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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:18:00 - 2020-06-16 11:49:08
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, resmi temaslarda bulunduğu İsrail'de Türkiye'ye sataştı.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Miçotakis, Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi ortaklığında devam eden Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili olarak, "Bu süreç birilerine karşı ya da sadece birilerine özel değil. Türkiye emperyalist boru hattı rüyasını bırakıp bizimle eşit ve kanunlara uyan partner gibi birlikte çalışmak isterse bunu hoş karşılarız fakat kabadayı bir komşu gibi yaparsa bunu hoş karşılamayız" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlik bitmek bilmiyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından ve Ayasofya kararlarından hoşnut olmayan Yunanistan küstah açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çok sert şekilde cevap buldu.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Size kaç defadır söyledik gelin ak denizde beraber hakça bir paylaşım yapalım başka sülükleri çağırmayın diye siz ne yaptınız gittiniz Türkiyenin ne kadar düşmanı varsa ortak ettiniz şimdide onlar siziden dolayı Türkiyeyi karşılarına almak istemedikleri için bir çocuk gibi zirliyorsunuz.
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ReceP

SEN KİMSİN. KOSKOCA TÜRKİYE, ÜÇBUÇUK BATIK, TEMBEL YUFUSÇUKUN PARTNERİ OLACAKMIŞ. SANA OKKALI SÖVERDİM AMA YAYINLAMAZLAR. SEN BUNDAN SONRA PANTALON RENGİNİ DEĞİŞTİR, B*K RENGİ GİY Kİ ALTINA ETTİĞİN ANLAŞILMASIN.
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