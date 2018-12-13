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Aile çöküyor mu?

13 Aralık 2018 Perşembe

Aile çöküyor mu? Bu gerçekleşirse gerçekten çok büyük bir felaket olur. En büyük felaketlerin başında bu gelir.. Zaten, eğer aileyi kaybederseniz, geriye fazla bir şey kalmaz.

Bir süre önce bir olay yaşandı. Bir akademisyen “kadın adaya oy vermeyeceğim” dedi ve kıyamet koptu. Adam istifa etmek zorunda kaldı. Bu olayı hiçbir şekilde içime sindiremedim. Sustum, sustum ve sonunda yine yazmaya karar verdim.

Ne yani, biri oy verip vermeyeceğini ya da kime verip vermeyeceğini açıklayamaz mı?

Tamam oy kullanmak zorunlu. Gider sandığa, oyunu boş kullanır ya da iptal eder, kim ne diyebilir. Tesbit de edilemez bu. Kaldı ki, “oy vermeyeceğim” de demiyor, “Kadın adaya oy vermeyeceğim” diyor. Bana göre, kadın-erkek, ne fark eder, ehliyet ve liyakat meselesi benim açımdan asıl önemli olan.

Siyaset konusunda, kadın ve erkek eşit konumda olsa, benim oyum erkek adaydan yana olur. Bu tercihim bir cinsiyetçilik meselesi olarak  gördüğümden değil. Yoksa bin erkeğe değişmeyeceğim kadınlar vardır. Hangi erkek Hz. Haacer’le kıyaslanabilir ki, hangi erkek Ruhul Kuds’ün annesi ile kıyaslanabilir, hangi erkek Hz. Asiye ile kıyaslanabilir, kim Hz. Fatıma, Hz. Hatice, Hz. Ayşe ile kıyaslanabilir, Hz. Sümeyye ile kıyaslanabilir.

Kadın, bizim geleneğimizde, mazeret sebebi ile Cuma namazına katılması ve savaş konusunda, ticaret konusunda da olduğu gibi “Siyaset” konusunda muhayyer bırakılmıştır. 

Kadınları sokağa çağıran her davet üzerinde bir kez daha düşünürüm.

Konya’da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımı sebebi ile eleştiriye uğrayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı’nın istifaya zorlanmasını anlamakta zorluk çekiyorum.  Prof. Dr. Mehmet Karalı Twitter hesabından yaptığı, «İlan ediyorum; Aile hayatına yönelik, bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak, bakan ya da başkan olmaktan veya başarılı bir iş kadını olmaktan çok elzemdir. Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim” ifadelerinin neresi suç?. Bu fikre katılır ya da katılmazsınız, ama suç bunun neresinde! Siz de “şu sebeble erkek aday’a oy vermeyeceğim” deyin. 

Karalı, “Konunun başka yerlere çekilmesinden rahatsız olduğum için söz konusu tweeti’mi çekiyorum’’ demiş. Bunu da anlayamadım. Niye çekiyorsun, siliyorsun kardeşim. Kim nereye çekerse çeksin. 

Tamam, ne dediğimiz kadar, bunun nasıl anlaşıldığını da düşünelim, istimara fırsat vermeyecek bir ifade şekli kullanalım. Ama yine de bir yanlış anlama ve istismar sözkonusu ise, bu işi neden bugün bu şekilde ifade etme gereği duydunuz onu açıklayın.

Ortada, dini, ahlaki, hukuki bir sorun yok. Ben kişisel olarak kadın ya da erkek olduğuna bakmadan ehliyet ve liyakat açısından konuya yaklaşırdım.

Yanıldığınızı” da düşünüyor olabilirsiniz. O zaman nerede yanıldınız bunu söyleyin bize. Önce söyleyip, sonra geri çekilmek olmaz. O zaman söylemeyecektiniz.

Bu tartışma aile konusunda ne durumda olduğumuzun bir başka ifadesi.

Ya hu, kadın konusunda tam çuvalladık. Başörtülü kadın, bir direniş sembolü idi dün, bugün öyle başörtülü kızlar, kadınlar görüyoruz ki! O daracık elbiseler, elinde sigara, kiraz dudaklar, gözler boyalı, tırnaklar uzun ve cilalı. Namaz kılmıyorum diye bağırıyor adeta. Hal ve hareket desen aynen.

Hep birlikte düşünmemiz gerek, “biz nerede yanlış yaptık” diye.

Çalışan kadınlar çok mu mutlu? Çocuklar ne alemde.. Bazı ailelerde kadın da erkek de çalışıyor, bazılarında kadın da erkek de çalışmıyor.

“Başı örtülü” olmak artık kişi için bir “alameti farika/ayırt edici bir özellik” değil. Onlar/ötekiler gibi yiyor, giyiniyor. Aynı şeylerden hoşlanıyorlar, aynı duyguları paylaşıyorlar. Başörtüsü bir kültürel aidiyet, gelenek ya da bir aksesuvar’dan ibaret birileri için.

Adalet, iktisad, aile, yolsuzluk bunlar seçim öncesi en canalıcı konular.

Yanlış işleri eleştirenleri cezalandıracak, susturacak olursanız, felakete giden süreç hızlanır ve geri dönüşü mümkün olmayan bir yola girersiniz. Felaketi gördüğünüzde ise çok geç kalmışsınızdır. Eğer demokrasi diyorsanız, “tek sesli demokrasi” olmaz. Bu gidişatta “fikri hür, vicdanı hür insanlardan oluşan bir toplum” çıkmaz.

Sahi, Firavunun sarayında da Züleyha’nın iddiası için şahid aranmamıştı değil mi? Hatta deliller de ciddiye alınmadı ve Hz. Yusuf zindana atıldı.

Bakın kadını evden dışarıya çağıranlara dikkat edelim. Kadını ucuz emek olarak gören, emek arzını artırarak emeğin maliyetini düşürmeye çalışan kapitalist tezgahların, kulağına hoş gelen yalanlarına kanmayalım.

Bu gidişat ne kadının, ne erkeğin, ne de çocuğun hayrına. Bu gidişat evdeki yaşlılar için de köye gitmeye mecbur kalmanın habercisi. Zaten evlerde fazla yaşlı kalmadı.

Yarın aynı akıbet bugünün gelinlerinin ve damatlarının başına gelecek ama farkında değiller. Anaokuluna gönderilen çocuklar büyüyünce, kendilerini oraya gönderenleri huzurevine gönderecekler. Bunlar ancak o zaman anlayacaklar anaokulunda ana’nın, huzur evinde huzurun olmadığını, ama son pişmanlık da fayda vermeyecek.

Geçen gün Sema Maraşlı yazıyordu: “Loran Nordgren’e göre insanlar, dürtülerinin gücünü kestirmede pek başarılı değillermiş. ‘Ayartıcılık tuzağı’na en çok, kendini dizginleyebilme gücüne en fazla güvenenler düşüyor”muş. Atalarımız boşuna “beni bana bırakma Rabbim” dememişler. Kişinin kendi nefsi ile savaşmasına boşuna “büyük cihad” dememişler. İnsanoğlu kendi düşmanını kendi içinde taşır. Nefsin şerrinden emin olmak öyle kolay bir iş değil. Neyinize tamah eder, güvenirseniz, neyi ihtirasla isterseniz o şey sizin imtihanınız olur.

Benden söylemesi. Bari dilim susmasın. Selâm ve dua ile.

