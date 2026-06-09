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Yaşam Yılan kurbağayı böyle avladı! Düzce'de belgesel gibi anlar
Yaşam

Yılan kurbağayı böyle avladı! Düzce'de belgesel gibi anlar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Düzce Akçakoca'da bir yılanın kurbağayı kovalayıp yakaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bahçesinde zaman geçiren bir vatandaş, ender rastlanan bir av anına tanıklık etti.

 

Akçakoca ilçesi Edilli köyünde bahçesinde zaman geçiren bir vatandaş, yılanın kurbağayı hızla kovaladığını fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş, belgesel tadındaki doğal görüntüyü yakaladı. Yılan, kurbağayı bacağından yakalayarak hızla kendine doğru çekmeye başladı. Doğal yaşamdan ilginç anların kaydedildiği görüntüler kısa sürede ilgi çekerken, videonun sonunda kurbağanın akıbeti ise görüntülere yansımadı. Edilli köyünde kaydedilen görüntüler, bölgede yaban hayatının doğal döngüsünü gözler önüne serdi.

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