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Eğitim Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ocak ayında açılacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle yıl sonuna kadar uzaktan eğitimin devam etmesine karar verildi. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler kısacası milyonlarca kişi yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? | Okulların açılacağı tarih | Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Okullar ocak ayında açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:15:00 -
Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ayın kaçında açılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle sene sonuna kadar öğrenciler okullarına gitmeyecek uzaktan eğitim devam edecek. Peki, okullar ayın kaçında açılacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında “Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir. Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

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