece adınız Müslüman gibi, o dönem başörtülüye fahişe olabilir diyormuş altaylı, şimdi sizin mahalle parmak atıp taciz bile ediyor ve resmi yetkilide onaylıyor, suç işlenmişse büyük devlet insan onuruna yakışır ceza verir,5 bin yıllık tarihi olan Türk devletine yakışmayan hal hareketlerle nereye kadar gidebilirsiniz hukuk ve adalet yoksa hiçbirşey yok demektir, dünün mağdurları buğünün devlet sırtından geçinen zenginleri ve aynı hareketi yapanlarımı oldu ne
  • KemalKemal5 sa önce
    Bu yazılanlar iktidar medyasının yazamadığı ama hepimizin bildiği gerçekler, fetö ve bçg işbirliği iktidar için kışın yenen hurmalar misali, yaz geldiğinde mutlaka tırmalayacak. Kendilerine İslamcı diyen politikacılar bir çuval inciri berbad etti, torunlarımızı bile borçlandırdı, en önemlisi de ahlak elden gitti, vatandaş gerildi parçalandı. Talebeleri erbakandan azıcık ders alsalardı yada bu imkanlara Erbakan sahip olsaydı bu gün bambaşka bir Türkiye de yaşıyor olurduk.
  • MalkoçMalkoç5 sa önce
    Halem anlamadığımşey, 28ŞUBATÇILARIN, TÜRK SOVYETİNİNACIMASIZ KİNİ VEDÜŞMANLIĞI, müminlerinHırsızlık, yolsuzluk, kayırmacılık, israf etmelerini haklıkılarmı.... Veyafetöyle beraberparsel parsel satmalarını.... Şimdidebaşka cemaatve tarikatların istilası, hemdeALLAH ADINA , DİN ADINA....Başkalarınınne yaptığından önceKENDİ YAPTIĞINDANSORUMLUSUN.... MUHTEREEEEM , MUHTEREEEEMdiyeparçalandığınız hocanız fetoşunne yaptığını gördünüz.... Dahasürüylevar geride.... Müslüman başka, DİN TÜCCARIBAŞKA.... TRUMPIN DAMADI EVANGELİST SİYONİSTKUSHNER İLE ,ERDOĞANINDAMADIBERAT ALBAYRAKSARAYDA BULUŞMUŞLAR.... SİYONİZMLE MÜCADELE....!!!???
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney8 sa önce
    Fatih Altayli gibi terbiyesiz ve ahlak yoksunu insanlarin hala medyada saygi goruyor olmasi ne kadar vahim bir durum! Bu adam bu kadar kotu kufurlerle degil yazar, hicbirsey olmamali. Turk halki ve 28 Subat magdurlari bu alcak adamlardan hesap sormali!!!
  • Biri kazma; obiri balta..Biri kazma; obiri balta..8 sa önce
    Cübbeli bu herifi ve Bardakçıyı yola getirmeye gayret ediyor.
  • Ali babaAli baba9 sa önce
    Turk sovyeti beka,beka diye begirmakta,,yarinda bariš,bariš diye bagirirsa šaširmayin,, secimlerden sonra bagiracak,
  • JdydrhctuJdydrhctu9 sa önce
    Solcununda adam olani vardir binde bir.Diye düşunuyoruz.Altayli başortululere karşi boyle davranirken ,Levent Kirca ona "Ulan bende demistim ne delikanli çocuk altayli iktidarin yalakasi olduunu itiraf ediyor durustce sanmistim"diyor nere gün dogarsa ora çönenlerden böyle bir adamsi hareket beklenmez.Ahirete kalsin
  • misafirmisafir10 sa önce
    28 Subat'ta ne olmustu?...

Abdurrahman Dilipak

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