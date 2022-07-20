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Aktüel M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı saat kaça kadar açık? Metro sefer saatleri:
Aktüel

M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı saat kaça kadar açık? Metro sefer saatleri:

Yenikapı - Hacıosman metro hattını kullanan vatandaşlar Yenikapı - Hacıosman metro hattı saat kaça kadar çalışıyor? Yenikapı - Hacıosman metro hattı sefer saatleri kaç? Yenikapı - Hacıosman metro hattı sefer saatleri süresi uzatıldı mı? sorularını soruyordu. Metro İstanbul’dan Yenikapı - Hacıosman metro hattı saatlerine ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 08:42:00 - 2022-07-20 08:42:48
M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı saat kaça kadar açık? Metro sefer saatleri:

İstanbul'da vatandaşların çoğunlukla kullandığı metro hatlarından olan Yenikapı - Hacıosman metro hattının sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Hat güzergahında gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle 20, 21, 24, 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz 01.00’e kadar devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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