 

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    akp eski akp değil bitmiştir. bu seçimlerde alacağı oy oranı maalesef dahada aşağı düşecektir. tek bir yönde başarılıdır. terörle savaşta onuda askeriye hallediyor. fakat ekonomi olsun yargı olsun maliye olsun bir çok konuda sınıfta kalmıştır.
  • 250425041 sa önce
    Şu yaşlı doçenti prof. Yapın aradan çekilsin
  • imamrüzgarimamrüzgar2 sa önce
    Kendini bilen biliyor bilmeyen bilmiyordur. Hayat acımasız düşüncesinin yaygınlığı rekabet hızlı yaşamak için uyanık olmalı sen ondan daha iyi yaparsın gibi durumlar artık övgülü örnek haline gelmiş ise aile ahlakının gidişi yönüde belli değilmidir. Geri kalmak kötü birşey miş gibi bakılıyor sa.Hırslar ve tavizler için herşeyin mübah olduğu düşüncesi yaygınlaşmış ise.değerlerimizden ne kadar çok uzaklaştığımızı görmek gerekir. Yetinmeyi bilen bir aile ile yetinmeyi bilmeyen aile durumları aslında herşeyin başı olup tüm sıkıntıların doğduğu merkezinhangi sebeplerden kaynaklandığıda bellidir. Yokluktan en varlıklı olan bile şikayet eder hale gelmiş isek durumun vahameti bellidir.
  • Cemal arkkayaCemal arkkaya2 sa önce
    Sayen muhterem hocam müstarih olunuz bize hiç bişşey olmaz zira kahraman ecdadımızın asil kamını damaramızda mevcut
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Bir zamanlar tali dillim,guler yuzlum neredesin der dinlerdik uc nesil bir arada hep hikaye dinlerdik ve bugunlere geldik.birde baktik tesbihi ipi koptu dagildik bence mevlaya deyilde,maddiyata ve dunyaya baglandik belki pismaniz gec kaldikgecmisden hic ders almadik yazik ettin bir omur biterken hala diyoruz erken ruzgar kesilince ise yaramaz yelken kimsemiz kalmadi,dien yok eve gel erken.
  • İkrarİkrar3 sa önce
    Ey,Akp duyun bizi belki yoracagiz sizi unuttunuz zannetdik bizi her secimde seceriz sizi iki gundur,ve onceleride hep burdan seslendik bu parti bizim dedik hevesledik sandik,ki16 senede guclendik, bence burdan oyle gozukmuyor bizler vatandas olarak hep yaninizda olduk sizleden,biz vatandasin yol kopru gibi .o yollarda ve koprulerden gececek ailemiz yok lutfen kulak verin bu kanunlari birlestirici yapinki yasama hevesimiz olsun.
  • Aile mi kaldıAile mi kaldı3 sa önce
    Ailede kadın evde erkek gelir temin etmededir. İslamın hakimiyeti olmayınca bozuk düzen ne hale getirdi ortalığı.
  • Haşim candanHaşim candan3 sa önce
    Hocam aynen katılıyorum. Ancak balık baştan kokar derler,bu memlekette evvela D.İ.B.aşkanlığı düzeltilecek. daha sonra aile düzelir hocam ehli sünneti bitiriyolar ecdadımız bırakın başı açık ibadet etmeyi başı açık sokakta bile gezmiyorlardı şimdi camide yarıdan fazlsı başı açık namaz kılıyor hatta imamda başı açık kılıyordu mekruh değilmi hocam dedim müftü olur dedi cemaata birşey demeyin dedi hocam cum,a namazı hutbesi nasıl okunuyor.müslümanların ibadetini bitirdiler hocam bunlarıda yazıverin
  • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent3 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız; Doçent olduğumuz gün, emsallerimiz hangi dosya ile Profesör oluyorlarsa, biz de aynı dosya ile Profesör olmak istediğimizi; deneyim kazanmanın murat edildiği 5 yıl Doçentlik kadrosunda boşuna kalmak istemediğimizi; 5 yılın 5 katından fazla Üniversitemizde öğretim elemanı olarak çalışıp, 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazandığımızı; Üniversitemizde Doçentlik kadrosunu almak için gerekli olan puanın 5 katından fazla bir puanla Doçentlik kadrosunu aldığımızı; emeklilik yaşımızı geride bırakıp ömrümüzü verdiğimiz Üniversitemizde, Profesör olmak için 5 koca yıl beklemememiz gerektiğini; dosyası dolu ama ömrü de dolu Yaşlı Doçentler olarak, Profesör olmak için, zaman sınırı olmadan, dosyamızı Doçent olduğumuz Üniversitemize sunmamıza kapı aralamanızı sizden istirham eder, saygılarımızla taleplerimizi arz ederiz: A-)1-5 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 5 yıl sonra Profesör olabilmelidir. B-)5-10 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 4 yıl sonra Profesör olabilmelidir. C-)10-15 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 3 yıl sonra Profesör olabilmelidir. D-)15-20 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 2 yıl sonra Profesör olabilmelidir. E-)20-25 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 1 yıl sonra Profesör olabilmelidir. F-)25 yıldan fazla öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent hemen Profesör olabilmelidir.
  • Yolculuk Nereye ?Yolculuk Nereye ?4 sa önce
    Aile mefhumu her gün biraz daha yara alıyor Allah hayırlısını versin . Kimsenin de aile ile ilgili yaptığı bir şey var mı? Ya da bu yönde derdi , hassasiyeti olan insanların bürokrasiye ve önemli görevlere gelme imkanı var mı??? Bürokrasideki atamalara bakın bakalım her şeyi görürsünüz ? Dünya bizi bitiriyor . Yazık ...
  • İkrarİkrar4 sa önce
    Turku adam sayin ahmet aslan soyle diyor birakin batsin para pul dostlarini ara bul,nebir dost kaldi nebir haber boyle giderse halimiz dunden yaman dunya baki deyilki hersey olack toprak
  • ayhanayhan4 sa önce
    ak parti sizce bu kadar ... isteyerek yapar mı? hele de Tayyip reis....abicim akıllı olun adam ab stantartına uygun davranıyor(sevdiğinden değil onların gerçek yüzünü ortaya seriyor) ama bilerek bu ...ların ne ... olduğunu gözünüze seriyor....yapmazsa bir türlü yapsa iki türlü...hiç kafanız basmıyor mu? Tayyip başkan...severmi ya....dediğiniz gibi olsa onla neden uğraşsınlar?
  • sabri çaysabri çay4 sa önce
    Annesi çalışsın, çocuğunu başkaları yetiştirsin diye babaanneye maaşbağlayan, bir hükumeti bu kadar ince zarif bir dille eleştirmeniz.sizi ahiret de ne denli yarar sağlar pek kestiremedim.
  • TekinTekin5 sa önce
