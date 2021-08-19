  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tehlikeli o hastalık bu kez Almanya’da diplomatları vurdu!

İş adamı anısını paylaştı: Geçmişi sabıkalı olan bu zihniyet, şimdi yargı bağımsızlığından söz ediyor

Temel Kotil açıkladı: Milli Muharip Uçak 2023’te hangardan çıkıyor

Geri dönüş sinyali verdi! Afganistan'dan kaçan Gani ilk kez konuştu

Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken açıklama: İki doz aşılı yoğun bakım hastalarımız artıyor

Burkina Faso'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Gani'yi yerden yere vuran Trump'tan Taliban'a övgü

Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu

Tek sorumlu müteahhit mi? Selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Sözcü yine çarpıttı! 'Et kafalılar' bu gerçeği görmüyor!
Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi öldürüldü
Kerbela şehitleri dualarla anıldı
Türk şirketi satacak! Dünyaya açılıyor
Yalçın Turgut Abi dualarınızı bekliyor
Eğitim YÖK üniversiteler bu sene açılacak mı? Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?
Eğitim

YÖK üniversiteler bu sene açılacak mı? Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Üniversiteler açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle bir buçuk yıldır üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılamıyor. Aşılamada gelinen noktayla birlikte pek çok kişi yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Peki, üniversiteler açılır mı? Bu sene yüz yüze eğitim var mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-19 09:22:00 -
YÖK üniversiteler bu sene açılacak mı? Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitime ilişkin bir karar alınıp alınmadığını merak ediyor. Bilindiği gibi son bir buçuk yıldır okullar kapalı durumda. Salgında gelinen nokta, aşılama hızı gibi konular göz önünde bulundurulduğunda pek çok kişi okulların açılması gerektiğini belirtiyor. Peki, üniversiteler açılacak mı?

YÖK üniversiteler bu sene açılacak mı? Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime değindi. Bilim Kurulunun okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladığını belirten Koca, "Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz" diye konuştu.

18 yaşın altındakilerin aşılanmasına da değinen Koca, "Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurt dışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. e-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır." diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

Üniversitelerin 13 Eylül’de yüz yüze eğitime başlaması bekleniyor.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman?
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman?

Eğitim

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay