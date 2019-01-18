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5. ayın 5’inde 55 vekille!

18 Ocak 2019 Cuma

Mart sonunda seçim var. Yerel yönetim seçiminden AK Partinin oy kaybederek çıkacağını düşünen çevreler, kolları sıvamış bekliyorlar. Parti içi ve dışı muhalefet, en azından AK Partinin bu seçimlerden oy kaybederek çıkmasını sağlamak için her türlü işbirliğine açıklar. İstanbul ve Ankara’nın AK Partiden alınması psikolojik açıdan çok önemli. Ardından büyük şehirlerde AK Partiye yüklenecekler..

AK Parti seçimi kazanmak istiyor, diğer partiler kendi adlarına bir zafer beklemiyorlar, onların tek bir zafer hayalleri var o da AK Partinin seçimden zayıflayarak çıkması. Yani kendi zaferleri diye bir beklentileri yok.

Nitekim sırada başkanlık ve milletvekilliği seçimi var. Tabi bu seçim için 2023’ü beklemek gerek. Yani yeni bir seçim sürecinin başlaması için 4 yıl gibi bir zaman var. Ve 2025! Dijital devrim.

Birileri AK Partinin yerel seçimlerden güç kaybederek çıkması durumunda, ekonomik, sosyal, siyasal baskılarla seçim tarihini erkene aldırabileceklerini düşünüyorlar..

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, yerel seçimlerden sonra bir durum değerlendirmesi yaparak 55 milletvekiliyle yeni bir parti kuracağı ileri sürülüyordu. Gül ve çevresi bu iddiaları yalanladı. İddiaya göre yeni oluşum AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP’den milletvekili transferleri yapabilirdi. Hatta HDP’den de.. Bu durum da tabi ki parlamento aritmetiği altüst olacaktı.

Ocak başında yeni bir iddia gündeme geldi. Yeni haber, yalanlanan iddianın sıcaklığını koruduğunu ve gerçek olabileceğini gösteriyor. Haber şöyle: “Gündemi sarsan iddia! ‘MHP’den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül’ün partisine katılacak’. İYİ Parti’nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesine destek verdiği için, MHP Grup Başkanvekili görevinden alınan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Abdullah Gül’ün 55 milletvekili ile birlikte kuracağı iddia edilen yeni partiye geçeceği öne sürüldü.”

İddia sahiplerinin kapalı kapılar arkasında dile getirdikleri iddialar şöyle: Deniyor ki, Gül seçim sonuçları ve toplumdaki rahatsızlık konularını öne çıkartarak Anadolu turuna çıkacak. Eski yol arkadaşları, eski bakanları da yanına alıp dert dinleyecek, çözüm taleplerini toplayacak. İşlerin niye ve nasıl bu hale getirildiğini anlatacak. Ve dün Erdoğan’ın en yakınındaki bazı isimler, geçmişte yaşanan “yanlışlar”ın nasıl olduğunu, niye bazı sorunların çözülemediğini anlatacaklar. Bu iddialar yalanlansa da, birileri ısrarlı. Kapalı kapılar arkasında bu iddialar dillendirilmeye devam ediyor. AK Parti içinde birkaç gruptan söz ediliyor.

Bu çevreler diyorlar ki, kademe kademe Davutoğlu da, Babacan da, dün Erdoğan’ın yanında olup da, daha sonra ayrılan / ayrılmak zorunda bırakılan siyasiler, bürokratlar, iş adamları da bu kervana katılacak. Sadece “gayrimemnunlar ordusu” olması diye yeni isimler de eklenecek bu kervana. Bazı kanaat önderleri, STK liderleri, akademisyenler de destek verecek bu çıkışa.

Ardından halktan gelen talepler, eleştiriler, memlekete sahip çıkma çağrıları, medya desteği ile yola devam edilecek. Daha önce Ankara’da oluşturulan PAM benzeri bir oluşumla, birkaç eğilimi bir araya getiren bir anlayışla, dışarıdan da destek alarak yola revan olunacak. Hareket 2019 ortalarında bir aksiyon olarak başlatılsa da, Anadolu’daki örgütlenme çabalarının ardından 2019 sonuna doğru ete kemiğe bürünebilir.

Bakın bunlar şimdilik sadece bir iddia. İddianın muhatapları bu iddiaları doğrulamıyor. Ama bu “söylentiler”in toplumda bir karşılığı da yok değil.

Bu arada, FETÖ’cüler de boş durmuyorlar. Onlar da suret-i haktan gözükerek bu konuda yangına körükle gidercesine bu tartışmaları körüklemeye devam ediyorlar.

Talat Atilla, 17 Aralık 2018’da Milliyet’te “Abdullah Gül’ün, önemli bir siyasetçinin lojistik desteği, bir medya patronunun yol göstericiliği, tanınmış iki STK başkanının mıntıka temizliği ve bakanlık yapmış vekillerin de olduğu grupla Erdoğan›a ‘siyasi operasyonlara› hazırlandığı bilgisini aldığını” yazdı.

Bu anlamda yurt dışı temasları için bir grup eski ve muvazzaf diplomat da devrede olacak.

Gülağır abi” rolünde ortaya çıkabilir. Yeni oluşum bütün partilerden oy alsa da, mesela CHP erken bir seçim için Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyebilir ve yanında CHP ve diğer eğilimlerden yakın çalışma arkadaşları seçebilir.

Tabi burada MHP’nin durumu kilit bir role sahip. Eğer yeni oluşum, daha ilk günden 55 milletvekilini yanına alırsa ki, bugünkü kabine de bile, grupta ciddi ağırlığa sahip bakanların olduğu ve bunların varlığının parti içinde rahatsızlıklara sebep olduğu iddialarını da aklınızda tutacak olursanız, bu konuda Mecliste dengelerin altüst edilmesinin zor olmadığı hemen anlaşılacaktır.

Mesela seçimden sonra Cumhur İttifakı dağılır, MHP bu yeni oluşuma yaklaşırsa ne olacak? AK Partideki gayrimemnunlar ve kendilerine yeni bir sığınacak yer arayanlar, küfesini doldurup, korunaklı bir mekân arayanlar için bu yeni oluşum cazip hale gelebilir.

Ben Erdoğan’ın besleyip semirttiği o adamların böyle bir durumda kendine vefa göstereceklerinden çok emin değilim.

Kuşkusuz geleceği yalnız Allah bilir. Gün doğmadan neler doğar. Herkesin bir hesabı var, Allah’ın da bir hükmü var. Galip olacak olan da O’nun hükmüdür. Mekerallahu!

Ama birilerinin böyle bir hesapları olduğunu bilelim. Bu planları yapan içeride ve dışarıda önemli merkezler var. Tek senaryo da bu değildir eminim. Bütün ihtimallere göre senaryolar hazırlamışlardır.

