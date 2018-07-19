Yeni Asya'nın genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz'den FETÖ'nün subaylarına övgü!

YENİAKİT.COM.TR - Yeni Asya Gazetesi'ni Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı haline getiren genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün FETÖ'yü öven skandal tweetleri ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Güleçyüz, darbe girişiminden bir hafta önce attığı tweette, "Cemaat mensupları ve Nur talebeleri, her yerde olduğu gibi TSK içerisinde de en güvenilir elemanlardır. Hiçbir saptırma bu gerçeği değiştiremez" ifadesini paylaştı.

KARANLIK İLİŞKİYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

FETÖ'nün 17/25 Aralık emniyet-yargı darbesinden bu yana eli kanlı örgütün tetikçiliğini üstlenen Güleçyüz’ün 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir hafta önce attığı tweet, örgütle girdiği karanlık ilişkiyi gözler önüne serdi. Tweetleriyle FETÖ'cülere açıkça sahip çıkan Güleçyüz, son olarak HDP'nin kucağına oturmuştu. FETÖ'nün basın içerisindeki bir numaralı destekçisi olan Güleçyüz'ün HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğluı ile yakın ilişkileri dikkat çekiyordu.

GAZETEYİ TAMAMEN FETÖ'NÜN EMRİNE VERDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, hak, hukuk, adalet savunculuğu perdesi altında FETÖ tetikçiliğini sinsice yürüten Güleçyüz, gazeteyi tamamen FETÖ'nün emrine verdi. Cezaevinde yatan FETÖ'cülerin haberleşmesini sağlamak için gazetede 'mağdur kürsüsü' adıyla bir köşe açan Güleçyüz, bunu fark eden Adalet Bakanlığı yetkililerine de nefret kustu.

HÜKÜMETE VE ERDOĞAN'A NEFRETİ DİNMİYOR

FETÖ'nün savunuculuğunu bugüne kadar sinsice yürüten Güleçyüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik düşmanlığını tam bir FETÖ diliyle kurguluyor. Erdoğan'a duyduğu nefreti her fırsatta ifade eden FETÖ tetikçisi Güleçyüz, örgütün en önemli hedeflerinden olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na da FETÖ'cülerle birlikte saldırıyor.

İTİRAZ EDENİ FETÖ YÖNTEMLERİYLE AFOROZ ETTİ

Gazetenin itiraz edilemez mutlak hakimi olan Güleçyüz, kendisine itiraz eden gazete yöneticilerini de bir bir saf dışı bıraktı. FETÖ' cü hakim ve savcılarla da gazetede gizli görüşmeler gerçekleştiren Güleçyüz, örgütün düzenlediği panellerin de baş davetlisi oldu.

MEHMET KUTLULAR'IN HASTALIĞINI FIRSAT BİLDİ

Gazetenin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlular'ın rahatsızlığını fırsat bilerek yönetimi ele geçiren Güleçyüz'ün FETÖ yanaşmalığı, cemaatin büyük çoğunluğunun gazete aboneliğini sona erdirmesine neden oldu. Güleçyüz'ün FETÖ tetikçiliğine tepki göstererek gazeteyle yollarını ayıran bu cemaat, adını Bedîüzzaman Said Nursi'nin İstanbul'a ilk geldiğinde kaldığı Şekerci Han'dan alan bir dernek kurarak faaliyetlerine devam etme kararı aldı.

CEMAAT TERK ETTİ, GÜLEÇYÜZ ÇILGINA DÖNDÜ

Kendisine tepki gösteren Nur cemaatinin büyük çoğunluğunun gazete aboneliğini bırakmasıyla iyice çılgına dönen Güleçyüz, gazeteyi tamamen FETÖ'cülere yasladı. Geçmişte darbelere tepki gösterdiği için kapatılan gazeteyi örgütle girdiği ahlâksız ilişkilerle kirleten FETÖ yandaşı Güleçyüz, Yeni Asya'yı yıllar boyu küçümseyen FETÖ'ye ait TV ve gazetelere 17/25 emniyet-yargı darbesi sonrasında verdiği röportajlarla öne çıkmıştı. Bununla da kalmayan FETÖ destekçisi Güleçyüz, attığı manşetlerle FETÖ'yle mücadelede hukuksuzluk yapıldığını iddia ederek soruşturmaları sulandırmaya çalıştı.

KİRLİ İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

FETÖ tetikçisi Güleçyüz'ün PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakın ilişkileri de dikkat çekiyor. HDP milletvekilleri ile görüşmeler yaparak paneller düzenleyen Güleçyüz, bebek katillerini savunan siyasi teröristlerle kol kola girerek paneller düzenliyor. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile dirsek teması halinde HDP ile ahlâksız ilişkilere giren FETÖ tetikçisi, devlete olan düşmanlığını attığı manşetlerle defalarca kez ortaya koydu.

15 TEMMUZ'DAN BİR HAFTA ÖNCE DARBECİLERİ ÖVDÜ

Kazım Güleçyüz, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bir hafta önce attığı tweette, TSK içindeki en güvenilir askerlerin FETÖ'cüler olduğunu söyleyen skandal bir ifade kullandı. Güleçyüz'ün bu tweetinde tam bir hafta sonra FETÖ'cü hainler kanlı darbe girişiminde bulundu.

Güleçyüz'ün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bir hafta önce attığı tweette, TSK içindeki en güvenilir askerlerin FETÖ'cüler olduğunu söylediği ortaya çıktı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin FETÖ tarafından yapılmadığını öne sürerek FETÖ'ye inanmadığını belirtti.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'e her fırsatta arka çıkan Güleçyüz, FETÖ ile kirli ilişkilerini böyle gözler önüne serdi.