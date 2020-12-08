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Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak
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08 Aralık 2020

ABD’de ilginç şeyler oluyor

Biden, öyle anlaşılıyor ki Tapınakçı biri. Katolik görünümlü bir Siyonist Yahudi çetesi bunlar. Şu bizim Müslüman görünümlü Yahudi topluluğu olan Sabataylar gibi. 

Biden’ın Dışişleri Bakanı adayı kim: Tony Blinken. O da bir Katolik. 

ABD’de de toplam; % 65 seviyesindeki Hristiyanların % 43’ü Protestan, % 20’si Katolik, % 2’si Mormon, % 26 dinsiz, agnostik ya da hiçbir dine bağlı olmayan, % 2’si Musevi, % 1’i Müslüman, % 1’i Budist % 1’i Hindu % 3’ü diğer dinlerden. Katolikler Protestanların iki katından daha fazla, ama Biden ile birlikte Başkanlık büyük ölçüde Katoliklerden oluşuyor. Aslında bunlar Katolik de değil, Katolik görünümlü Yahudi. Yahudilerin de Siyonistlerinden. Yani o Tapınakçı gelenekten geliyor. 

Antony Blinken, 2002’de Evan Ryan ile Katolik Holy Trinity Catholic Church / Kutsal üçleme kilisesinde evlendi. Ryan İrlandalı bir Katolik gibi gözükse de o da aslında bir Musevi. Nikâhları da aslında, kilisede bu iki inanca göre yapılmış. 

Buyurun size bu düğünle ilgili bir haber: İskenderiye’den Bay ve Bayan Anthony J. Ryan Jr.’ın kızı Evan Maureen Ryan, Paris’ten Judith Pisar ve New York’tan Donald M. Blinken’ın oğlu Antony John Blinken ile dün evlendi. Bir Roma Katolik rahibi olan Rev. William J. Byron, Washington’daki Holy Trinity Roma Katolik Kilisesi’nde Haham Harold White ile töreni gerçekleştirdi. Ryan’ın annesi Donna Ryan, İskenderiye’de bir Piskoposluk okulu olan Aziz Stephen ve Aziz Agnes Okulunda anaokulu öğretmeni. 

Blinken’in babası, New York’taki yatırım bankası EM Warburg Pincus & Company’nin müdürü olarak emekli olan, 1978’den 1990’a kadar New York Eyalet Üniversitesi’nin yönetim kurulu başkanlığını ve daha sonra Macaristan’ın büyükelçiliğini yapan biri.. Blinken’in annesi, Fransız-Amerikan kültürel ilişkilerini destekleyen, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Arts France-USA’nın başkanıdır. Bu arada, Bilinken’in babası Vera Blinken ve Samuel Pisar’ın üvey oğludur.

Özetleyecek olursak, Blinken 16 Nisan 1962’de, New York’ta Yahudi anne baba Judith (Frehm) ve Donald M. Blinken’ın oğlu olarak dünyaya geldi. 1971 yılına kadar New York City’deki Dalton Okulu’na devam etti ve Paris, Fransa’ya taşındığında École Jeannine Manuel’e gitti. Oraya, Holokost’ta hem Auschwitz hem de Dachau kamplarından sağ kurtulan boşanmış annesi ve yeni kocası avukatı Samuel Pisar ile taşındı. Anne tarafından büyükanne ve büyükbabası Macar Yahudilerindendi.  Blinken’in amcası Alan Blinken, tanınmış bir işadamı, Belçika’da büyükelçi olarak görev yaptı ve o da Amerikalı ünlü Yahudi ailesi “Koch” ailesinden Melinda Koch ile evli. Bir ara Belçika merkezli bir biyofarmasötik üreticisi UCB’de yöneticilik yapmış. Yani ilaç konusunu bilen biri. Blinken’in babası Musevi bir aileden gelen Ukraynalı yazar Meir Blinken’in torunu.

Ryan ve Blinken, 1995 yılında Beyaz Saray’da birlikte çalıştılar. Ryan, Beyaz Saray’da Clinton’ın ve genelkurmay başkanının özel asistanlığı görevinde bulundu. Clinton’un yazılarını yazan, konuşmalarını hazırlayan ekipte kıdemli yönetmendi.

