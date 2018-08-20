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Almanya ve Japonya için, bugün değilse ne zaman

20 Ağustos 2018 Pazartesi

Almanya ve Japonya için tarihi bir fırsat doğdu. Eğer bugün Merkel ve Abe ABD’ye “One minute” diyebilirlerse, 2. Dünya Savaşı sonrası başlayan süreçteki “mahcur ülke” prangasından kurtulmuş olacaklar.

Almanya ve Japonya için karar zamanı. Bugün değilse ne zaman. Aradan yarım asırdan daha fazla bir zaman geçti. Bugün hâlâ bu iki ülkede işgal sonrası durum geçerli. Savunma harcamalarını eğitim ve sağlığa ayırdılar, çok zengin oldular ama bir türlü bağımsız olamadılar.

Almanya’nın durumu daha vahim. Japonya’da tek işgal kuvveti Amerika. Ama Almanya’da ABD’nin yanında bir de İngiltere ve Fransa var. Dahası, Nazi Almanya’sının sırtlarına yüklediği bir kambur da İsrail’e karşı mahcur ülke konumunda olması.

Doğu Almanya ve Berlin’in Almanya’ya bağlanması ile ABD, İngiltere ve Fransa koalisyonu ayrıca ortak olarak Almanya’nın karşısında bir koalisyon gücü oluşturuyor.

Almanya’nın zenginliği dışında Ürdün’den ne farkı var ki! Sınır, rejim ve iktidar yapıları başkaları tarafından belirlenen bir ülke! “Aile”nin yaramaz çocuğu.

Ve tabi ki Kuzey Ren Westfalya sorunu var. Orada da Almanya Vatikan’a karşı mecbur bırakıldığı şartlar söz konusu.

Biliyorsunuz Westfalya, işgal altındaki topraklar kiliseden alınıp ulus devletlere devredilirken yapılan anlaşmanın imzalandığı yer. Bugün dünyanın başına bela olan “Ulus devlet” orada doğdu. Ama bugün “Ulus devlet”in doğduğu bu toprak üzerinde kısmı egemenlik hakkına sahip kâmil anlamda bir ulus devlet yok.

Saydınız mı kaç Almanya varmış! Tam 7 tane. Bu 7 devletin de derin devletleri bu ülkede.

Almanya kurtulursa dünya da rahat bir nefes alır. Dünya derin devletinin şeytani planları ABD’de ve İngiltere’de yazılıyorsa, bunun uygulamasının takip edildiği merkez Almanya olsa gerek.

Bu konuda resmi hükümetlerin dışındaki bir yapıdan söz ediyorum. Hani şu “derin yapı”lardan. Rothchild’lerden, Rocofeller’den mesela.

Rothchild İngiliz olduğu kadar Yahudi, Yahudi olduğu kadar Almandır. Hasburg’lardandır. Yaşadıkları toprak, din, kan, dil derken nerede ise istedikleri her ülkeden pasaport alma imkânına sahip bir aileden söz ediyoruz.

Bir gün Almanya ve Japonya da özgür olacak, ama ne zaman.. Bugün bu hedefe aslında her zamankinden daha yakınlar ama bu iş o kadar da kolay olmayacak.

Konrad Adeneuer 3 adımda özgürlük hayali kuruyordu. Büyük Avrupa ideali içinde zaten İngiltere ve Fransa ile “bir” olacaklardı. Bu kadar büyük bir güç karşısında da ABD’nin direnme şansı olmayacaktır. Onu tanımlayanlar, Alman, Hristiyan, demokrat kimliği ile tanımlıyorlar.

5 Ocak 1876’da Köln’de Dom kilisesinin gölgesinde, Westfelya eyaletinin merkezinde doğan Konrad Hermann Josef Adenauer Luther’in ülkesinde Katolik bir avukat iken politikaya atıldı. 19 Nisan 1967’de öldü. 1. Dünya Savaşını ve Hitler dönemini bütün sıcaklığı ile yaşadı. Hayalleri vardı ama o hayallerin birçoğu gerçekleşmedi. Onun adına kurulan vakıf bugün onun hayallerinden çok uzaklarda.

Alman aklı, zekâsı, hayali bir gün uyanabilir. Hafızası canlanabilir (mi)? Bilmiyoruz. Ama İngiltere’nin birlikten ayrılması ile AB’nin geleceği belirsiz bir hal aldı. Fransa artık kendisi himmete muhtaç bir dede. Bu şartlarda Almanlar ülkelerini İngiltere ve Fransa’dan alabilirler mi? Bu iki ülke olmadan ABD vazgeçmek istemeyecektir. Ya da ABD ciddi anlamda güç kaybına uğrarsa Avrupa kendi içinde yeni bir kriz istemeyebilir..

