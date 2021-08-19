Milyonlarca kişi haziran ayında üniversite sınavına girdi. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Ancak pek çok adayın barajı geçemediği gözlendi. Bunun üzerine ikinci ek yerleştirme uygulanacağı ve barajın aşağıya çekileceği açıklandı. Peki, YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman?

YKS ek yerleştirme | Üniversite ek tercih tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) merkezi ve ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" sürecinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS tercih süreci 5 Ağustos’ta başladı 20 Ağustos 23.59’da sona erecek. Henüz ikinci ek yerleştirme sürecinin tarihleri açıklanmadı. YKS yerleştirme sonuçlarının 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçların hemen ardından ikinci ek yerleştirmenin eylül ayında başlaması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.