YENİCE (ÇANAKKALE) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/75 Esas

KARAR NO : 2025/675

DAVACI : ZEKİYE YÜKSEL - 35266179740

VEKİLİ : Av. ZAFER ESMEK - [16332-33571-76474] UETS

DAVALI :DERYA SAĞLAM -31655271842

Davacı tarafından aleyhinize açılan Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Eski Yenice Mahallesi, 106 ada, 25 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

HÜKÜM :

Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Eski Yenice Mahallesi, 106 ada, 25 parsel parselde tapuya kayıtlı ''Arsa'' vasfındaki taşınmazın 6537 Sayılı Toprak Koruma Kanunu 4. Maddesi gereğince konumu, imar durumu, tapu kayıtları, malikleri ve hisse nispetleri ile hissedarların hisselerine düşen yüz ölçümlerine göre Taşınmaz üzerindeki ortaklığın ivaz ilavesiyle dahi aynen taksiminin mümkün olmaması nedeniyle satış suretiyle giderilmesine, gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yahut başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamını ödemek suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 13/01/2026