    Yıl 1980 yıllar çocukluk yĺlarım bazı medya organları resmen cıplak kadın fotografları ve gayrimesru hayat zina gibi her türlü pisligi acıktan yayınlayan gazeteler vardı.bunlardan birinin adı tan gazetesi idi diger 3 gazeteyi zaten söylememize gerek yok her gün müstehcen birinci sayfa yayınlar porno yayınlar acıktan tabi özallı yıllar okulumuzda propaganda yapanlar vardı 1 cocuk yapın aile de neymis diye hem medyadan hem devlet görevlileri tek cocuk yapın telkinleri zeytin yagı yemeyin tere yagı yemeyin margarin yeyin et yemeyin kolesrol olusunuz köy yumuryası yemeyin bunlar o gunun medyasında surekli işlendi.bugünde aynı yöntem bu sefer tv dizileri feminist yasalar devlet eliyle birde feminizme hoca destegi tv lerde bu toplum agır bir kültur bombardumanı gecirdi hemde devlet yaptı yaptırdı.bizim akp de uzerine bal surüp yedirdi daha ne diyek bunlar bu ülkede oldu oluyor.
  • kamber yalovakamber yalova5 sa önce
    doğru yolu görmeye başladın dostum. Allah bu yola girmeyi de nasibetsin...senin yeni keşfedebildiğin bu durumu sema maraşlı hanım yıllardır haykırıyor
  • ayhanayhan5 sa önce
    çöken batı ve batıcılar doğu çökmez üzülme evladına sahip çıkan babalar varken TÜRK ailesi çökmez.....hala varız ve burdayız....üstad....
  • Kocasolak Kocasolak 6 sa önce
    Ah hocam ah, milli görüş camiası saadet partisi içinde eriyip gitti. Ak parti içindekiler tabanda yorgun düşmüş bir vaziyette. Oğul Fatih Erbakan kapmış bir kısmını, çıkmaz sokakta kalmış,şaşkın ördek misali geri geri yüzüyor. Avrupa’da camiler bir öğle namazı, cuma ve hafta sonu, geri vakitler BOŞ. Eski aşk, şevk, sohbet, sahabi hayatı kıssalarını okumalar bitti. Allah c.c.merhamet etsin hepimize.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR6 sa önce
    (Editörden: Teşekkür ederiz.)
  • PazarcıklıPazarcıklı6 sa önce
    ... Aile nereye gidecekgittiği yere gidecek. Sen duba iye bir başkası ABD veya AB te gönderiyor ,
  • Abdulkadir ekinciAbdulkadir ekinci6 sa önce
    Yoruma gerek yok.
  • tanju yaraltanju yaral6 sa önce
    hocam aile çöktü bile.....
  • MehmetMehmet6 sa önce
    Toleranslı çocuk yetiştir,aman kızım okuda kocana muhtaç olma de,evde kuran sünnet yerine magazin seyret,israf atina bin,çocuğun hayır i bilmesin,hırsızlığı rüşveti tv den reklamla sonra da nesil ve.aile.de.
  • bilge_biribilge_biri6 sa önce
    aslinda avrupada oldugu gibi kücük cocuklu kadinlar yarim yamanli calisabilirler. Devlet denen olgu icinde yasayanlarin sosyal guvencesini zaten saglamak zorunda, bunu yapmiyor birde arpalik haline gelmisse birakin aileyi ülke dahi geriye kalmaz
  • dahilekdahilek6 sa önce
    TEŞEKÜRLER VE ALLAH KALEMİNİ KUVVETLENDİRSİN, İNANÇLARIMIZA DUYGULARIMIZA TERCÜMAN OLDUĞUN İÇİN. bu günlere kolay gelinmedi, kolayda harcanmamalı. İsveçli diplomat D'ohsson da şunları söylüyor: “Osmanlıyı yıkmak için Kur'an-ı kerimibunların elinden almak çinAileyi yıkmak, parçalamak için ne gerekiyorsa yapılmalı" diyor. 80 sonrası darbeden başarısız çıkan kominist ataistler VARŞOVADA toplandılar ve türkiyede aileyi yıkmadan başaramayız deyip şu karaları aldılar; "kadınların açıklığını artırıcı, kıskançlığı kaldırıcı, aile içi zinayı yaygınlaştırmak için ve teşvik edici basın, sanat, sinama ve başka yollarla faaliyetler yapmak, " bu gün aile bakanlığı bunun tersini yapması gerekirken aileyi parçalayıcı icraatlar içinde olduğu dile getiriliyor. açıklıkla mücadele etmesi gereken ler açık idareci atayıp teşvik ediyor.Acaba 2002 öncesi hükümetlerde örtülü bakan, memur varmıydı. örtülüler kamusal alan deyip hastahaneye postahaneye bile sokulmuyordu.Biz kime yaranmaya çalışıyoruz. Açıklık aileyi bitiren en etkili yöntem göz gördüğünden istiyor. İnsanlar sokaklarda televizyonlarda gördükleri açık kadınları gördükçe meyledip kendi hanımlarından soğuyor. Evli olduğu halde zina yapıyor,pavyona gidiyor. Karma yerlerde sarkıntılığın uygunsuz ilişkilerin haddi hesabı yok basına sadece milyonda biri yansıyor. Türk eğitim sen in 2005 de dergisinde yayınladığı bir araştırmaya göre okullardaki kız öğrencilerin %90 tacize uğramış. İngiltere2002 deyapılan bir araştırmada çalışan kadınların %70 nin işini kaybetmemek için amirinin nefsani isteğine boyun eğmek zorunda kaldığı ortaya çıkmış. Abd de avrupa da aile içi çarpık işiki %40 larabizde de % 10 na dayanmış. Okullarda bayan öğretmenler birazda dekolte giyinmişse erkek öğrenciler i zorluyorlar ve maalesef derste mastürbasyon yapanların sayısı çok.Önemli olan kadını evinden çıkarmak ondan sonrası kolay fıtratan zayıf olduğu için erkekler bir hal yoluyla onu elde ediyor. Evli olduğu halde gizli zinaya düşürülmüş kişi sayısı hayli fazla. Bizde bu işin reklamını özendirmesini yapmaları için basına sanatçılara, sinemacılara, entelektüellere, toplumda etkili olanlara büyük paralar verilerek hala bu faaliyetler devam ediyor. Çigi filim ve belgesellerde ana konu cinsellik ve şiddet. Bu konuda aksi bir görüş veya olay ortaya çıkınca hemen laiklik, irtica devreye sokulup hücum ediliyor. Böylece bizde var olan müthiş aile bağları koparılıp memleket çökertilmeye çalışılıyor.Milli eğitim hiç milli değil tamamen tranfer ve fulbrahgt gereği abd nin emrinde. Böylece evlilik kadın ve erkek için gereksiz çile ye dönüşüyor. Çünkü erkek sokakta bedava çıplak kadınların vücudunda gezerken, medyadan bedavafaydalanıyor veya bazan cüzi parayla bazanda bedava istediği zaman kadın bulup ihtiyacını gideriyor. Birde işin içine kadın hakları diye ağır şartlar gelince evlenmenin mantığı kalmıyor. Bundan sonra olan çocuklara oluyor. Annesiz ve babasız büyüyüpte psikolojisi düzgün insan bir tane gösteremezsiniz, toplumda giderek yaygınlaşan sorunlu insanlar ve sıkıntılar. gelgiğimiz durum ortada gün geçtikçe boşanmalarda ve şiddette artış.dahada nereye gideceği belli değil.
  • AdemÇevik aileplatformu.orgAdemÇevik aileplatformu.org7 sa önce
    AİLEHAKLARI.ORG ÖNCEAİLE ŞİARIYLA AİLE KONUSUNDAKİ MÜCADELESİNE DESTEK OLUN
  • YamanYaman7 sa önce
    Aile mi kaldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine bakın sabah akşam Metrobüste insanlar kucak kucağa birbirine deydire deydire işine gidiyor tıklım tıklım dolu metrobüs bağırıyosun Metrobüs gönderin duraklardan boş metrobüs kaldırın diye ama boş metrobüs olduğu yerde duruyor zarar etmesin dimi nekadar çok yolcu okadar karlı iş yahu bu halkı tren gibi üst üste dizen kim acaba
  • RamazanRamazan7 sa önce
    Başkanlık geldi İşsizlik patladı
  • Osman ipekOsman ipek7 sa önce
    Eline, diline, gönlüne sağlık.
  • Davut SARIDavut SARI7 sa önce
