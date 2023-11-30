ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
2023-11-30 00:01:00 -
ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|Sıra No
|Vergi No
|Adı Soyadı / Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Takip Dosya No
|Vergi Nevi
|Ceza Nevi
|Vergi Miktarı
|Ceza Miktarı
|1
|0690453140
|ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ
|MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL
|201201201212
|2018031514Vz40001554
|K.V.
|Vz.Cz.
|43.908,40
|131.725,20
|2
|0690453140
|ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ
|MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL
|201201201212
|2018031514Vz40001554
|G.Faizi
|34.424,19
|3
|0690453140
|ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ
|MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL
|201204201206
|2018031514Vz40001581
|Vz.Cz.
|38.640,60
|4
|0690453140
|ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ
|MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL
|201201201203
|2018031514Vz40001595
|Vz.Cz.
|38.596,20
|5
|0690453140
|ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ
|MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL
|201210201212
|2018031514Vz40001584
|Vz.Cz.
|35.073,00
|6
|0690453140
|ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ
|MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL
|201207201209
|2018031514Vz40001570
|Vz.Cz.
|19.415,40
|7
|0850051489
|SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY
|ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201201201212
|2018031514Vz40000410
|Vz.Cz.
|71.914,17
|8
|0850051489
|SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY
|ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201201201212
|2018031514Vz40000431
|Vz.Cz.
|60.537,80
|9
|0850051489
|SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY
|ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201301201312
|2018031514Vz40000457
|Vz.Cz.
|22.317,60
|10
|0850051489
|SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY
|ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201210201212
|2018031514Vz40000435
|Vz.Cz.
|20.442,60
|11
|0850051489
|SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY
|ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201204201206
|2018031514Vz40000459
|Vz.Cz.
|16.746,20
|12
|0850051489
|SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY
|ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201207201209
|2018031514Vz40000413
|Vz.Cz.
|14.895,20
|13
|0850051489
|SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY
|ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201301201303
|2018031514Vz40000449
|Vz.Cz.
|13.052,80
|14
|0850051489
|SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY
|ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201210201212
|2018031514Vz40000453
|Vz.Cz.
|11.856,00
|15
|0850051489
|SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY
|ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201204201206
|2018031514Vz40000439
|Vz.Cz.
|11.185,80
|16
|0910390406
|ARDER İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ.
|EVREN MAH GÜLBAHAR CAD ÇİMEN SK Kapı No:7 BAĞCILAR - İSTANBUL
|201309201309
|2019041114Vz40000602
|K.D.V.
|Vz.Cz.
|15.399,18
|46.197,54
|17
|0910390406
|ARDER İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ.
|EVREN MAH GÜLBAHAR CAD ÇİMEN SK Kapı No:7 BAĞCILAR - İSTANBUL
|201309201309
|2019041114Vz40000602
|G.Faizi
|10.995,01
|18
|0910390406
|ARDER İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ.
|EVREN MAH GÜLBAHAR CAD ÇİMEN SK Kapı No:7 BAĞCILAR - İSTANBUL
|201307201309
|2019041114Vz40000596
|Vz.Cz.
|51.330,60
|19
|1200458462
|HÜSEYİN AYGUR
|SÜLEYMANİYE MAH. 742. SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT / İSTANBUL
|201601201612
|2020061614Vz50000180
|K.V.
|20.677,25
|20
|1200458462
|HÜSEYİN AYGUR
|SÜLEYMANİYE MAH. 742. SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT / İSTANBUL
|201601201612
|2020061614Vz50000180
|Vz.Cz.
|62.031,75
|21
|1200458462
|HÜSEYİN AYGUR
|SÜLEYMANİYE MAH. 742. SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT / İSTANBUL
|201610201612
|2020061614Vz50000179
|Vz.Cz.
|25.467,42
|22
|1360684373
|ERKAN BALCI
|ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR
|201701201712
|2022092114Vz50000054
|K.V.
|113.037,68
|23
|1360684373
|ERKAN BALCI
|ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR
|201808201808
|2022092114Vz50000074
|G.stop
|16.773,31
|24
|1360684373
|ERKAN BALCI
|ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR
|201807201807
|2022092114Vz50000085
|G.stop
|12.871,34
|25
|1360684373
|ERKAN BALCI
|ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR
|201803201803
|2022092114Vz50000082
|G.stop
|12.835,39
|26
|1360684373
|ERKAN BALCI
|ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR
|201806201806
|2022092114Vz50000057
|G.stop
|11.803,67
|27
|1360684373
|ERKAN BALCI
|ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR
|201809201809
|2022092114Vz50000067
|G.stop
|11.731,47
|28
|1360684373
|ERKAN BALCI
|ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR
|201804201804
|2022092114Vz50000078
|G.stop
|11.317,17
|29
|1360684373
|ERKAN BALCI
|ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR
|201805201805
|2022092114Vz50000053
|G.stop
|11.155,66
|30
|1360684373
|ERKAN BALCI
|ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR
|201802201802
|2022092114Vz50000063
|G.stop
|10.895,04
|31
|1430659811
|ÇAĞDAŞ RUHİ BASILI
|BAŞAKŞEHİR MAH. NURETTİN TOPÇU CAD. ONURLU ÇAĞDAŞ YAŞAM SİTESİ 80D : 27D 3 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
|201401201401
|2022122814Vz50000060
|K.D.V.