Hele şu seçimler zamanında, doğru düzgün bir yapılsın, sonuç ne onu bir görelim. O zamana kadar görelim hele, kim öle, kim kala.

Birilerine göre, Abdullah Gül, bu süreçte yeniden cilalanıp, parlatılacaktır. Partiden o gitmemiş, gitmeye zorlanmıştır. O bir komplonun kurbanı olmuştur. Mağduriyeti söz konusudur. O kurucusu olduğu partinin kuruluş ilkelerine sadık kalarak yoluna devam etmektedir. Ama birileri partiyi kuruluş ilkeleri doğrultusundan saptırarak sahiplenmeye çalışmıştır. Birileri partiyi ele geçirmeye çalışmıştır. Böyle diyecekler. FETÖ böyle bir oluşumdur işte. “Erdoğan’ın çevresini birileri kuşatarak onu yanlış bilgilendirerek yanlış kararları alınmasına sebep olmuşlardır” diyecekler. Minareyi çalan kılıfını hazırlayacaktır.. Yoksa doğrudan Erdoğan’a karşı cephe alacaklarını sanmam. Erdoğan adı üzerinden tartışmaların yoğunlaşması, giderek artması da bana göre hayra alamet değil.

Durum bu. Bilginiz olsun istedim. Selam ve dua ile. 

 

