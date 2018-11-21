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Adaylar belirlenirken

21 Kasım 2018 Çarşamba

Daha önceki yerel seçimlerde aday olmak için her yolu deneyenler, bugün “keşke” diyor, “keşke o gün aday olmasaydım”.

Bugün aday olmak için her yolu deneyenler, kendileri değilse, yakınlarını, adamlarını bir yerlerden aday göstermeye çalışanlar da, yarın aynı şekilde pişman olabilirler.. 

Aşk ve öfke içinde aklı zail eder. Hep söylüyorum: İhtirasla istediğiniz her şey sizin imtihanınız olur. Sahip olduğunuz her şey, canlarınız, sevdiğiniz ne varsa o sizin için fitne olabilir.

Fitne nedir bilir misiniz, o madeni cürufundan ayırmak için taşın eritilmesi sırasındaki kor ateşle imtihandır.

Mal, para, kadın, koltuk, şan-şeref-şöhret bağımlılığı da, uyuşturucu bağımlılığı gibidir. Gözlerini bir şeye diktiler mi, o kor ateşin ışığı gözlerini kör eder de, başka bir şey görmezler.  Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, kalpleri var hissetmez olurlar. Kalpleri taşlaşır. Şairin (Osman Sarı’nın) dediği gibi, “Taş taş değil, bağrındır taş senin, / Söyle, nereni nasıl yaksın bu ateş senin”..

İşte o gözlerini kamaştıran ateştir kendilerini yakacak ateş belki de. Akıbetleri fena olacak birilerinin. Fenafillah olmayanlar, fenafil para, kadın, koltuk olacaklar. 

Birtakım eski politikacıların, listelerde yer alacakları söyleniyor. Söyleyeyim; onların çoğunun halk nezdinde bir itibarı yok. O açıdan evdeki hesap çarşıya uymayacak gibi. Eski defterler ve yakın aile çevresinin defterleri ortaya döküldüğünde o kişilerin fazla bir itibarları kalmayabilir.. “Müteahhit başkan olmayacak” deniyor, göreceğiz. Aday müteahhitse, başkan seçilince işini bırakacak. Çevresinin de belediye ile iş ilişkisi bulunmayacakmış. Öyle olur inşallah.. Etik kurallar da belirleniyor. Erdoğan, “Kimse ‘bu benim yakınım, buyum, şuyum’ diye bize aday teklifi ile gelmesin. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleri ile çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti’nin kapıları herkese açık”, “Akraba aday olmayacak” diyor, bakalım.. Ama öte yandan belediyedeki adama “niye yakınını atıyorsun” diyorsun, “Reis de yapıyor” diyor. “Niye ihaleyi birtakım kişi ve kuruluşlara yönlendiriyorsun” diyorsun “Reis de öyle yapıyor” diyor. O zaman buna da bir çare düşünmek gerek. Bunlar Reisin itibarına zarar veriyorlar. Hem de muhalefetten daha fazla!

Elbette ehliyet ve liyakat olduktan sonra niye olmasın. Ama öte yandan siyaset adamı, bir şey yaparken, yaptığı iş ve söylediği sözün toplum tarafından nasıl anlaşıldığına da dikkat etmek zorundadır.

Siyaset de, bürokrasi de “muteber”(!) biri geldi mi, iş tamam. Yukarıdan bir talimat geldi mi de 40 dereden su getiriyorlar, ya da yaparmış gibi yapıyorlar, bazan da yapmak zorunda kalıyorlar. istemedikleri biri oldu mu, “Ankara’dan talimat getir” diyorlar.. Erdoğan’ın son uyarıları önemli. Bu uyarıların hangi ölçüde listeye yansıyacağını göreceğiz..

Bizim geleneğimizde, bir aday belirlenirken, önce “def-i mazarrat” kuralı işletilir. Hangisinin aday olabileceği değil, asla aday olmaması gerekenler elenir.  Sonra, olabilecekler arasından o işe en uygun olanlar seçilir. Seçilecek olan kişi mücerret anlamda “en iyi kişi” değildir. “Küfüv” yani denklik öne çıkar. Tek ölçü “En alim”, kişi değil, yöneteceği toplumla imtizaç edip edemeyeceğine bakmak gerek. Bu konunun ehliyet ve liyakatından ayrı olarak bu konunun değerlendirilmesi gerekir. Bundan sonra siyaset matematiği devreye girer, eşitler arasındaki fark, ya da tolerans farkı bu matematiğe göre belirlenir.

Bu benim akrabam, bu benim yakınımdır, bu bizim vakıftan, dernekten, sendikadandır”, bunları not edip geçelim. Tek başına bu kriterler yeterli değil. Reis öyle diyor: “AK Parti kapısından içeri gurur, kibir, fitne, fesat, hizipçilik, bencillik, haram, yalan kesinlikle girilemeyecek bir partidir”. Bu cümleyi şöyle kurmak gerek: “…girmemesi gereken bir partidir”. Ama gerçek her zaman öyle olmayabiliyor. “Müslümanım diyen yalan söylemez” değil, “söylememeli”. Söyleyen dışlanmalı. Söylüyor ve itibar görüyorsa, o toplumun gerçek mahiyeti sorgulanmalı. Müslüman cinayet işlememeli, bu ayrı bir konu, “İşlemez” demek ayrı bir şey!

DÜRÜST OLMAK KADAR DÜRÜST KALABİLMEK DE ÖNEMLİ. DÜRÜST OLUP HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK DA MARİFET DEĞİL, BİLGİLİ, DÜRÜST VE CESUR OLMAK GEREK. İyi bir yönetici olmak için başka özellikler de gerekli. Birileri böyle olmadığı halde, bu özelliklere sahipmiş görüntüsü vermeye çalışabilir. Etrafındaki yalancı şahidler insanları kandırmaya çalışabilirler. Dikkatli olmak gerek.

Eğer kötü adaylarla çıkılır ve seçim kaybedilirse, birileri daha önce kazandıklarını da, itibarlarını da kaybedebilir.

Önümüzdeki birkaç gün adayların belirlenmesi için çok çok önemli. Para, kadın ilişkileri açısından zafiyeti ya da sabıkası olanları yanınızdan uzaklaştırın. Onların yakınınızda gözükmesi bile risk. Kibirli insanlardan uzak durun. Korkak, muhteris, yalaka tiplerden, kriptolardan, hesabını başka yerlere verenlerden, başkalarının adamı olanlardan, menfaat çetelerinden uzak durulur inşallah.