Tayyib Erdoğan “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek aslında yeni bir tartışma başlattı. 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan yeni dünya düzenine hayır diyen bir sesti bu. Hatta bu ses, sömürgeci ülkelerin işgal altındaki topraklar üzerindeki hakimiyetleri ve kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen ve bunun adına Westfelya süreci diyen akla karşı bir “one minute” çıkışı idi. İkinci Dünya Savaşı sonunda faşizm çöktü ama Almanya bunun altında kaldı. Soğuk Savaşın sonunda Komünizm çöktü Rusya altında kaldı. Rusya bu enkazdan kurtulmaya çalışıyor, ama Almanya ve Japonya’dan ses yok. Oysa bugünkü kriz kapitalizmin krizidir. Siyonizm’in krizidir, Tapınakçı’ların krizidir. Bu krizin kalbinde ABD var. Hemen yanı başında İngiltere var. Onun da yanında İsrail ve Vatikan var.

Aslında Almanya başkenti Köln olan KRW eyaleti konusunda Fransa ile birlikte hareket edebilir. Çünkü merkezinde Strasbourg’un yer aldığı Alsace Lourenne eyaleti de aynen Westfelya gibi.

Yeni dünya düzeni, BOP öncülüğünde başlangıçta İslam dünyasındaki 22 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapılarını yeniden düzenlemeyi hedefliyordu. Ama olmadı. Şimdi aynı durum batıda da söz konusu. 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan sınırlar, rejimler ve iktidar yapılarının büyük ölçüde değişmesi gerek. Düşünsenize din, dil, tarih, coğrafya aynı olan 22 Arap ülkesinin ne anlamı var. Balkanlar, Kafkaslar, Türki dünya.. Niye büyük Hindistan yeniden gerçekleşmesin.. Hindistan ve Çin’de dünya nüfusunun yarısı yaşarken, Avustralya kıtasını kim, niçin öyle boş bırakıyor ki!

Değişim sadece siyaset ve ekonomide değil, hayatın bütün alanlarında gerçekleşecek.

Değişim kaçınılmaz. Alman ve Japon halkları da dünyadaki bu büyük değişimin dışında kalamaz, kalmayacaktır elbette.

Bugün yaşadığımız kriz, Kapitalizm’in ve Siyonizm’in krizidir. Biz bu krizin fay hattı üzerinde olduğumuz için ilk sarsıntıları burada hissediyoruz. Yoksa bunlar öncü sarsıntılardır ve bu depremin merkez üssü Kapitalizmin ve Siyonizm’in kalbindedir.

Birileri istemese de elbet bir gün mutlaka adaletten, barıştan, özgürlükten yana bir nizam kurulacaktır. Bu sonuç tarihin şahitliği ile sabittir. Tarihin bu en kanlı dönemlerinden biri olan, bir ırkın tümden yok edildiği, birinin kökleştirildiği, birinin sömürüldüğü, bir diğeri adına küçük bir azınlığın son yüz yılda insanlığa iki sıcak dünya savaşı bir de tüm dünyayı sarsan bir soğuk savaş yaşattığı Kapitalist düzen de yıkılacaktır. “Ne zaman” derseniz, “kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın!” Kapitalizmin yıkılışı mazlum halkların kurtuluşu olacaktır inşallah. Bu süreci yakınlaştırmak için tüm dünyanın erdemli insanları ve mazlumları birleşin! Selam ve dua ile. 

 