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YORUM YAZ

  • CANIM SIKILIOR,İŞZİÇİM,İFTİRA ATMAYA,SARPITMAYA İHTİYACIM VAR.CANIM SIKILIOR,İŞZİÇİM,İFTİRA ATMAYA,SARPITMAYA İHTİYACIM VAR.1 sa önce
    ÇOK DERİN YORMMALARIM VAR.KİME CATACAĞIMI BİLEMİYORUM.EĞLENCESİNE SİYASET KONUŞMUK İZTİYORUM.BENİMKİ KEYFİ BİR DURUM."sayın dilipak.."lı cümleler kurasım var,ya da "sen şöylesin,sen böylesin dilipaklı" cümleler...
  • fuzulifuzuli1 sa önce
    Fetöyü askeri vesayete musallat etti. Askeri vesayet bitti. RTEde fetö yü bitirdi inşallah. Bakalım RTE ye ne olacak? Mevla görelim neyler /neylerse güzel eyler.
  • fuzulifuzuli1 sa önce
    Allah c.c nin kuralı şudur ki; kötüyü; kötüyle def eder (Birini ötekine musallat eder) ve sonunda tek kalan pisliği de rüzgarıyla savurur, yerin dibine geçirir. Bu kötülerden biri fetö idi. Şimdi kaldı geriye tek kötü. Hep birlikte SEYREDELİM ALEMİ.
  • melih53melih531 sa önce
    biz milyonlarca işçi emeklileri sayın gül ve babacanın yanında olacağız.bu yaştan sonra sayın gül ve oluşum için seve seve çalışacağım..sayın gül Rahmetli Erbakan hocamız çizgisinde garibanın yanındadır..sayın babacanda öyle..ve her ikiside dünyada finans ve siyaset piyasaalrına hakim insanlardır.ve büyük güven duyulan insanlardır...artık sayın gül tereddütü bırakıp yoksullaşan halkının yanında olmalıdır...
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Al birini vur öbürüne, bunlar AB ci gayri milli partiler, zira bunlari basimiza atayan siyonist küresel gücler proje yi tamamlamak icin dügmeyer bastilar. 16 yil hadis ve siir okuyorak bizi milli duygularimizi istismar ettiler, fakat uygulamalar ile söylemler hic de ayni degildi. Siyoniz sadece CHP, AKP bnun gibi partileri kullanir ve isi bittiginde kenara atar.ipligi pazara cikan iktidar in iktidarin basariya ulasamayacagini bilen 17. yüzyilda dünyada adi düzeni kuran siyonist küresel gücler belliki yeni proje calismalrina baslamis. Projeleri tanzimat döneminden bu yana baya yol kat eddi siyonisatler fakat henüz projeleri tamamlanmadi.
  • pazarcıpazarcı1 sa önce
    patlıcan 12 tl ıspanak 7 fasulye 16 tl pazarda.....bundan haber ver....
  • tabiptabip1 sa önce
    Sayın Dilipak bugüne yazdıklarınızın ne kadarı gerçekleşti....geriye dönük olarak kendinizi kontrol ettiniz mi? yoksa komplo teorisi mi?
  • Cafer SarıgülCafer Sarıgül1 sa önce
    2001-2008 mortgage krizini önceden tahmin eden Roubini ve birçok ekonomist motgage'den daha büyük ve daha uzun sürecek ve birçok Avrupa ülkesinin iflas edeceğidünya çapında bir krizin 2015 sonu veya 2016 başında başlayacağını söylüyorlardı. ABD Merkez bankasının iki önceki başkanı Yellen konuyla ilgili olarak kısa vadede bir kriz beklemiyorum demişti. Bunun türkçe meali evet beklenen bir kriz var ama bu kısa vadede olmayacaktır.Kendi ülkemiz başta olmak üzere bütün ülkelerde merkez bankası başkanları, maliye bakanları, bürokratlar, başbakanlar, kısacası bütün yöneticiler boğa piyasasının hakim olacağını söyler, piyasaya umut aşılar. Yellen'in ileride ayı piyasasının hakim olacağını üstü kapalı bir şekilde ifade etmiş olması işin vahametini ortaya koymaktadır.Yellen'in sözlerinden yola çıkarsak ertelenen krizin en fazla bir, iki sene içinde patlak vereceğini söyleyebiliriz. Öyle sanıyorumki Abdullah Gül'ün önceki seçimlerde aday olmaması bununla ilgilidir. Zira bu kriz yıpranan Erdoğanı dahada yıpratacaktır.( Sadece Erdoğan değil bütün dünyada bu gün iktidarda bulunan siyasi liderlerin hemen, hemen tamamı iktidarlarını kaybedecektir.) ve Gül kurtarıcı olarak ortaya çıkacaktır. Muhtemelen genel seçimler 2023' ten önce yapılır. Seçim yarışı ismi yıpranmayan tek genel başkan olan Fatih Erbakan'la Gül arasında geçecek gibi görünmekle birlikte Fatih Erbakanın önü açık ve daha şanslı görülüyor. bu arada sayın Temel Karamollaoğlunun Gül ile ilgili yaptığı siyasi manevraları yabana atmayın. Keşke Fatih bey partiyi bölmeseydi ama olan oldu artık SAADET PARTİSİNE ve Onun genel başkanı Temel karamollaoğluna atılan iftiralar partiyi çok yıprattı ve ne yazıkki artık iktidara gelme şansı kalmadı .Ben fatih bey'in bu Ülkeninin başına geçeceğini ve Ülkeyi uçuracağına inanıyorum. Benim oyum ise ittifakla meclise girmesini umduğum Saadet partisine olacaktır.
  • Soran adam Soran adam 1 sa önce
    Siyaset bu. Daha iyi hizmet vereceğine inanan parti kurar, halk da inanırsa oy verir. Akparti de öyle kurulmadı mı? Akpartiye sanki bir parti değil de dinmiş, başıdakine de peygambermiş gibi davranmanın, bir dinilik, bir kutsallık atfetmenin alemi ne? Akpartiye oy verenlerin cennete gidecegini, vermeyenlerin ahiretlerinin yanacağını iddia etmek de ne? Sonra da tutup yüz kızarmadan kemalistler Atatürk'ü putlastırıyor denmiyor mu, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyesi geliyor insanın.
  • M.vehbi ovaM.vehbi ova2 sa önce
    Turgay bey kardeşim;birileri ingiliz kraliçesinden dizbağı nişanı aldı da,pekiii birileri de amerika daislam düşmanı yahudi kuruluşundan CESARET NİŞANI almıştı bunu neden yazmıyorsunuz?
  • harunharun2 sa önce
    sayın dilipak adamlar haksız değil bu konuda.Daha dün Erdoğana Allah diye tapanlar bu süreçte eleştirmeye başladı. ateistler LGBT'ciler revaçta .''Zulüm bizdense ben bizden değilim '' Ak partide dini muhafazakarlığı adaleti düşünen yok.sadece kibir koltuk sevdası para kazanma hırsı kaldı.
  • şükrü onukşükrü onuk2 sa önce
