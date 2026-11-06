YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No İl/İlçe/Mahalle Ada/Parsel Ana Taşınmaz Niteliği Yüzölçümü m² Hisse Oranı İmar Durumu Muhammen Bedel

TL Geçici Teminat Bedeli

TL İhale Tarihi İhale Saati

1 Manisa/Yunusemre/

Yenimahalle 3788/1 Arsa 785,84 1/1 Plansız Alan 28.500.000,00 TL 855.000,00 TL 18.11.2026 14:00

2 Manisa/Yunusemre/

Akgedik 178/4 Arsa 401,63 1/1 Ayrık Nizam 4 Kat Konut 4.820.000,00 TL 145.000,00 TL 14:10

3 Manisa/Yunusemre/

Akgedik 179/2 Arsa 531,09 1/1 Ayrık Nizam 4 Kat Konut 6.375.000,00 TL 191.500,00 TL 14:15

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Sıra No Kiraya verilecek Alanın Adresi & Ada/Parsel Bilgisi Kullanım Amacı Kullanım Alanı

m² Muhammen Bedel

(Aylık)

TL Muhammen Bedel

(Yıllık)

TL Geçici Teminat Bedeli

TL Kiralama Süresi İhale Tarihi İhale Saati

1 Üçpınar Mahallesi Merkez Caddesi No:22 Yunusemre/MANİSA İş Yeri 30,00 1.000,00 TL - 3.600,00 TL 10 YIL 18.11.2026 14:30

2 Seyitli Mahallesi No:347 Yunusemre/MANİSA

836 Parsel İş Yeri 20,00 1.000,00 TL - 3.600,00 TL 14:35

3 Manisa/Yunusemre/

Çamlıca

251 Parsel Tarım Arazisi 18.300,00 - 3.000,00 TL 900,00 TL 14:40

4 Manisa/Yunusemre/

Örselli

101 Ada /118 Parsel Tarım Arazisi 8.100,00 - 3.000,00 TL 900,00 TL 14:45



1- Yukarıda belirtilen mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait taşınmaz satış kısmında 1. sıradaki taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 36'ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü, 2. ve 3. sırada yer alan taşınmazların satış ihalesi, ve taşınmaz kiralama kısmında yer alan 1. ila 4. sıralarda yer alan taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhaleler Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre/ Manisa adresinde Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. Taşınmazın satış ihale bedeli peşin ödenecek olup, Kiralama yapılan taşınmazlar için 1. ve 2. sıralarda yer alanlar aylık, 3. ve 4. sırada yer alan taşınmazlar ise yıllık peşin ödeyeceklerdir.

3- İhale Şartnamesi Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre / Manisa adresli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satış ihalesi için 1.000,00 TL. ve kiralama ihalesi için 500,00 TL bedel karşılığında temin edilecektir. Kiraya verilecek taşınmazlar için teklifler, muhammen bedel üzerinden aylık/yıllık olarak, taşınmaz satışları ise muhammen bedel üzerinden verilecektir. Ayrıca satış ve kiralama yapılacak taşınmazlar için KDV alınmayacaktır. İstekli Taşınmaz üzerinde şerh, beyan muhdesat vb. olup olmadığını ve ihaleye ait Şartname ve İmar Durumunu Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden ücretsiz görülebilir.

4- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgah Belgesi (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden verilecektir.), Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Yunusemre Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacaktır.), İhaleye Tüzel kişilik adına katılınacaksa ayrıca ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Oda Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, İmza Sirküleri, Vekaletname veya Yetki Belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Dernek adına ihaleye katılacak olanlar; Dernek kararı, yetki belgesi ve imza sirküleri, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge ile ihaleye katılacaklardan Kurumumuza borcu olmadığına dair belge alınacaktır.