ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Müftü Mahallesinde, tapunun F-26-B-24-A-3-C pafta, 2436 ada, 18 parsel numarasında kayıtlı, 2.478,21 m² yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz No: 67.00.193) üzerinde bulunan Kdz. Ereğli Ay City İş Merkezindeki, mülkiyeti Zonguldak İl Özel İdaresine ait aşağıda bilgileri belirtilen bağımsız bölümlerin, kat mülkiyeti projesi üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış şartnamesi hükümleri doğrultusunda satış ihalesi yapılacaktır.

Madde 1- İhalenin yapılacağı Yer /Adresi: İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu, Zonguldak/Merkez/Kardeşler Köyü, Kokaksu No:109 – Telefon: (0 372) 253 12 64-253 08 29

Madde 2- İhaleye iştirak edeceklerin, ihale dosyalarını 13/10/2026 Salı günü saat 10.00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İl Encümeni Başkanlığına) teslim etmeleri ve hizalarında belirtilen saatte ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 3- Satılacak taşınmaz malın;

BULUNDUĞU KAT VE NOSU ARSA PAYI BRÜT ALANI (m2) NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 2.Kat- 36 14.34/2.478.21 80,95 Büro 6.590.000,00 197.700,00 13.10.2026 10:15 2.Kat- 37 9.53/2.478.21 53,78 Büro 3.955.000,00 118.650,00 13.10.2026 10:25 2.Kat- 40 10.72/2.478.21 60.52 Büro 3.760.000,00 112.800,00 13.10.2026 10:35 2.Kat- 43 8.93/2.478.21 50,40 Büro 3.295.000,00 98.850,00 13.10.2026 10:45 3.Kat- 49 14.34/2.478.21 80,95 Büro 6.920.000,00 208.000,00 13.10.2026 10:55 3.Kat- 50 9.53/2.478/21 53,78 Büro 4.220.000,00 127.000,00 13.10.2026 11:05 3.Kat- 55 8.61/2.478.21 48,57 Büro 3.295.000,00 98.850,00 13.10.2026 11:15

Madde 4- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

İkametgâh senedi ve aslını ibraz etmek şartıyla Nüfus Cüzdanı örneğini, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi, Tüzel kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (noterden), Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişilerin odaya kayıtlı olduklarına dair belge ve bu tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, noter tasdikli yetki belgesini ve imza sirkülerini, Vekâleten ihaleye gireceklerin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, noter tasdikli vekâletname örneği ile imza sirkülerini,, Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, Vergi borcu olmadığına dair belge ile Sigorta borcunun olmadığına dair belgeyi, İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütnameyi, İmzalı Satış Şartnamesi ile şartnamenin satın alındığına dair dekontu, Satışı yapılan taşınmaz, KDV'den muaf olup satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen tüm vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından karşılanacaktır.

Madde 5- İhaleye iştirak etmek isteyenler, tüzel kişi olmayıp, kendi adına ihaleye girmeleri halinde, sadece (a), (f), (g), (j), (k) (l ),(n) ve (m) maddelerinde istenen belgeleri belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İl Encümeni Başkanlığına) vermeleri zorunludur.

Madde 6- İhale ile ilgili satış şartnamesi mesai saatleri dâhilinde ihalenin yapılacağı adresteki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 2.500,00 TL (İKİBİNBEŞYÜZTL) karşılığı satın alınabilir ve aynı adreste görülebilir. Geçici teminat bedeli ile şartname bedeli ihaleye katılan tarafından İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Zonguldak Şubesindeki IBAN: TR 22 0001 0001 3130 8756 1552 78 nolu hesabına yatırılacaktır.

Madde 7- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Madde 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

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Basın No: ILN02552468

