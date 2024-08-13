YUNUSEMRE BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA İL/İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TAŞINMAZ ALANI (m²) PAY / PAYDA TAŞINMAZ CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TARİH SAAT AÇIKLAMA

1 Manisa/Yunusemre Akçaköy - 23 8100.00 1/1 Tarla Köy yerleşik alanı dışındadır. 1,620,000.00 TL 49,000.00 TL 27.08.2024 10:30 -

2 Manisa/Yunusemre Akçaköy - 228 15300.00 1/1 Tarla Köy yerleşik alanı dışındadır. 3,825,000.00 TL 115,000.00 TL 10:35 -

3 Manisa/Yunusemre Akçaköy - 230 20000.00 1/1 Tarla Köy yerleşik alanı dışındadır. 4,000,000.00 TL 120,000.00 TL 10:40 -

4 Manisa/Yunusemre Demirci - 28 16000.00 1/1 Tarla Köy yerleşik alanı dışındadır. 3,200,000.00 TL 96,000.00 TL 10:45 Serh:

Şerh:13/2/2007 Yev:1274 Yabancı uyruklu kişiler ile yabancı

ülkelerdi kendi ülkelerinin Kanunlarına göre kurulan tüzel

kişiliğe sahip ticaret şirketlerine satılamaz ve sınırlı ayni

hak tesis edilemez ( Şablon: Diğer)

5 Manisa/Yunusemre Durasıllı - 146 20000.00 1/1 Tarla Köy yerleşik alanı dışındadır. 3,000,000.00 TL 90,000.00 TL 10:50 -

6 Manisa/Yunusemre Örselli 101 101 6600.00 1/1 Tarla Köy yerleşik alanı yok 990,000.00 TL 30,000.00 TL 10:55 -

7 Manisa/Yunusemre Örselli 101 115 1400.00 1/1 Tarla Köy yerleşik alanı yok 210,000.00 TL 6,500.00 TL 11:00 -

8 Manisa/Yunusemre Örselli 101 118 8100.00 1/1 Tarla Köy yerleşik alanı yok 1,215,000.00 TL 36,500.00 TL 11:05 -

9 Manisa/Yunusemre Örselli 101 51 4600.00 1/1 Tarla Köy yerleşik alanı yok 690,000.00 TL 21,000.00 TL 11:10 -

10 Manisa/Yunusemre Sarma - 125 23325.00 1/1 Zeytinli Tarla Köy yerleşik alanı dışındadır. 8,165,000.00 TL 245,000.00 TL 11:15 Kiracı var

11.11.2024 tarihinde

Kira Süresi Bitiyor

11 Manisa/Yunusemre Sarma - 127 11100.00 1/1 Zeytinli Tarla Köy yerleşik alanı dışındadır. 3,885,000.00 TL 117,000.00 TL 11:20 Kiracı var

17.11.2024 tarihinde

Kira Süresi Bitiyor

12 Manisa/Yunusemre Sarma - 167 6725.00 1/1 Zeytinli Tarla Köy yerleşik alanı dışındadır. 1,685,000.00 TL 51,000.00 TL 11:25 Kiracı var

11.11.2024 tarihinde

Kira Süresi Bitiyor

13 Manisa/Yunusemre Sarma - 240 1492.00 1/1 Zeytinli Bahçe Köy yerleşik alanı dışındadır. 373,000.00 TL 11,500.00 TL 11:30 Muhdesat:

Agac

Üzerindeki 12 adet zeytin ağacı Hasan oğlu Mehmet KAÇMAZ'a aittir.

14 Manisa/Yunusemre Sarma - 264 11225.00 1/1 Ham Toprak Köy yerleşik alanı dışındadır. 2,810,000.00 TL 84,500.00 TL 11:35 Beyan:

1.Derece Arkeolojik Sit,bir bölümü III.Derece Arkeolojik Sit sınırları

içersinde kalmaktadır( Şablon: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.)

15 Manisa/Yunusemre Şamar - 97 7100.00 1/1 Tarla Köy yerleşik alanı dışındadır. 2,485,000.00 TL 75,000.00 TL 11:40 Kiracı var

23.11.2024 tarihinde

Kira Süresi Bitiyor

16 Manisa/Yunusemre Yağcılar 124 2 14583.76 1/1 Tarla 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar

Planı Sınırları dışında yer

almaktadır. 5,835,000.00 TL 175,500.00 TL 11:45 Beyan:

6831 Sayılı Kanunun 2/B meddesi uyarınca Hazine adına Orman

sınırları dışına çıkarılmıştır..( Şablon: 6831 Sayılı Orman

Kanununun 2/B Maddesi Gereği Belirtme)

Beyan:

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme.

( Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre

Beyan:

Tamamen ve münhasıran bilfil tarımsal

amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde

tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet

edilen konut bulunması nedeniyle rayiç

bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu

taşınmazın sonradan farklı amaçla

kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi

itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi

üzerinden hesaplanacak bedel esas

alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil

Usulü Hakkında Kanun hükümleri

gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve

tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt

malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme

konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan

farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali

yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki

tarafından yerine getirilmesi halinde,

belirtme idarece kaldırılacaktır.

1- Yukarıda belirtilen mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhale, Akmescit Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:157 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmaz satış ihale bedeli peşin ödenecektir.

4- İsteklilerin gerekli belgeleri ihale gününden bir gün önce (26.08.2024 Pazartesi Günü ) mesai saati bitimi öncesine kadar, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Taşınmaz satışı için Şartname bedeli 250 TL. Geçici teminat bedellerinin belirtilen süreye kadar ödenmiş olması gerekmekte olup iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek evraklarda aynı süre içerisinde Kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Taşınmazlar Tapu Kütüğünde ki durumuna göre satılacak olup Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat ve v.b.) alıcının sorumluluğundadır. İstene evraklar;

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnameleri. ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

b) Geçici Teminata İlişkin Belge. (Taşınmaz muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında peşinat alınacaktır)

c) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden temin edilecektir)

d) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Şartnameye yazılacak)

e) Yunusemre Belediyesine ait herhangi bir vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge.

f) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, Tüzel Kişilerin ise vergi numarasını gösteren Vergi Kimlik Kartı

g) Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.