Zonguldak'ta grizuda ölen madencinin amcası: "Yılbaşına kadar çalışacağını söylemişti"

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası madenci Recep Çolakoğlu (45), Zonguldak merkeze bağlı Osmanlı köyü Ali Büyük Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreninde gazetecilere konuşan amcası Sadullah Çolakoğlu, yeğeninin emekli olmasına rağmen çocuklarının eğitimi için yeniden madende çalışmaya başladığını belirterek, "Yılbaşına kadar çalışacağını söylemişti" dedi.

Çolakoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu Ali Büyük Camisi'ne getirildi. Eşi Canan Çolakoğlu ile çocukları Yağmur (17), Rüzgar Mert (12) ve Elif (10), tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Babalarını son kez uğurlamak için tabutun başına gelen üç kardeş tabuta sarıldı; çocukların feryatları arasında aile yakınları da gözyaşlarını tutamadı. Canan Çolakoğlu ve yakınları, törende taziyeleri kabul etti.

Amcası: "Emekli maaşı olduğunu söyleyerek 'Gitme' dedik"

Çolakoğlu'nu çalışmaması yönünde uyardıklarını söyleyen Sadullah Çolakoğlu, "Tekrar ocaklara çalışmaya gitmek istedi. Emekli maaşı olduğunu söyleyerek 'Gitme' dedik. Üç çocuğunun olduğunu, okuduklarını söyledi. Yılbaşına kadar çalışacağını söylemişti. Vadesi de bu kadarmış, yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine Zonguldak Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çolakoğlu'nun tabutu omuzlarda taşınarak aile mezarlığına götürüldü.