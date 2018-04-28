AK Parti’nin şansı, karşısındaki FETÖ-CHP bloku!
28 Nisan 2018 Cumartesi
Bugün hesaplar, dengeler altüst oldu. Artık Afrin’i, Münbiç’i konuşmuyoruz. Gündem seçim. Gündem ittifaklar.
AK Parti’nin kuruluşunda, iktidara gelişinde başarısını etkileyen en büyük sebep belediyelerdi.
Dün bir yandan Erdoğan’ın mazlumiyeti gündemde idi, öte yandan Erdoğan’ın belediyelerdeki başarısı. Bugün ise her şey çok farklı.
Belediye temizlik işçileri, bir ara greve gitmişti, ben de dahil olmak üzere herkes, sokaklarımızdaki çöpleri kendimiz topladık.. Bir yandan da 28 Şubat’ın mazlumiyeti vardı. Tayyip Erdoğan’a, bir şiir okuduğu için hapis cezası verildi. Halkın genelinde, laikçi dayatmalara karşı bir öfke vardı. O tarihlerde de AK Parti’nin karşısında yine CHP vardı. Gırtlağına karşı yolsuzluğa batmış, partizanca davranışları ile halkı bezdirmiş bir CHP. Laikçi, darbeden yana tavırları ile dine ve dindarlara karşı tavırları ile öne çıkan bir CHP. Din irtica demekti, dindar da mürteci; bunlara göre.
Halk AK Parti’ye EVET derken, aslında dine ve dindarlara “evet” diyordu. Bu “evet” aynı zamanda dine karşı ve dindarlara karşı baskıcı politikaları ile öne çıkan CHP’ye HAYIR’dı.
İlk seçimde halkın teveccühü AK Parti’ye idi ama, Erdoğan’a siyasi yasak getirilmişti. Halk bir yerde kendi iradesi ürerine konulan ipoteğe HAYIR dedi.
AK Parti tabanını zayıflatmak için kurdurulan Cem Uzan’ın Genç Partisi, % 10’luk barajı aşamayınca, AK Parti aldığı oyun üzerinde bir güce, anayasal çoğunluğa ulaştı.
Sistemi elinde tutanların evdeki hesapları çarşıya uymadı.
AK Parti böyle doğdu, büyüdü ve bugünlere geldi. Tezkere krizi, e-Muhtıralar, kapatma davaları ile bugünlere gelindi.
15 Temmuz sonrası FETÖ ile hesaplaşma bütün şiddeti ile devam ediyor.
AB’de bir ve beraber olmak için yıllarımızı heder ettiğimiz müttefiklerimiz; PKK/PYD’nin, DHKP-C’nin, darbeci FETÖ’cülerin destekçisi ve koruyucusu çıktılar.
Şimdi önümüzde ilk olarak milletvekili seçimleri ve başkanlık seçimi, ardından 2019’da mahalli seçimler var.
Kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, barajı geçen sadece iki parti var: AK Parti ve CHP. MHP zaten AK Parti ile ittifak yaptı. Geriye belirsizliğini koruyan iki parti; HDP ve İyi Parti kalıyor.
Görünen o ki, FETÖ’cülükle damgalanan bir parti ve politikacının artık bu memlekette siyasi anlamda ciddi bir varlık göstermesi mümkün değil.
AK Parti bu seçimleri kazanmak zorunda. Bunun için de metal yorgunluğundan kurtulması gerek.
AK Parti yeni bir halkla ilişkiler dili geliştirmek zorunda. Medya ile ilişkisini, STK’lar ile ilişkisini yeniden gözden geçirmek zorunda. Sermaye çevreleri ile ilişkisini yeniden gözden geçirmek zorunda.
Bu günlere kolay gelinmedi. Küçük hesaplar uğruna büyük felaketlere kapı aralanabilir.. Önümüzdeki seçimde, başkanlık sorun değil de, milletvekili seçimi “çantada keklik” değil. İyi bir strateji ve iyi bir kadro ile bu badireyi aşabilirsiniz. Kesinlikle milletvekili profilinin iyileştirilmesi ve büyük ölçüde yenilenmesi gerek. Parti vitrininin de yenilenmesi gerek.. Bugün için AK Partinin en büyük şansı, karşısında bir CHP ve FETÖ bloku olması. Seçmen buna kolay kolay razı olmaz.
