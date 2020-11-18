Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ocak ayında açılacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle yıl sonuna kadar uzaktan eğitimin devam etmesine karar verildi. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler kısacası milyonlarca kişi yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? | Okulların açılacağı tarih | Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Okullar ocak ayında açılacak mı?