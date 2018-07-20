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15 Temmuz devam ediyor!

20 Temmuz 2018 Cuma

Birileri “28 Şubat 1000 yıl sürecek” diye tehdit ediyorlardı, birileri de “sürmedi” diye bayram ediyor.

“Ebu Cehil öldü” diyorlar, ölmedi, kıtalar dolaşıyor”. Ebu Cehiller ölüyor ve arkasından yenileri geliyor. Şeytana kıyamete kadar mühlet verildi. Bu süreç kıyamete kadar bitmeyecek. Şekil değiştirecek, kılık değiştirecek, kapıdan kovacaksınız, bacadan girecek. Fahişe diye kovacaksınız başını örtüp yine gelecek. “Allah, lillah” deyip gelecek.. Şeytanın hileleri bitmez. Şimdi görünmez oldular, kılık değiştirdiler. Gözünüze FETÖ’yü ya da Adnan Hocayı çok yaklaştırırsanız arkasında bir ormanı kaybedersiniz.

Kıbrısi’nin çocukları şimdi Rock in Roll eşliğinde zikir ayinleri düzenliyorlar.. Evrenesoğlu bir başka “Kainat imamı”. Haydar Baş dini önder, siyasi önder, fikri önder, ama bir türlü kendini anlatamıyor..

Aramızda o kadar çok kurtarıcı önder, fikir, fikir sahibi, manevi rehber var ki!

Öyle bir Mevlevilik dalgası geliyor ki, böyle giderse Adnan hocayı ararsınız. Belediye destekli Mevlana okumaları arasında öyleleri var ki; en çok da onlar rağbet görüyor, özellikle de kadınlar ve gençler. Ve onlar arasında da siyaset ve bürokrasi çevresindekiler ve göreceli olarak bu dönemde zenginleşenler.. Kendileri İslamlaşmıyorlar, İslam’ı dönüştürmeye çalışıyorlar. Müslüman kimliği altında her şey mübah olsun istiyorlar adeta. Birileri de bunlara cevaz veriyor.

15 Temmuz’da köprüden saldırıyorlar. Köprücük kemiğinden saldırıyorlar. Köprücük kemiğinin üzerine oturmuşlar sürekli kulağımıza bir şeyler fısıldıyorlar. İman tahtasına saldırıyorlar. 

Saldırı sürüyor, hem de dört bir yandan. Bombalar Meclis’e, Beştepe’ye değil bu defa kalbimize, beynimize karşı.. Uyuşturucu ile geliyorlar.. Kumarla geliyorlar, fuhuşla geliyorlar, hedonizmle geliyorlar, para ile geliyorlar..

Beştepe’den daha çok zayiatımız var bugün.. “Nefes alıp vermekle canlı mı sayılır sanki şerir / Demirci körüğü de hava alır ve verir”.

Şehidlerden de söz edemiyoruz, bu kez topyekun bir direniş de yok.. Düşman görünmez oldu. Şimdi işimiz daha zor.

Çocuklarımızı İmam-Hatiplerde topladık. Şeytan şimdi oralarda fazla mesai yapıyor.. “Euzübillahimineşşeytanirraciym” diyorlar ama, çoğunun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Taşlanmış şeytanın şerrine karşı nasıl mücadele edeceğimizi bilmiyoruz. “Şeytanın Gülen yüzü” sadece Pensilvanya’da değil, her yerde..

15 Temmuz’un yıldönümünde, 15 Temmuz’u anma törenlerini bir mefahire döndürmeden, övgü ve sövgülerle geçiştirmeden onu bir hafıza tazelemesi şeklinde hatırlayıp, aynı direnişin bugün ve yarın nasıl sürdürülmesi gerektiği konusunda sorumluluklarımızı bir gözden geçirmemiz gerek.

İbadetin çok olanı değil, sürekli olanı makbuldür. Değişen zaman, değişen mekân, değişen şartlarda, değişen kişiler bundan sonra bu mücadeleyi nerede, ne zaman ve nasıl verecekler, bunun hazırlığı içinde olmamız gerek.

