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Yeniakit.com.tr duyurmuştu! Tepkiler sonrası Bakanlıktan Sıla kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaz konserleri adı altında yaptığı programda 15 Temmuz darbe girişimine 'Şov' diyen ve hendek operasyonları esnasında skandal ifadeler kullanan şarkıcı Sıla'ya yer vereceğini açıklamıştı. Yeniakit.com.tr'nin skandalı duyurması üzerine gelen tepkiler sonrası Bakanlık konser listesinin revize edileceğini duyurdu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
Yeniakit.com.tr duyurmuştu! Tepkiler sonrası Bakanlıktan Sıla kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde vereceği konsere skandal bir karar alarak darbe girişimine 'Şov' diyen toplum tarafından Ahmet Kural'la yaşadığı gayri meşru ilişki ile tanınan Sıla Gençoğlu'na mikrofon uzattı. Yeniakit.com.tr'nin skandalı duyurmasının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atan Bakanlık, konser listesinin revize edileceğini duyurdu.

15 Temmuz’a ‘şov’ demişti... Kültür Bakanlığından Sıla’ya ödül gibi konser!

Skandalı yeniakit.com.tr duyurdu

Evlilik dışı ilişki yaşadığı Ahmet Kural ile mahkemelik olan Sıla, mağdur rolünü çok iyi oynayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğini arkasına almıştı. Adı 15 Temmuz'a 'Şov' demesiyle ve Türkiye'nin topyekün destek olduğu terörü bitirmeye yönelik başlatılan hendek operasyonları esnasında attığı skandal tweetle anılan şarkıcı Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 15 Temmuz konserleri listesine alındı. Yeniakit.com.tr yaptığı özel haberle konuyu kamuoyuna duyurdu.

Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

Şehit yakınlarından tepki

Haberin yayılmasının ardından 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin aileleri sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Başkanı Lokman Aylar, "Sayın Kültür Bakanı ile bu hafta gerçekleştireceğimiz görüşmede milli sanatçılara destek olunması yönünde talebimizi ileteceğiz." dedi.

Bakanlık geri adım attı

Gelen tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı geri adım atarak Sıla kararından vazgeçti. Konser listesinin revize edileceğini duyuran bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Devletimiz milletimizin sesini duyar, dinler, anlar ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Gelen yoğun tepki ve eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz ayı konser programlarımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız."

Sıla'nın hendek operasyonları esnasında attığı skandal tweet;

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
  1. sıla
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı

YORUM YAZ

  • PazarcıPazarcı9 dk önce
    Bu kadının poragrama katılmaması yetmez bu bakanın görevden alınması gerekir diye düşünüyorum illede insanların büyük tepkilermi göstermesi gerekiyor dostunu düşmanını tanıyamayan nasıl bakanlık yapar.
  • sukrusukru19 dk önce
    Konser için bu kadını öneren kişiyi iyi araştırın.Kökü kandile veya pensilvanyaya kadar uzayabilir.
  • Hilâl Hilâl 27 dk önce
    Ülkesindevatan haini besleyentek ülkeyiz 15 temmuza yakışansanatcıMustafa yildizdogan dır. BaşkoymuşumTürkiyeninyoluna
  • halis yhalis y29 dk önce
    tesekkür ederiz yeni akit.
  • Adem KocaAdem Koca34 dk önce
    hep böyle aymazlıklar devam ediyor. Yetti artık konser iptal edilince problem çözülmüyor. Bu sılaya kimler aracılık etti kimler sponsor olunması için devreye girdien alttan en üste bakansa bakan kardeşim . biletini kesecen yosa halk bizim biletimizi kesiyor.
  • abdrhmnabdrhmn35 dk önce
    bakanlıkta birilerinin torpillisidir bu. esas ona torpili yapanları bulup atarsan bu milletin gözünde akp nin değeri artar. yol geçen hanına döndü akp.
  • MetehanMetehan36 dk önce
    Konser anlaşması iptal olduğu için bu milletin parasını gene sıla denen sanatsıza aktaracaklar. Karı her türlü voleyi vuruyor akparti sayesinde küfür et cukkayı kap. Akparti akıllanmazsa yolcu. Devletin milletin parasıyla kimseye konser verdirilmesin. Herkes kendi emeğiyle bir yere gelsin devletin desteğiyle değil. Alayına haram olsun.
  • Salih1159Salih115936 dk önce
    Böyle itin köğeyin kancığın lafını etmek reklamını yapmak aslında doğru değil,milliyeti dini imanı ahlakı bozuk sokak pisliği başka yorım yok.
  • HarunHarun1 sa önce
    Revize edilmis edilmemiş laga luga,silanin ismini o listeye alanin işine son verilmeli
  • YAKICIYAKICI1 sa önce
    sıla takma kafanı sen paralı bir iş bulursun

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