|Vz.Cz.
|36.504,00
|54.756,00
|32
|1430659811
|ÇAĞDAŞ RUHİ BASILI
|BAŞAKŞEHİR MAH. NURETTİN TOPÇU CAD. ONURLU ÇAĞDAŞ YAŞAM SİTESİ 80D : 27D 3 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
|201401201401
|2022122814Vz50000060
|G.Faizi
|14.419,08
|33
|1430659811
|ÇAĞDAŞ RUHİ BASILI
|BAŞAKŞEHİR MAH. NURETTİN TOPÇU CAD. ONURLU ÇAĞDAŞ YAŞAM SİTESİ 80D : 27D 3 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
|201402201402
|2022122814Vz50000061
|K.D.V.
|Vz.Cz.
|12.713,95
|19.070,92
|34
|1430659811
|ÇAĞDAŞ RUHİ BASILI
|BAŞAKŞEHİR MAH. NURETTİN TOPÇU CAD. ONURLU ÇAĞDAŞ YAŞAM SİTESİ 80D : 27D 3 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
|201404201404
|2022122814Vz50000065
|Vz.Cz.
|14.850,00
|35
|1430659811
|ÇAĞDAŞ RUHİ BASILI
|BAŞAKŞEHİR MAH. NURETTİN TOPÇU CAD. ONURLU ÇAĞDAŞ YAŞAM SİTESİ 80D : 27D 3 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
|201403201403
|2022122814Vz50000064
|Vz.Cz.
|12.213,42
|36
|1990187834
|GÖZDE CANBULAN MORERA PONS
|YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. No:207 / 6 : SARIYER İSTANBUL
|201802201802
|2023090614Vz50000016
|K.D.V.
|10.807,82
|37
|2120050150
|EMİNE COŞAR
|EMNİYETEVLERİ MAH. BATI SK. Kapı No:5 Daire No:2 : KAĞITHANE İSTANBUL
|201201201212
|2020082614Vz60000017
|Vz.Cz.
|15.583,10
|38
|2580893709
|MURAT ÇOBAN
|ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL
|201601201612
|2018021514Vz60000130
|6736 KDVb1MA
|35.348,89
|39
|2580893709
|MURAT ÇOBAN
|ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL
|201601201612
|2018041514Vz60000528
|6736 KDVb1MA
|35.348,89
|40
|2580893709
|MURAT ÇOBAN
|ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL
|201601201612
|2018081014Vz60000101
|6736 KDVb1MA
|35.348,89
|41
|2580893709
|MURAT ÇOBAN
|ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL
|201601201612
|2018070914Vz60000119
|6736 KDVb1MA
|35.348,89
|42
|2580893709
|MURAT ÇOBAN
|ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL
|201601201612
|2018102714Vz60000118
|6736 KDVb1MA
|35.348,89
|43
|2580893709
|MURAT ÇOBAN
|ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL
|201601201612
|2018121114Vz60000113
|6736 KDVb1MA
|35.348,89
|44
|2660066798
|MEHMET ALİ DAĞDELEN
|AKŞEMSETTİN MAH. KORKUTATA SK. Kapı No:33 Daire No:14 : FATİH İSTANBUL
|201601201612
|2022122914Vz60000084
|6736 KURUMMA
|32.110,00
|45
|2930466048
|AVRA FİLM PRODÜKSİYON REKL. VE MATB. SANTİC. LTD.ŞTİ
|M.KÖY MH. OĞUZ SK Kapı No:7 Daire No:1 : ŞİŞLİ İSTANBUL
|201209201209
|2018070914Vz60002644
|K.D.V.
|Vz.Cz.
|19.177,38
|57.532,14
|46
|2930466048
|AVRA FİLM PRODÜKSİYON REKL. VE MATB. SANTİC. LTD.ŞTİ
|M.KÖY MH. OĞUZ SK Kapı No:7 Daire No:1 : ŞİŞLİ İSTANBUL
|201209201209
|2018070914Vz60002644
|G.Faizi
|16.645,97
|47
|2930466048
|AVRA FİLM PRODÜKSİYON REKL. VE MATB. SANTİC. LTD.ŞTİ
|M.KÖY MH. OĞUZ SK Kapı No:7 Daire No:1 : ŞİŞLİ İSTANBUL
|201201201212
|2018070914Vz60002645
|Vz.Cz.