Zalimleri, hainleri alem-i ibret olarak cezalandırmak gerek. Yapanın yanına kâr kalmamalı. Yoksa cür’et ve cesaretleri artar. Bu ihanet şebekelerinin para, kadın ve benzer çıkar ilişkisi içinde oldukları ya da bu konuda zaafı olan siyaset, bürokrasi, sivil toplum, cemaat, iş adamlarına da dikkat etmek gerek. Siyaset bu adamlar için bir trampen tahtası olabileceği gibi, paratoner de olabilir, sonunda bu işler bir yerde patlar. Dünyaları da ahiretleri de berbat olur, çocuklarına lanetli bir miras bırakırlar.

Ne denmiştir: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste! Şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterir, onlara güven hissi verir. Onlar şunu bilsinler ki, şeytan yalan söyler. Aldatır. Onlara yeryüzünde bir cennet vadeder ve ölümü unutturur! Ölüm var ölüm. Ağzımızın tadını kaçıran bir ölüm. Herkesin yaptığının ve yapması gerekirken yapmadığının hesabının sorulacağı bir gün!

Kamu malı, bizim geleneğimizde “yetim malı” sayılır!

Bizi, gören, duyan, bilen bir Allah var. Bir hesap günü var. Rüşvet ve torpil yapanların vay haline. Unutmayalım ki, bir hırsız bir bağdan bir bostan çalar, rüşvet alan biri bir bostan karşılığında bir bağı satar.

İşte FETÖ’giller böyle bir bataklıkta boy verir. Unutmayalım ki; FETÖ, DEAŞ, BÇG, PKK, ya da Adnan Hocagiller farklı gözükseler de aslında aynı merkezden yönetiliyorlar. Sonuçta hepsi aynı şeytani yapıların piyonları. Ve o şeytanın hepimizin nefsinde bir şubesi olduğunu unutmayalım. Hiçbirimiz masum değiliz ve hepimizin dikkatli olması gerek. “Bizde öyle şeyler olmaz” demeyin ve diyenlere inanmayın. “Bundan sonra böyle şeyler olmaz” demeyin, diyenlere inanmayın. Şeytan boş durmayacak, fazla mesai yapacak ve bu süreç kıyamete kadar devam edip gidecek..

Şartlar oluşursa darbe de olur. Terör, darbe ve savaşlar birilerinin iktidar ve servetlerini sürdürmek için gerekli. Onsuz yapamazlar. Bugün yaşanan kriz kapitalizmin krizi ve varlıklarını sürdürmek için bugün daha vahşiler, hatta aç köpek sürüleri gibi birbirilerine bile saldırıyorlar.

Bunlara karşı direnebilmek için içimizdeki hainlerden, işbirlikçilerden kurtulmamız gerek önce. Unutmayalım ki, “Def-i mazarrat, celbi menafiden evladır”. Âleme nizam vermeden kendi içimizi bir düzenlememiz ve temizlememiz gerek. Kendimizden başlamalıyız bu işe. Yoksa “başkalarına öğütleyip durduğumuz şeyler” kendi içimizde ve hanemizde köşe bucak her yeri kaplamışsa, laf ile aleme binlerce nizam vermemizin bir faydası yok, kendi hanemizde binlerce seyyie dururken.

15 Temmuz’dan kurtulmak için kendi nefsimizden başlamalıyız. Düşman sadece dışımızda değil, içimizde. Bunu da görelim.. Ekran da, medya da, şeytan da sosyal medya kullanıyor. Markette, köşe başında, dedikoducu teyzenin ağzından konuşan da o.

Tabi şeytan taşlamak da tek başına yetmez. Şeytana sürekli lanet okumak değil, salavat da getirmeliyiz. Şeytanın şerrinden Allah’a sığınacağız da, besmele de getireceğiz. “La İlahe” diyeceğiz de, “İllallah” da diyeceğiz. Selam ve dua ile.. 

