“Yerli üretim söz hakkı doğurur”

Mehmet Safa CANAT - Hasan CANAT İSTANBUL

Argüp Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Meral, yerli üretime daha çok önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Meral, “Ülkemizde üretilen her şey bizimdir. Biz burada bir şey üretebiliyorsak başkasına muhtaç olmadan ekipman ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz dedi. Meral, şunları kaydetti:

Teknoloji ekipman kullanımı

“İller Bankası’nın Artvin Hopa’daki içme suyu arıtma tesisini inşa ederken çok fazla teknolojik ekipman kulandık. O cihazların birçoğu yurtiçinde üretilen cihazlardır. Yurtiçinde üretilebilen malzemeleri temin etmemiz hem zaman açısından, hem de ekonomik açıdan bize fayda sağladı. Pandemi döneminde yurtdışından alınan ürünler bize 4 ay gecikmeli olarak geldi. Çünkü o süreçte bütün dünyada üretim yavaşladı. Gümrük sistemleri ve transfer işlemleri durmuştu. Biz ürün sipariş ettiğimiz ülkeye çalışanlarımızı gönderip üretici firmadan bizzat ricada bulunduk. Anlaşma yaptığımız sözleşme fiyatlarına göre değil de, yüzde 30 farkla bize üretilen ürünlerin verilebileceği söylendi. Maliyet artışından dolayı fiyatlar artmış. Biz de çaresizce projemiz yarım kalmasın diye yüzde 30 fark ödeyerek ürünleri almayı kabul ettik. Demek ki, ülkemizde üretilmeyen ürünler bizim değilmiş.

Devletten teşvik talebi

Yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu o süreçte daha iyi anladık. Uluslararası bir iş yapıyorsanız uluslararası kanunlar geçerli oluyor. Bizim kanunlarımızın hiçbir hükmü yok. O yüzden yerli üretim bizi mutlaka bir adım öne taşır ve söz hakkı doğurur. Hele ki yerli üretim varken dışarıdan ürün tedarik etmek bize ancak diz çöktürür. Aylar önce sipariş ettiğimiz ürünleri bizzat ayaklarına kadar gidip daha fazla para ödeyerek aldık. Yerli üretime öncelik verilmesi projelerin servisine ve bakımına da büyük katkılar sağlayacaktır. Mesela bir proje için İtalya’dan bir cihaz getirildiğinde arıza çıktığı zaman İtalya’daki firma ile irtibata geçiliyor. Devletin yerli üretimi teşvik etmek adına ihalelerde yerli üretim yapan tedarikçileri yasal olarak tercih etme hakkı da var.”

Suriye sınır hattındaki güvenlik duvarını inşa ettik

Bugüne kadar birçok projede görev aldıklarını belirten Argüp Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Meral, “Argüp Mühendislik olarak ülkemizin çeşitli kurum ve kuruluşlarına inşaatlar yaptık. İlk defa inşa ettiğimiz Artvin Hopa İçme Suyu Arıtma Tesisi bizim için de önemli bir proje oldu. Projeyi İller Bankası’na sorunsuz bir şekilde teslim ettik. Önceki yıllarda Milli Savunma Bakanlığı’nın projelerini inşa ediyorduk. Suriye sınır hattında 130 km’lik sınır duvarı inşa ettik. Çatışmalar esnasında inşaat devam ederken başımıza baret ve üstümüze kurşun geçirmez yelek giyiyorduk. Sınır hattında Türkiye’ye geçmek isteyen yasa dışı unsurlar da engellenmiş oldu. Gündüz duvarı inşa edip telleri takıyorduk, gece olduğunda ise o tellere takılan kaçakları görüyorduk. Birkaç kez keskin nişancıların hedefi olduk, mayın patlattık. Sınır hattındaki güvenlik duvarı tam zamanında yapıldı ve proje amacına ulaştı. Bundan dolayı bizler de büyük gurur duyuyoruz. Mesela Türkiye’de ilk defa deniz altındaki boru hattının tadilatını ve görüntülemesini yapan ve bunu rapor olarak çıkaran ilk yerli firma da biziz” diye konuştu.