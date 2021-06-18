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Ekonomi Yeni 5 bin konutluk dönüşüm başladı!
Ekonomi

Yeni 5 bin konutluk dönüşüm başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çamlıca Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kirazlıtepe ve Ferah Mahalleleri'nin yanında Mehmet Akif ve Küplüce Mahalleleri'ni kapsayan yeni 5 bin konutluk dönüşümü başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada “Büyük Dönüşüm Üsküdar'ımıza hayırlı olsun” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 19:31:00 -
Yeni 5 bin konutluk dönüşüm başladı!

yeniakit.com.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Çamlıca Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kirazlıtepe ve Ferah Mahalleleri'nin yanında Mehmet Akif ve Küplüce Mahalleleri'ni kapsayan yeni 5 bin konutluk dönüşümünün başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “OKİ Başkanlığımızca yürütülen Kirazlıtepe ve Ferah Mahalleleri'ndeki 1.876 konut, 142 dükkânı kapsayan projemizde, 504 konut ve 47 dükkânı Eylül ayında, kalan 1.372 konut ve 95 dükkânımızı da önümüzdeki yılın sonuna kadar Üsküdarlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kirazlıtepe ve Ferah’ta olduğu gibi bugün 16 binanın yıkımını gerçekleştirdiğimiz Mehmet Akif ve Küplüce Mahalleleri'nde de yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm prensibiyle inşa edeceğimiz sağlam ve güvenli rezerv konutlarımızın temelini Eylül ayında atacağız. Çamlıca Camii ve çevresinde yürüttüğümüz tüm projelerle toplamda 7 bin konut ve iş yeri inşa edecek, projemizi tamamladığımızda yeni çehresi, sosyal donatı alanları, çevreye saygılı, daha güzel bir Üsküdar'ı İstanbul’a armağan etmenin mutluluğunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

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