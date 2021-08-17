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Eğitim YKS tercih işlemleri ne zaman bitecek?
Eğitim

YKS tercih işlemleri ne zaman bitecek?

YKS tercihleri bitti mi? Haziran ayının son hafta sonu yapılan üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz’da ilan edildi. Yaşanan sel ve orman yangınları sebebiyle tercih süreci uzatıldı. Peki, YKS tercih işlemleri ne zaman ayın kaçında bitecek? YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-08-17 14:54:00 -
YKS tercih işlemleri ne zaman bitecek?

Üniversite hayalleri kuran milyonların merakla beklediği YKS sonuçları 28 Temmuz’da ilan edildi. Adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerini yapmaya başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS tercih işlemleri ne zaman bitecek?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos’ta başladı. İşlemler 20 Ağustos 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden online olarak yapabilecek.

Adaylar AİS'e TC kimlik numaraları ve şifreleriyle bağlandıktan sonra kılavuzdaki bilgilere dikkat ederek işlemlerini yapabilir.

Adaylar, YKS’de kaç tercih yapılabileceğini merak ediyor. YKS’de adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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