    Bütün hesaplar birinin etrafında ve önderliğinde şekillendirilmeye çalışılıyor . Çünkü o biri olmadan projenin hayata geçirilmesi ve başarıya ulaşması imkansız gibi . O biri aracılığıyla büyük bir kitlenin büyük parçadan koparılma imkanı doğuyor . Onun aracılığıylabaşarı kokusu aldığında kopmaya hazır bir kitle demek ki mevcut . Partilerin gençleştirilmesi önündeki bu etkin ve yetkin gruplar yüzünden siyaset bir türlü şekillenemiyor ,gündem bu alanlara yoğunlaştırılarak şahsi hesaplar ön planda tutularak ülkeye zarar veriliyor . Türkiye nin neyle uğraşması gerekirken nelerle uğraşıyor , tek kelimeyle yazık oluyor bu ülkeye .Pişmanlık duyma ve uyanma için yeterince zaman geçti.Halen plan projelere klavuzluk yapma aşkları depreşiyorsa ne denilebilir ki .
  • Bilal B.Bilal B.2 sa önce
    Kur-an'da Allah'in kanunlarini beğenmeyip batinin kanunlari ile ülkesini yônetenlere çok sert ayetler var. Eğer bu ayetler tarihseldir demiyorsaniz bu ayetlere de iman etmeniz lazim. Müslüman halki bati hayrani olan partilere oy vermeye aliştirmişsiniz. GERÇİ kimi görsem bende oy vermiyorum diyor ama seçim akşami sahtekar siyasetçiler oy vermede rekor kirildi gibi yalan haber servis ediyorlar ve herkes inaniyor. Yani kimse oy vermese bile sanki herkes oy vermiş gibi değerlendiriliyor. Oy yüzden 100 kişi bile oy verse bu 100 kişi üzerinden hesaplar yapiliyor sanki tüm halk sandiga koşmuş gibi servis ediliyor. Son olarak şunu diyeyim benim islam'dan anladigim oy ile ilgili tipki vekalet gibidir. Nasil ki kurbana giriyorsun vekalet veriyorsun kasap kesiyor ama sevabi sana geliyor AYNEN sen falan partiye oy verince kerhane işletirse bunun günahlari da sana gelir. İçki kumar faiz lüx israf ta zirvelerde oldugumuz için buna yalan diyemez kimse. Hepimiz bu ülkede yaşiyoruz her şeyi göruyoruz. Benim anladigim budur yanlişsam ikna ediniz.
  • Mehmet Mehmet 2 sa önce
    Sancar şu abd de yetişmiş hatta abd cia nin adamlarının,özerklik istediğini her fırsatta söyleyenlerin,kavakçı gibi eyalet sistemini hazırlayanların devlerin en tepesinde bir işi var herhalde.Neymis pkk yı biz koruyacağız ama kontrol bizde.Bizi kim yönetiyor abd olmasin
  • Mehmet Mehmet 2 sa önce
    Ak partinin akıl adamları yani ağır topları yeni bir parti kurarlarsa biraz güven ve toparlanma olur.Yoksa işimiz zor.Mhp de işe sağlam ülkücüler bahçemizden uzaklaştı.
  • ŞU TABANCA ŞU CAKMAKŞU TABANCA ŞU CAKMAK2 sa önce
    bende diğer yorumcular gibi dilipak okuyucuyum... canım bişiler yazmak istiyor... acaba kime catsam.hükümete mi caksam yoksa karşı tarafa mı?canım sıkılıyor... şu tabanca şu cakmak,şu tabancaaaaa şu cakmak... şu tabanca,şu cakmak.... şu tabanca.... şu cakmak...
  • Kocasolak Kocasolak 2 sa önce
    Ak parti milletin beklentilerinin SADECE ekonomi olduğu, yanlışından dönmeli. Millet kanun ve kuralların İLERLİK kazanmasını istiyor. CHP vekillerinin dediklerini bir vatandaş söylese kodesi boyluyor ama Tanrıkulu nun yanına kâr kalıyor, Berberoğlu,Erdem salıveriliyor. Adalet bakanı hukuk sistemine HAKİM olamıyor. Fettuşi batı ajanları CİRİT atıyor, 28 şubat mağdurları, zavallı vatandaş içerde yatıyor. Milletin, HAK ve özgürlüğü KARŞILANIRSA eğer, millet A. Gül’e de bülbülde KANMAZ. Reisim millete kulak ver, N. Yıldız İ. Şenocak gibi,bu dava erlerinin sözlerine KULAK ver, seçimde bizzat sahada görevlendir.
  • zekaizekai2 sa önce
    Tamam sayın yazar tamam. Aba altından millete sopa göstermeyi bırakın. "Bakın haa, bunlara oy vermezseniz, böyle böyle olurları kesin artık. Her seçim öncesi bu tür yazılarla çıkıyorsunuz karşımıza. Milleti CHP ile olamdı FETÖ ile o dsa olmadı Abdullah GÜL ie korkutup oy alacağınızı sanıyorsunuz. Hem diyorsunuz ki " Bu siyasi iktidar birçok yiyiciyi, makam mevki düşkününü, torpilciyi hatta daha ileri giderek kadın kız düşkününü ürettti." sonra da kalkıp " aman siz bilirsiniz bakın Abdullah GÜL bekliyor gelecek, CHP ile birlikte gelecek. Etmeyin bunları göndermeyin.Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demezlermi adama sayın yazar.
  • mahmutmahmut2 sa önce
    Kastettiğiniz "Önemli 2 STK temsilcisi"nden 1'i Rifat Hisarcıklıoğlu, diğeri Faik Yılmaz mıdır?
  • VatandaşVatandaş2 sa önce
    Sizin gibi kalemi kuvvetli biri başka konu bulamadı mı sayın yazar?? Birilerinin parti kurma gayreti niye hayret verici bu ülkede. Niyetinizi çok anlayamadım doğrusu
  • EfrasiyapEfrasiyap2 sa önce
    Bizi gerçekte kim yönetiyor... Orta doğu ülkesi olmanın kaderi mi bu?Dilipak gibi aydın birisi bile kullanıldık diyorsa halk olarak biz ne yapalım. Kime güvenelim. Bulanık suda balık avlıyoruz. Mevcut Ak Parti mi Amerikancı, Gül mü? Yoksa hiçbiri mi? Ak partinin Suriye politikası kime hizmet ediyor? Bu politika Davutoğlu ve Gül ile başlamadı mı? FETÖ nün büyümesinde Gül ün Davutoğlunun Erdoğan’ın payı var mı yok mu? Varsa ne kadar? Allah bu topraklarda öncelikle herkese basiret, feraset nasip etsin. En fazla buna muhtacız. Mevcut akılla işin içinden çıkmak güç.
  • TurgayTurgay2 sa önce
    Yorumlara bakıyorum da yazık gerçekten yazık. Veysi kardeşimiz şimdiden havaya girmiş kına yakmaya hazır. İngiliz kraliçesinden DİZBAĞI nişanı almış sürüngene oy vermek şereftir diyecek neredeyse. Simge hanım kardeşimiz de maşaALLAH çok edepli. Babası yaşındaki adama nasıl hitap edeceğini de öğrenmiş aferim. Unutmayın mazlumların duası bizimle ve liderimizle HAMDOLSUN! Endişeye mahal yok inşaALLAH. Tuzak kuranların en hayırlısı ALLAH(C.C.) kurdukları tuzakları başlarına geçirecekitr inşaALLAH. Duamız odur ki şerefli dini İSLAM'ın bayraktarlığını elimizden almadığını gösterdiği bu necip millete RABBİM satılmışlara destek vermeyi nasip etmesin inşaALLAH. Ayağa kalkmak için üzerindeki toprağı temizlemeye çalışan bu güzel millete ve liderine Mübarek Cuma günü hürmetineRahmetiyle muamele eylesin inşaALLAH.Devam edin böyle büyük büyük laflar etmeye lütfen:))) LA ĞALİBE İLLALLAH.
  • YORUM O....LARIYORUM O....LARI2 sa önce