    Tek kelime ile duygu ve düşüncelerimize tercüman oldunuz sayın Dilipak allah sizin gibi kalemleri eksik etmesin
  • MustafaMustafa7 sa önce
    Bizler kaybettik,onlar(Batıl yaşamı tüm yaşamlarında uygulayanlar)kazandı.Bir kültür yozlaşması başını alıp gitmekte ve önüne gelen tüm İslami yaşayışları da dahil önüne katarak toz duman gibi savurmaktadır.Gazetele,dergiler,kitaplar,tv'ler,vidolar,müzikler,sinemalar, şehirler ve caddeler hep şehvet dolu batıdan ilham alınan manzaralar.Düşünün bir kere:Lezbiyenlik,gaylik artık yadırganmayacak halegelmiş durumda.16 yıldır desteklediğimiz iktidarın bir kültür politikası dahi yok.TRT kanallarına bakın her şey ortada.İntenette erişim kısıtlanması gelmediği müddetce ne aile kalır, ne de toplum.Ahlaki yönde aile çökmüş durumda.Evlatlrımızın geleceğinden endişe ediyoruz.
  • İkrarİkrar7 sa önce
    Bizlerin hayatida tibki artisler gibi oldu evlilikleri gunlun cocuk dersen pek nadir fakat rolleri ozendirici luks bir yasam her dalda becerilei sunucu potyum model oyuncu gercek yasantilari diram uzucu soyle bir yazi okursunuz bir zamanlar unlu idi simdi perisan halde iste bizlerde onlara benzedik.
  • ehil adamehil adam7 sa önce
    Seçim yatırımı olsun diye Sincan-Kayaş banliyö hattı, çalışmalar bitirilmeden, Ankara-Sincan arasında sinyalizasyon sistemi yapılmamışken 24 Haziran öncesinde açılmış. YHT ile klavuz tren yol güvenliğini telefonla yaptığından yine kaza yine öleneler.Ulaştırma bakanı iken Binali zamanındaki kazaları hatırlayın aynısı devam ediyor...senelerdir...
  • SüleymanSüleyman7 sa önce
    İş yerinde patrona kölelik yapan kadın özgür birey, evde eşine hizmet eden kadın köle?
  • AhmetAhmet7 sa önce
    Memur-sen genel başkanı '' "Her şeyi Cumhurbaşkanı’ndan bekleyemeyiz. İlgili Bakanların bu konuda bir araya gelerek ön çalışma zemini oluşturmaları gerekir" dedi. Konudan kastı da, tüm partilerin iktidar olmaları halinde, Polis, Hemşire ve İmam gibi memurların 3600 derece hakkını vereceklerini taahhüt etmeler. AKP de söz verdi tabii ki. Duyumlara göre bu konu da damat engel oluşturuyormuş. Asıl söylemek istediğim şey şu; memur-sen başkanı hangi ülkede yaşıyor ? Bakanların ne hükmü var ? Şaka mı yapıyor ?
  • KılıçarslanKılıçarslan8 sa önce
    ... bir bireyi erkek veya kadın diye değil insan olarak düşünemediğiniz genel olarak hiç düşünmediğiniz için bu millet Zıllullahların gölgesi altında sayenizde...
  • Serhat Serhat 8 sa önce
    Kim ne derse desin yazdığınız yazı için teşekkürler ki zaten birileri demiş: sizin derdiniz kadınların özgürlüğü bu kadar düşünebilenlerin olduğu bir toplumda anne bulmakta zor olacaktır. Sırf kariyer yapacağım diye evlenmeyen evlendiğinde çocuk yapmayan yaptığında ise tek çocuk yapıp o çocuğu da kardeşsiz kalmasına neden olan o çocuğuda kreşlerde annesiz büyüten ama kariyerrr diye tutturanları Allah islah etsin
  • DadaşDadaş8 sa önce
    Kalemine sağlık hocam. Ne yazikki geç kalınmış bir mesele.Zinayi suçtan çıkarırsanız nice toplum ailelerin yok olmasına düçar oluruz.Rabbimiz Hidayet versin.
  • HmdHmd8 sa önce
    Maalesef , ailenin çöktüğü doğru. İlmin beşikten mezara kadar olduğu unutuldu için, Peygamberin sas ın hiç bir ana baba evladına islami terbiyeden daha hayırlı bir miras bırakamaz hadisini dikkate almadığımız için , bidatlar rağbet revaç bulduğu için, Yok olası batıla özenip taklıd ettiğimiz için , Özetle Kur'an ın emir ve yasaklarını dikkate almadığımız için ne yazık ki aile gözümüz baka baka çöküyor.
  • Ali AslanAli Aslan8 sa önce
    Sizin zorunuza giden kadınların özgür olması. Kutsal kadınlarımızın ismini zikretmenizde dinimizi kötü amaçlarınıza alet etmektir. Ne kadar zorlarsanız zorlayın kadınlarımızın özgürleşmesini engelleyemeyeceksiniz
  • MaraşlıMaraşlı9 sa önce
    Hocam yazınızı okuduktan sonra şöyle bir düşündüm. Bende kadının çalışmasına erkeklerle beraber bulunmasına zaruret halleri dışında karşıyım. Bu kadın meselesi hakkında erkeklerin adam olamadığı yerlerde kadınlar devreye giriyor diye düşünüyorum. Yanılıyormuyum biz eğer dirayetli erkekler olsa idik işimizi kadınlara bırakmazdık. Baksanıza ister ahir zaman alamet deyin ister ne derseniz deyin ama erkek işlerini dahi kadınlar yapar oldu. Bence suçlu biz erkeklerde ,kadınlarda sistemli olarak erkek çocuklarını kız gibi yetiştiriyor vee çocuk büyüyünce ayakları üstünde durmakta zorlanıyor. Unutmayalım Türkiyenin diğer adı Anadolu ama şimdi çakma feminist doldu.
  • ismail can ismail can9 sa önce
    abdurrahmanbeygüyauyarı yaparak ... hade öncekilere yaptığın gibibeyazıt camiinin önündekonuştatakiyyeyapmadığına inanalım
  • Recep Recep 9 sa önce
    Sayın Dilipak bu güzel, mantıklı, tutarlı yazınızdan dolayı size teşekkür ederim. Sağolun.
  • yeneryener9 sa önce
    Türkiyedeki erkeklerinin %60-70'i bana göre hanım köylü. Evliligin ilk yıllarında az olsa bile ilerleyen yıllarda hanımın anne babasına köyüne kasabasına yakın olması tercihi öncelikli
  • Ali babaAli baba9 sa önce
    Aile cöktumu, sira Devlet,Hukumet ve millette demektir, cok güzel...
  • MisafirMisafir9 sa önce
    Büyük şehirlerde sabah otobüse veya metrolara binmek yeterli olacaktır ailelerin çöküşü yaşlılar ayakta genc nesil bacak bacak üstüne atmış elinde telefon veya saçma sapan muhabbetleri kimse yaşlılara saygı göstermiyor. Ailelerin çocuklara terbiye vermesi gerekir ama aile olmadığı için.... Okullarda başka işlerle uğraşacaklarina ahlak ve terbiye versinler bence
  • AhmedAhmed9 sa önce
    Mimsiz medeniyet, taife-i nisayı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metaı yapmış.Şer'-i İslâm onları Rahmeten davet eder eski yuvalarına.Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayat-ı ailede.Temizlik zînetleri. Haşmetleri, hüsn-ü hulk; lütf-u cemali, ismet; hüsn-ü kemali, şefkat; eğlencesi, evlâdı. Said Nursi
  • GaffarGaffar9 sa önce
    Abdurahman bey farkında mısınız sizin zamanınız geçti. Desteklediğiniz parti iktidarda ama sizin görüşlerinizin tersini uyguluyor. Çağ bunu gerektiriyor çünkü. Siz de akıntıya kürek çekmeyin.
  • Arzu KavıkArzu Kavık9 sa önce