YORUM YAZ

  • HukukçuHukukçu2 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız; Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenci kıyımına müdahale edip, kıyımı durdurmanızı, saygılarımızla, istirham ediyoruz.
  • Ednan Ednan 3 sa önce
    kelimelerle dans edipard arda dizerek kendini bişey biliyormuşcasına yazmak hiç liği unutmaktır mumin 51 oku bakıyım ne diyor muhakkakki biz resullerimize ve iman edenlere,dünya hayatında da şahitlerin kıyam ettiği gündede yardım edeceğiz diyor abuzerdeanlatıyor 29 harfi çevirerekTanrı kavramı ile Allah farkındalığını farkedemiş salllar sallar durursun bana senin olan bişeyi anlatabilsen bari sana bişey öğreteyim abuzer la yoktur ne yoktur? ilahe (ilah tanrı vesair)illa vardır.ne vardır ? illallah sadece Allah kelimei tehvid buduryardım ederim diyorsa eder kendini keşfet tanı algıla farkında ol ya otur filmi seyret filme müdahale etmeye kalkma çünkü bakkallarda eskiden levha vardı Allah ın dediği olur diye
  • İkrarİkrar7 sa önce
    Selam ve dua ile degerli abdurrahman hocam almanyada gece 0,4bu ulkeye ver bunca emek varmi kolay pes etmek .bunca saldirganlar ,i okudukca tahamul zor ,oldukca bu can bu bedende oldukca cikamayiz aciga arefe gunun mubarek olsun tum isami aleme
  • UykucuUykucu6 sa önce
    Ne Almanya ne de Japonya mevcut carpik duzene bas kaldirabilecek insan cevherine sahip degil. Her iki millet de durumdan malesef memnun ve amerika ile beraber yasamaya razi. Hatta amerikasiz yasamayi tasavvur dahi edemiyor. Bu durum asil Japon milletine asla yakismiyor.
  • ramazankoçramazankoç46 dk önce
    yeniçağdanservetavcıyı birkereoku durumumuznasılmış sanagöreher tarafgülükgülüstanlıkherşey işleraqcısımülümanlariçin.
  • alkanalkan2 sa önce
    dilipak siyonizm ve kapitalizim kurdugu oyunu ve oyuncularıyla beraber bu süreci yönetiyor.imf emriyle üretim yapan üretime katkı saglayan tüm fabrikalar satıldı. bankaların ve borsanın yüzde sekseni yabancıların elinde olursa onlar dolar yükselirkende kazanır dolar düşerken de kazanır sen ve senin gibilerde hikaye masalla bu halkı uyutmaya devam edersiniz.tarımda hayvancılıkta dahi ithalatla yol almaya devam etmek bu durumda dahi mezarlık kenarundan gece vakti geçerken ıslık çalan korkarken cesur gibi görünen insanlargibi davranmaya devam edin bakalım.sizlerve savundugunuz zihniyet allahın hükümlerine ragmen batı ve ab hükümleri için mücadele verdiğiniz müddetçe bu musubetler başımızdan eksik olmayacak.
  • AbuzerAbuzer5 sa önce
    Size ne Japonya ve Almanya'dan sayın Dilipak.. Türkiye, Osmanlının 1854 ten itibaren yaşadığı ekonomik ve devlet çözülme /krizi benzeri krizle karşı karşıya..Neden! Avrupalı bilim,siyaset, epğtim,ekonomi,ticaret ,teknoloji, tarım da yaptığı sıçrama ile sermaye birikiminin sağladığı güçle askeri emperyalizm ve sömürü alanları istilaya girişti..Adımız İmparatorluk ancak, bir çok alanda geride olup,sermaye birikimimiz olmayınca batılıların ekonomik,siyasi müdahalelerine açık hale geldik..Şimdi iş eskiye göre daha sinsi ve sofistike yapılıyor ..Ekonomik araçlar ve stratejiyle.. Tabi biz değişen usül ve yönteme fransız kalınca ellerinde oyuncak olduk.. Zamanın düşük kur yüksek faiz ile batılıların sermayesini sıcak para olarak ülkemize getirtdik,sandık ki bizi çok seviyorlar..Oysa Reis " Paranın Dini İmanı olmaz " demişti ama VİCDANIDA OLMAZı unutmuştu..Bu alemde tefeci usulü jargonu geçer..Parasını aldıysan vadesi gelince tık ödeyeceksin..Yoksa maliyeti artar.AKP özel sektöre git borcu bul al,devleti kefil yapıp külfete sokma politikası uyguladı.. İlk bakışta doğru idi..