Allah bizden ne istiyorsa onu yapalım. Yoksa kimse haşa Allah’ın yetmeyen gücüne güç eklemek için kendine mecbur olunduğunu sanmasın. Allah’ın rızasını esas alalım. Onun için de ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçelim. Bunun için istişare ve şûra yapalım. Cahil’ler, zalim’ler, mütrefin’ler, müstekbir’ler, kafir’ler, fasık’lar, münafık’lar, muhteris ve muhtekir’lerden uzak duralım. Allah bunlara yardım etmez, bunlara yardım edenlere de yardım etmez, bunların yaptıklarından bunları göreve getirenlerden de hesap sorar. Ateş, gün gelir bunlara yardım edenlere de dokunur.

Unutmayınız, milletimiz bizim kara kaşımız, endamımız, hoş sohbetimiz için değil; yaptığımız, yapacağımız hizmetler için bu görevlere getiriyor. Bu görevi unutup, kerameti kendinden veya kendinde görmeye başlayanlar eninde sonunda bu milletin tokadını yemeye mahkûmdur. Bu “içimizdeki beyinsizler” sadece partilerine değil, ülkeye de zarar veriyorlar. Aslında bindikleri gemiyi batıran tipler bunlar. Siyaset ve bürokraside atama yaparken, oy kullanırken buna dikkat edelim. Aday olacaklar da bu toplumsal hassasiyetin farkında olsunlar. Selâm ve dua ile.

 

