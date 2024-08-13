YUNUSEMRE BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2024-08-13 00:00:00 -
YUNUSEMRE BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
YUNUSEMRE BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ
|SIRA
|İL/İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|TAŞINMAZ ALANI (m²)
|PAY / PAYDA
|TAŞINMAZ CİNSİ
|İMAR DURUMU
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
|TARİH
|SAAT
|AÇIKLAMA
|1
|Manisa/Yunusemre
|Akçaköy
|-
|23
|8100.00
|1/1
|Tarla
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|1,620,000.00 TL
|49,000.00 TL
|27.08.2024
|10:30
|-
|2
|Manisa/Yunusemre
|Akçaköy
|-
|228
|15300.00
|1/1
|Tarla
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|3,825,000.00 TL
|115,000.00 TL
|10:35
|-
|3
|Manisa/Yunusemre
|Akçaköy
|-
|230
|20000.00
|1/1
|Tarla
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|4,000,000.00 TL
|120,000.00 TL
|10:40
|-
|4
|Manisa/Yunusemre
|Demirci
|-
|28
|16000.00
|1/1
|Tarla
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|3,200,000.00 TL
|96,000.00 TL
|10:45
|Serh:
Şerh:13/2/2007 Yev:1274 Yabancı uyruklu kişiler ile yabancı
ülkelerdi kendi ülkelerinin Kanunlarına göre kurulan tüzel
kişiliğe sahip ticaret şirketlerine satılamaz ve sınırlı ayni
hak tesis edilemez ( Şablon: Diğer)
|5
|Manisa/Yunusemre
|Durasıllı
|-
|146
|20000.00
|1/1
|Tarla
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|3,000,000.00 TL
|90,000.00 TL
|10:50
|-
|6
|Manisa/Yunusemre
|Örselli
|101
|101
|6600.00
|1/1
|Tarla
|Köy yerleşik alanı yok
|990,000.00 TL
|30,000.00 TL
|10:55
|-
|7
|Manisa/Yunusemre
|Örselli
|101
|115
|1400.00
|1/1
|Tarla
|Köy yerleşik alanı yok
|210,000.00 TL
|6,500.00 TL
|11:00
|-
|8
|Manisa/Yunusemre
|Örselli
|101
|118
|8100.00
|1/1
|Tarla
|Köy yerleşik alanı yok
|1,215,000.00 TL
|36,500.00 TL
|11:05
|-
|9
|Manisa/Yunusemre
|Örselli
|101
|51
|4600.00
|1/1
|Tarla
|Köy yerleşik alanı yok
|690,000.00 TL
|21,000.00 TL
|11:10
|-
|10
|Manisa/Yunusemre
|Sarma
|-
|125
|23325.00
|1/1
|Zeytinli Tarla
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|8,165,000.00 TL
|245,000.00 TL
|11:15
|Kiracı var
11.11.2024 tarihinde
Kira Süresi Bitiyor
|11
|Manisa/Yunusemre
|Sarma
|-
|127
|11100.00
|1/1
|Zeytinli Tarla
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|3,885,000.00 TL
|117,000.00 TL
|11:20
|Kiracı var
17.11.2024 tarihinde
Kira Süresi Bitiyor
|12
|Manisa/Yunusemre
|Sarma
|-
|167
|6725.00
|1/1
|Zeytinli Tarla
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|1,685,000.00 TL
|51,000.00 TL
|11:25
|Kiracı var
11.11.2024 tarihinde
Kira Süresi Bitiyor
|13
|Manisa/Yunusemre
|Sarma
|-
|240
|1492.00
|1/1
|Zeytinli Bahçe
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|373,000.00 TL
|11,500.00 TL
|11:30
|Muhdesat:
Agac
Üzerindeki 12 adet zeytin ağacı Hasan oğlu Mehmet KAÇMAZ'a aittir.
|14
|Manisa/Yunusemre
|Sarma
|-
|264
|11225.00
|1/1
|Ham Toprak
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|2,810,000.00 TL
|84,500.00 TL
|11:35
|Beyan:
1.Derece Arkeolojik Sit,bir bölümü III.Derece Arkeolojik Sit sınırları
içersinde kalmaktadır( Şablon: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.)
|15
|Manisa/Yunusemre
|Şamar
|-
|97
|7100.00
|1/1
|Tarla
|Köy yerleşik alanı dışındadır.
|2,485,000.00 TL
|75,000.00 TL
|11:40
|Kiracı var
23.11.2024 tarihinde
Kira Süresi Bitiyor
|16
|Manisa/Yunusemre
|Yağcılar
|124
|2
|14583.76
|1/1
|Tarla
|1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı
ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı Sınırları dışında yer
almaktadır.
|5,835,000.00 TL
|175,500.00 TL
|11:45
|Beyan:
6831 Sayılı Kanunun 2/B meddesi uyarınca Hazine adına Orman
sınırları dışına çıkarılmıştır..( Şablon: 6831 Sayılı Orman
Kanununun 2/B Maddesi Gereği Belirtme)
Beyan:
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme.
( Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre
Beyan:
Tamamen ve münhasıran bilfil tarımsal
amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde
tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet
edilen konut bulunması nedeniyle rayiç
bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu
taşınmazın sonradan farklı amaçla
kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi
itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi
üzerinden hesaplanacak bedel esas
alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte,
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümleri
gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve
tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt
malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme
konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan
farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali
yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki
tarafından yerine getirilmesi halinde,
belirtme idarece kaldırılacaktır.
|1- Yukarıda belirtilen mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
|2- İhale, Akmescit Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:157 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.
|3- Taşınmaz satış ihale bedeli peşin ödenecektir.
|4- İsteklilerin gerekli belgeleri ihale gününden bir gün önce (26.08.2024 Pazartesi Günü ) mesai saati bitimi öncesine kadar, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Taşınmaz satışı için Şartname bedeli 250 TL. Geçici teminat bedellerinin belirtilen süreye kadar ödenmiş olması gerekmekte olup iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek evraklarda aynı süre içerisinde Kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Taşınmazlar Tapu Kütüğünde ki durumuna göre satılacak olup Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat ve v.b.) alıcının sorumluluğundadır. İstene evraklar;
|a) Taşınmaz Mal Satış Şartnameleri. ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
|b) Geçici Teminata İlişkin Belge. (Taşınmaz muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında peşinat alınacaktır)
|c) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden temin edilecektir)
|d) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Şartnameye yazılacak)
|e) Yunusemre Belediyesine ait herhangi bir vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge.
|f) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, Tüzel Kişilerin ise vergi numarasını gösteren Vergi Kimlik Kartı
|g) Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
|5- Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilerin İhale listesinde belirtilen şekilde şartname bedeli ve Geçici teminat bedeli yatırması zorunludur. ( Belediye veznesi 17:00 saatine kadar tahsilat işlemi yapmaktadır.) Bilgi için : 0 (236) 229 20 23
ilangovtr
Basın No: ILN02074233