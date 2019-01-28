Yeni Asya da 15 Temmuz'a tahammül edemedi!

Karaman’da, Kazımkarabekir Belediyesi Kültür Sitesi Salonu’nda düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da iştirak ettiği Kâzım Karabekir’i Anma Programı’nda büyük bir skandal yaşanmıştı.

Yeni Asya sevinçle gördü!

Yeni Asya gazetesi ise 15 Temmuz ruhuna ve şehitlerine yapılan bu saygısızlığı büyük bir sevinçle bugünkü baskısında birinci sayfadan gördü.

Bakan Kurum’un dünkü programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz destanı ve şehitlerden bahsetmesine tahammül edemeyen Kâzım Karabekir’in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu söz alarak Bakan Kurum’a, “Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Yarın, öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen buna alet etmeyin. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor” ifadelerini kullanarak saygısızlık yapmıştı.

Bakan Kurum ise bu saygısızlığa karşı “Biz 15 Temmuz’da vatanın, milletin bütünlüğü için bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Onlar da vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için mücadele etmiştir” sözleriyle karşılık verdi.

Salondan dışarı çıktı

Bakan Kurum’dan cevabını alan Ferhan Ayasbeyoğlu, yerinden kalkarak salon dışına doğru yürüdü. Ayasbeyoğlu bu sırada alkışlayarak kendisine tepki gösteren vatandaşlara da dönüp, “Ayıp ya, dedem için buradasınız” diyerek çıkıştı.

Ayasbeyoğlu’nun FETÖ’nün onlarca vatandaşımızı şehit ettiği ve yaraladığı 15 Temmuz destanı hazımsızlığına Yeni Asya gazetesinin bu denli sahip çıkması dikkatlerden kaçmadı. Gazetenin internet sitesi de aynı haberi okuyucularıyla aynı mantıkla verdi.

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