    Sayın Dilipak ellerinize sağlık.. Ben bugün ki " başı örtülü" olma halini gelip geçici bir moda olarak görüyorum. Erbakan hocanın iktidarda olduğu dönemde de böyle bir süreç yaşanmıştı. Lakin iktidar gibi oda kısa sürdü. Bugünde yaşanan benzer bir durum sanırım. Her moda gibi oda geçer. Hakikat baki kalır, Allah a emanet olun...
  • DELİLERDELİLER9 sa önce
    çöktü mü ! günaydın .. bırakın dindarı, memlekette muhafazakar bile kalmadı..çünkü muhafaza edilecek hiçbir şeyimiz kalmadı..liderler ablukada..gerçek acı ve korkunç..bizi biz idare etmiyoruz..gemi kontrolümüzden çıktı..görmemek için kör değil, ahmak olmak lazım..nereye götürdükleri belli..Hiçbir vatan evladı karlı çıkmayacak..Şeytani global güç ve köpekleri, derinden çökertmeye hızla devam ediyor..15 yıl önce yazmanız gereken yazıyı bugün yazmanız ne acı.Buna akil deniyorsa yazık..demek ki, bize deliler gerekiyormuş.Şimdi ise çok daha fazla deli gerekiyor.Yeteri kadar olduğunu sanmıyorum.Sap samanla idare eden, bir avuç kendini akıllı sanan papağanımız var.Feraset kıtlığı tavanda.Can boğazdan çıkmadan, ümit kesilmeyecek ise, müteselsil delilikler gerekli.Aksi halde, levhada ismimiz, baştan ayağa, 5 para etmezler diye geçecek..Henüz ölmemiş inananlara selam...ahir de görüşmek üzere...
  • YzvYzv9 sa önce
    Seçmenin kararı değil, kadının dışarıya çıkmaması, başkaları görmemesi veya bir kadın tarafından yönetilmemek isteğinden dolayıdır. Şunu itiraf edin, dışarda çalışan kadına tahammülümüz yok, bunun sebebi ne aile ne de çalışma. Kadınların güçlü ve iş sahibi olmasını istemiyorunuz, çünkü o zaman size hizmet edecek, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak...
  • serkanserkan10 sa önce
    sanki biz marsta yaşıyoruzda,aile çöküyor mu diye başlık atıyoruz.16 yıldır görmüyor muyuz bu ülkede neler yaşanıyor.Biz sorumlu değiliz havası taraf olduğumuz iktidarın dahili yok onlar masum havası bizi bitirecek
  • sefersefer10 sa önce
    Dizilerde adı uyuşturucu ile anılmış oyuncuların yada şarkıcıların lise ve orta okul seviywsindeki gençlere nasıl tesir edebileceğini bi düşünün
  • canmehmetcanmehmet10 sa önce
    Değerli Bedrettin ERTEM'in önerileri akılcıdır. Konu bu anlayışla; Bürokrasi ve TBMM'de tartışmaya açılmalıdır. Aile yoksa, devlet de yoktur. Aile bozulmaya başladığında, devlet de çürümeye başlar.
  • SinanSinan10 sa önce
    Yıl 1934 ilk kadın muhtarımız Gül Esin hanım başörtülüydü. buda şu kurduğunuz cümlenin yalan yanlış olduğunu kanıtlıyor yazar bey "kadının “seçilme hakkı”nı kullanabilmesi için, rejimin önerdiği kıyafette olması gerekiyordu (baş ille de açık)"yani; Yapılan ilk yerel seçimde, Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Demirdere köyünde, (Bugünkü Karpuzlu ilçesi)seçimi kazanan başörtülü Gül Esin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçti. ayrıca 1934 de başörtülü muhtar ve memur olan hanımlarımızın fotoğrafları; http://funkyimg.com/i/2NYkq.jpg
  • AndızAndız10 sa önce
    Eserinizle övünebilirsiniz. Kafaların içiyle değil dışıyla uğraşmayı marifet saydınız...
  • aykutaykut10 sa önce
    maalesef islami görüşlere baskı devam ediyor.ben de bu profla aynı sekilde düşünüyorum ama adamcağızın başına gelenleri görünce düşüncelerimi yazamıyorum söyleyemiyorum. düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilip bu tür açıklamalara saygı duyulmalı. ayrıca mesleğiyle iglili bi açıklam değil ki neden istifa ettiriliyor anlayamıyorum
  • MiyaseMiyase10 sa önce
    Cumhuriyet sayesinde kadınlar öğretmeni geç müdür olup okul yönetti, kadın doktor olmayı geç başhekim olup hastane yönetti. cumhuriyet kadını komutan olup erkek askerlere emir verdi. cumhuriyet kadını başbakan olup halkı yönetti. Cumhuriyet öncesi osmanlı kadını bunları yapabiliyor muydu?
  • Kaya965@hotmail.se[email protected]10 sa önce
    Sayın yazarda diğer kadın calismasin diyen yorumcu arkadaşlarda kendi karısı veya kızı hasta oldugunda kadın doktor ararlar
  • tamertamer10 sa önce
    Parklarda gece geç saatlere kadar gürültü yapan içki veya başka şeyler içenleri gördükçe sayın yazar gibi nereye gidiyor bu gençlik diyor insan. 13-15 yaşlarda her müslüman evlilige karşıdır ama parklarda 13-18 yaş arası agaçların bitkilerin altında arasında flörte ben karşyım diyen kimse yok. Bu yaşta çocukları hata yapan anne babaların durumuna allah kimseyi düşürmesin
  • Karaburun Karaburun 10 sa önce
    ... iktidarda zinayı serbest bıraktığı müddetçe aileler çökmez Abdurrahm abi. Sen Müsterih ol.
  • Gulil hakkGulil hakk10 sa önce
    Sayın Abdurrahm bey iktidar senin iktidar zina serbestserengedideki antiloplar gibi isteyen istediği ile beraber çöküyor beraber oluyor aileler niye çöksün
  • Bilal Bilal 10 sa önce
    Bedretin beySenin sistemin kulliyennyanlis zaten kadinlar senin dusundugun gibi sadece herseyi paraya baglamislar evlenir uc gun sonra bosanirlar hic tv lere vakmiyormusun yirmili yaslarda genc kadinlar iki uc kisiyi idare ediyorlar evliyken baskasindan cocuk yapiyorlar bak hoca su an en buyuk din inanc gelecek yasam vs hepsi para cunku toplum boyle evrimlestirildi Not.Ailenin karsina parayi koydular din imani saygiyi cikardilar ve bunda en buyuk suc yonetimin ve ozelikle tv ye cikan bir kisim yarim din adamlarinin kadinlari gorunce agzi sulanan tv maymunu hocalarin Allah her seyi ama herseyi bilendir
  • PöfPöf10 sa önce
    Aile çökmüş çökmüş. Çöküyor gibi başlık atılmış. Herhalde dilipak sıranın kendi ailesine geldiğini mi anladı da çöküyor herhalde diye başlık atmış. Aile çökeli yirmi sene oldu. Enkazı bile kalmadı
  • MisafirMisafir10 sa önce
    ... İslamın şartı 5 imanın şartı 6
  • Bilal deniz Bilal deniz 10 sa önce
