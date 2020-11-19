Yunanistan'ın F-35 alması durumunda S-400 hava savunma sistemleri Ege'ye kurulacak

Yunanistan'ın F-35 alması durumunda S-400 hava savunma sistemleri Ege'yi kapsayacak şekilde aktif hâle getirilecek. Bir süredir millî jet projesi TF-X’in çalışmalarına da ağırlık veriliyor.

ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini bahane ederek Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçaklarına, Birleşik Arap Emîrlikleri'nin (BAE) ardından Yunanistan da talip oldu. Atina'nın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamak için ABD'den 24 adet F-35 savaş uçağı talep etmesinin ardından Türkiye bu hamleye karşı yeni adımları gündeme getirebilir. F-35 projesinde Türkiye'nin ortaklığını askıya alma girişimi sonrası hâlihazırda kendi Millî Muharip Uçağı (MMU) projesine ağırlık veren Türkiye'nin ikinci adım olarak ise Yunanistan'ın F-35 alması durumda S-400 hava savunma sistemleri Ege'yi kapsayacak şekilde aktif hâle getirebileceği belirtiliyor. Parası ödendiği hâlde Türkiye'ye teslim edilmeyen F-35'ler karşı alternatif çalışmalar yürüten Türkiye, bir süredir millî jet projesi TF-X’in çalışmalarına ağırlık veriyor. Son gelişmeler 5’inci nesil savaş uçağı TF-X’in önemini de artırırken, F-35’e parça üreten Türk firmalarının, F-35 projesinden edindiği tecrübeleri millî jete aktararak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

2023'te hangardan çıkacak

Geliştirme aşamasındaki millî savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak. 2030'dan sonra ise aktif olarak kullanılacak. 14 metre kanat açıklığı ve 21 metre uzunlukta olması planlanan yerli savaş uçağı, 2 bin 200 kilometre hıza ulaşabilecek. Türkiye, dünyadaki 5’inci nesil savaş uçaklarını da mercek altına aldı. Bu kapsamda çeşitli uçaklar gündeme gelirken, Ankara'nın Rusya ve Çin ile beşinci nesil savaş uçağı konusunda temas hâlinde olduğu ifade ediliyor. Ayrıca envanterde bulunan F16 ve F4 uçaklarının da modernizasyon çalışmalarıyla ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Atina panik hâlinde

Son yıllarda askerî yatırımlarına hız veren Yunanistan, Doğu Akdeniz’de devam eden gerilim üzerine, Fransa’dan 12’si kullanılmış, 6’sı da yeni olmak üzere toplam 18 adet Rafale savaş uçağı almayı kararlaştırmıştı. Eylül ayında ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklayan Yunanistan, şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu.

TF-X, Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak

TUSAŞ/TAI tarafından geliştirilen 5’inci nesil millî savaş uçağı TF-X’in, Avrupa'nın en iyi savaş uçakları arasında yerini alması bekleniyor. TF-X projesi ile Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak. Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan TF-X, çift motor, radara karşı düşük görünürlük, gövde içi silah taşıma, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyeti özelliklerine sahip olacak.