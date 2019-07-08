Yeniakit.com.tr duyurmuştu! Tepkiler sonrası Bakanlıktan Sıla kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde vereceği konsere skandal bir karar alarak darbe girişimine 'Şov' diyen toplum tarafından Ahmet Kural'la yaşadığı gayri meşru ilişki ile tanınan Sıla Gençoğlu'na mikrofon uzattı. Yeniakit.com.tr'nin skandalı duyurmasının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atan Bakanlık, konser listesinin revize edileceğini duyurdu.

15 Temmuz’a ‘şov’ demişti... Kültür Bakanlığından Sıla’ya ödül gibi konser!

Skandalı yeniakit.com.tr duyurdu

Evlilik dışı ilişki yaşadığı Ahmet Kural ile mahkemelik olan Sıla, mağdur rolünü çok iyi oynayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğini arkasına almıştı. Adı 15 Temmuz'a 'Şov' demesiyle ve Türkiye'nin topyekün destek olduğu terörü bitirmeye yönelik başlatılan hendek operasyonları esnasında attığı skandal tweetle anılan şarkıcı Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 15 Temmuz konserleri listesine alındı. Yeniakit.com.tr yaptığı özel haberle konuyu kamuoyuna duyurdu.

Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

Şehit yakınlarından tepki

Haberin yayılmasının ardından 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin aileleri sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Başkanı Lokman Aylar, "Sayın Kültür Bakanı ile bu hafta gerçekleştireceğimiz görüşmede milli sanatçılara destek olunması yönünde talebimizi ileteceğiz." dedi.

Bakanlık geri adım attı

Gelen tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı geri adım atarak Sıla kararından vazgeçti. Konser listesinin revize edileceğini duyuran bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Devletimiz milletimizin sesini duyar, dinler, anlar ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Gelen yoğun tepki ve eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz ayı konser programlarımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız."

Sıla'nın hendek operasyonları esnasında attığı skandal tweet;