    gercek hayatta bi... olamamış adamlar burda akşama kadardilipak uzerinden analiz kusuyor.ya kör bir akp karşıtlığı yapıyor ya da körü körüne akp taraftarı oluyor."ya bendensin ya hainsin"ciler,"doğru söyle dilipak,sen bu işin hangi ayağındansın"cılarda...ne tür malzeme ararsan var. hayatında eline bir tane siyasi kitap alıp okumayan adamların zanlarını oraya buraya kusması,cümle israfı yapması,buralarda bol keseden atması vakit doldurmak icin ideal bir yer.piştirik oynarken canı sıkılarak oyun oynayan eski kahve köşelerinde ömür tüketen adamlar gibi cocuksu yorumlar okuyorus...
  • Cafer Sarıgül Cafer Sarıgül 3 sa önce
    Abdullah gül'ün Ş. Urfa ve Arabistan ziyaretlerini nasıl yorumlamak gerekir. Öncelikle bu ziyaretlerin siyasete ısınma (Geri dönme) hatta yeni bir parti kurma anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Peki Abdullah Gül'ün yol arkadaşları kimler olacak. Birçoğu tahmin edilen isimler Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Salih Kapusuz, Ali Babacan, Nihat Ergün gibi Ankaranın hamam önü semtinden büro, ofis ve işhanı satın alıp buraları seçim garargahına çevirenler. Kısacası bütün küskünler. Her ne kadar Davutoğlunun meclis başkanlığı için ismi. Geçsede reis ileri ve Davutoğlu (hocacılar) barıştılar densede Davutoğlunun pelikan dosyasıyla istifaya zorlandığını, istifa öncesi ve sonrası havuz medyası tarafından itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldığını unutmasını beklemek pek mümkün görünmüyor zaten Konyada yerel bir gazeteye verdiği röportajda kendisine Abdullah Gül'e ve Mehmet Görmeze yönelik karalama kampanyasına eski dostlarının (Erdoğanın) sessiz kalmalarına üzüldüğünü ve kırıldığını söylüyordu. Yeni kurulacak partinin yayın organı Karar gazetesinin genel yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlunun kızının nikahında nikah şahitleri Abdul Gül ve Ahmet Davutoğlu idi. Görünen o ki Davutoğluda kurucular arasında yerini alacak gibi dahası dolmabahçe görüşmelerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti ve Davutoğlunu suçlayıcı ifadeler kullanınca Numan Kurtulmuş basın toplantısında kameralar karşısında bu sayın Cumhurbaşkanın şahsi kanaatidir (hükümeti bağlamaz) diyerek safını belli etmişti. Hatırlarsanız Arınç ve Erdoğan arasında ciddi bir polemik olmuştu O günlerde. Yani kurtulmuşunda ileride istifa etmesi hiçte süprüz olmaz. Nikah şahitlerinden bahsetmişken Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı. Olduğu dönemde Kayserideki bir nikahta Abdullah Gül ve Fatih Erbakanın nikah şahidi olduklarını hatırlıyorum. Konumları itibariyle bu bana biraz garip gelmişti. Daha sonra beş kere daha bir araya geldiklerini son olarak Abdullah Gül ün babasının cenazesinde bütün siyasiler ve devlet erkanı cenazeye katıldığı halde Bülent Arınç ve Fatih Bey cenazeye katılmayıp özel olarak Gül'ün evine taziyeye gittiler. Yani demem O ki Ahmet Hakan fena halde yanılıyor.
  • Cafer Sarıgül Cafer Sarıgül 3 sa önce
    13 Ekim 2017 ve 9 Şubat 2018 tarihlerinde Facebook'ta konuyla ilgili yazdığım iki yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. GÜL'Ü SEVEN ERDOĞAN'A KATLANIRMI!!!? 13 ekim'de yazdığım bir yazıda Abdullah Gül'ün S. Arabistan ve Ş.Urfa gezilerini nasıl yorumlamak gerekir? diye sormuş ve kendimce yorum yapmıştım. Fakat Gül'ün yazıdan bir ay önce İngiltere'ye yapmış olduğu ziyaret-i atlamışım. Daha sonra haberim oldu.(giderken haber vermedi
  • kenankenan3 sa önce
    Herkes olmasada benim gibi bir çok insanda her seçim öncesi yabancı vakıf veya düşünce kuruluşlarıyla hatta AB ülke büyükelçileriyle bazı parti yöneticilerinin türkiyenin hayrına neler görüştüğünü merak ediyorlardır. Acaba yabancı vakıf ve düşünce kuruluşları ab büyükelçileri türkiyeyi türklerden çokmu seviyor
  • aydin erdokuraydin erdokur3 sa önce
    Yasa takılan emeklilik yasası çıkmazsa akp çok oy kaybeder
  • erhanerhan3 sa önce
    yazar öncekigünler ABD, PKK dan... ve başka konularda yazarken, bunlara tek laf etmeyenler bugün AKP den söz açılınca ,yinenasıl da bilgili , bilinçli ve kesilmişler.Zaten tümbu AKP karşıtlarının, AKP den başka ,ABD, PKK, DEAŞ, FETÖ... imiş ve başkaları hiç biri umurlarında değil. Yolsuzluk, yoksulluk, liyakatsizlik,adam kayırma vs den bahsediyorlar. madem bu kadar güya bilgili,bilinçli,ve sorgulayıcı geçiniyorsunuz,ozaman geçmiş dönemlere de bir bakınçünkü bunların daniskaları vardı
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Ak parti yıkılması için değilde nerede bir yanlış görürse düzeltmesi için yapıcı kuvvetli bir muhalefet gerekmektedir. Aile yıkıcı ve adaleti zedeleyici ak parti olacağına Allahü teala daha iyi olan nerede bir kötülük ve adaletsizlik var ise müdahale eden bir yönetim nasip etsin inşAllah. Mız mız ederek on binlerde yuva dağılırken saz çalıp türkü söyleyen bir başkanlık sistemi için oy vermedik. "Yıktın dağlar gibi umutlarımı" diyorya müsülüm gürses AYNEN O DURUM.
  • turanturan3 sa önce
    Demekki 1991 seçimlerinden sonra chp içerisinden bu günkü hdp çıkarılmasıda bir projeydi. Belkide genelbaşkanın genelbaşkan yapılmasıda bir ön projeydi o günlerde.
  • CobraCobra3 sa önce
    Birşeyi burdan yazayım eyer hükümet milleti mağdur etmeye milletin derdini dinlemeyip göz ardı ederse milletin derdine çare olmazsa millete kulak vermezse yaptığı nız hizmet saçmalığın hiçbir işe yaramaz yol park bahçe karın doyurmuyor bu kadar vergi faturalar kafanıza göre katkı payı yok o payı yok bu payı deyip halkı soyarsan soyanlara engel olmazsa ne devlet ne parti kalır milleti keriz yerine koymayın benden AKP ye nasihat olsun
  • yörükoğluyörükoğlu3 sa önce
    Erdoğan'ın etrafında erdoğan gibi düşünenmi yok yoksa nasıl olsa müesses nizam(stotüko) bir gün kazanacak bende mehter marşı gibi iki ileri bir geri yapayım diyenmi çok.
  • ereneren3 sa önce
