T.C.

MALATYA

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TURGUT ÖZAL MAHALLESİNDE BULUNAN 8 ADET TAŞINMAZIN SATIŞI İŞİ

İLAN METNİ

Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04/06/2025 tarih ve 227 sayılı ile 05/11/2025 tarih ve 405 sayılı kararları kapsamında; Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, aşağıda detayları belirtilen taşınmazların satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. Kıymet Takdir Komisyonunca tahmin edilen bedelleri belirlenmiş olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ihale yoluyla satılacaktır.

Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 2.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

İhale 10.09.2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

İhale ile satışı yapılacak yerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Satışı Yapılacak Yer

Nitelik-Net Alan (M2) Muhammen Bedel Geçici Teminat

Bedeli Doküman Bedeli İhale Tarih ve Saati

1

T.Özal (Çilesiz) Mah. 269 Ada 359 Parsel Bağımsız Bölüm 11



Depolu Dükkan Zemin Kat

110,10 M2

7.250.000,00 TL

217.500,00 TL

2.000,00 TL

10.09.2026

10:00

2

T.Özal (Çilesiz) Mah. 269 Ada 359 Parsel Bağımsız Bölüm 1



Mesken (1+1) 1.Kat 53,30 M2

2.600.000,00 TL

78.000,00 TL

2.000,00 TL

10.09.2026

10:10

3

T.Özal (Çilesiz) Mah. 269 Ada 359 Parsel Bağımsız Bölüm 2



Mesken (1+1) 1.Kat 52,88 M2

2.600.000,00 TL

78.000,00 TL

2.000,00 TL

10.09.2026

10:20

4

T.Özal (Çilesiz) Mah. 269 Ada 359 Parsel Bağımsız Bölüm 6



Mesken (1+1) 1.Kat 52,88 M2

2.850.000,00 TL

85.500,00 TL

2.000,00 TL

10.09.2026

10:30

5

T.Özal (Çilesiz) Mah. 269 Ada 342 Parsel C Blok Bağımsız Bölüm 5



Mesken (3+1) Zemin Kat 93,82 M2

3.600.000,00 TL

108.000,00 TL

2.000,00 TL

10.09.2026

10:40

6

T.Özal (Çilesiz) Mah. 269 Ada 342 Parsel D Blok Bağımsız Bölüm 1



Mesken (3+1) Zemin Kat 94,05 M2

3.600.000,00 TL

108.000,00 TL

2.000,00 TL

10.09.2026

10:50

7

T.Özal (Çilesiz) Mah. 269 Ada 342 Parsel D Blok Bağımsız Bölüm 2



Mesken (3+1) Zemin Kat 94,05 M2

3.600.000,00 TL

108.000,00 TL

2.000,00 TL

10.09.2026

11:00

8

T.Özal (Çilesiz) Mah. 269 Ada 322 Parsel

Mesken (2+1) 1. Kat 83,02 M2

2.600.000,00 TL

78.000,00 TL

2.000,00 TL

10.09.2026

11:10



İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

Taşınmaz mal satış şartnamesi, Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır, imzası bulunmayan kişi veya firmaların dosyaları değerlendirme dışı bırakılacaktır. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için ) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için ) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi, İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

Belediyemiz Encümenince alınan ihale kararı, Yeşilyurt Belediye Başkanı’nca veya yetkili kılınan kişilerce karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Yeşilyurt Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişilerce karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekliden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan İhale kararının kanunun açıklandığı şekilde tebliğinden veya 32. .maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15( onbeş ) gün içinde ihale ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi, harçları ve diğer giderleri ödemek, ihale sözleşmesini imzalamak, taşınmaz mal satış bedelini ödemek zorundadır. Ödemelerin zamanında yapılmaması ve sözleşmenin imzalanmaması halinde 2886 Sayılı Kanunun 57. Maddesi gereğince protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale fesholmuş sayılır ve geçici teminat Yeşilyurt Belediyesi adına irat kaydedilir.

30 Aralık 2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN Kararında belirtilen oranda Katma Değer Vergisi Alınacaktır. 150 m2 altı konut %1 Ticarethanede %20 olarak belirtilmiştir.

İhale üzerinde kalan isteklinin yazılı talep etmesi ve idarenin uygun görmesi halinde ödeme planı şu şekilde uygulanır:

​Peşinat: İhale bedelinin en az %25’i (Yüzde Yirmi Beşi), 15 günlük yasal süre içinde peşin olarak ödenir.

​Vade ve Taksit: Kalan %75'lik tutar, en fazla 2 (iki) yıl içinde, en fazla 12 (on iki) taksitle ve yasal (kanuni) faizi ile birlikte ödenir. Taksitlendirme uygulaması idarenin takdirinde olup, idare bu maddede yer alan üst sınırları aşmamak kaydıyla; taksit miktarını, ödeme tarihlerini, taksit aralıklarını belirlemeye veya belirli dönemlerde ara ödeme şartı koymaya münhasıran yetkilidir. İdare, işin ve kurumun menfaatlerini gözeterek ödeme planında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR71 0001 0021 8425 2267 2150 69 (Geçici teminat bedeli ve dosya doküman bedeli için Destek Hizmetleri Müdürlüğünden tahakkuk kesildikten sonra ödeme yapılacaktır.)

Teminat makbuzları ve belgeler 10.09.2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 09:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

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Basın No: ILN02530206