 

YORUM YAZ

  • kemalkemal44 dk önce
    bu şeytanlardan kurtulmanın yolu kur-an kalesine girmek, sünnet-i seniyye ye ittiba etmektir..
  • cahilcahil2 sa önce
    2020 ye kadar kriz olacağını bekleyenler var bu doğru mu ekonomi zaten kötü daha da mı kötü olacak gelecek sıkıntılı mı zenginler çok fena zengin oldu trilyona daire alanlar araba alanlar iş yaptırdıklarına para vermek istemiyor bu müslüman yada muhafazakar artık herkes sömürüyor sonumuz iyi değil biz size inandık ama gerçek öyle çıkmadı siz başa gelince sizde bizleri ezdiniz gören bilen allah var kim inkarcı olursa olsun gerçekler bunlar.
  • erdal.aydoganerdal.aydogan1 sa önce
    haram halı üstüne seccadeni serip Allahtan ne dilersin/ilim süzgeç indengeçirmeyip kendini nereye eklersin/yaratılan olduğunu unutup gaflet kapısında nebeklersin.....insan nasıl yetişmişse onu verir sana .fazlasını bekleme oda bedenin bir yerinde açar mutlaka bir yara.sen ne söylersen söyle gayri kar etmez.zira gözü görmüş ruhu doymuştur.senin fısıldamaların duraklatır bir film izletmene benzer.film bittimi onun hayatı başlar.ne nasihat ne ayet ne hadis!! .doğruluğunu tasdik eder zinhar ruhu uygulamaya el vermez kilitlidir.ne söyler isen ektiğin tohuma söyle zira filizlenmesi de senin gibi olur .gayri çiçeği senden de mis kokar ..saygılarımla
  • selamselam1 sa önce
    Fetö zihniyeti devlet kurumlarinin birçoğunda hala faal devam etmekte. Bu zihniyet gitmesi için köklü reformlar radikal değişiklikler gerekiyor. Allah en iyisini bilen hüküm sahibi olandir ondan yardim diler ona kulluk ederiz. Siyasiler yaptiklarinin yanini kar kalacağini zannediyor iki alemdede sözümüz iki yakasinda olacak benim alin terimi başkalarini peşkeş çekmek için kullanamaz... Adaletli olun kimsenin hakkini yemeyin o yerler vatanini seven namuslu siyasi çikar ve emelleri olmayan Allahin rizasini gözeten her T.C vatandasinin hakki. Bizler bu yüzden fetöye düşman bildik sizlerde bu duruma düşmeyin sonunuz acikli olur . Allah yaptiklarini kimsenin yanina kar birakmaz en büyük intikam sahibidir.
  • SerdarSerdar3 sa önce
    Devletin bu şeytanın sağdan yanaşmalarını mali yönden iyi denetlemeli. Verilen bağışlar yerine ulaşıyormu. Yurt dışı mali desteği ne ölçüde. İslamda kati konulardaki düşünceleri denetlemeli.(namazı inkar veya faizi helal sayma gibi) Bu tip gayrimeşru örgütlerle devlet içinde mücadele etmenin en büyük yolu işe alırken adalet ve liyakate önem vermeli. Torpil döndüğü vakit onların ekmeğine yağ sürmüş ona torpil olan cemaat veya tarikate mecburbırakırsınız.
  • Yunus 16Yunus 163 sa önce
    ALLAH RAZI OLSUN OLSUN, BİZİ UYARIYOR AYDINLATIYORSUNUZ. ZALİMLERE, HAİNLERE, RÜŞVETÇİLERE, HIRSIZLARA, HOCA KILIKLI ŞARLATANLARA, KÖTÜLERE.....KALEMİNİZ KILIÇ OLSUN. ALLAH SAĞLIK SIHHAT AFİYET VERSİN. CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN.
  • Atizi, itizi..Atizi, itizi..9 sa önce
    Koru, Ruşen vs tipli herifler davulun tokmağını 15 Temmuzculardan yana, yana vuruyorlar, sanki bizi desteklermiş gibi yapıp..
  • hasan hasan 2 sa önce
    senin derdin ne iki de rüşvet var hırsızlık var o var bu var diye bıd bıd ediyorsun be adam madem var biliyosun git savcılıga ver . bu adamda bi haller var ya du bakalım. lailahe illallah muhammeden resulullah