    Sayin filipak dizin ve dekan beyin soylemlerine kayiliyorum hic suphe tasimayacak derecede dosdogru soylemlerfir. Fakat bizi bu hale geyirenler yine bizden bizim gibi dusunenler Allaha ve ahiret gunune iman edenler bu hale getirmedilermi?Evet Aileyi malesef kayibettik kalmadi millete kadin haklari diye diye aileyi ne hale getirdiler sabah televizyon porogramlarina bakin neler var neler.Hele isik denen bir kadin var ak tv de resmen ahlaksiz kisiler baglaniyor her gizli namahrem iliskilerini ifsa ediyor cuma gunude ilmi yarim olan emekli birini cikariyor kadinin agzinin icine giriyor.Ve siyaset su anda gorevde olan kadin belediye baskani kocasindan bosangini duydum butun milletin ahlakini bozdu .Istinasiz butun tv programlari kadinin yirnak icinde guya ozgurlukleri icin can hiras ailenin kokune dinamit koyuyorlar Aslinda mesele nedir sayin dilipak(single marry )meselesedir biliniyor ki aile biterse hersey biter hasa hayvan gibi yasar insanlar hata hayvavlarin bile aile yapisi bizimkinden daha saglam olur cunku bizde akil ve seytan var.Neyse unutmayalim ki ben bugune kadar hep oy verdigim parti bu isin mimari olsu ailenin kutsalligi anenin ilk egitmen oldugu babanin evin yaslanacak duvari oldugu abi ve ablalarin kucukletinin yardimcilari oldugu kucuklerinin anaya babaya akrabalara cevreyeVe cenabi Allaha olan saygi sevgi si kalmadi
  • KaraburunKaraburun10 sa önce
    Beğenmediğimiz CHP zinayı suç sayıyordu ... AKP iktidarı zinayı suç saymıyor zina serbest tabiki aile çöküyor Abdurrahm abi.
  • murat kahramanmurat kahraman10 sa önce
    sayın yazar, ruhü'l-kudüs hz. cebrail'in bir vasfıdır, hz. isa'nın değil. dolayısıyla hz. meryem'i çağrıştırmadığı için ruhü'l-kudüs'ün annesi ifadesi yanlış anlaşılabilir.
  • ŞanlıurfaŞanlıurfa10 sa önce
    Umera nas yerine gereksiz ruhsatları kullanma hastalığına düştü, artık otobandayız dönüş yok
  • yyyy10 sa önce
    Hanım çığırından çıktı artık katlanılmaz oldu yine polisi aradı kendi ayağıyla kazdığı kuyuya düştü babasının evine gitti. mahkeme nafaka bağladılar iki sene çocuklar hanımda duyuyorum çocuklar başıboş onla bunla çıkmaya başlamışlar. boşanmaktan vazgeçip bir araya geldim. yoksa çocuklar ziyan olacak. elimden geleni yapıyorum. Kadın aynı kadın aynı şeyleri yapmaya çalıştı bir yıldır konuşmuyorum aynı evde yalnız çocuklar okusun diye katlanıyorum. aile dağılmamış oluyor. bağırsam kızsam polisle tehdit ediyorlar. Allahtan başka bir şeyden korkmam mahkemelere adalet gelmeli
  • ahmet hamdi karaahmet hamdi kara11 sa önce
    Yıllarca başörtüsü meselesine dindarlık açısından değil ... açıdan baktığınız için sonuç böyle garabetle neticelendi...
  • yyyy11 sa önce
    Evde kızıma dahi lafım geçmiyor. eve geç gelme diyorum. kızıp bağırmaya kalksam seni polise şikayet ederim diyor. lafım ne hanıma ne çocuklara geçmiyor. Okuldan arayıp devamlı şikayet ediyorlar. çocuğunuzu okuldan alın. İyilikle yaklaşıyorum yok bağırıyorum polise şikayet ederim. çirkef bir hanımım var daha önce bir kez yanlışlıkla vurdum. mahkemeye kadar gittik. şimdimi çocuklar için katlanıyorum. aynı evde ailesiz aile yeterki çocuklar başıboş kalmasın her şeye katlanıyorum. Allah korkusu.
  • Osman çelikOsman çelik11 sa önce
    Bravo.Küçücük çocuklar anne sevgisinden mahrum yazık.erkeğe 1,5 kat maaş.devlet te kar etsin.çocuklarda sevgi ile büyüsün
  • Osman çelikOsman çelik11 sa önce
    Bravo.Küçücük çocuklar anne sevgisinden mahrum yazık.erkeğe 1,5 kat maaş.devlet te kar etsin.çocuklarda sevgi ile büyüsün
  • buratburat11 sa önce
    na parası ne kadını sanki para türkiyede de herkes zengin olmuş biraz para milletin cebine girse ali cengiz oyunu ile milleti hükümet amerika eli ile soyup dolandırıyorlar.Geeeç bunları geeeç kadınlarda çalışsalar parayı nereye koyacaklarını bilmeyecekler.Ulan kadın zaten özgür çalışıp köle oluncamı özgür olacaklar.Erkekler zaten dolandırıcıların elinde.Sömürüle sömürüle zombiye döndük
  • Ziya Ziya 11 sa önce
    Ne de güzel yazmışsınız.Allah razı olsun.
  • Bedrettin ERTEMBedrettin ERTEM11 sa önce
    Selamun Aleykum Abdurrahman abi; ben bir eğitimciyim. Tam bu konuyu açmışken sizlere basit ama bence önemli bir projemi sunmak isterim. Bu hususu siyasilerimizle istişare edersiniz:Kısaca şunu söyleyeyim, ülkemizde yeni evlenen her çiftin anne adayına sigorta yapıp, asgari ücretin yarısı kadar da cebine harçlık konulması. Ancak bu şekilde doğacak çocukları annenin yetiştirmesi ve sağlıklı ahlaklıyeni nesillerin oluşmasına katkı sağlar. Bugün geniş aile yok oldu sıra çekirdek aileye geldi. birde çalışan annnelere yapılan kreş yardımı,ebeveyn yardımı v.s kesilmeli. Sağlıklı neslin yetişmesi ancak aile içerisinde olur. Yoksa kreşlerde, bakıcılara verilen çocuklar çalışan anneyi ve babayı yalnızca yatmadan yatmaya görebiliyor. Ben diyorumki çalışmayan anne adaylarına teşvik verilirse hem erkek adaylara daha fazla iş imkanı çıkar, çocuklar sağlıklı büyür. Zaten çalışan annenin maaşı var. Ayrıca ona farklı adlar altında maddi destek verilmesi diğer çalışmayan ve çocuk yetiştiren annelere haksızlık yapılmış oluyor bu bir haksızlıktır. Eğer kreş parası, ebeveyn parası, bakıcı parası adlarında çalışanlara ek parasal destek verilirse, asıl bunu evinde kendi çocuğunu yetiştiren annelere verlmeli.Batı toplumlarında aile yok oldu. Müslüman toplumlarda ise batılılaşma adı altında aile yok olmak üzere. acilen bu tür teşvikler verilerek çocuğun asıl kendi evinde, geniş aile içerisinde yetişmesi, problemli çocukların yetişmesinin önüne engel olur. Bütçe imkanları olarak, çocuk yardımı v.s yapılan destekler tek havuzda toplanırsa geleceğe umutla bakan sağlıklı ahlaklı Müslüman bir nesil yetiştiririz. Selam ve dua ile.
  • HakanHakan11 sa önce
    eyüp KARAMali kardeş kadını dışlayan bi prof olunca tepki göstermesi kolay peki Peygamber Efendimiz (SAV) tepki gösterebilecekmisin "İşlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulamaz."Bu Hz. Buhariden Osmanlıda Selçukluda diğer islam medeniyetlerinde kadın idareci görülmüşmü ? Allah evin reisliğini erkeğe vermemişmi kardeş yanlış yoldasın size göre o prof değil islamın kendisi karanlık.Bu kardeşimiz her şeyi çok güzel özetlemiş peki peygamber efendimizide mi atacaksınız sayın dilipaksize göre liyakata bakarım diyorsunuz ya değerli abicim birkezde birilerini incitmeyi düşünme desene kadının yeri evi ailesi ve çocuğudur diye, geçenlerde 18 yaşında liseyi bitirmiş bir kızımız muhtar adaylığı için başvurdu, bizim müslümanlar olarak ne bu dünyada ne de öteki dünyada yatacak yerimiz yok vesselam
  • canmehmetcanmehmet11 sa önce
