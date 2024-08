YOL BARİYERİ YAPTIRILACAKTIR

FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSUR DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 35.1.1. Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Teklif Fiyatı Puanı (TP) :50 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50 35.1.1.1.Teklif Fiyatı Puanlaması Değerlendirme Yöntemi (50 Puan): Teklif fiyatı puanlaması, sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklif tutarı referans değer alınarak yapılacaktır. Bu durumda referans değere 50 tam puan verilir. Puanlama, teklif tutarları ile referans değer arasındaki farka bağlı olarak aşağıdaki formüle göre yapılır. TP = Ptam - Pfark Pfark = |RD - TF| x Ptam / RD Bu formülde; TP: İsteklinin teklif puanını, RD: Referans değeri (sınır değerin üzerindeki ilk geçerli (değerlendirme dışı kalmayan) teklif tutarı), TF: İsteklinin teklif fiyatını, Ptam: Referans değere verilen tam puanı, Pfark: Referans değer ile teklif fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri esas alınarak hesaplanan puanı, ifade eder. 35.1.1.2.Fiyat Dışı Unsur Puanlaması Değerlendirme Yöntemi (50 Puan): İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması için aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır İş Kaleminin Adı ve/veya Kısa Açıklaması—Asgari Oran—Azami Oran—Fiyat Dışı Unsur Puanı Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil)—% 23,827434—% 32,237117—14,016132 Otokorkuluk Rayı Montajı (Ral-Rg 620)—% 8,918606—% 12,066349—5,246239 Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620)—% 9,955803—% 13,469616—5,856355 Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 8,893567—% 12,032473—5,23151 Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)—% 4,427403—% 5,990016—2,604355 Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)—% 3,18209—% 4,305181—1,871818 Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,180085—% 0,243645—0,105932 Otokorkuluk U Takozu Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,256867—% 0,347526—0,151098 Otokorkuluk U Takozu Montajı (Bağlantı Plakası Dâhil) Ral-Rg 620)—% 0,276898—% 0,374627—0,162881 Otokorkuluk U Takozu Sökülmesi (Bağlantı Plakası Dâhil)—% 0,415191—% 0,561729—0,24423 Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 1,866473—% 2,525229—1,097925 Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620)—% 0,922603—% 1,248228—0,542708 Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620)—% 0,864916—% 1,170181—0,508774 Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,021755—% 0,029433—0,012797 Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620)—% 0,069198—% 0,093621—0,040705 Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620)—% 0,080736—% 0,109231—0,047492 Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 1,898796—% 2,56896—1,116939 Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620)—% 1,38397—% 1,87243—0,8141 Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620)—% 1,614556—% 2,184399—0,949739 Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,167449—% 0,226548—0,098499 Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620)—% 0,041519—% 0,056173—0,024423 Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi—% 0,048442—% 0,065539—0,028495 Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) (Plaklar ve Ankraj Dâhil) (RAL-RG 620)—% 0,214655—% 0,290416—0,126268 Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (RAL-RG 620) (Sigma Profilden)—% 0,172993—% 0,234049—0,101761 Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden)—% 0,190289—% 0,25745—0,111935 Otokorkuluk için Tek Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme,Nakliye ve Bağlantı Elemanı Bedeli Dâhil) (Reflektör Malzemesi Dahil)—% 0,133298—% 0,180345—0,078411 Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Tek Yönlü)—% 0,138371—% 0,187208—0,081395 Otokorkuluk Reflektörü Sökülmesi (Tek Yönlü)—% 0,138371—% 0,187208—0,081395 Otokorkuluk Başlık Parçası Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,172906—% 0,233932—0,10171 Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (RAL-RG 620)—% 0,068623—% 0,092842—0,040366 Otokorkuluk Başlık Parçası Sökülmesi (RAL-RG 620)—% 0,072656—% 0,098299—0,042739 3N Otokorkuluk Rayı Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 1,591354—% 2,153008—0,936091 3N Otokorkuluk Rayı Montajı—% 0,507438—% 0,686534—0,298493 3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi—% 0,507438—% 0,686534—0,298493 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,02656—% 0,035934—0,015624 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı—% 0,034599—% 0,046811—0,020352 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Sökülmesi—% 0,01038—% 0,014043—0,006106 3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=2400 mm, C150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,132761—% 0,179618—0,078095 3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400 mm, C150 Profilden)—% 0,088804—% 0,120147—0,052238 3N Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=2400 mm, C150 Profilden)—% 0,088804—% 0,120147—0,052238 3N Otokorkuluk Takozu Yapılması (C350 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,05057—% 0,068418—0,029747 3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Montajı (C350 Profilden)—% 0,020181—% 0,027304—0,011871 3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Sökülmesi (C 350 Profilinden)—% 0,020181—% 0,027304—0,011871 3N Otokorkuluk U Kirişi Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,021238—% 0,028733—0,012493 3N Otokorkuluk U Kirişi Montajı—% 0,040365—% 0,054612—0,023744 3N Otokorkuluk U Kirişi Sökülmesi—% 0,040365—% 0,054612—0,023744 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Yapılması (U 106 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,003725—% 0,00504—0,002191 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Montajı (U 106 Profilden)—% 0,024219—% 0,032768—0,014247 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Sökülmesi (U 106 Profilden)—% 0,024219—% 0,032768—0,014247 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=994 mm, C 150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,102204—% 0,138276—0,06012 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=994 mm, C 150 Profilden)—% 0,080728—% 0,10922—0,047487 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=994 mm, C 150 Profilden)—% 0,080728—% 0,10922—0,047487 3N Otorkorkuluk Geçiş Elemanı Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)—% 0,027296—% 0,036929—0,016056 3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Montajı—% 0,004613—% 0,006241—0,002714 3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Sökülmesi—% 0,004613—% 0,006241—0,002714 Hasar Görmüş Otokorkuluk Dikmesinin Yerinde Çektirme ile Düzeltilip Eski Haline Getirilmesi—% 1,248825—% 1,689586—0,734603 Hasar Görmüş Otokorkuluk Rayının Yeniden Düzeltilmesi ve Eski Haline Getirilmesi (Galvanizleme Hariç)—% 3,989677—% 5,397798—2,346869 Otokorkuluk Bakım, Onarım, Montaj ve Demontaj İşlerinin Ekipmanlı ve Vinçli Bir Araç ile Yapılması (Bir günde 9 saatlik çalışma)—% 0,375088—% 0,507473—0,22064 İdare Malı Otokorkuluk Elemanlarının İdare Deposuna Taşınması(Ortalama 200 Km)—% 0,367432—% 0,497114—0,216137 Motosiklet Koruyucu Ray Sistemi Yapılması—% 0,609129—% 0,824115—0,358311 Motosiklet Koruyucu Ray Sistemi Montajı—% 0,157316—% 0,212839—0,092539 Minimum H4b Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)—% 1,128745—% 1,527126—0,663968 Minimum H2-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)—% 1,132332—% 1,531978—0,666078 Minimum H2-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)—% 1,841551—% 2,491511—1,083266