Çünkü eskiden TÜSIAD çılar,külfeti devlete yükler di..Ama oyun ve kurgu değişti. K.Devriş ve İMF değiştirmişti.. Bankacılık !..Sömürü ve gaspın yeni truva ait idi..bunu göremedi AKP..Finans Ekonomisi Kapitalizm ve Emperyalizmin yeni aracıdır!Bu araç eskinin askeri aracına göre ucuz,sofistike,işgal ettiği ülkelerin rizasını alan,garantili ve daha etkilidir.Çünkü ÜÇ KAĞIT EKONOMİSİ dir.Üretim ve yatırım bu kağıtlaradır.Borsa..Faiz..Döviz. Hani istihdam,üretim, ihracat alın teri..!Türkiyenin % 65 finansteröristi yabancı..Dolar saldırısını bunların kurguladığını anlamazsanız millete hikaye anlatırsınız.Birde 300 milyar dolar özel sektörün deyip sıyrılamazsınız..Evet özel sektör bu parayı döviz/ swap üzerinden alıyor.. Ödeme krizi, artan enflasyon maliyeti ile arz fazlası ile girişimciyi iflasa götürür.Yapılacak iş borç yapılandırma .Artan borç maliyeti..Peki ürettiği mal ve hizmete zam yapmazsa olur mu..Yada işçi çıkaracak..Özel sektörün borcu da kamunun borcu olur.Parti Kapitalizmi,Siyasal asabiyete göre döndüğü için yeni efendi ve kapitalist üretmeye başlar..Şimdi bu kadar şey oluyor. Bizim hiç kabahatimiz yok..Ekonomist Atilla Yeşiladakrizin insan faktörüne işaretle dediği şu.." İNKAR ve KİBİR.." Bir insan da,gerçekleri inkar ve yaptığı yanlışı doğru görme kibiri varsa,kriz ve kaos kaçınılmazdır.. Bu hayatın gerçeği..
  • Lütfü BağrıyanıkLütfü Bağrıyanık2 sa önce
    Hocam Almanya ve Japonya ile islam birliği kurulamaz mı? Sizi bu konuda elçi olarak öneriyorum, keşke devletimiz artık sizi görse ve size bir uçak ve kendi yetiştirip seçtiğiniz dindar gençlerden bir ekip kursa. Siz de dünyadaki bütün komplo teorilerinden ve gizli kapaklı her işten haberi olan bir alim olarak Almanya ve Japonya'ya ziyaretler düzenleyip ilminizi orada anlatıp onları ikna etseniz ve Türk-Alman-Japon dünya islam birliği kurulsa ve bütün dünyaya hakim olup adalet ve kalkınmayı sağlasak. Allah yar ve yardımcınız olsun hocam. Yaparsanız siz yaparsınız sayın kıymetli hocam.
  • MemoMemo3 sa önce
    Hocam dünya değişiyor, siz de fikirlerinizi gözden geçirin bence. Mesela Almanya ve Japonya durumlarından şikayetçi mi sizce? Müthiş bir refah içindeler, işsizlik dip seviyede kişi başı zenginlik bizim 8-10 katımız seviyesinde. Diğer taraftan emperyal güç Amerika özellikle Askeri harcamalarından şikayetçi, diğer ülkelerin bu harcamaları paylaşmasını istiyor. Zarar ediyor sürekli.
  • SuatSuat4 sa önce
    Abuzer bey size aynen katılıyorum çok haklısınız.Sıcak para ile büyümek demek pimi çekilmeye hazır bomba demek üstelik pim başkalarının elinde, sizde değil.Türkiye derhal sıcak paraya dayalı Kemal derviş para politikalarını bırakıp ütetime dayalı düşük faiz li bir ekonomiye derhal geçmeli.Paradan para kazanmak için gelecek olan sıcak para kaçınılmaz sondur.
  • MemoMemo3 sa önce
    O büyük güçler her kötü şeyin sorumlusu da israil projesini mi gerçekleştiremiyor.
  • Nasır ÖnderNasır Önder9 sa önce
    Bundan sonra dünyada ciddi manada taşlar yerinden oynayacak.islam beldeleri Türkiye ile hareket ederse biz kazanacağız. İnsanlık ta biraz vicdan ve dik duruş olursa tüm dünya mazlumları kazanır. Aksi takdirde bu parçalanmışlık devam edecektir. Hayırlı Bayramlar.Arhavi den Selam ve Saygılar hocam.
  • Veli Veli 1 sa önce
    Lütfü Bey 'e katılmamak mümkün değil,Şu bir hakikat ki, İslam dininin kendi ekonomi modelini uygulamaya koymalıyız. Sn Dilipak hocamız birikimi kültürü ve feraseti ile böyle bir ekibin başkanlığında faydalı hizmetler yapabilir, kendisine böyle bir vazife teklif edilebilinir,,