AK Parti kendi gücü, kabiliyeti ile hakettiği yere gelmeli. Başkalarının zaafları üzerinden kendine iktidar devşirmemeli.
Bakanlar da değişmeli, parti kademeleri de. Bürokrasi de değişmeli, yerel yönetim de. Ciddi bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var..
Bürokrasiyi küçülteceğiz dedik, büyütüyoruz.. Bu kadar çok memur ne yapacak! Nereye kadar.. Sermaye-siyaset-bürokrat ilişkisine bir düzen vermek gerek. Siyasetin finansmanı ciddi bir sorun. Sivil-siyaset dengesi ciddi bir sorun. Okullar, yükseköğrenim sorunu henüz çözülemedi. Ciddi bir ahlak krizi yaşıyoruz. Medeniyet konusunda kendi kavram ve kurumlarımız anlama ve yaşamada ciddi sorunlarımız var. Dışarıdan hâlâ eğitim modelleri ithal etme peşindeyiz. Kendi sanatımızın hali ortada. Düne göre daha iyi olmak yetmiyor. Devlet ve toplumun kurumsal alt yapısı ve üst yapısında bir denge yoksa bu işler uzun ömürlü olmaz.
Erdoğan her konuda çok öne çıkıyor. Erdoğan Türkiye’nin paratoneri oldu sanki. Birileri bütün planlarının onun geleceği üzerine inşa ediyor. Onun için de bütün tehditler ona yöneliyor.
Görünen o ki, Erdoğan düşerse AK Parti de düşer. Allah esirgesin, sebepler dünyasında bakarsanız, belki Türkiye düşer. Türkiye düşerse İslam dünyası, İslam dünyası da düşerse, vahşi Kapitalizmin ocağına düşersiniz. Suriyelilerin başına gelen, sizin de başınıza gelebilir o zaman. Belki de FETÖ’cülerin, PYD’lilerin, CHP’nin eline kalırsınız. Karar sizin! Selam ve dua ile..
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Sinan Barış A.2 sa önce DERVIŞ Rumuzlu Yorumcu,AK Parti ve Erdoğan Türkiye ile Eşdeğer olmuştur.Bu Millet ötekilerden Zor kurtuldu birdaha geriye dönmek mi? ASLA!Durmak Yok Yola devam. fatih 2 sa önce Şu adamı oldum olası sevmem söyledikleri ile yaşadıkları farklı. Semih2 sa önce Sende ne kadar saçma yazıyorsun allah aşkına dönüp baksana ya reis kaybederse türkiye kaybeder hastaneler sıkıntılıydı reis geldi sıkıntı bitti falan filan yahu geç bunları hastane çilesi bitmedi bunu bilmelisin zaten biliyorsun hastaneye git kayıt yaptır recete almasan dahi 8 tl veriyorsun bu mu sıkıntı bitmesi aptallık diz boyu zaten cahillik bulaşmış iyice mülakata girenlere reis kimdir diye soruyor nasıl cevap verilmeli sence bu konuya ona göre insanlar cevap versinde işe girsin yoksa torpil patlatan patlatana tabi şimdi senin bundan haberin yoktur ya da haberin var işine gelmiyor elenen insanlara iş bulsunlar gibi saçma ve beyinsizce bir fikir atmışsın ortaya IQ seviyesi düşünce böyle fikirler çok olur bu ülkede ahmet2 sa önce bakıyorumda bir zamanlar peşini bırakmadığınız milligörüş ün temsilcisi saadet partisini ağzına almama konusunda sıkı talimat almışa benziyorsun. Çok yazık rasim aygün3 sa önce ak partinin en büyük yorgunluğu seçmenini çantada keklik görmesi.sosyal adalette zayıf kalması,teknolojiyi getirip maaşı azaltıp teknolojiye ulaşamayan halkı boğması.kendini iktidara taşıyan kesimi ezmesi.halk bunaldı ama alternatif bulamıyor ve ak parti burda yanılıyor.kim seni iktidara taşıdı,köylu,memur,gecekondu,alt tabaka işçi,sen ne yaptın köylünün tapusunu aldın elinden 2b diye tekrar sattın alamadı,gecekondudu 2b yaptığın yer zengine geçti.memuru ne yaptın iktidara gelince temel maaşından yüz lira düşürdün enflasyon kadar zam verdin yani sıfır artış yaptın emekli ettin.birkaç artış yaptın ona seyyenen dedin emekli olunca uçtu gitti.tabandan düşürdüğün aylık değeriyle emekli ettin.otuz sene sınırını düzeltmedin mahkeme düzeltti.o mahkemeye bel bağladı.