YORUM YAZ

  • İSMAİLİSMAİL36 dk önce
    2000 bin öncesi AKP li belediye başkanları ve ekiplerini mercekle arıyoruz.bulamıyoruz.
  • MusaMusa59 dk önce
    Malesef doğru söylüyorsunuz benim çalıştığım belediyede inanilmaz torpiller oluyor ve bu normal karşılanıyor.Şehrin en zenginlerinin çocuğu belediyeye hemde yüksek maaşla işe giriyor
  • ArifArif1 sa önce
    Parası var ama kahvede, halk tabiri ile fayans diziyör. Bu kişi aday adayı ben nasıl bu kişiye oy vereyim.
  • AbdülkadirAbdülkadir2 sa önce
    Valla ben devlet kurumunda çalışan birisiyim.Müdür,müdür yard.grup müd.ve başkan olarak atananların alayı kibirli,tepeden bakan,bir de tanıdıklarımdan yola çıkarak memurluğun ilk aşamalarında da işten fellik fellik köşe bucak kaçan tipler.Böyle olduğu sürece kurumları düzeltmezsin. Evet bu adamlar seninle yalandan görüşme yapıyor.Ama zaten yanına gidince insanı bir umutsuzluk kaplıyor. Şunu söyleyeyim müdür yard ve üstü devletin üst kademelerine atananlar bu halde.İşin en kötü tarafı da bunların namaz kılması.Yani namaz kılanın mütevazi olması gerekirken bunlar bu dünyayı ben yarattım havasındalar.bu zor düzelir.Çünkü bu tip insanlar bu ülkede oldukça fazla ve kendilerini üçüncü kişiler üzerinden o makamlara atandırıyorlar.Değişen hiçbir şey yok maalesef.Vesayet sisteminde de böyleydi şimdi yine aynısı.
  • Maruf Maruf 2 sa önce
    Ak parti aday adaylarından değil de tepeden aday göstersin. Bakalım bir daha seçimlerde aday bulabilecek mi? Madem tepeden inme atama yapacaksınız, ne diye insanlardan para toplayıp Ümit veriyorsunuz.
  • Biz Biz 3 sa önce
    S.s.aleykum. hepimiz dertlerimizi yaziyoruz ama kime.karsimizda duvar var adeta.hz.õmer gibi yonetiler olmazsa daha cok anamiziz aglatirlar.MILLETVEKILLERI MAASI ASGARI UCRETTEN ODENSE BAKIN FAKIR KALIYORMU .ADAMLAR NE EFLASYON NE KRIZ HABIRE MAASLARINA OTOMATIK ZAM...
  • AliAli4 sa önce
    AKP ve Reis,inize verilen gôrev bitmedi, ... simdi sira ÎRANDA, irandan sonra sirada,TÛRKIYE var, Iran halledildikten sonra reisiniz ve akp yî çôplûge atacaklar,, aptullah gûl ne demisti bir zaman, KÛRD SORUNUNU côzmemiz lazim, biz çôzmessek,GELÎP ÇÔZERLER, Kulagina SÔYLEMISLERDI, ZAMANI GELDI, ,,BANA GÔRE TÛRKIYENIN BÛTUN SORUNLARIN ,ANASIDA BABASIDA, KÛRD, KURDÎSTAN SORUNUDUR,Siyasi olarak çôzûlmeli, askeri degil, ASKERI GUNUMUZDEKI YÔNTEM AYRISTIRMADIR,SAYGILAR
  • İlbeyİlbey5 sa önce
    Şimdi hedef SOĞAN lobisi....Anayasal düzeni ekonomikpazar kaosu çıkararak , tebdil ve tağyir etmeye çalışmaktanalayını derdest edip ,soğanlarını devletleştirmek lazım... 200.000 ton soğan var diyorlar ,tamamını bu hafta pazara sürersen kışın ne yiyecek bu millet... Planlı bi tarım politikası olmazsa ,hersene başkabi sebze ,meyve lobisi...
  • ibrahimibrahim5 sa önce
    Altına bu yazının bende imza atarım. Akraba, eş, dost, arkadaş durumları yeter artık.
  • Muzaffer DEMİR Muzaffer DEMİR 5 sa önce
    Selamunaleykum kıymetli Hocam, ALLAH sizlerden razı olsun... İyi ki hakikati eğip bükmeden, "korktu" nun, "çıkar" ın ve "cehalet"in esiri olmadan, hakperest alimlerimiz var. ALLAH sayınızı arttırsın...
  • İkrarİkrar5 sa önce
    Yorumculardan hak adina konusa yazana raslamadim 16 yilda yapilan bu dahada fazlasini yapmak istiyor lakinher insanincibiliyetini karekderini belirleyen ney var layik sistemin yetisdirdigi insan bizlere kotu ornek olanlar yaptiklarini buluyorlar bir zamanlar 12 kadina ise gelmedigi halde ayligi eve gonderen kayseri buyuk sehir belediye baskani niyazi bahceci chp kokenlibunlari sorgulamayanlar akp yonetimine belediyesine soz edemez bir insan 20 senede yetisiyor, akp 16 senedir hizmet veriyor ve durust insanlar geliyor Akp kotulemekle size ekmek cikmaz.
  • HacoHaco5 sa önce
    Müteahhit değil de dilipak.batan müteahhitler aday.
  • türbey"e türbey"e 5 sa önce
    senin ...
  • DVTDVT6 sa önce
    YÜREĞİNE SAĞLIK HOCAM
  • HÜSEYİN ERÇETİNHÜSEYİN ERÇETİN6 sa önce
    Sn. Dilipak, Mürekkebinden hak ve hakikat nuru akan kaleminizi ve yazılarınızı tebrik ediyorum. Ülkemizde, yazarlar içerisindeki güzide şahsiyetiniz ve cesur fikirlerinizden her zaman istifade ediyoruz.İnşeALLAH Reisimiz de, adaylar da bu uyarılarınızı dikkate alırlar. saygılarımla..Hüseyin ERÇETİN
  • Salim AltınSalim Altın6 sa önce
    Yakınlar belediye başkanı olamaz ama ...
  • MuratMurat7 sa önce
    Ak Parti ... Menfaatsiz 16 yıldır oy verdiğimiz parti bizim içinde bitti artık.
  • türbetürbe8 sa önce
    16 yıldırhep aynı dar kabın içindeki kişiler milletvekili, belediye başkanı, il başkanı oluyor.Yani bir şey değişmiyor.Dar alanda kısa paslaşmalar.İyi niyetli, doğru, dürüst, liyakatli insanlar aday adaylığı için yerden ayaklarını bile kesemiyor.Bir ayak ileri giderken iki adım geri geliniyor.Cumhurbaşkanımız sonuna kadar doğru söylüyor; ama aday adaylarının hepsinin güçlü referansı var.Para da bol.Gariban Anadolu çocuğu bunlarla nasıl baş etsin?Cumhurbaşkanına ulaşmak ise bizler için ham bir hayal.Eski tas eski hamam.Devam eder gider.Reis'in etrafındakiler inşallah doğru bilgileri verir, millete ters düşen adamlar aday yapılmaz.
  • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 8 sa önce
    "İyi insanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın."/ Hz. Ali