  • Nuri soydanNuri soydan1 sa önce
    Itaat etmeyen kontrol edilemeyen şeytan sadece temiz akıl sahiplerine nüfuz edemez tefekkür edecek kadar akıl sahibi olmamız şart
  • şükrü onukşükrü onuk2 sa önce
    Hayat gördüklerimizden ibaret değil , bilgi kaynaklarının çoğalması , Eğitim seviyesinin artmasıher şeyinönüne geçemiyor . Şeytanı anlama ve Şeytanla beraber hayatı yaşama gerçeğiöğrenilmeli .
  • yusuf demirtaşyusuf demirtaş1 sa önce
    sizin yazılarınızı devleti yöneten en başta üst düzey bürokratların ve bakanların her gün okuyarak işe başlaması lazım ki devleti yönetirken kılı kırk yararak görevini yapsın.
  • ADMADM1 sa önce
    Aklima sürekli Ali Erbaş geliyor. - "Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum." - demisti.Tehlikenin farkinda olmayan bir kisi. Kendi kabugundan dünyayi görüyor. Tehlike geliyor hersey yavas yavas oluyor. Evrimciler sosyal medyada cirit atiyor. Kuran da evrim var midir yok mudur diye videolar yayinlayip muglak ifadeler kullaniyor. Bunu savunanlar muhafazakar kanallarda baska konularda guven percinleyip, uc gun sonra evrimin bilimsel oldugunu soyluyor. Yanarim da tum evrimle mucadele surecinin bilimsel anlamda tutuklu soytarilarca yurutulmus olmasina yanarim.
  • Yazıldığı gibiYazıldığı gibi1 sa önce
    Kendi evimizi temizlemeden başkasının evine laf söylemek boş ancak kendimizi kandırırız kendimiz çalar kendimiz oynarız henüz Parti'nin içinde yapılan bir şey yok millet keriz değil
  • MehmetMehmet5 sa önce
    Şimdi ne bu yazı? Diĝer tarikatlara yapılacak operasyonların ortam hazırlaması mı?
  • Hafız Engin Hafız Engin 2 sa önce
    Ağzınıza sağlık üstadım MEVLA'MIZ bunlardan ders alıp hayatımıza uygulamayı nasip etsin İNŞALLAH
  • mevlütmevlüt41 dk önce
    evet güçleri yetsin şartlar oluşmadan bile darbeyi kesinlikle yaparlar...bu kesin...ama şimdi yaptıkları sessiz darbe daha kalıcı ve şeytani malesef...içimizdeki uyuyanlar da bunun amaleleri.....evi düzenlemek için önce içini temizlemek gerekir....önce içimizdeki pisliklerden kurtulmalıyız....
  • hurşithurşit1 sa önce
    İnanıyorsak ki inanıyoruz o halde hak ile batıl mücadelesi sürekli olacak . Önemli olan hakkın tarafında olup mücadeleyi canımız pahasına yapabilmek...
  • MardinliMardinli2 sa önce
    Sayın dilipak hocam dilinize yüreğinize sağlık.Hayırlı cumalar hayırlı günler hocam şeytan elbette seytanligini yapacak.Bizde mümin olarak Allaha güvenerek şeytanın şerrinden korunmak için Allaha dayanarak tevekkül ederek yolumuza devam edeceğiz.İnsi şeytanı cinni şeytanından daha tehlikelidir zaten bugün en tehlikeli însi şeytanıdır.Bütün gücü ile müslümanlara hücum ediyor.Allah CC ümmeti şeytanların şerrinden muhafaza etsin amin selam ve dua ile
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU8 sa önce
    GÜZEL VE ISABETLİ TESBITLER /AYNENÖYLE
  • metin p.metin p.2 sa önce
    TARİH BOYUNCA peygamberlerin en büyük düşmanı zıt kafirler değil,bizzat o dini yozlaştıran ve o dinin içinden çıkan müşrikleridir.Kıbrısi.adnani, mevlevi bunlar başlangıçta tevhid ehli olarak gözükürken sonradan yozlaşmış değillerdir.Sadece UYGUN ZAMAN,ŞARTLAR VE UYGUN ORTAMLARI BEKLEYİP gün gelince gerçek yüzlerini gösterirler.Yüzyıllarıdır süren hriztiyanlaştırma faaliyetleri tam gaz giderken bunun arkasındaki güçleri tahmin etmek hiç te zor değil.Katolik papası kurduğu yüzlerce gizli örgütle islamı yok edeceğini zannediyor.Ancak Alllahın adaleti her zaman galip gelecek ve her zaman batı ahlakı ve dini hayatı yozlaşmaya devam edecektir.