Ailenin kökleri ABD’den Paris’e, oradan Macaristan’a Mısır’a, Mısır’dan Ukrayna’ya uzanıyor. Bu adam, Obama döneminde Avril Haines ile birlikte çalışmışlar. Geçen gün Haines’in kim olduğunu yazdım.

Bunları niye yazıyorum. Bu hikâyeler dünyanın her yanında böyle. Sonuçta hangi taşı kaldırsan altından bir derin aile çıkıyor. “Boğazdaki Aşiret”in yerini, bir başka yerde “Adadaki aşiret”, bir başka yerde “Vadideki aşiret”, bir başka yerde “Dağdaki aşiret” alıyor. Bazen Demokrat, bazen Cumhuriyetçi oluyorlar.

Bu ekip, CoVID ekibi, bu ekip “Global Greeat Reset” ekibi. 5G ekibi bunlar. Aşı komplosu bu ekibin işi.. Bunları iyi tanıyın. Ama bilin ki, gideceği yeri bilmeyen kaptana hiçbir rüzgâr fayda sağlamaz. Sonuçta her topluluk layık olduğu gibi idare olunur, tencere yuvarlanır kapağını bulur. Kurtuluş, Allah’ın ipine tutunmakta! Allah’ın yardımı bize ulaşmazsa ki o cahillere, zalimlere, fasıklara yardım etmeyecek olursa, işimiz çok zor. O’nun yardımı bize ulaştıktan sonra da ne gam!

Bu adamın geçmişine bakıyorum da, Türkiye’yi, Suriye’yi yakından biliyor. PKK’ya karşı Türkiye’yi, DAEŞ’e karşı PKK’yı destekliyor. KKTC’de tek devleti savunuyor. Sisi’ye karşı, Brexit’i karmaşa olarak görüyor. Çin’e karşı Tayvan’ı destekliyor. Libya’da bizim karşımızda ama Rohingya’da Myanmar Müslümanlarına destek veriyor. İsrail’in Araplarla yakınlaşmasına destek veriyor. Rusya düşman, Çin rakip, İran’ı baskılamaktan yana. Filistinlilere karşı İsrail’in yanında. Yemen’de Husilere karşı Suudilerin yanında.

Bunlar Tapınakçı gelenekten gelen, Hitler’e karşı, biraz Fransız, biraz Balkan, biraz İtalyan bir Yahudi topluluğu. Global Reset sonrası yeni normal dönemde, yeni bir dünya inşa etmek istiyorlar. CoVID bunların ilk işaret ateşi. Aşı ve chip, Neuralink komplosunu da başarırlarsa önlerinde bir engel kalmayacak. Şeytanın egemenliğine giden yolda, hedeflerinde Gıda, Sağlık, Çevre, Enerji, Sanayi, Din, Eğitim, Aile, Gençlik, Medya ve STK’lar var. Yasama, yürütme, yargı çevreleri ile doğrudan ve dolaylı temas yolları arayacaklar. Hepimizin çok dikkatli olması gerek. Tapınakçı, Avrupa kökenli Katolikler ABD’de iktidara gelme hazırlığı yapıyor. Trump ve Biden arasındaki savaş, hem Demokrat-Cumhuriyetçi, hem Katolik-Evangelik savaşı. Endişeye gerek yok, onların bir planı varsa Allah’ın da bir hükmü var. Galib olacak olan O’nun hükmüdür. Görelim Mevla’m neyler. Selam ve dua ile. 

 

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Yorumlar

veli

hocam dunyada hic bir kisinin aklina gelmeyecek ince tesbitleri nasil buluyorsunuz bu allah vergisi zekaniz bu ilham bu zeka masallah nur yuzlu gonullerin efendisi turkiyenin en ince dusunurlu tartismasz en iyi kalemi benim hocam
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deniz

ÇOK KÖŞE YAZARI OKUYORUM ABİ SENİ OKUYUNCA KAFAMDA ŞİMŞEKLER ÇAKIYOR ÇOK DERİN BİR BİLGİN VAR BİR SOLUKTA OKUDUM
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