  • CENGİZ CENGİZ 8 sa önce
    Yüz yıllar öncesinden ne güzel söylemiş Pir Sultan Abdal , Namı diğer KOCA HAYDAR ; ' Bozuk Düzende sağlam çark olmaz '
  • CENGİZ CENGİZ 8 sa önce
    Sayın Dilipak ,ABD lilerin , Türkiyede , 90 lı yıllarda, hangi tekliflerle , hangi kişileri ziyaret ettiklerini , kimlerin kabul edip kimlerin etmediğini , AKP nin nasıl kurulduğunu , ABD nin hangi projeleri ni uygulamak için başa getirildiklerini , bunların bir kısmınasizin şahit olduğunuzu ve yaşananları doğruladığınızıhep ikinci üçüncü kişilerden dinledik.. Maalesef , direkt olarak , sizin yazılarınızdan okumak kısmet olmadı..,Yazarsanız bir boşluğu doldurmuş olacaksınız..Fikirleriniz paylaşmasamda, bu saatten sonra , kimseye diyet borcunuz olacağını , veya bir yerlerden nemalandığınızı sanmıyorum. Bu nedenle , doğruları belirtmek sizin için bir görev olmalı.. saygılar..
  • engineerengineer9 sa önce
    YORUCU NURULLAH, SEN DERSİN Kİ NASREDDİN HOCA MERHUM GİBİ : "ŞU KAŞIĞI VER DE BİRAZ DA BİZ ÖLELİM" DOĞRUMUDUR?
  • Oku mayınOku mayın9 sa önce
    Belediyeler verdikleri her ihaleden komisyon alma hakkı yasal mı ?Yasal ise ihalelerde ki usulsüzlüklerin önüne nasıl geçilir.? Resmi gazetede yayınlandiktan sonraihaleler halka arz edilecek ise neden ihaleler bulundukları beldede değilde başka beldede ki gazetelerde yayımlaniyor.?
  • SEÇİM ve BÜROKRASİSEÇİM ve BÜROKRASİ9 sa önce
    Hocam seçimi sadece belediye başkan adayları kazanmıyor . Bürokrasideki atamalar , İnan'ın çok etkili oluyor . Belediye başkanı adaylarında aranan kriterler neden bürokratik atamalarda Yok sayılıyor . Liyakat ehliyet dürüstlük neden aranmıyor acaba . Bakanlık bürokrasisine ak partiye hayatında oy vermemiş insanlar getirilirken neyin hesabı yapılıyor acaba !!!!
  • Kocasolak Kocasolak 9 sa önce
    Zeytinburnu belediyesi SU ARITMA tesisi yapıyor, ben beş yıldır bekliyorum TIK yok. Bu gün yine biruni ye diş dolgusu için ordan geçtim, bir bekçi kulübesi,içinde bir bekçi, başka bir şey yok. Bu başkan tekrar aday olursa? Kim neden tekrar seçsin ki? Ha başka ÇIKARI olanlar, çıkarı için seçilsin istiyor tabi. Allah doğru ve dürüst olanları seçmeyi nasib etsin
  • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 9 sa önce
    ÖNCE İNSAN YETİŞMELİ!!! ONCA ZAMAN VE İMKANDA İNSAN YETİŞMESİ İSTENDİ Mİ???YETİŞTİRMEK İÇİN SEFERBER OLANLARA YAPILAN ZULUMLER ARŞA ULAŞTI, DEVLETİ İDARE EDENLERE ULAŞMADI...ÇALIŞARAK HAK EDENLER DEĞİL? 17-25 ARALIK VE NEREDEYSE UTANMASALAR/KORKMASALAR 15 TEMMUZ SONRASI FETÖCÜLERLE KOLKOLA OLACAKLAR! OKULLARDA VE DİĞER KURUMLARDA MAKAM/KOLTUKLA ONURLANDIRILMAYA DEVAM EDİLİYOR. Yorumlarımda hakaret olmadığı halde yayınlamamanıza anlam veremiyorum.?
  • YıldırımYıldırım9 sa önce
    Ben onu bunu bilmemde demedi demeyin,bu günlerde, herhangi bir vesileyleArabistana gitmeyidüşünen varsa, bi daa düşünsün derim...En azındanERİTMEekibitasfiye olana kadar...Ne Şamın şekeri ,Nede Arabın ASİTİ, demiş ecdat.. Defnedilecek bir litrelik asit eriyiğinden başkabişey bulamazlar geride kalanlar...O nuda bulabilirlerse, rahmetlinin hali meydanda...Bide anlayamadığım bişey var bu KAŞIKÇIgazetecimi ,yoksa İSLAMİ EVLİLİKSİTESİYöneticisimi?Rahmatlık Yolda kime denk gelirse ...
  • AlperAlper9 sa önce
    Haram katılmamış zenginlik yoktur derler.bence varlıklı insanların hepsine nerden buldun diye sormak lazım.Ama o noktaya geldik ki,insanlar yöneticileri eleştirmekden bile korkar oldular,adamı çeri alıverirler haaa,yeni slogan bu.Hz. Ömer bileo kadar adaletiyle sorgulanırken,şimdiki lüx ve şatafat dorgulanamıyor.
  • Şakacı Bedir (Dalgacı değil Şakacı) Şakacı Bedir (Dalgacı değil Şakacı) 9 sa önce
    Hocam akrabasına belediyede iş veren belediye başkanı "Reis de kendi damadını enerji bakanı ve ekonomi bakanı yaptı" diye cevap veriyor diyorsunuz. Ama soruyorum size haklı mı şimdi bunu diyen belediye başkanları? Hayır yanılıyorlar, bakın reis yanlış yapmadı, yapmaz. Açıklayayım: Damat akraba sayılmaz, çünkü arada kan bağı yok, damat başka bir ailenin evladıdır, sırf kızımızla evlilik yaptı diye akrabamız olmuyor ki. Bakınız birinin soyadı Erdoğan diğerinin soyadı Albayrak. Bu ne demek? Yani tamamen farklı ailelerden gelen ve akraba olmayan insanlar bunlar. Lüften olaylara bu şekilde hakkaniyetle bakalım ve doğruya doğru demesini bilelim. KAn bağı olmadan akrabasıdır demek büyük günaha girer Allah korusun. Damadıdır evet ama kesinlikle akrabası değildir. Ha en önemli bakanlığa damadını getirdiği zaman liyakat ve ehliyete uyar mı uymaz mı orasına biz karışamayız. O herkesin kendi özgürlüğüne girer. Kimse bir başkasının seçim özgürlüğüne karışamaz. Biz başkanı seçerken özgürüz, zaten başka oy verecek aday yok, daha iyisi gelene kadar mecbur vereceğiz. Başkan da kendi ekibini seçerken özgür olmalı. Liyakatsa liyakat, damatsa damat, ona karışmak biz seçmen kulların işi değil. Şaka şaka bunlar gerçek düşüncelerim değil ama ak partili seçmenin içine düştüğü duruma ayna tutmak için yazdım. Baya fena haldesiniz canlar. Başta akraba tanımam liyakat olacak diye bağıran bir Başkan var ama ekonomiyi vermiş kendi gencecik damadına ülke yönetiyor. Ne diyebilirsiniz nasıl savunabilirsiniz nasıl açıklayabilirsiniz, sizin gözünüzden bir deneyeyim dedim, ortaya bu çıktı. Damat akraba değildir diyebilirsiniz mesela. O zaman akrabasını yüksek mevkiye getirmiş olmaz, çünkü akrabası değil, sadece damadı, yani bir tanıdığı. Hadi size kolay gelsin.
  • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 9 sa önce
    Son 15 yıl bu ülkede yaşadıklarım yanında maddi manevi geçmişte yaşadıklarımla kıyas edilemez boyuttadır. Öyle bir hale gelmiştir ki! Bizzat Cumhurbaşkanına; ya bizi İdam, yada Sürgün edin talebini yazılı olarak ve dosya numarasıyla ilettik... Gördüğüm, bildiğim hertürlü Akıl, Ahlak, Din dışı uygulamarı Müslümanlık kisvesi altında işleyenler, gerçek iman ve inanç sahiplerine bu Vatanı yaşanmaz kıldılar.. Bizler için düşündükleri? içler acısı ve onursuz bir yaşamı bir lokma, bir hırka için kabul edip razı olmanıza karar verilmiş oldukları ve gördüğüm bildiğim en izzetsiz anlayışa mahkum olmamız istenmiştir. Maddi manevi hiçbir kazanım elde etmeden İnanç, Vatan davasına düşmüş, gelecek nesillere şuurlu, nitelikli-bilinçli bir eğitim için mücadele edenlerin bu koşullarda nefes alıp vermesi utanç ve suç haline gelmiştir. Büyük bir ilçe belediye başkanı, vali yardımcısı, il milli eğitim üst yönetici ve sendikandan tutunda (solcu, fetöcü, milliyetçi, ak partili, din-i dar muhafazakarı, metaryalisti, din ve ecdad düşmanlarının) birlikte/ortak çeteler olabildiği kurumlarda chp dönemine rahmet okuttular. Yüzyüze geldiğim, çok bilindik belediye başkanına yedikleri rezilliği suratlarına haykırdığımda! Ne yani Cumhurbaşkanı da mı hapse girecek, o da aynısını yaptı diyerek nasıl utanmaz olduklarını hiç çekinmeden beyan edebilmişlerdir. Diğer yorumlarıma hakaret olmadığı halde yer verilmedi? Yorumum bu kez yayınlanacağını umuyorum...
  • İlbeyhanİlbeyhan9 sa önce
    "Artıkiki yüzlüinsanları sevmeyebaşladım,çünkiyaşadıkça20yüzlü insanlargörmeyebaşladım" diyor rahmetli AKİF...Nur içinde yatsın... ALDANMAİNSANLARINSAMİMİYETİNE , MENFAATLERİGELİRHERŞEYDENÖNCE , Vaad etmeseydiALLAHcenneti , O'NABİLEETMEZLERDİSECDE....diyor yine ,mekanı CENNET olsun...selam ve dua ile...Cenneti vaadedip ,dünyayı Cehenneme çevirenlerin canı cehenneme...Aracılar , RUHBAN sınıfı, yakmayan kefen satıcılarıaradançıkmadan ,hiçbir mümin Allahına ulaşamaz ...Yolları kesmişler...Kim demiş İslamda Ruhbanlık yok diye,bal gibi var...Birileri ihdas etmiş ,esasen yok tabii...FETOŞUN ,OKTARINettiklerini herkes gördü...Bunlar RUHBAN değilmi...şeyhi olmayanın ,şeyhi şeytandır gibi bissürü uydurma ,sonuç =FETOŞ giller.. Bu kafayla1400 yıl daha geçse , İslam alemi denen alemrezillikten kurtulamaz...Çünkü İNSAN olmasına ,Müslğman olmasına izin yok...İllaSÜRÜNÜNiçinde olacaksın, SÜRÜ nereye giderse ,ne yer ne içerse sende...Aynı FETÖCÜLER gibi...Milyonlarca Fetöcü , çeşit çeşit dünyanın heryerinde.... Bu çocuk okumaz...Herkes dininin ,devletinin ,vatanının kıymetini bilsin ....Gençlerin alayı dinden çıktılar....bu şarlatanların yüzünden...
  • necminecmi10 sa önce
    Sn. Yazar her partiye ihale almak için yada yakınlarını işe koymak için girenler taleplerinin gerçekleşmeyecegini anlayınca ferdi veya topluca başka partilere geçmezlermi eskiden beri
  • AndızAndız10 sa önce
    16 senede oluşan yapı birbirine o kadar kenetlenmiş görünüyor ki kendilerine benzemeyen birini aralarına alacaklarını hiç sanmıyorum. Bırakın maddiyatı insanların inançları çalıyorlar artık.
  • YörükYörük10 sa önce
    fetöcüleri unutmuşsunuz hocam. fetöden ayrılmış, ilişiğini kesmiş, pişman olmuş bizi ilgilendirmiyor. 11 milyon üyesi var bu partinin, adam mı yok? fetöye hiç bulaşmamış, tertemiz üyelerimiz varken nedir bu eski fetöcü furyası? Güvenmiyoruz onlara, zaten bildiklerimiz hala eski alışkanlıklarına devam ediyor. Kadrolaşma, kendi eşraflarını ve çıkar çevrelerini mevki makam sahibi yapma gibi alışkanlıklarını AK Partide, üstelik AK Partinin gücünü kullanarak sürdürmeye devam ediyorlar. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Gerçekten fetöden kopmuş, pişman olmuş olanlar varsa da, hizmet etmenin tek yolu mevki, makam, aktif siyasi kariyer değildir. Başka yöntemlerle hizmet etsin artık onlar.
  • esereser10 sa önce
    Umarım seçimden bir kaç gün önce arınç ve gül veya parti içinden birileri diyanet başkanı gibi zamanlamasıda manidar olan alda at dercesine muhalefet partilerine göllük paslar atmazlar reisin onca emwgini taca attırmazlar inşallah
  • RabiaRabia10 sa önce
    Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Yoksa onlar; "Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplumuz" mu diyorlar? Yakında o toplum bozguna uğratılacak ve onlar arkalarını dönüp kaçakcaklardır.kamer süresi 44-45ayetler.elhamdulillah.Sayin Dilipak sizin araciliginizla Türkiye cumhuriyeti için fayda sağlamış tüm yurttaşlara teşekkür ederiz.bir vatandasi olarak.Allah razi olsun deriz.elhamdulillah.saygilarselam vedua ile.Allaha emanet olun.tesekkurler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz
  • Erdoğanoğlu/BATMANErdoğanoğlu/BATMAN10 sa önce
    Ben de Abdurrahman Bey'e Katılıyorum...Birileri Sn. Başkanımıza Şunu Net Söylemesi Lazım; Dizinin Dibinde Olup da En Az FETÖ Kadar Zarar Veren Menfaat Şebekeleri Mevcut. Bunların Maskesi Nasıl Düşer veya Düşürülür Bilmem Ama Bunlar AK Partinin Kapısına Misyonuna Mutlaka Kilit Vuracağa Benziyorlar(Allah Muvaffak Etmesin)
