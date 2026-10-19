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Yerel Yok artık! Ağabey ve ablalı zorbalık: 3’ü bir olup küçük çocuğu darp etti
Yerel

Yok artık! Ağabey ve ablalı zorbalık: 3’ü bir olup küçük çocuğu darp etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Yok artık! Ağabey ve ablalı zorbalık: 3’ü bir olup küçük çocuğu darp etti

Ankara'da yaşıt iki çocuğun tartışmasına çocuklardan birinin yetişkin ablası ve ağabeyi de dahil olunca görenleri öfkelendiren anlar ortaya çıktı. Abla ve ağabeyin çocukları ayıracaklarına ve barıştıracaklarına etrafını sarıp küçük çocuğu darp ettikleri anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bir apartmanın önünde 8-10 yaşlarında iki çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çocuklardan biri durumu ağabeyi ve ablasına anlattı. Abla, ağabey ve kardeşleri daha sonra etrafını sardığı çocuğu darp etmeye başladı. Çocukları barıştırmak yerine olaya dahil olan abla, küçük çocuğa hem tokat attı, hem de kardeşine dövdürdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan ve görenleri haklı olarak öfkelendiren görüntülerde üç kardeşin çocuğa tehditlerde bulunduğu, ağabeyin ise küçük kardeşine "Döv bir daha yapmasın" dediği anlar yer aldı.

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