    Yurt dışından yayın yaptığı söylenen artıtv ve medyahabertv de eskiden erdogan hasımdı şimdi erdogan ve bahçeli birlikte rakip görülüyor. Birkaç gün önce sezai temelli konuşuyor medyahabertv nin alt yazısında ittifak 31 mart seçiminden sonrada devam edecek yazısı uzun süre ekranda tutuluyor.
  • murat oğuzmurat oğuz3 sa önce
    cok nankorüz reis allah yardımcın olsun
  • hayatihayati3 sa önce
    SEN bu İŞİN hangi AYAĞINDASIN diliKAP...........hepENTRİKA yazıları....ERDOĞAN ınBESLEYİP ..SEMİRTTİĞİadamlar...REPLİĞİ...BİLİNÇALTINAMIyolluyon....Böyle birENTRİKA varsa REİS inKARŞISINDAMISIN yanındamısın....YANINDAYSAN.......... .laaaaaaaann..böyle .şeyler..düşünenler..MÜREKKEBİMİN SON.DAMLASINA.KADAR.SİZİNLE .ÇARPIŞAAĞIM......desene
  • FerhatFerhat3 sa önce
    Belliki Siyonizm kurdugu adi düzenini ayakta tutabilmek icin proje icinde yeni projeler gelistirmeye basliyor, zira artik Amerikanci ve batici liberal islamcilarin ipligi pazara cikti. Bu yeni kurulacak olan parti nin ideoloji side bu dogrultuda gelisaecektir muhakkak. Güzel dinimizi ve milli degerlerimizi malesef tam gaz yozlastirmaktalar,zira haram ve helali, dogru ve iyiyi hatta mümin ve gayri müminleri birbirinden ayiramaz vaziyete geldik. Mümin olduklarini söyleyen önde giden isimler bolluk ve lüks icin de yasayarak gayri müslim ve azgin AB nin ideolojilerine hizmet eder oldular. Genclerimiz ve insanlarimiz yapilanlar ile konusulanlar arasinda daki caliskiyi görerek islam dan sovumaya basladilar malesef. Bunun vebali hep AB nin kuyruguna takilan ve siyonist dünya düzeni olan AB projelerini ülkemizde hayatta geciren tagutlarin yüzünden ve bu tagutlari destekleyen medya ve basin yüzünden oluyor malesef.Eger bir parti kurulacak ise tertimiz insanlar ve samimi inanan insanlar tarafindan kurulmali muhakkak.
  • CumaCuma3 sa önce
    Yazının püff noktası" Erdoğan'ın semirtip büyüttüğü" kimin kasasından devletin ve milletin...vay canına.
  • HarunHarun4 sa önce
    Hatipoğlu rektör olmuş! ağlayarak hikayeler anlatacakmış öğrencilerine. Aksaray da ağlayarak otel nasıl alınırmış onları öğrencilerina anlatacak herhalde.REİS bizim sabrımızın derecesini ölçmek istiyor herhalde.Hakikaten yeter artık. Oy moy yok bu seçimde kim gelirse gelsin.
  • Selim UÇARSelim UÇAR4 sa önce
    AKPyi kimse bitiremez çünkü o kendi kendini bitiriyor. insanlarda bir makam hırsı karşılıklı menfaat hırsı en beceriksiz adamlar fetöcü gibi adamları bulup kendilerini parlak gösteriyor akrabası iyi yerde olanlar liyakat sızlar hep yükseliyoraraştırma yok kullanılacak adam var mı ona bakılıyor. Buna üniversitelerde dahil. Belediyeler bir sonraki başkanı düşünmeden bütün kadroları şişiriyor. alacaktın son 4 ayda mı aklın başına geldi. Hac suresinde yazıyor insanlar kendi iyiliklerinin beşinde koşmuyor. Yetim dernekleri bomboş lakin cennet vaad ediliyor siyasetin karşılığı adil olamazsan cehennemin dibi seni bekliyor bütün siyasi partiler aynı bu konuda sınıfta kaldılar. bugüne kadar Refah ve AKP hariç hiç bir partiye oy atmadım lakin şimdi bu sıkıntılar benim sandığa gidip gitmememi düşündürüyor. Reis ve birkaç samimi dava adamı hariç teşkilat tamamen menfaat kurumuna dönüşmüş kaz tavuk misali Cumanız mübarek olsun ilk önce bendeki hastalıklar sonrada kardeşlerimizdeki hastalıkları Mevla'm düzeltir Amin.
  • fakifaki4 sa önce
    erbakanı arkadan vurmuştunmen dakka men dukka. inş sonun yakın senin ve yandaşlarının
  • AhmetAhmet4 sa önce
    Zamanında Erbakan hocaya aynısı yapılırken iyiydi değil mi? Eğer ülkede ayrımcılık bitecekse, kutuplaşmalar sona erecekse, hukuk ve adalet talimat almayı bırakıp aslına dönecekse neden olmasın? Muhalefet eksikliği felan deniyor ya bırakın onlar da partisini kursun gelip delikanlıca seçimlere girsinler. Halk kime teveccüh ederse o yönetsin ülkeyi..Ülke yönetimine talip olmak, ben daha iyi yaparım bu işi demek nasıl vefasızlık falan oluyor? Neden hemen şunlar fetöcü ketöcü vs diye yaftalıyorsunuz? Daha iyi bir muhalefet demek ülke halkının refahını artırır ama sizin de şikayet ettiğiniz rantcıların işini zorlaştırır..Zorunuza giden şey sürekli yazdığınız rantların yatların katların tehlikeye mi girmesi yoksa bu halkın daha iyi yönetilmeyi hak etmesi mi?
  • Sıradan SüleymanSıradan Süleyman4 sa önce
    Her seçimde bilinçli olarak A.Gül gündeme getiriliyor nedeni sanırım ters etki oluşturmak bakın A.Gül bile Akp nin karşısında filan diyip akp yi mağdur göstermek.Bu arada bu fetö fetöcüler muhabbeti ne zaman bitecek onu de merak ediyorum öyle bir fitne ki kim kime hizmet ediyor kim fetöcü kim iftiracı belli değil.Tabi bu da yaftacıların işine geliyor kim muhalif konuşsa fetöcü oluyor çünkü fetöcüler zaten muhalif..birileri bu yaftadan daha çok ekmek yiyeceğe benziyor.Bu arada sayın yazarın Akp yi seçim konusunda uyarıları kenevirden sonra yumuşadı sanki.
  • veysi aksuveysi aksu4 sa önce
    Ey ak seçmenler bana adalet ve kalkınmanın türkiye pratiğini ve türkçe karşılığını yazın.ha birde müslüman ferasetiyle.tabi oda kalmış ise
  • veysi aksuveysi aksu4 sa önce
    Neyi anlatsam neyi yazsam. dert bir değil elvan elvan ey ahali
  • fakifaki4 sa önce
    men dakka men dukka, aklıma rahmetli erbakan hoca geldi.evet tayyip efendi yapılan yolsuzlukların satılan milli değerlerin hesabını vereceğin gün geliyor. ve yandaşların hepsini kusacak yedirdiklerini
  • veysi aksuveysi aksu4 sa önce
    Ben sekiz on senedir hiç oy kullanmıyorum kullanmayacağım da.Ve beni 615 tl kullanım bedeli olan elektrik faturamı 1107 tlye yükselten özel sektör artı iktidar eşittir hırsızlar güruhuna oylarıyla destek veren güzel yurdumun nadide insanlarına da hakkımı helal etmiyorum
  • veysi aksuveysi aksu4 sa önce
