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Fenerbahçe'de tarihi an!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Başkan adayı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda bir araya geldi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün talebi üzerine kürsüye çıkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç, el sıkışarak sarıldılar. Tek isteğinin Fenerbahçe'nin beraat etmesi olduğunu dile getiren Başkan Aziz Yıldırım, ''Benim başkanlıkla bir derdim, koltuktan gitmek gibi bir sıkıntım yok. Fenerbahçe'yi halka açtık. Halk istediği gibi üye olabilir ve bu kulüpte söz sahibi olabilir. Aziz Yıldırım, Yargıtay kararıyla beraber beraat kararı alacak. Ali Koç, Nihat Özbağ, Mithat Yenigün ve bütün yöneticiler beraat edecek. Fenerbahçe beraat edecek. Fenerbahçe'nin üzerindeki kara leke kalkacak. Yoksa Fenerbahçe'de böyle istek bir arzum beklentim yok. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya hazırım'' dedi. Başkan adayı Ali Koç ise, ''Başkanımızdan sonra konuşmak olmaz, seçimimiz hayırlı olsun diyorum, her şey Fenerbahçe için'' diye konuştu.

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