  • ak partideki yolsuzluklarak partideki yolsuzluklar10 sa önce
    Sizce neden hırsızlık yolsuzluk haram yiyen birini başkası ihbar etmiyor. Siyaseten de ahlaklı oldugunun delili olur. Demekki coğu kişinin durumu böyle. O onu ihbar ederse sıra kendisine gelir diye herkes sessizlik içinde. BU PARTİNİN DAVASİ PARA PARA PARA. ANCA KENDI CEPLERİ. NASİL DAHA FAZLA YİYEBILIRIM BUNUN DERDİNDELER
  • RabiaRabia10 sa önce
    Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Yoksa onlar; "Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplumuz" mu diyorlar? Yakında o toplum bozguna uğratılacak ve onlar arkalarını dönüp kaçakcaklardır.Sayin Dilipak Bedir gününde peygamber efendimiz sav zırhını giymiş bir şekilde bu ayetleri okuyunca ve Ebu Cehil dahil bir çok müşrik cehenneme gonderilince Hz Ömer oanda bu ayetlerin tefsirini anladığını söylemiştir.gunumuzdekiuyuşmazlar ittifak i için geçerli olduğunu da ben son bir kaç seçimde köklü başarısızlıklarını anladigimi söyleyebilirim.sayin Dilipak hizmet için Ak Parti de yaş sınırı ni onemsemiyoruz.ornegin siz yazıya pek meraklısıniz.fakat acemiler daha güzel iş yaparlar.bunu böyle biliriz.sahsen İstanbul için Binali Yıldırım çok uygun.olmazsa üzülürüm.adayliga şimdiki bakanlık gibi Sayın Başkanımız seçmeli bence.sura ile tavsiye edilenler seçilmeli.kendi ayağıyla aday olmaya gidenler değil bence fakat hayırlısı.gorelim mevlam neyler.Ak parti belediyeciliği en süperi bu böyle anlatilsin. ben hizmete bakarım diyor insanlarve hizmette Ak Parti de. bu budur.hayir konuşun ki hayır olsun.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz.
  • AK PARTİ BEDELİNİ ÖDEMELIAK PARTİ BEDELİNİ ÖDEMELI10 sa önce
    Adamlar resmen uçan sarayla uçuyor. Bmwler mersedesler eksik olmuyor altlarından. Devletin parasıyla başkan hariç kimse bmw mersedese binemez kardeşim. Bu para benim paramdır. Al passata bin niye mersedes. Yok itibarmış. Düzce belediye başkanı vardı. Mersedes istiyordu. Dediği laf da herkes mersedese binsin de ben passata mi binim, düzce nin itibarı gider diye. Al sana Ak parti işte. Ak parti işte bu adamdır. Kemalist vesayet gitti dini kullanarak haram yiyenler geldi. Kemalistler bari düşmanımızdı bunlar ise...
  • Mehmet ayMehmet ay10 sa önce
    Sayın yazar, iktidar ve çevresine bak ve neler döndüğünü görürsün. Herkes yağmalamanın peşinde, dini insanlığı kim düşünüyor, boşuna uğraşma, bu düzen değişmez.
  • HARAMHARAM10 sa önce
    Devletin 1 lirasını hortumlayana hakkim zehir zıkkım olsun. Helalinden zengin olmuşlara lafımız yok ama ihaleye fesat karıştırıp devletin parasını hortumlayanlarin topuklarına 1 2 tane sıkacaksın bakalım sonra bir daha yapıyor mu. Buna Rte de dahil.
  • HakanHakan10 sa önce
    AK Parti İstanbul adayı Binali yıldırım Ankara adayı Mehmet Özhaki MHP ile AK Parti ittifakı devam ediyor... oyları kendi etraflarında toplayıp seçim olunca milletin bekası için elzemdi diyecekler bu iş hep böyle devam edecek tezgah kurulmuş ...hatta MHP gerekirse AK Parti karşıtı Melih Gökçek gibi adaylar çıkarıp MHP oylarını bilerek AK Partiye kaydıracak bu işer tamamen tezgah değişen birşey yok zaten ihaleler her zaman MHP li AK Partililer arasında paylaşılıyor MHP devletin kademesinde kadrolaşmasına müsade ediliyor bu şekilde düzen değişmesi yada düzenin gelişmesi düzelmesini beklemeyin AK parti MHP itifakı en baştan beri vardı eğer AK Partide sıkıntı olursa MHP hemen destek olacaktı hepsi de oldu
  • RTE NEDEN SESSİZ KALIYOR RTE NEDEN SESSİZ KALIYOR 10 sa önce
    BALIK BAŞTAN KOKARMIŞ.
  • karakara10 sa önce
    "belediyedeki adama “niye yakınını atıyorsun” diyorsun, “Reis de yapıyor” diyor. “Niye ihaleyi birtakım kişi ve kuruluşlara yönlendiriyorsun” diyorsun “Reis de öyle yapıyor” diyor."işin özü bu...
  • ramaqzankoçramaqzankoç10 sa önce
    dilipaksenadaydanbahsetyeniçağdancahit armağanın yazısını birokuneler oluyordünyada kaşıkçıyı bizim üzerimizeyıkarlardünyatürkiyesiz kalır.
  • BALIK BAŞTAN KOKTUBALIK BAŞTAN KOKTU11 sa önce
    BALIK BAŞTAN KOKARMIŞ. Erdoğan ... etrafındaki yalakaları rüşvetçileri görüyordur...
  • ihlasihlas11 sa önce
    Hocam çok güzel söylüyorsunuzama bunları anlamak isteyen kim Idarecilerdede söylem çok güzel ama icraat felaket tuz bile artık koktu Temiz Ahlaklı Adil idarecilere hasret kaldık RABBIM BIZLERI ISLAH ETSIN
  • MalkoçMalkoç11 sa önce
    İnternette bi video vardı... Bir partinin genel merkezinden çıkıyor ,hemde söyleniyor Karadenizli bi vatandaş..". KALKINMAYAKALKINDINIZDA,ADALETİNİZİN................. "diyorduvatandaş...Büyüklerimizindebuyurduğu gibi ,Tarım Bakanımızda İki kez üstünden geçti...Et ithalatının sebebi refah düzeyinin artmasında kaynaklıymış...Doğru birilerinin refah düzeyi bir hayli arttı...Tansiyon ,Şeker ,GUT ,KALP,İnme , Obezite vs vs binbir çeşit hastalık sahibi olana kadar ET yediler...ONLARçok yemekten çatlayıpölecekler ,halkın kahir ekseriyetideyetersiz beslenmeden ,protein eksikliğindenzaafiyet geçirip ölüyorlar ,ya da sürünüyorlar zaten...Hz Peygamber TEK KATLI EVİNİ ,İKİ KATLI YAPTIRMAMIŞTI... İSLAM birleştirir, ...
  • Kobra Kobra 11 sa önce
