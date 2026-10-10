Zorlu: Türkiye'nin 7 kardeş Türk devletiyle dış ticareti 5 yılda 115 milyar dolara ulaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kocaeli'de düzenlenen "Türk Dünyası Gençlik Buluşması"nda Türkiye'nin 7 kardeş Türk devletiyle dış ticaretinin 5 yılda 115 milyar dolara ulaştığını açıkladı. AA'nın haberine göre Zorlu, "Türkiye'nin sadece 5 yılda 7 kardeş Türk devletimizle dış ticareti 115 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl bu rakam 26 milyar dolardı. Bu bizim için henüz nihai hedef değildir." dedi.

Zorlu, rakamın Türkiye'nin dış ticaretinin yaklaşık yüzde 4 buçuğuna tekabül ettiğini belirtti; amacını ise "bütün Türk devletlerimizin ayrı ayrı dış ticaretlerinin yüzde 10'luk pastasına doğru ilerleyecek bir hedefe yönelmek" sözleriyle tarif etti. Son dönemde eğitim, sağlık, turizm ve diğer pek çok alanda işbirliklerinin arttığını, bunun halklarının birbirine dokunan işbirliği alanlarını tetikleyebilecek ve teşvik edecek bir süreci beraberinde getirdiğini söyledi.

Program, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının koordinasyonunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, "Ortak Miras, Tek Yürek" temasıyla kentteki bir otelde düzenlendi. Zorlu, programda yalnızca Türk devletlerinden değil; Gagavuzya, Irak, Suriye ve Tebriz gibi birçok yerden de katılımcı bulunduğunu, kendilerini Türk dünyasının her alanda işbirliği hedefinin bir araya getirdiğini dile getirdi.

Katılımcıları Türk dillerinde selamlayan Zorlu, son dönemde ortak alfabe çalışmalarıyla ilgilendiklerini, iletişim dillerinin birbirine yakınlaşması adına böyle bir ortaklaşma alanının oluşmasını çok kıymetli bulduğunu anlattı. Açılışı bir gün önce yapılan programda akademisyenlerin ve büyükelçilerin de tecrübelerini aktaracağını bildirdi.

Yaklaşık 30 yıldır Türk dünyası coğrafyasında pek çok alanda farklı görevler yürüttüğünü, o yıllarda kurdukları hayallerin gerçekleşmeye başladığını vurgulayan Zorlu, orada siyaset yapmak için bulunmadıklarının altını çizdi: "Bu bir başlangıç olacak. Burada attığımız temeller inşallah önümüzdeki yıl Türk dünyasının bir başka önemli kentinde devam edecek ve sizler bu mirası alıp, daha ileriye götüreceksiniz."

"Hiçbir provokasyon sonuca ulaşamayacaktır"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği tarihten miras kalan ve dünyada örnek gösterilecek bir ilişki olarak tanımlayan Zorlu, "Turan dediğimiz idealin açılış kapısı Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, işbirliğidir. Bu ilişkiler bugüne kolay gelmedi. Badireler atlatıldı, büyük sınamalardan geçildi, bedeller ödendi." ifadelerini kullandı.

Son dönemde iki kardeş ülkenin ilişkilerini sarsmaya yönelik birtakım maksatlı paylaşım ve girişimleri üzüntüyle takip ettiklerini aktaran Zorlu, "İnanıyorum ki biz bu inanç ve sorumlulukla hareket ettiğimizde, hiçbir provokasyon sonuca ulaşamayacaktır. Şu an Cumhurbaşkanlarımız en yüksek seviyede irtibat halindedir." dedi.

Ankara'daki TDT zirvesine Aliyev de katılacak

Zorlu, Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağını, diğer başkanlarla birlikte önemli kararlara imza atacaklarını bildirdi. Kararlardan birinin TDT üyesi ülkeler arasında kimlikle seyahat olduğunu aktardı: "Şu an pasaportlarımızla dolaşım içerisindeyiz. Kimliğimizle dolaşabilir miyiz, bunun taşlarını döşemeye, yetiştirmeye çalışıyoruz."

Tokayev'den Zengezur Koridoru için Orta Koridor teklifi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Orta Koridor'a ilişkin açıklamalarının kendilerine yeni bir ufuk açtığını söyleyen Zorlu, Tokayev'in, Zengezur Koridoru olarak bilinen Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki 44 kilometrelik hattın demir yolu ve ulaşım ağlarıyla Orta Koridor'a bağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesini teklif ettiğini anlattı. Teklifin "Hazar'ın kıyısında bir stratejik kalkandan" geldiğini belirtti.

Ticaret koridorlarının birbiriyle bütünleşmesi için uğraştıklarını vurgulayan Zorlu, şöyle konuştu: "Kimsenin bunu durdurmasına izin vermeyeceğiz. Biz bir ve beraber olduğumuzda, hedefimize odaklandığımızda önümüzdeki 100 yılı hep birlikte 'Türk Dünyası Yüzyılı' yapacağımıza yürekten inanıyorum."