  • Veli Veli 8 sa önce
    Selam vesaygılarımı arzediyorum Üstâdım,, tam da oturttunuz,,, yani çuvaldızı kendimize batırdık... İçeride chap gibi bir ':örgüt' ' durupdururken dışarıda düşman aramağa ne hacet?
  • İkrarİkrar3 sa önce
    Selam ve dua ile sayin hocam hayirli birgun gunaydin hayirli cumalar allahin rahmeti bereketi tum inananlara olsun esselamu aleykum
  • ErsanErsan4 sa önce
    Sayin yazar bir kezde kurtulus savasi destanini canakkaleyi buyuk taarruzu inonu savaslarini malazgirt i ist.fethini kkktc yi almak icin verdigimiz savasi pkk ile olan mucadelemizi yaz lutfen
  • IlbeyhanIlbeyhan2 sa önce
    Ilk yorum yazanbenim hocam ,bu gun lutfen baska kimseyorum yazmasin ..SEYTAN'DA ,MELEK'DEinsanin kendisidirhocam...Allahtan insanabela gelmez,sadecerahmet gelir...Her turlu kotulugude,iyiligideinsanin kendisiyapar...Guncel ornek verecek olursak, FETOSUN ,Pavyoncu ADNANIn vedaha sayisiz sapikdin tuccarlarinin pislikleri,sapkinliklariseytanin aklina gelirmi ?Aylardir soruyorumrusvetve haram yemekorucu bozarmi bozmazmi tik yok? Basortu gelditesettur gitti,ortalik turbanli BARBIELERDEN gecilmiyor... Bir muddet insanlari aldatabilirsiniz ancak,hic aldanmayanbirgun gel bakalim diyecek birinin hep var olacagini aklinizdan cikarmayin ...Seytanada .... atmayin,SEYTANbizleriz...
  • metin p.metin p.1 sa önce
    Hadisi şerif hz.isa aleyhisselamın ahir zamanda gelip deccali öldüreceğini,domuzu ortadan kaldıracağını ve cizyeyi kaldıracağını buyurur.Dikkat edin mehdi aleyhisselam bile deccali öldüremeyecek.Bu iş bir peygambere havale edilmiş.Çok ciddi bir mesele.Domuzun öldürülmesi meselesi neden tekil olarak geliyor.Domuzlar değil de domuz.çünkü o bir misaldir.Bu hayvan hiçbir sınır tanımaz.o yukarıda bahsettiğim şahısta hiçbir sınır hak hukuk tanımıyor.her şeyi kendine mübah görüyor.çünkü ona göre isa aleyhisselama inanan herkes zaten başta affedilmiştir.Zaten hristiyan inancına bütün mezhepleri de dahil ona inanan herkesin bütün yaptıkları affedilmiştir.ne günah işlerse işlesin.Şimdi bu dinin dünyanın en alçak ve tehlikeli dini olduğunu anladınız mı?
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Sayin hocan degerli yorumcu kardeslerime tavsiyem herbiri ustun fikirleri ile katkida bulunuyorlar sadece ducuncesini sunsun iddalasmak kanitlamak suclamak bize yakismak bir irfan okulu bazan hocamizdan bazansiz degerli yorumculardan birikimlerinizden faydalaniyok dun bir yorumcu kardesim ilin gavuru yuzsene ileriyi dusunuyor derken bunu soylerler yuzsene neyi dusundukleri gozukuyor ortak iyi misir filistin kipris turkiye hakeza bunlar insanlar huzurlu yasasin diye deyiltipki adnan oktar gibi insanlari kole kendileri efendi biz kendi milletimize nasil faydali oluruzdis gucler hep kendilerini ustun tutmuslardir hep reklam tum ulkemin guzel insanlarina bol sanslar
  • İrfan Öz İrfan Öz 2 sa önce
    Her cümleniz darb_ı mesel

Abdurrahman Dilipak

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