    ... Kimse kusura bakmasınadamlar kafasına göre zam yapıyor devlet nabuyor yok öyle yapacağız yok böyle yapacağız zenginler fakiri soyup soğana çevir di devlette ses yok ... Allah kimseye kıyak geçmez
  • Uğur KartalUğur Kartal11 sa önce
    İthal yönetici alabiliyormuyuz?..
  • Vatan TuranVatan Turan11 sa önce
    Reis'in kendi sözüdür ...
  • AlimAlim11 sa önce
    Hırsızlık yolsuzluk adaletsiz yapılıyorsa bilin ki onu içeri atamayanda ceza veremeyende bu işin içindedir kısaca balık baştan kokar eğer ki altındaki sağındaki solundaki hırsızlaarı yargılayamıyorsan değil yargılamıyorsan sende o töhmet altında kalırsın demek ki birilerininde çok büyük açıkları vardır rantçı parti torpilci parti yolsuz parti hortumcu parti iyide bunlara destek verenler kim insanlar ozaman onlarda korkak vasıfsız imansız topluluktur allahın adaletinin tecelli etmesini istemeyen yargılatmayan korkan insanların üzerine pislik yağar.
  • GunduzGunduz11 sa önce
    ... tam tahmin ettigim gibi toz kondurmuyon akp ye ...
  • sıradan süleymansıradan süleyman11 sa önce
    bu ülkede liderler millete ve bürokratlara örnek olur iyiye de kötü ye de yolu onlar açar.Nasılsanız öyle yönetilirsiniz deniyor ya bence nasıl yönetilirseniz öyle olursunuz olmalı doğrusu.çünkü bakıldığında millete yön veren hep sarkıcılar film artistleri sanatçılar ve liderler olmuştur.UZATMADAN SÖYLEYİM Kİ ÖNCE ERDOĞAN DAN BAŞLAR BU HAREKET ' ELE VERİR TALKINI KENDİ YUTAR SALKIMI diye bir söz var ya işte durum bundan ibaret.
  • VELİVELİ12 sa önce
    inşaallah,,, şu''ATANMIŞ-güya- SEÇİLMİŞ'' sisteme bir dokunursunuz da,,,bu mevcut seçim sisteminin AÇIK OY GİZLİ TASNİF'ten farkı olmadığını herkes görür....
  • filozoffilozof12 sa önce
    Birileri hala kendini yıldız, zannediyor. Sönmüş yıldızlar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • sıradan süleymansıradan süleyman12 sa önce
    abdurrahman bey günlerdir yazıyorsunuz söylüyorsunuz tamam da bu ülkede hiç bir şey değişmez böyle gelmiş böyle gider..neden? çünkü sağlam güvenilir bir adalet ve denetleme mekanızması yok hani kırk tilki gezinir de hiç birinin kuyruğu birbirine dolanmazmış ya aynen öyle işte yolsuzluk yapanı hak yiyeni birileri mazur görür çünkü kendi de yolsuzluk yapıyor hak yiyordur açığı vardır bu silsile böyle devam ettikçe hiç bir şey değişmez..
  • kazım emmikazım emmi12 sa önce
    Ah hocam aaahh. Tam kitabın ortasından söylüyorsun ama gerçekleri sen de biliyorsun.Şu an siyasete girenlerin çoğu elbetteki işi görülsün, sözü geçsin, itibar edilsin ve yaptırım gücü olsun diye giriyor, ama hemen bu adamları suçlamak da haksızlık olabilir;Çünkü biliyorlar ki bu ülkede bu işler böyle yürüyor,e biraz da benim kağnım gıcılasın diye giriyor, bu adamlar mı haksız yoksa durumu bu hale getiren bizler mi haksızız.Adamlar biliyorlar ki bir gurubun,şuncu buncunun yanında olmayan tek başına gariban kalıyor.Gurupculuk,şunculukibunculuk,....cı.....ci...cu....cü.....cılık..culuk...izm içinde olmayan sadece Allah'ın adamı olmaya çalışanlar neredeyse aç kalıyor,hiç bir işleri yürümüyor....Yani çoğu bu dertten giriyor. Balıkğın başında değilse de kulağında, gözünde sıkıtı var gibi vaya ben gariban Kazım'da var bir sıkıntı.
  • ElifElif12 sa önce
    Ayakta alkışlıyorum sizi abdurahman bey biz sade vatandaş olarak okuyoruz ve küçücük dünyamızda bu dediklerinizi uygulamaya çalışıyoruz keske bu yazıyı tüm partiler duvarlarına beyinlerine asıp öyle aday belirleseler kaleminize sağlık
  • MustafaMustafa12 sa önce
    Adaletsizlikler ve aileyi yıkma kanunları (28 şubat mağdurları, evden uzaklaştırma ve kocayı itibarsızlaştırma, kadını ilahlaştırma) nedeniyle Ak partiye 16 yıl sonra kralı faruku aday yapsalarda oy vermem mümkün değil. Keser hep ek partiye mi yontacak, aileler yıkıldıktan sonra..
  • YörükYörük12 sa önce
    fetöcüleri unutmuşsunuz hocam. fetöden ayrılmış, ilişiğini kesmiş, pişman olmuş bizi ilgilendirmiyor. 11 milyon üyesi var bu partinin, adam mı yok? fetöye hiç bulaşmamış, tertemiz üyelerimiz varken nedir bu eski fetöcü furyası? Güvenmiyoruz onlara, zaten bildiklerimiz hala eski alışkanlıklarına devam ediyor. Kadrolaşma, kendi eşraflarını ve çıkar çevrelerini mevki makam sahibi yapma gibi alışkanlıklarını AK Partide, üstelik AK Partinin gücünü kullanarak sürdürmeye devam ediyorlar. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Gerçekten fetöden kopmuş, pişman olmuş olanlar varsa da, hizmet etmenin tek yolu mevki, makam, aktif siyasi kariyer değildir. Başka yöntemlerle hizmet etsin artık onlar.
  • GunduzGunduz12 sa önce
    ... akp prestij kaybediyor karizmasi ciziliyor adalet zaten yok...
  • harunharun13 sa önce
    ...Kim kuranı takıyor kim hadisi takıyor...
  • AKINCIAKINCI13 sa önce
    KAPILARDÜNYAYA AÇILDIÜLKEMİZDOLDUTAŞTI METRODA BİZ YABANCI KALIYORUZ NEREYE GİDERSEK YABANCIYIZYAHU İŞ BULAMIYORUZ.BİZİ AVRUPAABD KABULETMİYOR NEOLACAK BU İŞNEREYEVARACAKBİLENVARMIHOCAM.BUİKTİDARAZERREKADARİNANCIMKALMADIBİZ SİZİORAYAİŞYAPASINIZDİYE16YIL TAŞIDIKSIRTIMIZDANİNDİRMEDİK SİZBİZİMMEMURUMUZSUNUZBİZBUHALK OLMAZSA SİZHİÇSİNİZ BUNUUNUTMAYIN FATURALAREV KİRASI 2000TLOSMANSARI GÜZELDEMİŞ BUNLAR GRANİT OLMUŞTAŞI GEÇMİŞKALPLERİNEDİYEYİM KİMESÖYLİYEYİM HASBÜNALLAHÜ VENİĞMELVEKİL RABBİMEHAVALE EDİYORUMALAYINIHOCAMSAYGILAR...