|32.057,15
|48
|2930466048
|AVRA FİLM PRODÜKSİYON REKL. VE MATB. SANTİC. LTD.ŞTİ
|M.KÖY MH. OĞUZ SK Kapı No:7 Daire No:1 : ŞİŞLİ İSTANBUL
|201201201203
|2018070914Vz60002641
|Vz.Cz.
|12.214,80
|49
|3250547114
|EFENDYY METAL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|İSTASYON MAH../1421.SK.DİVAN RESİ No:F3/14 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201203201203
|2018070914Vz70003931
|Vz.Cz.
|24.548,49
|50
|3300465772
|EKO BİYOLOJİK VE ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYAİ
|ÇOBANÇEŞME MAH. TERZİLER SİTESİ No:20/209 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201204201204
|2018070914Vz70003989
|K.D.V.
|60.958,80
|51
|3660098030
|RAŞİT CENK EROKTAV
|SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ
|201806201806
|2022040514Vz70000102
|K.D.V.
|27.816,98
|52
|3660098030
|RAŞİT CENK EROKTAV
|SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ
|201807201809
|2022040514Vz70000118
|G.stop
|25.715,73
|53
|3660098030
|RAŞİT CENK EROKTAV
|SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ
|201804201806
|2022040514Vz70000104
|G.stop
|23.180,80
|54
|3660098030
|RAŞİT CENK EROKTAV
|SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ
|201808201808
|2022040514Vz70000110
|K.D.V.
|18.062,25
|55
|3660098030
|RAŞİT CENK EROKTAV
|SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ
|201809201809
|2022040514Vz70000112
|K.D.V.
|13.658,55
|56
|3660098030
|RAŞİT CENK EROKTAV
|SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ
|201810201810
|2022040514Vz70000117
|K.D.V.
|10.732,20
|57
|3660098030
|RAŞİT CENK EROKTAV
|SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ
|201811201811
|2022040514Vz70000106
|K.D.V.
|10.640,12
|58
|4640596798
|TASF.HAL.HYUNDAİ ENGİNEERİNGVE ST.IND.CO
|GÜLBAHAR MAH. OLO KAMİL SK. BILLUR AP. 5 /22 : ŞİŞLİ İSTANBUL
|201610201610
|2019091214Vz80000869
|Vz.Cz.
|53.216,78
|59
|4950409887
|YILMAZ KANDEMİR
|GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL
|201301201312
|2020031014Vz80000179
|K.V.
|Vz.Cz.
|81.109,52
|364.992,83
|60
|4950409887
|YILMAZ KANDEMİR
|GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL
|201301201312
|2020031014Vz80000179
|G.Faizi
|49.963,46
|61
|4950409887
|YILMAZ KANDEMİR
|GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL
|201201201212
|2020031014Vz80000169
|K.V.
|Vz.Cz.
|28.540,47
|128.432,12
|62
|4950409887
|YILMAZ KANDEMİR
|GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL
|201201201212
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|GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL
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|YILMAZ KANDEMİR
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|YILMAZ KANDEMİR
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|YILMAZ KANDEMİR
|GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL
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|YILMAZ KANDEMİR
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|GAZİ MAH. 1347. SK. NO: 75 İÇ KAPI NO: 5 SULTANGAZİ / İSTANBUL
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|YILMAZ KANDEMİR
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|YILMAZ KANDEMİR
|GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL
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|TATIANA TOMAILI
|ÇAYIRBAŞI MAH. BÖLGE ÇIKMAZI SK. Kapı 15/1 : SARIYER İSTANBUL
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|MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD
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|MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL
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|MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD
|MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL
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|Öz.Us.Cz.
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|FRANCISCO JAVIER MORERA PONS
|YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. Kapı No:141/6 : SARIYER İSTANBUL
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|TASF.HAL.NAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
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|TASF.HAL.NAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 7/1A : ŞİŞLİ İSTANBUL
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|GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL
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|GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL
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|ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
|GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL
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|ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
|GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL
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|ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
|GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL
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|ÖZBİLTEK BİLGİSAYAR TEKN. DAN. REK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|MECİDİYEKÖY MAH. KUYU SK :4 A ŞİŞLİ İSTANBUL
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|MECİDİYEKÖY MAH RAŞİT RIZA SK 9/ K3 : ŞİŞLİ İSTANBUL
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|ÖZDALGIÇ İNŞ.TAH.MOB DEK.ELEK.SAN. VE TİCLTD.ŞTİ.
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|PRİTER REK. KIRT.BİLG.YAZ.TUR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
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|MERKEZ MAH. ERKAN SK. :32 / 9 : KAĞITHANE İSTANBUL
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|50.811,00
|"Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur"
#ilangovtr
Basın No: ILN01935103