  • BenceBence2 sa önce
    Mülümanlar, İslamın sadece bir tapınma dini olmadığını, ahret cenetinin sadece tapınarak değil. Önerdiği iyi insan modeline, bu dünyada ulaşıldığında, kazanılacağını anlamazlarsa, ne bu nede öbür dünyada cenneti bulamayacaklar gibi.
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE2 sa önce
    abd bir ülkeyi tamamen hayvan yetiştiricisi bir diğerini sanayici bir diğerini teknoloji üreticisi yapıp hepsinin elindeki ekmeği alan ..... dişleri kalmadı ama yedikçe semiriyor.
  • BenceBence2 sa önce
    Mülümanlar, İslamın sadece bir tapınma dini olmadığını, ahret cenetinin sadece tapınarak değil. Önerdiği iyi insan modeline, bu dünyada ulaşıldığında, kazanılacağını anlamazlarsa, ne bu nede öbür dünyada cenneti bulamayacaklar gibi.
  • NezirNezir8 sa önce
    İnsanlar görüyorlar ama anlayamıyorlar, anladıklarını birbiri ile birleştirip, pazılıın tamamını ortaya çıkartamıyorlar.Yeryüzünde 21 yıldır büyük israil,yani aslında büyük deccal krallığı kurulmaya çalışılıyor fakat bir güç, yani sonsuz kudret bunu istemiyor ve her hamlesinde karşı bir hamle ile buna müsaade etmiyor.Kurdukları tuzakları her zaman bozuluyor, bunlar ders alacaklarına aklın dışına çıkıp sürekli aynı şeyi tekrar edip duruyorlar.Bunlar insan karakterinden çok uzak, normalde bir insanın yapması halinde çok haya edilmesi gereken yerlerde bile hiç haya ettikleri görülmüyor. Darbeye kalkışılmış, bunu yapanlar kendi topraklarında onu vermiyorlar ama yine dare teşebbüsünde bulunmuş bir papazı yargının elinden çekip almak istiyorlar, bu kadar arsız bir durum var iken insanlar bunun DECCAL işi olduğunu anlayamıyorlar. Ey deccal her tuzağın bozuldu, geriye döndü, hani aklımdan geçiyor, keşke tuzağı biraz büyük olsa da geri döndüğünde o büyük tuzak onun sonunu getirse, galiba artık öyle olacak.Allah bizimle hem vallahi hem billahi.
  • BizBiz1 sa önce
    S.s.aleykum. cumleten arefe gunumuz mubarek olsun. Hocam Islam isbirligi Teskiati altinda.AKTIF INSAN HAKLARI BSK.LIGI KURUULSA.IRAK SURIYE MYANMAR SINCAN-UYGUR KESMUR AVRUPA AFGHANISTAN VB ULKELERDE ARASTIRMA yapsa.3 ayda bir yayinlasa .son 50 yilda Dunyada katledile insanlarii %95 maalesef MUSLUMANLAR..BU AYIPTAN KURTULMAK ÌNŞALLAH BUGUN NASIP OLUR.ISLAM DUSMANI KAN AKITILANLARDA IFSA EDILEREKHIC OLAZSA GUNDEM OLUSTUTURULUR.ALLAH cc.ummeti ISLAM in Yar ve Yardimcisi olsun. Saygilarimla....
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc30 dk önce
    Almanya ya dah siyonistler hesap kesmediler, onlari ilgine kadar sömürüyorlar birde birilerine bu irki kirdirmak istiyeceklerdir, öyle kolay degil Siyonist yapiya bash kaldirmak, yürek ve cesurluk iste. Bunlar PISIRIK varliklar. Yapamazlar. ciliz ciliz konushurlar
  • BizBiz1 sa önce
    S.s.aleykum. cumleten arefe gunumuz mubarek olsun. Hocam Islam isbirligi Teskiati altinda.AKTIF INSAN HAKLARI BSK.LIGI KURUULSA.IRAK SURIYE MYANMAR SINCAN-UYGUR KESMUR AVRUPA AFGHANISTAN VB ULKELERDE ARASTIRMA yapsa.3 ayda bir yayinlasa .son 50 yilda Dunyada katledile insanlarii %95 maalesef MUSLUMANLAR..BU AYIPTAN KURTULMAK ÌNŞALLAH BUGUN NASIP OLUR.ISLAM DUSMANI KAN AKITILANLARDA IFSA EDILEREKHIC OLAZSA GUNDEM OLUSTUTURULUR.ALLAH cc.ummeti ISLAM in Yar ve Yardimcisi olsun. Saygilarimla....
  • Mehmet Onat Mehmet Onat 3 sa önce
    KRW baskenti Köln degil hocam, Düsseldorf.

Abdurrahman Dilipak

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