    Kadın çalışmamalıdır, neden?Kadının, (neslinin devamı için) anneliği yanında; Çocuğunu eğitme ve yaşama hazırlama görevi vardır. Kadının, “aile yuvası” kurulmasında ve bu düzenin "bir yuva!" olarak sürdürülmesinde;"sosyal sorumluluk"(komşuluk) dayanışma görevi vardır. Kadının, çocuğunun eğitiminin yanında, erkeğinin (aile sorumluluklarının) yönetimi vardır. Kadınlar; Hekim, öğretmen, idareci, ebe, hemşire, psikolog, sosyolog, hukukçu, siyasetçi olabilirler. Ancak, önce ailede “edep” konusunda çok bilinçli bir eğitim almalı ve bu anlayış okulda, (Ülke medyasında) sosyal yaşam da sürdürülmelidir. Değilse; “aile yuvası” otele, çocuklar, “başbelası” olarak görülmeye, Aile, toplum devlet çürümeye başlar. Burada dikkatlerden kaçan husus: kadının çalışmaması değil, kadının bir insan olarak toplumda gereken saygıyı görebilmesidir. Kadın, ne bir hizmetçidir, ne bir köledir, ne de bir maldır. Kadının gülmediği evde çocuk gülmez, kadını mutlu olmayan evde huzur olmaz, kadın ana'dır, kadın 'devlet ana'dır. Mesele, kadının "çalışma hayatı" adı altında değersizleştirilmesidir. Kadın, Batı'da ucuz emek için istismar edilmektedir. Bunun İslam Toplumlarına iyi anlatılması ve kadınlarımıza iyi değil çok iyi davranarak onlara malzeme verilmemesidir. Kadınlar, erkeklere "Allah'ın emanetidir".Bugünkü devlet yönetimi, 6284 sayılı yasayı mutlaka ciddi manada tekrar masaya yatırmalıdır.
  • okurokur11 sa önce
    akil ve deniz yorumcuları çok sığ sularda ve artık gerçek olmayan klişe kelimelerde boğulmuşsunuz.kadın dışarıda özgür mü yaşıyor?.kadın köleliğini islam ve onun sadıkları olan osmanlılar bitirdi.objektif yazarların ve hatta fransızların kitaplarını okuyun osmanlıdaki kadın nasılmış.onlar sizin gibi ata düşmanlarından daha objektifler.bizler kadını dışarıdaki pisliklerden korumak istiyoruz,siz özgürlük zannederek kadını perişan ediyorsunuz.ama siz bunu anlayamıyorsunuz.hayata bakış pencereniz puslu göremiyorsunuz.toplumdaki kadına yapılan yanlışları ,genellemeye yayamazsınız. yapılan yanlışlıkları,gerçekten dinini bilmeyen ortada kalmış gelenekçi müslümanlar yapar buda bölgeseldir.sosyetenin ,sözde çağdaşların kadını nasıl dövdüp,aşağıladığını görmüyormusunuz.ama onlara hiç kimse tepki göstermiyor.neden çünkü onalr zengin !eilt tabakadır!onlar kadını döverse doğrudur...öylemi...sizi gidi ikiyüzlüler...
  • MaliMali11 sa önce
    Ekonomik özgürlüğü olan aydın kültürlü bayanların çocukları her alanda çok daha başarılı oluyor.Ailesine yuvasına bağlı. Anne ve babasına saygılı. Cehalet herürlü körülüklerin hem anası hem babası. İngiltereyi bayan başkan yönetiyor. Anaların başarısı her alanda zirvede. Yakında suudi arabistandan geldim. Kadınların her alanda çalıştığını gördüm. Biz neyle uğraşıyoruz sayın dilipak..?Kadınlar evde otursun çocuklara baksın. Birkadın iki kadın farketmez. Bence Ülkeye yazık oluyor. Yazdıklarınızda doğru olanlar var ama bunlar düzeltilecek şeyler. Birşeylere kızıp kazanımları yok etmeyelim.
  • Mustafa EROĞLUMustafa EROĞLU11 sa önce
    Çok güzel yerinde ve doğru bir açıklama olmuş. Maalesef günümüzde kadınlar annelik vasfını kaybederek " Cennet annelerin ayakları altındadır " mükâfatından mahrum kalmak üzereler
  • çağlar koluaçıkçağlar koluaçık12 sa önce
    kadın erkek eşit söylemi kadının kapitalist sistemde en faal birey olmasını sağlamak amaçlı,kadın işe gitsin giderken yeni kıyafetler,çocuk kreşe yada bakıcı parası yada akşam yemek yok dışarıdan söyleyelim v.b ,boşanmayı özenilecek bir şeymiş gibi bu üst akıl tarafından dizayn edilen ve uydurulan kanunlar ve medya etkenleriyle yeni bir ev açma özentisi ve yeni bir harcama kapısı....davalar masraflar yok edilen kadın kafasında giyotinlenen aileler.
  • İkrarİkrar12 sa önce
    Gecenlerde muge anliya60 yasinda kadin ,30 binTl birde ciplak resimlerde yollamis arkadas bu nasil anlayis.karsisindaki erkek 30 yasinda aldatildiginda solugu tv aliyor.su kisacik omurde hastalik bir dosta ihtiyac var felc oldugunu dusun kim sana bir yudum su ve ilac verecek boyle bencil haramzadeler oldukca zina gerekliymisparayla sadet olmaz ,cspkinim hovardayim hergece bir bardayim sen boyle yasa birgun duyariz dardayim.
  • eyüp KARAeyüp KARA12 sa önce
    Abi doğruyu söylüyorsunuz ama çok alçak sesle söylüyorsunuz duyulmuyor dikkat çekmiyor sonra iş işten geçince ben demiştim diyeceksiniz şu an vakit bir KOÇİBEY RİSALESİ yazmanın vaktidir durum ortadadır bu risaleyi yazmakda dindar yazarların aydınların boynunun borcudur bedel ödenmesi gerekiyorabedelde ödenmelidir kim hakkı söylerse cezalandırılıyor şenocak hoca sinopa sürüldü bu hoca istifa etti abi Allah aşkına bu nasıl bi durum ? sanki tek parti dönemindeyizyeter abi yeter sus sus sus sabır sabır sabır bıktık artıkbu gidişle kendi tabanı terk edecek reisi
  • Mustafa FıratlıMustafa Fıratlı12 sa önce
    Hayırlı ve bereketli günler.Bu konu biz Müslümanların düştüğü durum açısından çok üzücü ve düşündürücü. Bu konu çok önemli. Son 15 yılda dindarların yaşamlarında elde ettikleri özgürlük alanları maalesef ki bizim aile hayatımızı ve geleceğimizi karartmak üzere. Kızlarımızın eğitimli olması ile öğretimli olmasını birbirine karıştırmış vaziyetteyiz. Genelde de eğitim ile öğretimi zaten karıştırıyoruz ama, o başka bir konu. Bütün kızlarımızın eğitimli olması çok önemlidir. Ama yaptığımız çok önemli yanlışlardan bir kaç hususu aşağıda arz edeceğim. 1. Biz önce büyük aileden vazgeçtik. Annelerimiz ve babalarımızdan ayrıldık ve çekirdek aile diye küçüldük. Böylece dedelerin ve ninelerin çocuklarımıza aktaracakları eğitim ve kültürü veremedik. (Şimdi gençlerimizde oluşan davranış bozuklukların ana sebeplerinden birisi. Çocuklarımızı çok erken yaşta okul eğitimine verdik. Onların vereceği bilgiler bizi rahatlattı. Sonra dedik ki bunlar yanlış adamlarmış. Şimdi başkasına vereceğiz. Sonra diyeceğiz bu da yanlışmış.)Biz ilk dini bilgiyi, oturmayı, kalkmayı yemek yemeği onlardan aldık. Peki bizim çocuklarımız kimden öğrenecekler. dışarıda 12 saati geçen anneden mi?2.Ayrı evlerde yaşamamızdan sonra çocuklarımıza ayrı odalar verdik. Ve onlara böylece ayrı dünyalar verdik. Sohbet etmedik, dinlemedik, anlamadık. Onların da bizden alacaklarını öğreneceklerini engellemiş olduk. Kapıyı kapattılar ve aile hayatımızdan gelenek göreneklerimizden soyutladık. Bunu da daha iyi bir hayat için kadınlarımızı çalıştırarak yaptık. Onlar çalıştıkları yerlerde yöneticilerine hizmet ettiler ama akşam evde eşlerine bir çay veremediler. Bizim o zaman Avrupalılardan ne farkımız kaldı.Sizin de bildiğiniz gibi eğitim kitapve hal ile olur.3. Maalesef ki en büyük şanssızlığımız da teknoloji. Asosyal medya ve bilişim hepimizi birbirimizden ayırdı. Selam ve dua ile
