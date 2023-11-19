Yumurta haşlarken suya bunu ekleyin, kabuklarının nasıl kolay soyulduğuna inanamayacaksınız!
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurtanın faydaları saymakla bitmez. Eğer haşlarken suya bunu eklerseniz, kabuklarını çok rahat soyabilirsiniz.
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurtanın faydaları saymakla bitmez.
Tek bir haşlanmış yumurta yiyerek günlük besin ihtiyacınıza ciddi bir katkıda bulunabilirsiniz:
- A Vitamini: Günlük ihtiyacın yüzde 8’ini,
- Folat: Günlük ihtiyacın yüzde 6'’sını,
- Pantotenik asit (B5 vitamini): Günlük ihtiyacın yüzde 14'ünü,,
- B12 Vitamini: Günlük ihtiyacın yüzde 23'ünü,
- Riboflavin (B2 vitamini): Günlük ihtiyacın yüzde 20'sini
- Fosfor: Günlük ihtiyacın yüzde 7'sini,
- Selenyum: Günlük ihtiyacın yüzde 28'ini karşılar.
Haşlama suyuna kürdan eklerseniz sonuca inanamayacaksınız!
Yumurta haşlarken suyuna 1 adet kürdan ekleyin. Haşlama suyuna atacağınız kürdan, hem yumurtanın çatlamadan pişmesini sağlar hem de kolayca soyulmasına yardımcı olur.