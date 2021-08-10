Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzun zaman okullarından ayrı kaldı. Bu durum YKS sonuçlarına da yansıdı. Milyonların beklentisi ise YKS barajının düşürülmesi yönünde. Peki, YKS barajı kaç olacak?

YKS barajı kaça düşecek? YKS barajı düştü mü son dakika

YÖK, YKS barajının düşürülmesi için çalışmasını tamamladı. Çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde konu hakkında ATV, A Haber, A Para ve A News ortak yayınında değerlendirme yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sene üniversite imtihanlarda bir sıkıntı yaşandı. 170-180 gibi durum. YÖK Başkanımızla konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar. Olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir noktaya getirdiler. Özellikle koronavirüs salgını münasebetiyle süreci uzatma kararı aldık. Bu işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi gençlerimizin lehinde bitirmiş olacağız. Gençlerimizi sahiplenerek bu kuşağı diri tutmamız lazım. Kuşağı çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Ağustos Pazartesi günü konu hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390.132; sözel puan türünden 563.808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587.678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür. Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180’dir. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım.Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle, arkadaşlık bağlarıyla, sıcacık gülümsemelerle çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek de Türkiye’nin olsun" paylaşımında bulundu.