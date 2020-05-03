Yeniakit.com.tr Ömer Döngeloğlu özel yayını yaptı!

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen, Ömer Döngeloğlu’nun vefatına ilişkin özel yayın yaptı.

Abdullah Kodaman, İkbal Gürpınar, İsmail Tüzen, Ekrem Kızıltaş ve Ali Böcek, özel yayının konuğu oldu.

IGMG Düsseldorf Başkanı İsmail Tüzen, "15 gün önce hoca ile konuştum. Geçen salı günü hastanede yattığını söyledi. Geçen cuma ise durumun ağırlaştığı bilgisini aldım. Bundan 3 gün önce Döngeloğlu'na yakın Fatih Bey ile konuştum. Durumun iyiye gittiğini söylemişti. Normal duruma döndüğünü söylemişti. Bu sabah maalesef kötü haberi aldık" dedi.

IGMG İhsan Sohbetleri Başkanı Ali Böcek, "15 Temmuz'da Ömer Döngeloğlu Hocamız ile Alanya'da yakalandık. Orada toplandık. Mikrrofonu eline aldı ve çağrı yaptı. Alanya meydanda, kendisini görüdklerinde halk, tekbirle getirdi. O gün Alanya meydanda yaptığı konuşma tarihi bir konuşmadır. Konuşmadan sonra halk ağladı. Çok iyi bir insandı" dedi.

IGMG Ruhr- A Bölge Başkanı Abdullah Kodaman, "Biz ailece Antalya'daydık. Son programına bizle katıldı. Virüsten dolayı Ömer Hocamızın programı iptal olmuştu. Böyle bir insanın arkasında rahmet okunur. Mükemmel bir insandı gerçekten. Allah rahmet eylesin" dedi.

Program sunucusu İkbal Gürpınar ise "O hep şehit olmak isterdi. Hiç şımarmadı. Hiç kibirlenmedi. Ekip arkadaşlarına hep iyi davranan biriydi. Beni en etkileyen kişiydi. Ömer Hocama ne zaman telefon açsam, hiçbir zaman işi paraya getirmedi. Allah rızası gözeten biriydi" dedi.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Eninde sonunda olmuş oldu. Yaşanan yaşandı. Ömer Hoca'yı kaybettik. O şehit oldu. Tekrar onun açtığı avuçlarla ettiği dualara amin demek isterdik. Koronavirüs nedeniyle maalesef cenazelere katılamıyoruz. Korona günleri olmasaydı, hocanın cenazesine onbinler katılırdı. Ama gıyabi cenaze namazı kılabiliriz. Ufak topluluklar halinde kılındığı haberlerini de aldım. Ömer Homıza Allah gani gani rahmet eylesin diyorum" dedi.

TİYEMDER Başkanı Selahattin Yazıcı, "Öncü biriydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim açımızdan beklenmedik bir ölüm bu. Hastalık dünyayı sarmış vaziyette. Ölenlerin tamamına rahmet diliyorum. Bizim dua silahımızdı. Biliyorsunuz dua kişilerin silahıdır. Maalesef onu kaybettik" dedi.