    Kullandığı elektrik tutarının bir o kadarını vergi adı altında yandaş şirketlere devlet zulmüyle ödeyip hala bunlardan iyisimi var? diyerek hala aynı kalantör ve hırsızlara oy veren milyonlar bekleyin çöküş çok yakın ve çok yıkıcı da olacaktır emin olabilirsiniz
  • veysi aksuveysi aksu4 sa önce
    Gerek yazıya gerek yorumlara bakarakve en önemlisi hayatın yakıcı gerçeğini iliklerine kadar yaşayan biri olarak diyebileceğini iktidar bile bize ultra lüks gelir
  • MustafaMustafa4 sa önce
    Allah subhanehu ve teâlâ dan başkasından adalet beklemek Nur suresi [046]Biz gerçekten ayrıntılı açıklamalar içeren ayetler indirdik. Allah, dilediği kimseleri doğru yola iletir.»[047]Bazı kimseler «Allah'a ve Peygamber'e inandık ve direktiflerine uymayı kabul ettik» derler. Fakat bazıları bu sözlerinden sonra sırt çevirirler. Bunlar mü'min değildirler.[048]Aralarındaki davalarda Allah'ın ve Peygamberin vereceği hükme uymaya çağırıldıklarında bir bölümünün bu çağrıya yüz çevirdiğini görürsün.[049]Eğer davanın haklı tarafı iseler, Peygamber'e tam bir teslimiyetle koşa koşa gelirler.[050]Acaba kalplerinde hastalık mı var? Yoksa Peygamber'in gerçekten peygamber olup olmadığı hususunda kuşkulu mudurlar? Yoksa Allah'ın ve Peygamber'in kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar. Hayr, aslında onlar zalimdirler.[051]Aralarındaki davalarda Allah'ın ve Peygamberin vereceği hükme uymaya çağırılan mü'minlerin söyleyebilecekleri tek söz «Duyduk ve uyduk» sözüdür. İşte mutlu sona erenler onlardır.[052]Allah'a ve Peygambere itaat edenler, Allah'dan korkup buyruklarım çiğnemekten kaçınanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlarda.[053]Ey Muhammed, münafıklar kesin kesin bir dille yemin ederek kendilerine emir verecek olursan savaşa çıkacaklarım söylerler. Onlara de ki; «Yemin etmeyiniz. İtaatkârlığınız bellidir. Hiç kuşkusuz Allah, ne yaptığınızdan haberdardır.»
  • SimgeSimge5 sa önce
    Boşuna kendini yırtma. Kağıttan zulüm imparatorluğu bitecek. Yolun sonu göründü çok şükür. Sizin zift havuzu kurumaya yüz tuttu. Bakalım gemiyi önce kim terk edecek. Sen mesela mavi Marmara da gemiyi ilk terkeden kişiydin abduş.. bakarsın yine ilk srn tüyersin:))
  • Siyaset Siyaset 5 sa önce
    Halk Abdullah gülü nşite istesin sürekli aynı dayatma var madem parti kurulacak yeni isimler kursun. AK Partiden çıkma adamlar la siyaset yapsan ne olur sürekli AK Parti kadroları ve diğer partilerden toplama kadro ile iş yapmak aynı yemeği yemektir. AK Partide kuruluşunda aynısını yaptı diğer partilerden herkesi topladı millette oy verdi ama yanlış yaptı. Cemil çiçek Meral Akşener bir sürü isim Abdulkadir aksu falan hepsi toplama vekildi diğer partilerden gelmişler sağ tarafta birleşme gibi bir oluşumdu. Şimdi Abdullah Gül yine aynı kabuktan yeni meyve olacaksa ben istemiyorum ve CHP denilen zihniyette kendi seçmenine sürekli Abdullah Gülü pompalamaktan vazgeçşn beceremiyorsa bıraksınlar başkası geçsin. ben Açıkça yıllarca MHP ye oy vermiş biri olarak AK Partiden çıkan birine yeni partide kursa oy vermem şuan MHP ye de oy vermiyorum vermeyecem de. En başarısız başbakan Davutoğluna mı oy verecem yada AK Kadroların adamı Abdullah Güle mi oy verecem zaten gelselerde değişmez sanki geçmişi yargılayacaklar mı hepsi götürmeye devam edecek. Şeytan tutturmuş sürekli AK Parti varmış gibi ondan çıkanları destekletmeye çalışıyor bırakın bu işleri bize sağ tarafta yeni parti sol tarafta yeni parti 2 parti lazım ve eskiden vekillik başkanlık yapmamış FETO ile olmayan ,PKK ile olmayan vatancı milletçi hürriyetçi aklı başında liderler kadrolar lazım biz bu kadroları yıllarca denedik hepsi aynı filmin figüranları boş vatan millet diye milletin anasını ağlatanlar sanki bizim derdimiz Tayyip gitsin onun yerine aynı kadrodan biri gelsin değil ve olamazda istemiyorum aynı aileden başkasına oy vermem defolsunlar.
  • Salim PınarSalim Pınar5 sa önce
    Hangi tahmininiz doğru çıktı ,Suriye ile ilgili olanı da dahil bir yazı yazarsanız onu okurum , zaten 2 satırı bulmaz o yazınız da,Selam ve Dua ile
  • SancarSancar5 sa önce
    Anlaşıldı ders almak yok, ŞARLATANLIKİN, LİYAKATOUT... NİHAT HATİPOĞLU İSLAMÜNİV. REKTÖRÜ OLMUŞ... Bu Hatipoğlu ailesinin her biri ayrı bir müptezeldirşarlatandır... Biride İ. MELİHİNDaire başkanıydı, küfür kafir olup öyle ayrıldılar. .. İSLAM DİNİ HATİBOĞULLARINAKALDIYSA KAPATIN GİTSİN... ZATEN FETÖ BİYANDAN , SİZ BİYANDANGENÇLİĞİ DİNSİZ ETTİNİZ... ETTİĞİNİZİ BULACAKSINIZ... KADIZADELERİ HERKES, HER MÜSLÜMANKM DİYEN OKUSUN....
  • Molla NiyaziMolla Niyazi5 sa önce
    "Ve mekeruu ve meker'Allah... V'Allahü hayru'l-maakiriin"... (=) "Onlar hile yaptı/tuzak kurdu; Allah da hile yaptı/tuzak kurdu... Allah, hile yapanların/tuzak kuranların en hayırlısıdır"... (Al-i İmran/54). Hainler, kurdukları tuzaklara, mutlaka!! düşecekler... Ama burada, ama orada/Ahiret'de... Be aptallar, be hainler!!! Kapılar kapanmadan/son nefes gelip, öbür tarafın/Ahiret'in perdeleri açılmadan, tevbekar olun! Hilenizden, hud'a'nızdan, ihanetlerinizden vaz geçin, tevbekar olun; Hakk'a dönün, beraet edin, kurtulun!.. Körlük, şaşılık; "yanlışı doğru zann'etmek", "baatılı hakk sanmak", ne büyük gaflet, ne büyük şannssızlık!..Allah'ım, bizi zalimlerden/nefsine kötülük yapan (ve dolayısiyle Cehennem'i boylayanlardan) eyleme!..
  • Takiyyeci pirüpakTakiyyeci pirüpak5 sa önce
    ABDTürk siyasi tarihindeki en büyük kalesi akp yi kaybetmesi ihtimaline karşılık hazırlık yapıyor belliki. Tabiki sizde taraf olma gereği hissediyorsunuz fakat şuna hangi taraftan olursanız ABD fen yanasınız. Bunun bilincinde olduğunuzdan şuna akp diyorsunuz ilerleyen süreçte güçlüden yana olacaksınız ve yine ABD den taraf. Kazanan tafar. Allah size ümmet ten hak tan taraf olmayı nasip etmiyor. Nasipsiz
  • hb38hb386 sa önce
