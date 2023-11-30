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Resmi İlanlar ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Resmi İlanlar

ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Yeniakit Publisher
2023-11-30 00:01:00 -

ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
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1 0690453140 ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL 201201201212 2018031514Vz40001554 K.V. Vz.Cz. 43.908,40 131.725,20
2 0690453140 ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL 201201201212 2018031514Vz40001554 G.Faizi   34.424,19  
3 0690453140 ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL 201204201206 2018031514Vz40001581   Vz.Cz.   38.640,60
4 0690453140 ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL 201201201203 2018031514Vz40001595   Vz.Cz.   38.596,20
5 0690453140 ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL 201210201212 2018031514Vz40001584   Vz.Cz.   35.073,00
6 0690453140 ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL 201207201209 2018031514Vz40001570   Vz.Cz.   19.415,40
7 0850051489 SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201201201212 2018031514Vz40000410   Vz.Cz.   71.914,17
8 0850051489 SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201201201212 2018031514Vz40000431   Vz.Cz.   60.537,80
9 0850051489 SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201301201312 2018031514Vz40000457   Vz.Cz.   22.317,60
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11 0850051489 SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201204201206 2018031514Vz40000459   Vz.Cz.   16.746,20
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13 0850051489 SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201301201303 2018031514Vz40000449   Vz.Cz.   13.052,80
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15 0850051489 SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201204201206 2018031514Vz40000439   Vz.Cz.   11.185,80
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18 0910390406 ARDER İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. EVREN MAH GÜLBAHAR CAD ÇİMEN SK Kapı No:7 BAĞCILAR - İSTANBUL 201307201309 2019041114Vz40000596   Vz.Cz.   51.330,60
19 1200458462 HÜSEYİN AYGUR SÜLEYMANİYE MAH. 742. SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT / İSTANBUL 201601201612 2020061614Vz50000180 K.V.   20.677,25  
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69 4950409887 YILMAZ KANDEMİR GAZİ MAH. 1347. SK. NO: 75 İÇ KAPI NO: 5 SULTANGAZİ / İSTANBUL 201307201309 2020031014Vz80000194   Vz.Cz.   76.818,67
70 4950409887 YILMAZ KANDEMİR GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL 201304201306 2020031014Vz80000173   Vz.Cz.   57.347,37
71 4950409887 YILMAZ KANDEMİR GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL 201207201209 2020031014Vz80000186   Vz.Cz.   47.184,84
72 4950409887 YILMAZ KANDEMİR GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL 201210201212 2020031014Vz80000183   Vz.Cz.   33.241,89
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74 4950409887 YILMAZ KANDEMİR GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL 201201201203 2020031014Vz80000172   Vz.Cz.   16.074,21
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76 5090594150 TATIANA TOMAILI ÇAYIRBAŞI MAH. BÖLGE ÇIKMAZI SK. Kapı 15/1 : SARIYER İSTANBUL 201201201212 2018070914Vz90002460   Vz.Cz.   14.071,68
77 6170386852 MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL 201207201207 2018070914VzA0003487 K.D.V. Vz.Cz. 14.389,37 14.389,37
78 6170386852 MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL 201207201207 2018070914VzA0003487 G.Faizi   13.094,33  
79 6170386852 MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL 201201201201 2018070914VzA0003446 K.D.V. Vz.Cz. 10.819,88 10.819,88
80 6170386852 MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL 201201201201 2018070914VzA0003446 G.Faizi   10.754,96  
81 6170386852 MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL 201201201212 2018070914VzA0003455   Öz.Us.Cz.   17.228,00
82 6220458690 FRANCISCO JAVIER MORERA PONS YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. Kapı No:141/6 : SARIYER İSTANBUL 201802201802 2023090614VzA0000006 K.D.V.   10.807,82  
83 6290493496 TASF.HAL.NAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 7/1A : ŞİŞLİ İSTANBUL 201801201812 2019061614VzA0001152 7143 KURUMMA   18.459,40  
84 6290493496 TASF.HAL.NAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 7/1A : ŞİŞLİ İSTANBUL 201801201812 2019061614VzA0001154 7143 KDVb3MA   16.613,46  
85 6660252609 ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL 201501201512 2020111914VzA0002115 K.V.   46.922,00  
86 6660252609 ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL 201505201505 2020111914VzA0002122 K.D.V.   19.339,56  
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90 6660252609 ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL 201504201506 2020111914VzA0002120   Vz.Cz.   85.521,60
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93 6680396089 ÖZBİLTEK BİLGİSAYAR TEKN. DAN. REK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ MECİDİYEKÖY MAH. KUYU SK :4 A ŞİŞLİ İSTANBUL 201201201203 2018070914VzA0003041   Vz.Cz.   24.395,40
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97 7330411456 PRİTER REK. KIRT.BİLG.YAZ.TUR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ MERKEZ MAH. ERKAN SK. :32 / 9 : KAĞITHANE İSTANBUL 201401201412 2018070914VzB0003730 K.V. Vz.Cz. 18.173,40 54.520,20
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100 7330411456 PRİTER REK. KIRT.BİLG.YAZ.TUR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ MERKEZ MAH. ERKAN SK. :32 / 9 : KAĞITHANE İSTANBUL 201410201412 2018070914VzB0003739   Vz.Cz.   50.811,00
"Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur"

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Basın No: ILN01935103