  • AKINCIAKINCI13 sa önce
    16 YILDIRSIRTIMIZDA TAŞIDIKAK PARTİYİMAALESEFBİZÇALIŞANİŞÇİ KESİMİDEVAMLI BİRŞEKİLDEKÜÇÜLDÜK 2001DENÖNCE HAFTADABİR VEYAİKİ DIŞARIDABİRYEMEKYİYEBİLİYORDUKFATURALARIMIZI RAHAT ÖDEYEBİLİYORDUK.EMEKLİLİKHESAPLAMALARI TATMİNEDCİYDİARKADAŞYENİ EMEKLİOLDUMAAŞ1100TL SORUYORUM ÜLKEMİZİ İDAREEDENLERE BU MAAŞLAGEÇİNİLİRMİHER ŞEYİŞÇİNİNSIRTINAYÜKLENMİŞ VAZİYETTEYETERBIKTIK İNŞAATTAN SIRA BİZENE ZAMAN GELECEK ARKADAŞ SIKILMADAN ÜLKEBÜYÜDÜDOĞRU YENİ SERMAYESAHİPLERİ OLDUİŞÇİEMEKLİ İSE EVDEN ÇIKAMAZHALE GELDİ EL İNSAFYAHU KALKIPBİZE İSLAMIÖĞRETMEYE KALKMASINLAR İLKÖNCEKENDİLERİÖĞRENSİN BİZ HERKESİN EVVELİYATINIGEÇMİŞTE NEOLDUĞUNUBİLİYORUZ.ÜÇÜNCÜDÖNEMLERİNDE HALKIN REFAHINI YÜKSELTECEKLERDİHANİTAMTERSİ OLDUARKADAŞ KANDIRMABİZİYAPAMIYORSANIZ BIRAKINYETER BİZDEN BURAYAKADAR SEÇİMLERDEOY ORANLARINI GÖRÜP ŞOKGEÇİRECEKSİNİZHAZIRLIKLIOLUN DEMEDİDEMEYİN İNSANAYATIRIM YAPIN YETER DAĞTAŞBİNABETONOLDUARKADAŞYETERYAHU...
  • Oku mayınOku mayın14 sa önce
    Liyakati olanlara iş verin torpillilere değil. Moğultay olayı unutulmadı . CHP li değilde MHP limi yerlestirseydim diyen ler unutulmadı. Hadisi şerif "ahir zamanda işler ehline verilmeyecek"
  • Kultigin Kultigin 14 sa önce
    Ak parti kurulalı oyumu attım... ben köylüyüm akp geldi geleli ne pancara ne buğdaya yeteri kadar zam vermedi üstüne pancar fabrikalarınıda sattı akp geleli yaşam standardı yükseldi! ... ben akp den daha iyisini yapar diye bekledim ama maalesef hayalerim suya düştü adalet bu mu kazık elekterik kazık su kazık doğalgaz ..
  • NurullahNurullah14 sa önce
    Mal, para, kadın, koltuk, şan-şeref-şöhret olsa da imtihan olsak. Fakirlikten yokluktan bıktık az da zenginlikle sınanak yahu.
  • İkrarİkrar14 sa önce
    Benim hukumet ve yetkililerden ricam belediyeler nedenbirarsanin bedel karsiligindan arsa alir bunu duyuyorumo arsada insat olursa buda agirligini koyuyor zaten o beldeler belediyedensorumlu bedel para karsiligi olsunkucuk bir arsa cikariyor kendine kendi keyhine ceviriyor bu isler tapu dairelerinden takip edilsin bu kucuk arsa payi neyine yariyor.
  • İkrarİkrar14 sa önce
    Torpille alinan diploma bundan 20,30, sene once bir yakinimilk zamanlar isleri iyi gitti aile dagildi isleri zarar etti onun yanindaki ortak ayrildi isleri iyi giderken, bu yakinim tepetakla oldu yaptigi is insat soktoru once hak etmek lazim liyakat isin ehli olmali .
  • OğuzhanOğuzhan15 sa önce
    Balık baştan kokakar ...
  • Cuma Cuma 15 sa önce
    Zurnanın zırt dediği kelime ...
  • Fuat Alaylı Fuat Alaylı 19 sa önce
    Sayın Abdurrahman Dilipak beyefendi;söylediklerinizin altına imzamı hiç düşünmeden atarım. Çok doğru bir tespitte bulunmuşsunuz. Ben 4 defa kpss'ye girmiş ve son sınav hariç (çünkü inancım kalmadı) iyi de puanlar almış biri olarak devlet memuru olamadım. Hem de şimdiki memur olanların çoğundan çok daha fazla ülkesini, milletini seven ve hizmet aşkıyla yanan birisi olarak bu göreve gelemedim. Toplumda bu konuyu ele aldığımızda bana hep söylenen partide adamın yoksa memurluğu unut. Ama bu böyle olmaması lazım. Sınav ve parti yanyana gelmemesi lazım. Ki ben zaten kurulduğundan beri Ak parti seçmeniyim. Ama bu algı maalesef toplumda yerleşmiş. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Bir Müslüman nasıl olur da hakkı olmadığı halde başkasının hakkı olan memurluğu, sırf partide etkili adamları var diye ve sırf seçimlerde koşturdu diye ödül olarak memurluğa getirilir. Benim, bizim, bizlerin ailelerini geçindirmeyi biz nasıl başaracağız. Bunu nasıl yıkacağız... Benim tek tanıdığım Rabbimiz ALLAH başkasına ihtiyacımız yok.Tevekkül noktasındayız şükürler olsun. Selametle kalın Abdurrahman Bey... Umarım liyakat esaslılık hep baki kalır ülkemizde. Yoksa iş işten geçmiş olacak. (Not:Halâ iş arayan biriyim ne yazık ki :(:( [email protected]
  • Biz Biz 20 sa önce
    S.s.aleykum. hocam. ALLAH cc.rizasi icin 1994 den beri ADALETbekleyen HOLDINGZEDELER icin ne zaman yazi yazacaksiniz?..KURAN I KERIM ayetlerden sikca bahseditorsunuz bugun 1.5 milyon avrupali magdur GURBETCI kardeşleriminhakki icin TMSF yi ne zaman goreve cagiracaksiniz.onca musluman gazeteci ve tv var bir gun program yapmazlar...s.aleykum...
  • Murat kayaMurat kaya20 sa önce
    ... Siyaset içinde değil seçimden seçime oy veren vatandaş bırakın birşeyler talep etmeyi hakkı olanı alamıyor savunamıyor. Padişahlık babadan oğula gecerken vekillik babadan oğula geçiyor keza belediye başkanlığıda. bu ne hırs bu ne ihtiras güzelim memleketi yeniden 2002 döndü. Reise güvendik oy verdik her seçimde destek olduk ama kendi ile çelişen vatandaşı miting ortamlarından başka bir yerde hakkını savunmayan sadece oy deposu olarak gören icraat yapmayan elektrik doğalgaz market pazar soyguncularına dur demeyen...Trafik cezaları ike korku imparatorluğu kuranMarkete giderken bir ileri beş geri giden mehtaranıda geçtik bu sayede Vekiller yemin etsin alsın parsayı eyt liler sürünmeye devam Sen ne istediysen biz verdik ya sen bize ne verdin yoldan başka?İstanbul belediye başkanı olmadan önceki konuşmalarını özledik reis. 

Abdurrahman Dilipak

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