Zehir tacirlerine Kadıköy'de geçit yok! Polisin dikkati uyuşturucu çetesini çökertti!
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Kadıköy Caferağa Mahallesi Bahariye Caddesi'nde devriye görevi yürüten emniyet güçleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan yükselen kokudan zehir tüccarlarını kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edilen paralar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Caferağa Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki denetimler sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçtaki M.G. (19) ve B.B.T'nin (22) kimlik kontrolleri yapılırken, içeriden yoğun koku gelmesi üzerine yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılan şüpheli B.B.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı.
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