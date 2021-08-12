Koronavirüs salgınının noktalanması için aşıların son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Ülkemizde 80 milyon dozu aşkın koronavirüs aşısı uygulandı. Geride bıraktığımız 8 ayda aşı tedariki konusunda zaman zaman yaşanan sorunlar göz önünde bulundurulduğunda ise yerli ve milli aşı son derece önem kazandı. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşının faz 3 çalışmaları sürüyor. Turkovac ismi verilen aşının ne zaman kullanılacağı merak ediliyor. Peki, Turkovac 3.doz mu olacak?

Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? Yerli aşı son durum

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Özellikle Turkovac aşımızın 3. doz olarak uygulanmasından güzel neticeler almaya başladık. Sizleri Turkovac aşısının Faz 3 çalışmasına ve 3. doz olarak uygulanması klinik çalışmasına gönüllü olmaya davet ediyorum. Kendi aşımız kendi silahımızdır, bunu unutmamalıyız. Okullarımız açılmadan toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmalıyız. Bunun için ise vakit kaybetmeden aşımızı olmalıyız. Kaybedecek bir günümüz, yok sayabileceğimiz bir öğrencimiz dahi olamaz. Eğitimin devamı, geleceğimizin teminatı ve en büyük önceliğimizdir. Çarkların dönmesi, öğrencilerin geleceğe hazırlanması için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Devir değişti. Artık aşı var” dedi.

Turkovac aşısı için gönüllü olmak isteyen vatandaşlar nereden nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Yerli aşı gönüllüsü olmak isteyenler e-Nabız uygulaması ve web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. E-Nabız’a giriş yaptığınızda ana sayfada “Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol’ ifadesi yer alıyor. Bu ifadeye tıklayarak ve adımları takip ederek aşı gönüllüsü olabilirsiniz.