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Dünya Zorbalığa karşı 'özgürlük' filosu! Kanada Başbakanı tutuştu: On binlerce şoför tırları başkente sürüyor
Dünya

Zorbalığa karşı 'özgürlük' filosu! Kanada Başbakanı tutuştu: On binlerce şoför tırları başkente sürüyor

Kanada'da alınan aşı zorunluğuna tepkiler çığ gibi büyüyor. Kanada hükümetinin aldığı son karar kamyon ve tır şoförlerini çileden çıkardı. Kamyon sürücüleri hükümetin 'ABD sınırını geçmek isteyen kamyonculara Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu' kararını protesto etmek için ülkenin başkenti Ottowa’ya akın etti. 50 bin rakamını aştığı iddia edilen kamyoncular, yol boyunca destek gösterileriyle uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 22:47:00 -

Kanada’da aşı zorunluluğuna tepki gösteren kamyon sürücüleri Kanada hükümetinin, ABD sınırını geçmek isteyen kamyonculara Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kararını protesto etmek için ülkenin başkenti Ottowa’ya akın etti.

Dün Ottowa’nın 450 kilometre batısındaki Toronto şehrine ulaşan protestocu Kamyoncular, güzergahları boyunca çevre halktan da destek gördü.

Kendilerine "özgürlük konvoyu" adını veren kamyoncuların bugün akşam saatlerinde Ottowa’ya varması bekleniyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu korkuttu, özgürlüğe tehdit saydı

Kanada muhalefetindeki Muhafazakar Parti’nin bazı üyeleri protestoya destek verirken, Kanada Başbakan Justin Trudeau protestoyu özgürlük adına bir tehdit olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Yetkililer ise, aşılama ve koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı olan diğer insanların da Ottawa'daki gruba dahil olmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Ottawa Polis Şefi Peter Sloly, protestoya katılan kamyon sürücülerinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların zararsız gibi görünse de güvenlik tehdidine yol açabileceğini savundu. Güvenlik güçlerine teyakkuzda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

100 kilometreyi aşan 50 bin kamyonluk konvoy

50 bin kamyonun katıldığı  'özgürlük' konvoyunun 100 kilometreyi aştığı belirtildi.

Yol boyunca destek gösterisi

Sosyal medyadan da paylaşılan videolarda kamyoncuların halktan yol boyunca büyük destek aldığı bildirildi. Protestolara 1,5 milyon insanın katıldığı iddia edildi. 

Elon Musk'tan destek

Protestocu konvoya, sosyal medya hesapları üzerinden “Kanadalı kamyon şoförleri harika” yorumunu yapan ABD’li iş adamı Elon Musk’tan destek geldi. Elon Musk ayrıca daha önce ABD’nin korona virüse karşı aldığı önlemleri “faşist” olarak nitelendirmişti.

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