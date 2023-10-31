‘Yılın CEO’su seçildi! Ödüle doymuyor!

“Dijital kolaylaştırır” yaklaşımıyla sürdürülebilir bir gelecek için dijitalleşme alanında finans sektörüne öncülük eden VakıfBank, IDC Future Enterprise Awards’ta (IDC Geleceğin Kuruluşları Ödülleri) iki ödüle birden layık görüldü. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih “Yılın CEO’su” seçilirken VakıfBank’ın dijital ödeme ve tahsilat sistemi Vinov ürünlerinden Vinov İş Yeri, “Geleceğin Endüstri Ekosistemleri” kategorisinde ikincilik kazandı.

Bu yıl 5’inci defa düzenlenen bilişim sektörü araştırma ve danışmanlık şirketi International Data Corporation’ın “IDC Geleceğin Kuruluşları Ödülleri", Türkiye’nin dijitalleşme alanındaki öncülerini belirleyerek iş dünyasında dijital öncelikli stratejilerin geliştirilmesinde motive edici bir rol oynuyor. “Yılın CEO’su” seçilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dijitalleşme ve sürdürülebilirliği VakıfBank’ın eksenine yerleştiren stratejileri ile ödüle layık görüldü.

“Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını pusulamız kabul ediyoruz”

Geleceğin anahtarının dijital dünya olduğunun altını çizen Üstünsalih, VakıfBank’ın iki kategoride ödüllendirilmesinin çok kıymetli olduğunu belirtti. Üstünsalih “Daima seninle yaklaşımıyla ülkesine hizmet eden bir kamu bankası olarak toplumun her kesimine uygun ürün ve hizmetler geliştirirken geleceğimiz için yeni atılımlar yapmak zorundayız. 69 yıldır ülkemiz ve her bir ferdinin en modern teknolojiyi en etkili biçimde kullanabilmesini hedefleyerek çalışıyoruz. Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını pusulamız kabul ederek Ar-Ge Merkezi’mizde en iyi uygulamaları tasarlıyoruz” dedi.

“Bugüne dek ortaya koyduğumuz dijital ürün ve hizmetlerimiz sayesinde maliyetleri azaltıp pek çok alanda tasarruf sağlarken verimliliği yükselterek sürdürülebilirlik alanında gurur duyacağımız işlere imza attık” açıklamasında bulunan Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı: “Geleceğin Endüstri Ekosistemleri’ kategorisinde ödül alan Vinov İş Yeri de bunlardan biri. Bankamızın dijital ödeme ve tahsilat sistemi olan Vinov’u kurumsal firmalardan gelen talepler doğrultusunda geliştirerek devreye aldığımız Vinov İş Yeri’nin bu ödüle layık görülmesinden ötürü de gurur duyuyorum. Gelecekte de VakıfBank olarak dijitalleşme alanındaki liderliğimizi büyütecek yeni ürün ve hizmetler ile ülkemizin ekonomisine ve toplumsal refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”