çalışırken eş yardımı alıyordu emekli oldu vermiyorsun neden eşi işemi girdi,zenginmi oldu,otomatikmen ölümü sayıldı,neden düzeltmiyorsun bu hakkı.kısaca hiçbir şeyi halke sormuyorsun,göktelen gösteriyorsun sürekli.890 lira verdiğin emekli açken göktelene baksınmı.halkı yaşatki devlet yaşasın.belediyelerini denetle halkı boğuyorlar.elektrik 80 lira,içme suyu 110 lira geliyor.içme suyunda büyük rant var.şimdi oy istemek çok zor.sosyal adalete yönel.teşkilatlar halka gitmiyor,derdini sorup hükümete iletmiyor,ben şahsen onsekiz senede hiç il başkanı,ilçe başkanı,kadın kolu bşk nı görmedim.parti yenilenmeli,halka gitmeli.sadece sayın erdoğan ne yapsın.temel birden kayar anlamazsın.muhalefetsizlik ak partiye yardım ediyor ama nereye kadar. DERVİŞ 3 sa önce Hocam illa yangına körükle gideceksin oylemi.Nedir hocam bu siz ve sizin gibi insanların bu milleti yok etmek memleketin dibini oyanlarin savunmasını yapmakta ki gayretkesliginiz.Siz inaniyormusunuz bu yazdiklariniza.Fetocu vs.yahu icinizdeler iste.iki dakikada attınız ihtiyari gazeteden.tahu cayci fetocu diye çoluk çocuğuna torun. Tombalagina dünyayı dar ettiniz.anne babasını karısını kahrettiniz.Adamin kızı milletvekili diğeri konsolos nasıl bir iştir hocam.Cifte standart iki yüzlülük degilmidir?Neyse ne degilmi hocam MUHUR KİMDEYSE SULEYMAN ODUR.RABBİM AKİL VİCDAN nasip etsin DERVİŞ 3 sa önce Hocam illa yangına körükle gideceksin oylemi.Nedir hocam bu siz ve sizin gibi insanların bu milleti yok etmek memleketin dibini oyanlarin savunmasını yapmakta ki gayretkesliginiz.Siz inaniyormusunuz bu yazdiklariniza.Fetocu vs.yahu icinizdeler iste.iki dakikada attınız ihtiyari gazeteden.tahu cayci fetocu diye çoluk çocuğuna torun. Tombalagina dünyayı dar ettiniz.anne babasını karısını kahrettiniz.Adamin kızı milletvekili diğeri konsolos nasıl bir iştir hocam.Cifte standart iki yüzlülük degilmidir?Neyse ne degilmi hocam MUHUR KİMDEYSE SULEYMAN ODUR.RABBİM AKİL VİCDAN nasip etsin inan3 sa önce arkadaşım benim sorunum AKP nasıl inanırım rahmetli Kamer Genç FETÖ hususunda meclisi uyardığında adamı linç etmeye kalktılar. şimdi akp türkiyenin huzurunda bu adamdan özür dilerse akp fetö hususunda samimi olduğuna inanırım Tekyolhakyol3 sa önce Adaylari lutfen iyi belirleyin.yamyamlari eleyin.bu memlekette hala hizmet icin yanip tutusan osmanli torunlari hala vardir.reis bu iside cozecektir insALLAH.selam ve dua ile ÖGr3 sa önce Sayın Dilipak böyle anlat bizde bilelim. Geçmişte Saadet partisi ağzıyla bazı yazılarınız oldu. Yapmayın dedik. Saadet en son erbakana zulmedenlere ödül verdi. İyi müslüman olmaya çalışoyorım. Fetullah Saadet temel karamollaoğlu Abdullah Gül bunlar hepsi müslüman ama biri ülkesini biri erbakanı biri de kardeşini satıyor. Bunları görünce müslüman lardan uzak durmak en iyisi diyorum.