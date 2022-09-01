Yenişehir’i yeniledik

Mehmet Safa CANAT Hasan CANAT İSTANBUL

1983 yılında Çorum İskilip’te doğduğunu belirterek sözlerine başlayan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, “2005 yılında siyasal bilgiler fakültesini bitirdim ve aynı yıl kaymakam olarak göreve başladım. İlk olarak Kırşehir Akpınar ilçesinde kaymakam olarak göreve başladım. Daha sonra sırasıyla Kütahya Pazarlar, Ağrı Tutak, Antalya Akseki, Trabzon Şalpazarı derken en son Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine 2019 yılında kaymakam olarak atandım. Şu anda da Yenişehir için elimizden gelen gayreti göstererek hizmetkâr olmaya çalışıyorum. 2019 yılının Kasım ayında devletimiz tarafından Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildim. Hem kaymakam olarak hem de belediye başkan vekili olarak görev yapmaktayım” dedi.

Diyarbakır sanayi ve tarım kenti oluyor

Yenişehir’de kısa sürede önemli hizmetlere imza attıklarını ifade eden Beşikci, “Göreve geldiğimiz andan itibaren 2.5 yıl içerisinde 200 milyon TL’nin üzerinde fiziksel yatırımlar yaptık. Bizden önce belediyemiz bir yıllık borcunu 4 yıllık geliriyle ödeyebilirken bizim almış olduğumuz tasarruf tedbirleriyle belediyemiz 1 yıllık borcunu 6 aylık geliriyle ödeyebilecek hale geldi. Bunun yanı sıra Yenişehir Belediyesi’nin sloganını ‘Kalbe yürüyen belediyecilik’ diye belirledik. Son 5-6 yıl içerisinde Diyarbakır’a gelen birçok kişiden Diyarbakır’ın daha modern bir şehir olduğunu duyuyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Huzurlu ve güvenli bir ortam devam ettiği müddetçe istihdam artıyor, sosyal hayat da gelişiyor. Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yıl içinde yaklaşık 30 fabrika açıldı. Önümüzdeki yıl içinde de 50’ye yakın fabrika açılacak. Bu fabrikaların her birinde 300-400 kişi istihdam ediliyor. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde ise yeni fabrikalar açılması için yer kalmamış. Diyarbakır’daki huzur ortamı devam ettiği müddetçe kültür ve medeniyet kenti olan Diyarbakır aynı zamanda tarım ve sanayi kenti de olacak. Yatırımcılar huzur ve güven ister. Şu anda Diyarbakır’a Bursa’dan ve İstanbul’dan yatırım yapmak için gelenler oluyor. Diyarbakır’a daha önce adım bile atmamış insanların Diyarbakır’a fabrika açmak için gelmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Bunda devletimizin de çok büyük katkıları vardır” diye konuştu.

Millet kıraathaneleri açtık

Yenişehir Belediyesi’nin hizmetlerine de değinen Beşikci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşımıza hizmetkâr olmaya niyet etmiştik. Bu kapsamda vatandaşlarımızın nelere ihtiyacı olduğunu belirlemeye çalıştık. İlk etapta Yenişehir’de 350 bin metrekare olan yeşil alanı 500 bin metrekareye çıkardık. 150 bin metrekare daha yeşil alan kazandırdık. 1 milyon metrekareye yakın parke taşı çalışması, 40 kilometreye yakın sıcak asfalt çalışması, 20 kilometre kaldırım çalışması yaptık. Bunlar lütuf değildir ve olması gereken önemli yatırımlardır. Bunların da haricinde Yenişehir’de yaşayan kadınlarımız, gençlerimiz, engelli kardeşlerimiz ve yaşlılarımız için bazı çalışmalar yaptık. Mesela gençlerimiz için İlkbahar Millet Kıraathaneleri, 65 yaş üstü yaşlılarımız için İkinci Bahar Millet Kıraathaneleri, engelli kardeşlerimiz için Engelsiz Yaşam Merkezleri, kadınlarımız için de Hanım Evi Millet Kıraathaneleri açtık. Farklı mahallerimizde bu şekilde 20’ye yakın tesisimiz var.”