    Akp nin 16 yılın hesabını yine kendilerinden birilerine verme projesidir bu yeni parti.chp iktidara gelmez ise hakiki bir hesap vermezler.Akp bir dönem dinlenmeli.Yenilmezlik kibirinden arınmalı.Zaferlerin Halit bin Velitten olduğuna inanmaya başlayan halkı yanlış itikatindan düzeltmek icin nasil görevinden alındı ise.akpve Sayın Erdoğan bir dönem dinlenmeli ve halk ülkenin beka sorunu olmadığini görmeli derim.
  • dahilekdahilek6 sa önce
    keşke gül davutoğlu arınç vs vs vs... ortaya çıksalarda ağızlarının payını alsalar kendiler kendilerine bile oy vermezler, vatan hainleri,masonlar ve koministlerbunlar üzerinden bir hainlik peşindeler ama alacakları oyun fiyasko olduğunu bildikleri için ortaya çıkamıyorlar çıkamazlarda. vatandaş teröre karşı gezide ve hendeklerde bunların tavrını gödü. bunlara kalsa TC çoktan iki buçuk hain tarafından çoktan yıkılmıştı. diğer tarftan şuda ayan beyan ortada reis ekonomiyi bu dönem batırdı ama istese batırmazdı, yolsuzluk dinsizlik donsuzluk ahlaksızlık rşvetle mücadele etmedi. halbuki millet yo hastahane yapmasını değil bunlarla mücadele etmesini istiy0r, oda milletin sesine kulak vermiyor. seÇtiği adaylar yolsuzluk rüşvet dinszilik donsuzluk konusunda maalesef milletin gözünde kötü durumda.MİLLETLE BARIŞIK KİŞİLER DEĞİL.bu gidişte reisinn sonunu hazırlıyor. ancak altenatif yok.... gül davutoğlu arınç asla değil. zaten onlar kendilerinde bu gücü görseler çoktan ortaya çıkarlardı.gülün tarihi düşmanı olan chp ile sarmaş dolaş filört yapması saadet gibi biitiğinin işaretidir. mhp yide sandığa gömen chp ile koolisyon kurmasıydı.ortada bir oyun var allahın oyunu hepsini bozacaktır.
  • aklı aynı yerdeaklı aynı yerde6 sa önce
    Fetö bi hamle daha düşünüyor, da; büzüğü gevşedi iyiden iyiye, büzemiyor artık..
  • boşa kürekboşa kürek6 sa önce
    Yorulmayın yaa; Gül' den ne köy olur, ne kasaba ve ne de gül..
  • AtcekenAtceken7 sa önce
    A. Gül den bir cacık olmaz. Ben EYT liyim. Ak partiye bir daha zor oy veririm lakin Reise oy vermeye devam. Gule oy verecegime direk demirtasa veririm daha iyi.
  • şenay doğan şenay doğan 7 sa önce
    allahın imkanları sınırsızdır ve allahın dediği olur şenay etkisiz elemandır dünyaya son bir nasihat ZÜMER 53-54 hoşçakalın ve hepiniz allaha emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 7 sa önce
    artık sadece kullarına hidayeti kolaylaştır diye dua edeceğim dost düşman tanımını allah ve rasulü belirleyecek ben baş üstüne diyeceğim falanca hidayetime kavuşacak falanca dalalette kalacak diyecek ben baş üstüne diyeceğim falanca hakkında şöyle hükmettim diyecek ben baş üstüne diyeceğim inşallah allah ve rasulüne hicrete çağırılmayan hiç kimse yoktur hakkı arayana allah hakkın yollarını açar şeytanı dileyeni de allah şeytana hediye eder
  • SANCARSANCAR7 sa önce
    Duyumve tahminleriniz doğru hocam..... Erdoğan 'ı tasfiyeedip , TÜRKİYEYİ PARÇALAMAİŞİNİ , GÜLABDÜL +BABACAN+ DAVUDOĞLU+ KILIÇDAROĞLU+ HDP+ HÜDAPAR+FETÜLCİA+% 80 TÜSİAD+%60 MÜSİAD+ VAKIF ÜNVERSİTELERİ+ KAFKAS ÇERKEZ DERNEKLERİ + İYİ PART+ HAKAN ALBAYRAK+ KARAR GAZETESİ+KAVAKÇIZADELER VE KAVUNCUZADELER+ TARİKAT VE CEMAATLER+ % 90 DİYANET+ VELHASIL BİLUMUM TÜRKİYECUMHURİYETİ DÜŞMANIHAİNLER ELİYLECUMHURİYETİ YIKACAKAKLAR.... SARAYDADEDEOĞLU, İSKENDER PALA, MARİAM KAVAKÇI, ARSLANLAR, ADNAN TANRIVERDİ, İBRAHİM KALINGİBİ USA MUHİPLERİNİSARAYDA TUTARAK KUYUSUNU KAZIYOR.... HEM KENDİSİNİN HEM DEVLETİN... AHMET YAVUZ, SALDIRAY BERK, SONER POLAT, NİHAT GENÇ,CANAN KARATAY ,ERTUĞRUL YALÇINBAYIRnediyorkulakverin, sorumluluk verin... MARİAM VE DİĞER KAVAKÇILARLA OLMAZ,BİR AN ÖNCE KUVAYI MİLLİYE....
  • şenay doğanşenay doğan7 sa önce
    yaşadıklarıma hz hatice dayanamadı yarimi üzme diye ricacı oldu aslolan habibullahın mutluluğudur çünkü onun mutluluğu insanların selametine dayanıyor rabbime nasuh tövbe ile tövbe ettim 44yılda varlığımda oluşmuş bütün dost ve düşman algılarını rabbimin yoluna kurban ettim
  • şenay doğan şenay doğan 7 sa önce
    söylediğim bazı sözler eşcinsel dünyayı ümitlendirdi insanların kaderini çoğu zaman duyguları belirler ama duyguların imtihan olduğu pek bilinmez dedim ki allah rızası için şu eşcinsellere nasihat edeyim belki içlerinden dönen olur ettiğim nasihat karşısında uğradığım saldırılara inanamadım zaman zaman dünyanın çivisi çıktı düyorum ama olayın bu denli vahamet arzettiğinden de doğrusu bi haberdim
  • ZaferZafer9 sa önce
    Komplolar teoriler duyumlar ben bunlara bakmam ülkenin rahatı ve benim rahatım huzurum varmı? mesala tarım ülkesi olan bir ülkenin hemen hemen her kalem ürünü dışardan alması enflasyon zamlar uyduruk uyduruk kanunlar güvenlik.haber izliyorsun adam yakalanmış haber geçiyor adamın 20-30 suçtan sabıkası varmış ve adam suç işlemiş bir daha yakalanmış bu adamın dışarda ne işi var.hastane yol köprü yapılıyor bunların kaç tanesi devletin hemen hemen hiç biri.yap işlet 50-100yıl sonra devrethele birde bunu yapanların kaçı yerli yani adamlar kazandığı paraları bize ülkemize yatırım yapacak değiller.Sömürünün yatırım kılığına girmiş hali. Yıllarca toplumda infial yaratan suçlar sonrası idam idam diyen siyasetçiler sözünü tuttu mu ona bakarım.yani kendimi güvende hissediyormuyum ona bakarım şimdiki ortama bakarsan maalesef hayır işler iyi gitmiyor ve ülkeyi yönetenler milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeleri sabrımızı taşırıyor hiç bir şey yokmuş gibi davranmaları bizi bu adamlardan soğutuyor
  • Ali bAbaAli bAba11 sa önce
    Hocam bu bahsettiginiz olusum partilesirse DESTELEYECEKMISINIZ ????????????
  • YusufYusuf11 sa önce
    Bence gereksiz bir yusuflama hali hocam. Evet millet gakguk ediyor ama verecek kimse yok ki de diyor. Alırız seçimleri biznillah

Abdurrahman Dilipak

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