  • İkrarİkrar12 sa önce
    Akil ve deniz isimli yorumcu Erkelerin ,egemen ve ozgur kadinlarin kole oldugunu idda ediyor, ben erkeklerin hamal oldugunu dugun dernekde,butun erkege adet edildigi bunca borc yaptirip para kazanma caresi arayan erkek erkek olmasa cocuk yapamazsiniz eger gayri mesru olursa cucugun babasiz buyudugu gibi sen ona baba sevgisi veremezsin ancak o da seningibi yetisir bazan duyariz simarik ahlaksiz sokak cocuklarina sen dul avrat cocugumusun anasi beli babasi 150 gibi duyariz herkes kendine yakisani yapar erkeler hicbir zaman ozgur ve egemen olmamistir, gelen kadin anayi oguldan ayirip kendi ailesine baglamistir gonlu olmadiginda aglamistir bir kadin bir sey istiyorsa kibar olur.istedigi olmazsa cimara olur calisin sizde gorun.
  • canmehmetcanmehmet12 sa önce
    "Kadın çalışmalıdır." Neden? Ekonomik açıdan güçlü olabilmek, Özgürce kendi kararını verebilmek,Sağlıklı her insan gibi muhtaç olmamak için çalışmalıdır.Peki, Bir kadın, bir erkeğe muhtaç mıdır? Evet... Neslinin devamı için muhtaçtır. Peki, "Bir erkek bir kadına muhtaç mıdır?” Elbette, o da neslinin devamı için (Kadına) muhtaçtır.
  • ısınmacısınmac12 sa önce
    Erdoğan: Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. Bundan sonra koşmaya başlayacağız... demiş...17 senedir egzersiz ısınma yapılmış demek ki...
  • kayyumcukayyumcu12 sa önce
    Kızılay a kayyum atanmış...Hükümet ne yapmak istiyor? Atanan kayyum kim? gazte binali yıldırım ın kardeşi diye yazmış...bu nasıl iş böyle kardeş yeğen damat...sonra gelsin her ay tren kazası ölenler
  • kenankenan12 sa önce
    Aile nasıl kurtulur? TV leri evden çıkaracaksınız. 12 yıllık evliyim, 12 yıldır Tv kullanmıyorum, çocuklarla ilgileneceksiniz. Tablet, internet vs çocukları ancak 10 yaşından itibaren yavaş yavaş, o da sizin güdümünüzde olacak. Çocuklarla vakit geçireceksiniz, onları sosyal-sportif faalitlere yönlendireceksiniz. Eşinizi seveceksiniz, kahve köşelerinde sürtmek yerine evinize geleceksiniz. Allah resulünün sünnetine sarılacaksınız ve Kur anı anlamak ve yaşamak için okuyacaksınız. Başka yol yok.
  • Abbas GündemirAbbas Gündemir12 sa önce
    Güzel tespitleriniz var maalesef şu anki genel anlayış tersi durumdadır. Kadın çalışsın ama hiç bir değer anlayışı olmasın. Bütün değerler boşalsın sonucuna gidiyor
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR12 sa önce
    Selam Aleyküm. Dekan bey haklı ve yalnız. Sn yazar istifa olayı olmadan desteğiniz olaydı iyiydi. Aile ve kadın konusunda kim laf ederse başına bi sürü şey geliyo. Sölemeyen ve işi rayından çıkaran akp de bi gün duvara toslayacak malesef. Sema Hanımı ilgiyle ve tespitlerinden ötürü üzülerek okuyorum ve tavsiye ediyorum. Hem cesur hem doğru tespit ve durumları yazıyor. Onun yazısına da sizin gibi aklı selim ve etkili yazarlar ile iş birliği ( bi birlik, oluşum vs.) içinde olmanız yönünde yazdıydım. Tek yada bireysel tepkiler etkili olmuyo malesef, Dekan örneğinde olduğu gibi harcayıveriyolar hemen. Eşitlik fitnesinde, Pozitif ayrımcılık fitnesine. Adalet ve Kalkınma Partisinden, Ak Partiye, sonrada akp ye dönüyo iş.
  • CobraCobra12 sa önce
    Tmm cennet anaların ayakları altında ama unutmayın cehennem de onların bol olduğu yer dir pekiyi bu hale getiren kim Tayyip Erdoğan ve AKP değilmi utanmasalar İLAH ilan edecekler ailelerin kavgaları cinayet lerin sebebi AKP ve baştaki sorumlu yok neymiş kadını topla kazandıracak larmış çocuklara kim bakacak ver kıreşe sal sokağa sonuç alkolik uyuşturucu bağımlısı pekiyi ne bekliyecek sin bu çocuk ta ye karısını ye ana baba sını kesecek sence bu nesil den ana baba olur mu hiç zannetmiyorum kızlara bakıyorum erkek ten çok küfür ediyor lar
  • Rüstem ErolRüstem Erol12 sa önce
    Aile çöküyor'mu? kalmadı! ki; çöksün.
  • UMUT ÖZBEKUMUT ÖZBEK12 sa önce
    başörtülü bacım konusunda ... kazandı, ahlak kaybetti...
  • canmehmetcanmehmet12 sa önce
    Batı, kadını sanayi devrimi ile birlikte (ucuz emek, rekabet için) çalışma hayatına soktu, ve kadının kazandığı parayı lüks tüketim ile elinden geri aldı. Batı'da, "kadın hakları" olarak verildiği iddia edilen haklar, kadın değil, işçi haklarıdır. Bizdeki akademisyen ve yazarlar batı basınından beslenir, hiç bir araştırma (maalesef) yapmaz, bu nedenle doğruya ulaşamazlar. Peki, kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?
  • kenankenan12 sa önce
    İnternetin ceplere girmesiyle birlikte nesil yok olmaya başladı. Çocuklar aileden zaten bir şey görmüyorlar, okullar desen hiçbir şey yok; çocuklar ahlaksızlığı ve torpilciliği-kopyacılığı okullarda öğreniyor, Camiler desen, hurafeden başka bir anlatılmıyor.Çocukları TV dizileri,internet, sokak ve sapık futbolcu-artistler terbiye ediyor.Bunların tamamının panzahiri Kur' an ın çağlarüstü mesajına sarılmaktır. Ama biz bu durumu Müslüman geçinenlere bile anlatamıyoruz.
  • nevin demirnevin demir12 sa önce
    çok doğru ve güzel bir yazı elinize sağlık
  • AkilAkil12 sa önce
    Siz kadını ... Ama kadınlar da uyandı sizin amacınızı anladı. Egemenliği bırakmak istemiyorsunuz. “Siz özgür olacaksınız kadınlar da köle” Yok öyle yağma.
  • DenizDeniz12 sa önce
    Boşver canım ne olacak kadınları içeri kapatsak ne olacak aile düzelecek mi canım! Mesela bir sorun çözülebilir. İşsizlik sorunu! Çalışan kadınlar çalışmazsa onların yerine erkekler girer böylece işsizlik çözülür. Nasıl ama? Eminim bunu destekleyecek yobaz çok olur. Kadınlar çocuk yetiştirsin. O devirler geçti hem çocuk yapar hem de kariyer. Osmanlı devri bitti. Kadınları hor görme devri bitti. Mal gibi satılıyorlardı başlık parası bilmem ne! Yalan mı? Hala satmaya çalışan babalar var. Onlar geri gelmeyecek. İstifa edip yallah Arabistan’a!

Abdurrahman Dilipak

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